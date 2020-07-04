Шкарлет про підтримку "Партії регіонів": я такого не казав

В.о. міністра науки і освіти Сергій Шкарлет стверджує, що балотувався до облради через тиск ОДА, а журналістам про повну підтримку поглядів і принципів "Партії регіонів" не говорив.

Про це Шкарлет заявив в інтерв'ю Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2010 році мене обрали ректором, в травні я почав виконувати свої обов'язки. У вересні люди з керівництва обласної адміністрації мені сказали:"Ти балотуєшся". Попит на рейтингових політиків завжди був, є і буде", - розповів Шкарлет, додавши, що "реально не міг" відмовитися від цієї пропозиції.

В.о. глави Міносвіти заперечує, що в 2010 році говорив журналістам про повну підтримку поглядів і принципів "Партії регіонів".

"Для мене це дуже дивне інтерв'ю. Повірте, я цього інтерв'ю реально не читав. І точно такого не міг сказати. ... Я такої фрази не говорив. ... Я не давав це інтерв'ю. Можливо, там є питання, які мені задавали, але цей абзац я взагалі не пам'ятаю", - сказав Шкарлет.

Цитата з інтерв'ю Сергія Шкарлета виданню "Свобода ФМ" 17.10.2010.

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За словами Шкарлета, з міністром освіти часів Януковича Табачником у нього були робочі відносини - такі ж, як з іншими главами Міносвіти Гриневич, Квітом і Вакарчуком.

Про те, що він 5 років був депутатом БПП у чернігівській облраді, Шкарлет розповів так: "Петра Порошенка в 2015-му році вибрали 54% виборців, в той час він був найбільший рейтинговий політик. Були великі надії, у мене так само. Я тоді в ті 54% я теж входив, підтримав".

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.