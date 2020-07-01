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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Канада поможет Франции с расшифровкой черных ящиков самолета МАУ, сбитого Ираном

Канада поможет Франции с расшифровкой черных ящиков самолета МАУ, сбитого Ираном

Канада отправит во Францию своих экспертов, которые присоединятся к расшифровке бортовых самописцев сбитого над Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщает управление по безопасности транспорта Канады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Исследование черных ящиков начнется 20 июля и продлится неделю, говорится в сообщении.

"Управление по безопасности транспорта было приглашено к участию в расшифровке информации с самописцев, и мы вышлем команду следователей, специализирующихся на расшифровке и анализе черных ящиков самолетов", – отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран на Совете ІКАО пообещал передать Франции черные ящики сбитого самолета МАУ, - Енин

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Также читайте: Черные ящики сбитого самолета не были отправлены в срок в Украину из-за коронавируса, - Иран

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Автор: 

Иран (1804) Канада (2084) Франция (3520) черный ящик (90)


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Топ комментарии
+2
1-го червня - день КАНАДИ .!!!! вітаємо !!!
Канада допоможе Франції з розшифровкою чорних скриньок літака МАУ, збитого Іраном - Цензор.НЕТ 955

...
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01.07.2020 22:22
+2
Канада допоможе Франції з розшифровкою чорних скриньок літака МАУ, збитого Іраном - Цензор.НЕТ 8174
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02.07.2020 07:05
+2
Канада допоможе Франції з розшифровкою чорних скриньок літака МАУ, збитого Іраном - Цензор.НЕТ 4651

...
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02.07.2020 10:01
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Вот все отношение к Украине.
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01.07.2020 20:51 Ответить
Украинских специалистов тоже пригласили.
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02.07.2020 06:55 Ответить
Не не можем, а не доверяют как обезьянам.
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01.07.2020 20:52 Ответить
Дело не в том.
Франция получила ящички при посредничестве России, которой пообещала проводить экспертизу, чтобы результаты не отличались от официальной версии.
А Канада никому ничего не обещала.
И Швеция.
И Великобритания.
И Германия.
И Афганистан (США).
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02.07.2020 02:34 Ответить
Неправда! Сама Канада ещё 5-го февраля требовала от Ирана отправки ЧЯ во Францию: https://kayhanlife.com/news/iran/canada-to-press-iran-to-send-downed-planes-black-boxes-to-france/
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02.07.2020 06:59 Ответить
А не должен заниматься расшифровкой черных ящиков завод производитель оборудования самолета???
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01.07.2020 21:16 Ответить
Таковы правила ICAO: чья территория, тот и решает.
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02.07.2020 07:00 Ответить
1-го червня - день КАНАДИ .!!!! вітаємо !!!
Канада допоможе Франції з розшифровкою чорних скриньок літака МАУ, збитого Іраном - Цензор.НЕТ 955

...
показать весь комментарий
01.07.2020 22:22 Ответить
Канада допоможе Франції з розшифровкою чорних скриньок літака МАУ, збитого Іраном - Цензор.НЕТ 8174
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02.07.2020 07:05 Ответить
Канада допоможе Франції з розшифровкою чорних скриньок літака МАУ, збитого Іраном - Цензор.НЕТ 4651

...
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02.07.2020 10:01 Ответить
 
 