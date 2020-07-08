Більшість загиблих під час пожеж на Луганщині задихнулися, - глава Нацполіції Клименко

Більшість людей, які загинули під час лісових пожеж у Луганській області, задихнулися.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"На сьогодні зареєстровано 5 фактів смерті людей. Перший - громадянин у селищі Смолянинове, 1957 р.н., двоє осіб задихнулися на трасі в Смоляниновому, 1953 і 1955 р.н., сьогодні о 07:00 в лікарні Новоайдарська помер громадянин, який отримав 70% термічного ураження тіла, близько 11:10 була інформація, що в селищі Вовче, де був дачний кооператив, наш громадянин намагався з зони пожежі виїхати на своєму автомобілі, не доїхав, почав задихатися, виліз з автомобіля і настала смерть", - сказав Клименко.

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Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.