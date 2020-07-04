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Новини
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Шкарлет про підтримку "Партії регіонів": я такого не казав

Шкарлет про підтримку

В.о. міністра науки і освіти Сергій Шкарлет стверджує, що балотувався до облради через тиск ОДА, а журналістам про повну підтримку поглядів і принципів "Партії регіонів" не говорив.

Про це Шкарлет заявив в інтерв'ю Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2010 році мене обрали ректором, в травні я почав виконувати свої обов'язки. У вересні люди з керівництва обласної адміністрації мені сказали:"Ти балотуєшся". Попит на рейтингових політиків завжди був, є і буде", - розповів Шкарлет, додавши, що "реально не міг" відмовитися від цієї пропозиції.

В.о. глави Міносвіти заперечує, що в 2010 році говорив журналістам про повну підтримку поглядів і принципів "Партії регіонів".

"Для мене це дуже дивне інтерв'ю. Повірте, я цього інтерв'ю реально не читав. І точно такого не міг сказати. ... Я такої фрази не говорив. ... Я не давав це інтерв'ю. Можливо, там є питання, які мені задавали, але цей абзац я взагалі не пам'ятаю", - сказав Шкарлет.

Шкарлет про підтримку Партії регіонів: я такого не казав 01

Цитата з інтерв'ю Сергія Шкарлета виданню "Свобода ФМ" 17.10.2010.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет про плагіат: "У мене там є квадратні дужечки"

За словами Шкарлета, з міністром освіти часів Януковича Табачником у нього були робочі відносини - такі ж, як з іншими главами Міносвіти Гриневич, Квітом і Вакарчуком.

Про те, що він 5 років був депутатом БПП у чернігівській облраді, Шкарлет розповів так: "Петра Порошенка в 2015-му році вибрали 54% виборців, в той час він  був найбільший рейтинговий політик. Були великі надії, у мене так само. Я тоді в ті 54% я теж входив, підтримав".

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

ПР (1043) Табачник Дмитро (172) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+17
Шкарлет негодяй на генном уровне!
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04.07.2020 16:46
+16
Це так мило) Не било такого і всьо.

Шкарлет о поддержке "Партии регионов": я такого не говорил - Цензор.НЕТ 1357
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04.07.2020 16:43
+12
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен



Ой как неудобно получилось. В Одессе журналист сказал Зеленскому что если он продолжит политические репрессии против Порошенко, то закончит как Янукович. Клован что-то промычал в ответ и быстренько убежал))



https://twitter.com/i/status/1279393235484508171 https://twitter.com/i/status/1279393235484508171


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04.07.2020 16:50
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"бэкапы не горят" (С)
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04.07.2020 16:43 Відповісти
Це так мило) Не било такого і всьо.

Шкарлет о поддержке "Партии регионов": я такого не говорил - Цензор.НЕТ 1357
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04.07.2020 16:43 Відповісти
так не крутися к глист на сковорідці. Хоч кажи "не було такого", хоч кажи "більше не буду, осознал, каюсь", все-рівно повинен вилетіти. Ти нам не подобаєшся!
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04.07.2020 16:45 Відповісти
Шкарлет негодяй на генном уровне!
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04.07.2020 16:46 Відповісти
Именно поэтому он идеально вписывается в команду зеленых выродков.
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04.07.2020 17:47 Відповісти
"В 2010 году меня избрали ректором, в мае я начал выполнять свои обязанности. В сентябре люди из руководства областной администрации мне сказали: "Ты баллотируешься"" (с)
Соромлюся, але запитаю. А зараз хто вам сказав висунути свою кандидатуру?
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04.07.2020 16:47 Відповісти
те же ,,люди,, ...
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04.07.2020 17:24 Відповісти
Те же "люди"...
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04.07.2020 17:35 Відповісти
Де чоловіка з такою амнезією можна міністром призначати? Він навіть ім'я власної секретарки не запам'ятає! Тут лікувати треба чоловіка!
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04.07.2020 16:50 Відповісти
Таке вже не лікується - гангрена так званої "еліти "
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04.07.2020 17:10 Відповісти
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен



