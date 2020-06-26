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взрыв (6500) Кличко (4455) обрушение (179)

Обрушенная столичная многоэтажка на Позняках будет полностью демонтирована, - Кличко

Обрушенная столичная многоэтажка на Позняках будет полностью демонтирована, - Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что жилой дом на Позняках в Киеве, где произошел взрыв, будет полностью демонтирован.

Об этом заявил Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Уже разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам", - заявил Кличко.

Кроме того, специальная комиссия провела обследование соседних секций возле многоэтажного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 и дома на улице Григоренко, 41. К обследованию зданий были привлечены специалисты государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций".

По заключению института, повреждений соседних секций и дома на Григоренко, 41, которые могли бы повлиять на их обвал, специалисты не обнаружили. Поэтому, штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей указанных домов в свои квартиры.

"Выводы же о причинах взрыва в доме сделает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Экспертиза продолжается. Работают и правоохранительные органы. И виновники этой трагедии должны понести ответственность!" - отметил мэр Киева.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

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По сертификатам,выданным вчера Чмом. - Скоро выяснится,что это просто бамага с подписью ЗЕрмака. Новострой у кого-то отжат, Достраивать будут за деньги Киева,строители ЗЕрмака. Оставшиеся квартиры достанутся Зеленскаму. Итого из 200 квартир раздал 24, остальные продал. Бизнес!
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26.06.2020 12:38 Ответить
Демонтувати потрібно не одну секцію а весь комплекс будівель які є цільним архитектурним комплексом! Замість цих багатоповерхівок потрібно побудувати інші будинки, які будуть створювати собою інший архітектурний комплекс! Розбор аварійної секції це напіврішення, яке уродує зовнішній вигляд Києва!
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26.06.2020 13:00 Ответить
а йєслі послєдовать завєтам Антона Ґауді та іспользовать імєющуюся диру как основу для нєобичного художествєнного архіхалтурного рєшенія? Дом станєт узнаваєм
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26.06.2020 14:23 Ответить
Кличко осваивает ( пока не очень успешно правда) новую специальность - глашатая новостей, диктора ТВ. Как там раньше говорили " С утра не выпил, день пропал". Так у Пидали " с утра на экране не засветился, день прошел зря " ( да оно и верно сделал дело, гуляй," пили "смело.
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26.06.2020 12:42 Ответить
Предлагаю заселить в этот дом руководителей киевгаза, а их квартиры отдать пострадавшим.
При мере Гусеве был такой опыт.
В треснувший дом, рядом с оздухофлотским мостом, поселили его строителей.
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26.06.2020 12:45 Ответить
Заголовок и новость по-дебильному...
Снесут секцию или все подъезды дома? Определитесь с контентом, ж...ы мамкины
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26.06.2020 13:09 Ответить
а нашо дімантіравать??? Дом с диркою очінь даже інтірєсно смотріцца. Мона прімонтіровать какую-то голубятню ілі офіс прозрачний. А мона плазму прічєпіть і рєкламу пускать
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26.06.2020 14:21 Ответить
а как же мебли ..компы а фотки по 200 гиг це как -тваризм якись((
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26.06.2020 16:17 Ответить
Втулите туда пару "свечек". Четыре точно поместится.
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26.06.2020 16:58 Ответить
 
 