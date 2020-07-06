Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, снижается процент инфицированных медиков, - совещание у Зеленского
Несмотря на рост количества инфицированных коронавирусом в Украине в июне, динамика течения пандемии стабилизируется.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом на традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровня госпитализации, который в последние недели почти не меняется.
Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медработников. Сейчас он составляет 6%.
Президент поинтересовался соблюдением карантинных мер в общественных местах.
"Уменьшение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и имеют результат. Помню, в начале эпидемии больные медики составляли пятую часть всех зараженных. Теперь такоеже тщательное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти зараженными болезнью, от которой пока нет вакцины", - подчеркнул Зеленский.
В ответ Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали. Также были составлены соответствующие протоколы.
Кроме того, в Нацполиции сообщили, что только два города - Харьков и Львов - четко запретили функционирования развлекательных заведений после 22:00, а в Херсонской и Сумской областях вообще не определены условия для работы таких заведений в указанное время.
Министерство внутренних дел возьмется за тщательный контроль работы этих учреждений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как только ЭТО черноротое вякнет, сразу беда!
Оцените гротескность ситуации. Он приехал в Южный, похвалил себя, свою команду и конечно же не забыл похвалить "Большое строительство". А потом рассказал, каким хорошим вышел стадион. И уехал. А сразу после этого первый же дождь, который пошел после отъезда Зеленского затопил этот самый хваленый стадион. После ливня ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", а стадион превратился в сплошную лужу.
В общем, Зеленский таки бедоносец. А о качестве "Большого строительства" можно сделать выводы по качеству дренажа стадиона. Все к дате или для "галочки". Видимо привыкли, как в сериале.
Как адепты "русского мира", пробовавшие расколоть Украину в 2014-м, снова поднимают голову и почему им за это ничего не было? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
На днях президент Владимир Зеленский съездил в Одессу, чтобы торжественно выступить перед моряками и еще раз не назвать Россию агрессором. Но по крайней мере вспомнить освобождения Славянска. При этом не так далеко от Одессы - в Мелитополе - на днях произошли события, которые должны не на шутку насторожить украинские спецслужбы и украинское руководство.
Забросанные яйцами в 2014-м году казачки московского патриархата не были наказаны и снова поднимают голову. В Мелитополе они открыли "курень" и собрались охранять общественный порядок. А еще ведут переговоры о сотрудничестве - внимание - с пограничной заставой! Возглавляет этот праздник абсурда, который попахивает госизменой, прямые российские агенты в Украине - подручный Януковича и фигурант пленок Глазьева. Так называемый атаман Панченко должен был возглавить захват власти в Запорожье в 2014-м. Но, к счастью, не сложилось.
Итак, как российские приспешники мечтают повторить усовершенствованный сценарий "русской весны"? Почему Зеленский никак не борется с Медведчуком? При чем тут вода в Крым и какие планы у россиян на украинское Причерноморье?
Но когда нарушения законов Украины смущали Зеленского?
відстуив.//////
ну змушений.!!!!