Шкарлет про підтримку "Партії регіонів": я такого не казав
В.о. міністра науки і освіти Сергій Шкарлет стверджує, що балотувався до облради через тиск ОДА, а журналістам про повну підтримку поглядів і принципів "Партії регіонів" не говорив.
Про це Шкарлет заявив в інтерв'ю Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"У 2010 році мене обрали ректором, в травні я почав виконувати свої обов'язки. У вересні люди з керівництва обласної адміністрації мені сказали:"Ти балотуєшся". Попит на рейтингових політиків завжди був, є і буде", - розповів Шкарлет, додавши, що "реально не міг" відмовитися від цієї пропозиції.
В.о. глави Міносвіти заперечує, що в 2010 році говорив журналістам про повну підтримку поглядів і принципів "Партії регіонів".
"Для мене це дуже дивне інтерв'ю. Повірте, я цього інтерв'ю реально не читав. І точно такого не міг сказати. ... Я такої фрази не говорив. ... Я не давав це інтерв'ю. Можливо, там є питання, які мені задавали, але цей абзац я взагалі не пам'ятаю", - сказав Шкарлет.
Цитата з інтерв'ю Сергія Шкарлета виданню "Свобода ФМ" 17.10.2010.
За словами Шкарлета, з міністром освіти часів Януковича Табачником у нього були робочі відносини - такі ж, як з іншими главами Міносвіти Гриневич, Квітом і Вакарчуком.
Про те, що він 5 років був депутатом БПП у чернігівській облраді, Шкарлет розповів так: "Петра Порошенка в 2015-му році вибрали 54% виборців, в той час він був найбільший рейтинговий політик. Були великі надії, у мене так само. Я тоді в ті 54% я теж входив, підтримав".
Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.
Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Соромлюся, але запитаю. А зараз хто вам сказав висунути свою кандидатуру?
https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен
Ой как неудобно получилось. В Одессе журналист сказал Зеленскому что если он продолжит политические репрессии против Порошенко, то закончит как Янукович. Клован что-то промычал в ответ и быстренько убежал))
https://twitter.com/i/status/1279393235484508171 https://twitter.com/i/status/1279393235484508171
не пи%$@расне пианист"...
https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Öбком
Бывшего премьер-министра Франции Фийона приговорили к 5,5 годам лишения свободы, за фиктивное трудоустройство жены.
Полное отсутствие скреп и тотальная бездуховность!
как то на лагере, сидят мужики-зэки,чифир пьют,общаются и тут один внимательно присмотрелся повнимательние и интересуется:
-а ты в конце 90-х в Прилуках на малолетке не сидел?
-сидел!
-так ты ж тогда там петухом был?!
-та когда то было!
the end
Його вже обрали, за нього вже проголосували, йому вже довірили - керувати одним з найпрестижніших вузів не тільки нашій області, а й країни.
Нині в очолюваному ним вищому навчальному закладі на шести факультетах навчається близько 4 тисяч студентів, на 21 кафедрі працюють 226 науково-педагогічних працівників!
Сергій Шкарлет - ректор Чернігівського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор - кандидат у депутати обласної ради за Деснянським виборчим округом № 1.
Наймолодший ректор в Україні!
Очоливши у червні цього року Чернігівський державний технологічний університет, Сергій Шкарлет став наймолодшим ректором в Україні!
- Чи не було у Вас сумнівів щодо цієї посади? Адже технологічний університет - надзвичайно потужна установа.
- Мені дуже подобаються старі радянські фільми. В одному з найулюбленіших - «Москва сльозам не вірить» - прозвучала така фраза: «Навчишся організовувати трьох людей, то й три тисячі не стануть проблемою». Повністю згоден з цією думкою! Я знаю, що таке труднощі й негаразди. І я добре знаю, як з ними справлятися!
- З ЧДТУ у Вас пов'язано ледь не півжиття…
- Чернігівський технологічний - для мене рідний. Тут я отримував другу вищу освіту (першу - в КПІ), тут пройшов увесь шлях від асистента до доцента, а ось тепер - і ректора. Тут захистив кандидатську, отримав вчене звання. Та й взагалі, останні 50 років історія моєї родини безпосередньо пов'язана з історією Чернігівського політеху, який якраз цьогоріч святкує ювілей. Бабуся моєї дружини працювала завідувачем бібліотеки з першого дня створення цього навчального закладу. Теща також працювала в бібліотеці понад п'ятнадцять років. Тесть майже 20 років працював першим проректором цього закладу. Дружина - вступила, закінчила, захистила кандидатську і отримала вчене звання доцента, працювала тут понад 12 років.
- Тобто, це вже три покоління «політехівців», а цього року додалося ще й четверте?
- Так, мій син Євген - першокурсник факультету електронних та комп'ютерних технологій. Навчається із задоволенням, хоча, безперечно, поки про результати казати рано. Вся наша родина - патріоти Чернігівської землі!
Розвиватиметься університет - розвиватиметься і регіон!
Звичайно, всього за кілька місяців радикальних змін у вузі не сталося. Зате колектив нарешті відчув, що і в нашому проблемному світі можна рухатися вперед і навіть достукатися до Міністерства.
- Що очікує ЧДТУ в найближчому майбутньому?
