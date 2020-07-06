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Новости Коронавирус и карантин
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Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, снижается процент инфицированных медиков, - совещание у Зеленского

Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, снижается процент инфицированных медиков, - совещание у Зеленского

Несмотря на рост количества инфицированных коронавирусом в Украине в июне, динамика течения пандемии стабилизируется.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом на традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровня госпитализации, который в последние недели почти не меняется.

Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медработников. Сейчас он составляет 6%.

Президент поинтересовался соблюдением карантинных мер в общественных местах.

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"Уменьшение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и имеют результат. Помню, в начале эпидемии больные медики составляли пятую часть всех зараженных. Теперь такое​​же тщательное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти зараженными болезнью, от которой пока нет вакцины", - подчеркнул Зеленский.

В ответ Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали. Также были составлены соответствующие протоколы.

Кроме того, в Нацполиции сообщили, что только два города - Харьков и Львов - четко запретили функционирования развлекательных заведений после 22:00, а в Херсонской и Сумской областях вообще не определены условия для работы таких заведений в указанное время.

Министерство внутренних дел возьмется за тщательный контроль работы этих учреждений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20500) карантин (16729) Степанов Максим (2062) Офис Президента (1799) Шмыгаль Денис (2705) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, снижается процент инфицированных медиков, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 177
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06.07.2020 13:51
+7
Вот совсем не удивлён. В городе Южном Одесской области затопило стадион, который торжественно открыл Владимир Зеленский в рамках рекламного тура, находясь в области с рабочим визитом.

Оцените гротескность ситуации. Он приехал в Южный, похвалил себя, свою команду и конечно же не забыл похвалить "Большое строительство". А потом рассказал, каким хорошим вышел стадион. И уехал. А сразу после этого первый же дождь, который пошел после отъезда Зеленского затопил этот самый хваленый стадион. После ливня ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", а стадион превратился в сплошную лужу.

В общем, Зеленский таки бедоносец. А о качестве "Большого строительства" можно сделать выводы по качеству дренажа стадиона. Все к дате или для "галочки". Видимо привыкли, как в сериале.
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06.07.2020 13:50
+7
не трогайте бубочку, оно ссытся:
Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, снижается процент инфицированных медиков, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 1066
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06.07.2020 13:57
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06.07.2020 13:48 Ответить
Теперь жди нового роста зараженных!
Как только ЭТО черноротое вякнет, сразу беда!
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06.07.2020 15:32 Ответить
Вот совсем не удивлён. В городе Южном Одесской области затопило стадион, который торжественно открыл Владимир Зеленский в рамках рекламного тура, находясь в области с рабочим визитом.

Оцените гротескность ситуации. Он приехал в Южный, похвалил себя, свою команду и конечно же не забыл похвалить "Большое строительство". А потом рассказал, каким хорошим вышел стадион. И уехал. А сразу после этого первый же дождь, который пошел после отъезда Зеленского затопил этот самый хваленый стадион. После ливня ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", а стадион превратился в сплошную лужу.

В общем, Зеленский таки бедоносец. А о качестве "Большого строительства" можно сделать выводы по качеству дренажа стадиона. Все к дате или для "галочки". Видимо привыкли, как в сериале.
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06.07.2020 13:50 Ответить
И в Париж он ездил, все помнят чем закончилось. И еще было гдето подобное. Взадник опокалипсися прямо.
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06.07.2020 15:26 Ответить
Ватные казаки сдают Запорожье? ВИДЕО https://censor.net/v3206214

Как адепты "русского мира", пробовавшие расколоть Украину в 2014-м, снова поднимают голову и почему им за это ничего не было? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

