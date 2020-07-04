Шкарлет о поддержке "Партии регионов": я такого не говорил

И.о. министра науки и образования Сергей Шкарлет утверждает, что баллотировался в облсовет из-за давления ОГА, а журналистам о полной поддержке взглядов и принципов "Партии регионов" не говорил.

Об этом Шкарлет заявил в интервью Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2010 году меня избрали ректором, в мае я начал выполнять свои обязанности. В сентябре люди из руководства областной администрации мне сказали: "Ты баллотируешься". Спрос на рейтинговых политиков всегда был, есть и будет", - рассказал Шкарлет, добавив, что "реально не мог" отказаться от этого предложения.

И.о. главы Минобразования отрицает, что в 2010 году говорил журналистам о полной поддержке взглядов и принципов "Партии регионов".

"Для меня это очень странное интервью. Поверьте, я этого интервью реально не читал. И точно такого не мог сказать. ... Я такой фразы не говорил. ... Я не давал это интервью. Возможно, там есть вопросы, которые мне задавали, но этот абзац я вообще не помню", - сказал Шкарлет.

Цитата из интервью Сергея Шкарлета изданию "Свобода ФМ" 17.10.2010.

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По словам Шкарлета, с министром образования времен Януковича Табачником у него были рабочие отношения - такие же, как с другими главами Минобразования Гриневич, Квитом и Вакарчуком.

О том, что он 5 лет был депутатом БПП в черниговском облсовете, Шкарлет рассказал так: "Петра Порошенко в 2015-м году выбрали 54% избирателей, в то время он был самый рейтинговый политик. Были большие надежды, у меня так же. Я тогда в те 54% я тоже входил, поддержал".

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Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.