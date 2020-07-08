Большинство погибших во время пожаров на Луганщине задохнулись, - глава Нацполиции Клименко

Большинство людей, погибших во время лесных пожаров в Луганской области, задохнулись.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"На сегодня зарегистрировано 5 фактов смерти людей. Первый - гражданин в поселке Смоляниново, 1957 г.р., два человека задохнулись на трассе в Смоляниново, 1953 и 1955 г.р., сегодня в 07:00 в больнице Новоайдарской умер гражданин, получивший 70% термическое поражение тела, около 11:10 была информация, что в поселке Волчье, где был дачный кооператив, наш гражданин пытался с зоны пожара выехать на своем автомобиле, не доехал, начал задыхаться, вылез из автомобиля и наступила смерть", - сказал Клименко.

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Напомним, в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.

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