- Ми окреслили 10 кроків, які маємо зробити за 3 роки. Провели моніторинг діяльності всіх кафедр і структурних підрозділів університету. Зараз збираємо побажання і пропозиції, аби розробити довгострокову стратегію в кількох напрямах - освітньому, науковому, суспільному. В умовах тотальної глобалізації, ми не маємо права орієнтуватися на статус маленького тихого навчального закладу. Тому співпрацюємо з Національною академію наук України, зокрема щодо дистанційної підготовки фахівців, збираємося відкрити в університеті нові, «продвинуті» спеціальності.
До речі, майже в усіх країнах світу провідні університети знаходяться не в столицях! І в нас є всі можливості для того, аби показати себе, зайняти вищий щабель. Ось оновлюємо школу "Юний політехнік" для школярів - нехай діти ідуть до нас. Маємо два фахових журнали, знані на всю Україну. За останні місяці підписали п'ять договорів про міжнародне співробітництво. Наші фахівці поїдуть на стажування до країн Балтії.
- А як Ваші новації відобразяться на розвитку Чернігівщини?
- У всі часи вузи були і залишаються культурними осередками, ініціаторами нових ідей, врешті-решт кузнею кадрів для усього регіону. Тому, без сумніву, розвиток нашого університету - це розвиток усього регіону.
Наприклад, зараз ми співпрацюємо з обласним центром зайнятості. Вивчаємо потреби регіонального ринку праці. І потім, відповідно до ******** запитів суспільства, відкриватимемо саме ті спеціальності, які дійсно необхідні нашому краю. Ми прагнемо не лише до того, щоб на ринку праці наша фахівці були «досконалими». Але й щоб Чернігівщина була повністю забезпечена необхідними кадрами. Вже найближчим часом відкриється близько 6-7 нових напрямів підготовки.
Також на університеті лежить відповідальність за своїх викладачів. Ми будемо обов'язково підтримувати й заохочувати наші висококваліфіковані кадри. Наприклад, брати участь в іпотечних кредитах, взявши на себе сплату відсотків.
Збудуємо нову Чернігівщину!
- Ви займаєтеся дослідженням перспектив економічного розвитку України…
- Дійсно, це напрям моїх наукових досліджень. Кандидатська дисертація була присвячена економіці розробки програмних продуктів. Це досить специфічна галузь,яка в 1996-1997 роках тільки почала розвиватися. У 2005 році з цієї теми «вилився» фонд вільного програмного забезпечення. Його філософська суть - поєднання інженерної та економічної думки розвитку. Тепер це цілий науковий напрям.
Докторська дисертація пов'язана з формуванням економічної безпеки підприємств за рахунок науково-технічного розвитку саме через інноваційні проекти. Бо куди ми сьогодні без створення реального сектору виробництва, без чіткої інноваційної політики? Має бути внутрішній ринок, внутрішня пропозиція - за рахунок нашої науки, інноваційних поглядів і розробок. Ми самі себе мусимо забезпечувати! Скільки можна «тонути» в дешевому непотребі у всіх галузях?
Всі розробки мають не лише теоретичне, а й практичне спрямування. Мій науковий доробок - а це десятки праць і статей - використовувався при розробці низки українських законів. Ним активно користуються керівники підприємств, установ та вищих навчальних закладів області.
- Ви йдете в депутати обласної ради від Партії регіонів…
- Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, , коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. Впевнений, разом з Президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів. Ми збудуємо нову Чернігівщину!
- Саме так і називається програма обласної організації Партії регіонів. А які конкретні заходи Ви плануєте?
- Народну програму Партії регіонів писали представники усіх міст і районів області. Вона стане основою для діяльності депутатів від Партії регіонів на наступні чотири роки. Програма дуже широка і стосується інтересів усіх без виключення соціальних груп - від студентів до пенсіонерів, кожного конкретного населеного пункту. Ось лише кілька ключових проектів: виконання програми «У кожне село області - питну воду», завершення повної газифікації населених пунктів, будівництво заводів з переробки й утилізації сміття і твердих побутових відходів.
Поліська природа - унікальна!
- А чим займається наймолодший в Україні ректор у вільний від роботи час?
- Колись ******** полювання. Останнім часом захопився фотомистецтвом. Тепер «полюю» з фотооб'єктивом. Відпочиваю завжди з родиною. Вдома мене розуміють - у мене надійний тил: дружина Тетяна, 17-річний син Євген і донька Анечка, якій 4 з половиною роки. Знаю, що без підтримки сім'ї людина не може досягти вершин, тієї мети, до якої йде. Ми любимо їздити за місто. Закоханий в нашу поліську природу. Вона унікальна! Навкруги нас - таке неоціненне багатство!
Тому мусимо працювати й працювати - аби поступ був тільки вперед!
16:18 | 17.10.2010 р
"Вот представьте, человек работает, имеет профессиональные навыки и ему нужно формально подтвердить свои знания, получить унормированную государством корочку."
"Корочку, Карл, корочку!"
Купить корочку за бабки без ЗНО. На заочный, видите ли, ЗНО не нужно. С какого х., оно не нужно?
Шкарлету хорошо подойтет "погоняло" "Корочка". Минстр-корочка.
https://lb.ua/society/2020/07/04/461238_io_ministra_obrazovaniya_poyasnil.html