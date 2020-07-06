Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, снижается процент инфицированных медиков, - совещание у Зеленского

Несмотря на рост количества инфицированных коронавирусом в Украине в июне, динамика течения пандемии стабилизируется.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом на традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровня госпитализации, который в последние недели почти не меняется.

Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медработников. Сейчас он составляет 6%.

Президент поинтересовался соблюдением карантинных мер в общественных местах.

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"Уменьшение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и имеют результат. Помню, в начале эпидемии больные медики составляли пятую часть всех зараженных. Теперь такое​​же тщательное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти зараженными болезнью, от которой пока нет вакцины", - подчеркнул Зеленский.

В ответ Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали. Также были составлены соответствующие протоколы.

Кроме того, в Нацполиции сообщили, что только два города - Харьков и Львов - четко запретили функционирования развлекательных заведений после 22:00, а в Херсонской и Сумской областях вообще не определены условия для работы таких заведений в указанное время.

Министерство внутренних дел возьмется за тщательный контроль работы этих учреждений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом.

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