Обвалену столичну багатоповерхівку на Позняках буде повністю демонтовано, - Кличко
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що житловий будинок на Позняках у Києві, де стався вибух, буде повністю демонтовано.
Про це заявив Кличко на онлайн-пресконференції в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Уже розробляється спеціальний проєкт, як це зробити, щоб не сталося нових обвалів і щоб не нашкодити сусіднім будинкам", - заявив Кличко.
Крім того, спеціальна комісія провела обстеження сусідніх секцій біля багатоповерхового будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, і будинку на вулиці Григоренка, 41. До обстеження будівель були залучені фахівці державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій".
За висновком інституту, пошкоджень сусідніх секцій і будинку на Григоренка, 41, які могли б вплинути на їхній обвал, фахівці не виявили. Тому штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про повернення мешканців зазначених будинків у свої квартири.
"Висновки ж про причини вибуху в будинку зробить Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Експертиза триває. Працюють і правоохоронні органи. І винуватці цієї трагедії мають бути притягнені до відповідальності!" - зазначив мер Києва.
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.
22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.
Будь ласка, зачекайте...
При мере Гусеве был такой опыт.
В треснувший дом, рядом с оздухофлотским мостом, поселили его строителей.
Снесут секцию или все подъезды дома? Определитесь с контентом, ж...ы мамкины