На днях президент Владимир Зеленский съездил в Одессу, чтобы торжественно выступить перед моряками и еще раз не назвать Россию агрессором. Но по крайней мере вспомнить освобождения Славянска. При этом не так далеко от Одессы - в Мелитополе - на днях произошли события, которые должны не на шутку насторожить украинские спецслужбы и украинское руководство.
Забросанные яйцами в 2014-м году казачки московского патриархата не были наказаны и снова поднимают голову. В Мелитополе они открыли "курень" и собрались охранять общественный порядок. А еще ведут переговоры о сотрудничестве - внимание - с пограничной заставой! Возглавляет этот праздник абсурда, который попахивает госизменой, прямые российские агенты в Украине - подручный Януковича и фигурант пленок Глазьева. Так называемый атаман Панченко должен был возглавить захват власти в Запорожье в 2014-м. Но, к счастью, не сложилось.
Итак, как российские приспешники мечтают повторить усовершенствованный сценарий "русской весны"? Почему Зеленский никак не борется с Медведчуком? При чем тут вода в Крым и какие планы у россиян на украинское Причерноморье?
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06.07.2020 20:45 Ответить
ждем видосик,успех же))да,гнусавый наркоман?
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06.07.2020 13:50 Ответить
Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, снижается процент инфицированных медиков, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 177
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06.07.2020 13:51 Ответить
Да там не только Авакова. Воно працюе.
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06.07.2020 15:27 Ответить
зелёный так гланды прочищает )))
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06.07.2020 20:29 Ответить
Все же удивляет умение шестого президента Украины системно вляпываться в скандалы и принимать участие в разных противоправных событиях. Теперь Зеленский ночевал в незаконно построенном отеле. Краусавчик! Гарант Конституции, итить! Он остановился в гостинице "Немо" на самом берегу одесского пляжа "Ланжерон". Помимо фиксации подмены документов при выдаче градостроительных условий, отель находится в 100 метрах от воды, что запрещено законодательством Украины.
Но когда нарушения законов Украины смущали Зеленского?
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06.07.2020 13:52 Ответить
понижаемость понижается, повышаемость повышается, айкосики ждут - не волнуйте бубочку...
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06.07.2020 13:52 Ответить
не трогайте бубочку, оно ссытся:
Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, снижается процент инфицированных медиков, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 1066
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06.07.2020 13:57 Ответить
"Динамика коронавируса в Украине стабилизируется"- не пи...дели бы вы раньше времени, а то у нас уже снижалось количество больных, а потом вдвое подскочило.
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06.07.2020 14:08 Ответить
когда статистикой вертят как хотят, какая разница..
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06.07.2020 15:42 Ответить
Растьот процент жиров в маслє...
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06.07.2020 14:12 Ответить
Довольні хами, ситі в них *****...
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06.07.2020 14:15 Ответить
Во Дебилы ***! Короче очередная зеленая победа, бабки с фонда можно тащить, **** в конце года напечатают
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06.07.2020 14:35 Ответить
Здається, медиків, нарешті, таки "гідно" оцініли. Тепер вони відіграють роль білих мишок на яких проводить свій єксперемент наша супер прогресивна влада. Вітаю, в історіїї медицини з'явився новий вагомий показник "процент інфікованих медиків (ПІМ)" по якому визначають рівень захворюваності всьго населення. Це готовий вихід для таких голожопих країн як наша, де тестів вистачає лише на медиків.
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06.07.2020 14:42 Ответить
Ну все ,раз шампазе ,обьявило спад ,завтра будет больше тысячи!!
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06.07.2020 16:00 Ответить
Нема за що хвилюватись. Скільки треба скільки й намалюють. Яким способом це можна перевірити.
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06.07.2020 16:55 Ответить
Тильке и вмиють що вирусом керувать со стели.Импотент брехливый.
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06.07.2020 17:10 Ответить
Гроші для боротьби з короновірусом закоnали у землю, будуть будувати дороги........тому короновірус змушений відстуnити,
відстуив.//////
ну змушений.!!!!
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06.07.2020 18:05 Ответить
За 6 дней 4800, не учитывая воскресенья по 900 случаев. Как в Испании Германии Италии вместе взятыми. Худшая ситуация в Европе. А они преподносят это как победу. Нет слов
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07.07.2020 05:53 Ответить
на кого этот бред рассчитан, количество тестов уменьшается, количество больных заниживается, экономика для бени и рыжего, поэтому карантин не предвидится......
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07.07.2020 09:01 Ответить
 
 