Ой как неудобно получилось. В Одессе журналист сказал Зеленскому что если он продолжит политические репрессии против Порошенко, то закончит как Янукович. Клован что-то промычал в ответ и быстренько убежал))



https://twitter.com/i/status/1279393235484508171 https://twitter.com/i/status/1279393235484508171


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04.07.2020 16:50 Відповісти
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04.07.2020 16:53 Відповісти
и опять толпа охраны. любит нарид бедосика. и бедосик любит простой нарид
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04.07.2020 17:56 Відповісти
Он промычал "Астанави.тесь"
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04.07.2020 18:37 Відповісти
Один раз не пиу-пиу-раст.
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04.07.2020 16:54 Відповісти
Правильнее было бы назвать: партия отрыгионов.
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04.07.2020 16:54 Відповісти
Й у квадратніє скобочки не брав?
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04.07.2020 16:54 Відповісти
https://novynarnia.com/2020/07/03/grynevych-ordlo/ Законом про "вступ з ОРДЛО без ЗНО" Україна визнала документи про середню освіту "ДНР/ЛНР", - Гриневич

Шкарлет про підтримку "Партії регіонів": я такого не казав - Цензор.НЕТ 7179
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04.07.2020 17:05 Відповісти
Та задовбали вже одними і тими "відмазками" - "вирвано з контексту", "я такого не казав", "мої слова перекручені", "мене не так зрозуміли"! Невже щось нового не можна придумати?
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04.07.2020 17:07 Відповісти
А нахрена ему что-то придумывать - ведь всем и до сих пор эта отмазка "помогала"?!
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04.07.2020 17:16 Відповісти
а ще арбузова зі стоматологом запросити очолити нацбанк
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04.07.2020 17:08 Відповісти
а ещё оно с зюзей и табачником звонило круглосточно на номер 565...
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04.07.2020 17:11 Відповісти
там вся зе-команда из склеротиков, извращенцев и сепаров:"один раз не пи%$@рас не пианист"...
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04.07.2020 17:13 Відповісти
https://twitter.com/_Fashington

