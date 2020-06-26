Обвалену столичну багатоповерхівку на Позняках буде повністю демонтовано, - Кличко

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що житловий будинок на Позняках у Києві, де стався вибух, буде повністю демонтовано.

Про це заявив Кличко на онлайн-пресконференції в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Уже розробляється спеціальний проєкт, як це зробити, щоб не сталося нових обвалів і щоб не нашкодити сусіднім будинкам", - заявив Кличко.

Крім того, спеціальна комісія провела обстеження сусідніх секцій біля багатоповерхового будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, і будинку на вулиці Григоренка, 41. До обстеження будівель були залучені фахівці державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій".

За висновком інституту, пошкоджень сусідніх секцій і будинку на Григоренка, 41, які могли б вплинути на їхній обвал, фахівці не виявили. Тому штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про повернення мешканців зазначених будинків у свої квартири.

"Висновки ж про причини вибуху в будинку зробить Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Експертиза триває. Працюють і правоохоронні органи. І винуватці цієї трагедії мають бути притягнені до відповідальності!" - зазначив мер Києва.

Також читайте: Основна версія вибуху в київській багатоповерхівці пов'язана з порушеннями "Київгазу" під час обслуговування лічильників, - Геращенко

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Починаючи з 8-го поверху прольоти обвалилися. Я зрозуміла, що не можу вибратися. У мене була паніка", - мешканка будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.