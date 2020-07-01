Канада поможет Франции с расшифровкой черных ящиков самолета МАУ, сбитого Ираном
Канада отправит во Францию своих экспертов, которые присоединятся к расшифровке бортовых самописцев сбитого над Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".
Об этом сообщает управление по безопасности транспорта Канады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Исследование черных ящиков начнется 20 июля и продлится неделю, говорится в сообщении.
"Управление по безопасности транспорта было приглашено к участию в расшифровке информации с самописцев, и мы вышлем команду следователей, специализирующихся на расшифровке и анализе черных ящиков самолетов", – отметили в ведомстве.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.
6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
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Франция получила ящички при посредничестве России, которой пообещала проводить экспертизу, чтобы результаты не отличались от официальной версии.
А Канада никому ничего не обещала.
И Швеция.
И Великобритания.
И Германия.
И Афганистан (США).
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