https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Öбком



Бывшего премьер-министра Франции Фийона приговорили к 5,5 годам лишения свободы, за фиктивное трудоустройство жены.
Полное отсутствие скреп и тотальная бездуховность!
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04.07.2020 17:13 Відповісти
там помню, там-не помню...(с).
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04.07.2020 17:21 Відповісти
Зуб даёшь Шкарлет?Или сразу тебе челюсть вынимать?
Шкарлет про підтримку "Партії регіонів": я такого не казав - Цензор.НЕТ 6506
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04.07.2020 17:23 Відповісти
Не пам'ятаю - значить не було! Круть! Тепер треба, щоб Кузьменко, Дугарь, Антоненко, Звіробій, Федина та інші сказали так само - і все! Справи закрито!
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04.07.2020 17:24 Відповісти
"похожая ситуация"
как то на лагере, сидят мужики-зэки,чифир пьют,общаются и тут один внимательно присмотрелся повнимательние и интересуется:
-а ты в конце 90-х в Прилуках на малолетке не сидел?
-сидел!
-так ты ж тогда там петухом был?!
-та когда то было!
the end
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04.07.2020 17:45 Відповісти
Врет, чтобы дорваться! Нельзя этого допустить! Гнать его нахер с Украины в Россию!
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04.07.2020 18:45 Відповісти
не волнуйся, за тебя уже взялись, проверять твою деятельность в Черниговском университете(не патриотизма для, а для корысти ради, в общем речь о деньгах). Скоро и не такое "не скажешь".
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04.07.2020 18:48 Відповісти
Слуги народи і регіонали одне і теж саме. Доведено Шкарлетом!
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04.07.2020 18:58 Відповісти
Сергій Шкарлет будуватиме нову Чернігівщину!
Його вже обрали, за нього вже проголосували, йому вже довірили - керувати одним з найпрестижніших вузів не тільки нашій області, а й країни.
Нині в очолюваному ним вищому навчальному закладі на шести факультетах навчається близько 4 тисяч студентів, на 21 кафедрі працюють 226 науково-педагогічних працівників!
Сергій Шкарлет - ректор Чернігівського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор - кандидат у депутати обласної ради за Деснянським виборчим округом № 1.
Наймолодший ректор в Україні!
Очоливши у червні цього року Чернігівський державний технологічний університет, Сергій Шкарлет став наймолодшим ректором в Україні!
- Чи не було у Вас сумнівів щодо цієї посади? Адже технологічний університет - надзвичайно потужна установа.
- Мені дуже подобаються старі радянські фільми. В одному з найулюбленіших - «Москва сльозам не вірить» - прозвучала така фраза: «Навчишся організовувати трьох людей, то й три тисячі не стануть проблемою». Повністю згоден з цією думкою! Я знаю, що таке труднощі й негаразди. І я добре знаю, як з ними справлятися!
- З ЧДТУ у Вас пов'язано ледь не півжиття…
- Чернігівський технологічний - для мене рідний. Тут я отримував другу вищу освіту (першу - в КПІ), тут пройшов увесь шлях від асистента до доцента, а ось тепер - і ректора. Тут захистив кандидатську, отримав вчене звання. Та й взагалі, останні 50 років історія моєї родини безпосередньо пов'язана з історією Чернігівського політеху, який якраз цьогоріч святкує ювілей. Бабуся моєї дружини працювала завідувачем бібліотеки з першого дня створення цього навчального закладу. Теща також працювала в бібліотеці понад п'ятнадцять років. Тесть майже 20 років працював першим проректором цього закладу. Дружина - вступила, закінчила, захистила кандидатську і отримала вчене звання доцента, працювала тут понад 12 років.
- Тобто, це вже три покоління «політехівців», а цього року додалося ще й четверте?
- Так, мій син Євген - першокурсник факультету електронних та комп'ютерних технологій. Навчається із задоволенням, хоча, безперечно, поки про результати казати рано. Вся наша родина - патріоти Чернігівської землі!
Розвиватиметься університет - розвиватиметься і регіон!
Звичайно, всього за кілька місяців радикальних змін у вузі не сталося. Зате колектив нарешті відчув, що і в нашому проблемному світі можна рухатися вперед і навіть достукатися до Міністерства.
- Що очікує ЧДТУ в найближчому майбутньому?
- Ми окреслили 10 кроків, які маємо зробити за 3 роки. Провели моніторинг діяльності всіх кафедр і структурних підрозділів університету. Зараз збираємо побажання і пропозиції, аби розробити довгострокову стратегію в кількох напрямах - освітньому, науковому, суспільному. В умовах тотальної глобалізації, ми не маємо права орієнтуватися на статус маленького тихого навчального закладу. Тому співпрацюємо з Національною академію наук України, зокрема щодо дистанційної підготовки фахівців, збираємося відкрити в університеті нові, «продвинуті» спеціальності.
До речі, майже в усіх країнах світу провідні університети знаходяться не в столицях! І в нас є всі можливості для того, аби показати себе, зайняти вищий щабель. Ось оновлюємо школу "Юний політехнік" для школярів - нехай діти ідуть до нас. Маємо два фахових журнали, знані на всю Україну. За останні місяці підписали п'ять договорів про міжнародне співробітництво. Наші фахівці поїдуть на стажування до країн Балтії.
- А як Ваші новації відобразяться на розвитку Чернігівщини?
- У всі часи вузи були і залишаються культурними осередками, ініціаторами нових ідей, врешті-решт кузнею кадрів для усього регіону. Тому, без сумніву, розвиток нашого університету - це розвиток усього регіону.
Наприклад, зараз ми співпрацюємо з обласним центром зайнятості. Вивчаємо потреби регіонального ринку праці. І потім, відповідно до ******** запитів суспільства, відкриватимемо саме ті спеціальності, які дійсно необхідні нашому краю. Ми прагнемо не лише до того, щоб на ринку праці наша фахівці були «досконалими». Але й щоб Чернігівщина була повністю забезпечена необхідними кадрами. Вже найближчим часом відкриється близько 6-7 нових напрямів підготовки.
Також на університеті лежить відповідальність за своїх викладачів. Ми будемо обов'язково підтримувати й заохочувати наші висококваліфіковані кадри. Наприклад, брати участь в іпотечних кредитах, взявши на себе сплату відсотків.
Збудуємо нову Чернігівщину!
- Ви займаєтеся дослідженням перспектив економічного розвитку України…
- Дійсно, це напрям моїх наукових досліджень. Кандидатська дисертація була присвячена економіці розробки програмних продуктів. Це досить специфічна галузь,яка в 1996-1997 роках тільки почала розвиватися. У 2005 році з цієї теми «вилився» фонд вільного програмного забезпечення. Його філософська суть - поєднання інженерної та економічної думки розвитку. Тепер це цілий науковий напрям.
Докторська дисертація пов'язана з формуванням економічної безпеки підприємств за рахунок науково-технічного розвитку саме через інноваційні проекти. Бо куди ми сьогодні без створення реального сектору виробництва, без чіткої інноваційної політики? Має бути внутрішній ринок, внутрішня пропозиція - за рахунок нашої науки, інноваційних поглядів і розробок. Ми самі себе мусимо забезпечувати! Скільки можна «тонути» в дешевому непотребі у всіх галузях?
Всі розробки мають не лише теоретичне, а й практичне спрямування. Мій науковий доробок - а це десятки праць і статей - використовувався при розробці низки українських законів. Ним активно користуються керівники підприємств, установ та вищих навчальних закладів області.
- Ви йдете в депутати обласної ради від Партії регіонів…
- Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, , коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. Впевнений, разом з Президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів. Ми збудуємо нову Чернігівщину!
- Саме так і називається програма обласної організації Партії регіонів. А які конкретні заходи Ви плануєте?
- Народну програму Партії регіонів писали представники усіх міст і районів області. Вона стане основою для діяльності депутатів від Партії регіонів на наступні чотири роки. Програма дуже широка і стосується інтересів усіх без виключення соціальних груп - від студентів до пенсіонерів, кожного конкретного населеного пункту. Ось лише кілька ключових проектів: виконання програми «У кожне село області - питну воду», завершення повної газифікації населених пунктів, будівництво заводів з переробки й утилізації сміття і твердих побутових відходів.
Поліська природа - унікальна!
- А чим займається наймолодший в Україні ректор у вільний від роботи час?
- Колись ******** полювання. Останнім часом захопився фотомистецтвом. Тепер «полюю» з фотооб'єктивом. Відпочиваю завжди з родиною. Вдома мене розуміють - у мене надійний тил: дружина Тетяна, 17-річний син Євген і донька Анечка, якій 4 з половиною роки. Знаю, що без підтримки сім'ї людина не може досягти вершин, тієї мети, до якої йде. Ми любимо їздити за місто. Закоханий в нашу поліську природу. Вона унікальна! Навкруги нас - таке неоціненне багатство!
Тому мусимо працювати й працювати - аби поступ був тільки вперед!
16:18 | 17.10.2010 р
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04.07.2020 19:49 Відповісти
он такое не говорил ,он такое делал
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04.07.2020 20:44 Відповісти
Партию Рыгов, поддерживали практически все, каждый в своё время! это факт.
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04.07.2020 21:10 Відповісти
Шкарлет себе уже характеристику дал:
"Вот представьте, человек работает, имеет профессиональные навыки и ему нужно формально подтвердить свои знания, получить унормированную государством корочку."

"Корочку, Карл, корочку!"
Купить корочку за бабки без ЗНО. На заочный, видите ли, ЗНО не нужно. С какого х., оно не нужно?
Шкарлету хорошо подойтет "погоняло" "Корочка". Минстр-корочка.
https://lb.ua/society/2020/07/04/461238_io_ministra_obrazovaniya_poyasnil.html
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05.07.2020 15:20 Відповісти
 
 