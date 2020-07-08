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ОБСЕ помогла согласовать с наемниками РФ "тишину" для тушения пожаров, - Наев

ОБСЕ помогла согласовать с наемниками РФ

Украинская сторона с помощью ОБСЕ согласовала с представителями наемников РФ использование самолетов для тушения пожара на Луганщине.

Об этом сообщил "Укринформу" командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с помощью Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе получили такое разрешение. То есть введен режим "тишины", потому что тушение пожара непосредственно находится на таком расстоянии, где враг мог бы применить оружие, и в том числе против самолетов, которые осуществляли тушение. В начале боевики сопротивлялись, а затем с помощью ОБСЕ они предоставили подтверждение и режим "тишины" был введен. Поэтому тушение пожара осуществляется в том числе и авиацией", - проинформировал Наев.

Как сообщалось, из-за близости линии разграничения применять авиацию для тушения пожаров на Луганщине невозможно.

Напомним, в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство погибших во время пожаров на Луганщине задохнулись, - глава Нацполиции Клименко

Автор: 

ОБСЕ (4880) пожар (5961) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+6
Україна втратила багато своїх синів та доньок на цій війні. Але завдяки війську та добровольцям ми здобули міжнародний розголос та зафіксували лінію розмежування (згадайте братню Грузію у 2008, їм не вистачило десяти днів). Якби ми не боролись, то світ би висловив чергову "занепокоєння", а потім забув. ОБСЄ - просто інструмент. Ми переможемо!
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08.07.2020 19:37
+6
Когда жизни мирных он граждан, угрожает пожар и уже есть погибшие и пострадавшие, то нужно приложить все силы для того, чтобы спасти и обезопасить их жизни.
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08.07.2020 20:05
+6
Состоялась эвакуация местных жителей.введен режим "тишины", потому что тушение пожара непосредственно находится на таком расстоянии, где враг мог бы применить оружие, и в том числе против самолетов, которые осуществляли тушение.Это правильное решение. Дай, Бог, побороть эту стихию и врага.
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08.07.2020 21:04
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Серьезно? А когда росийские террористу собьют самолет ОБСЕ как всегда выразит просто глубокую обеспокоенность?
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08.07.2020 17:14 Ответить
Дырявые просто боятся что и сами погорят, если эти пожары не потушить. Но тушить у них особо и нечем. Не "градом" же в самом деле. Вот и дали себя "уговорить".
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08.07.2020 17:16 Ответить
странно все это слышать, на своей территории ты должен спрашивать разрешения.
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08.07.2020 17:22 Ответить
ОБСЕ помогла согласовать с наемниками РФ "тишину" для тушения пожаров, - Наев - Цензор.НЕТ 3412
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08.07.2020 17:34 Ответить
а если они нарушат кто будет отвечать????????????
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08.07.2020 17:51 Ответить
сжечь зельонку шоп вражескійє дрг нє моглі пройті
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08.07.2020 18:49 Ответить
шоп туди москалі не залетіли заодно!
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08.07.2020 18:50 Ответить
Україна втратила багато своїх синів та доньок на цій війні. Але завдяки війську та добровольцям ми здобули міжнародний розголос та зафіксували лінію розмежування (згадайте братню Грузію у 2008, їм не вистачило десяти днів). Якби ми не боролись, то світ би висловив чергову "занепокоєння", а потім забув. ОБСЄ - просто інструмент. Ми переможемо!
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08.07.2020 19:37 Ответить
Когда жизни мирных он граждан, угрожает пожар и уже есть погибшие и пострадавшие, то нужно приложить все силы для того, чтобы спасти и обезопасить их жизни.
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08.07.2020 20:05 Ответить
Надо просто перестать гореть.
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08.07.2020 20:21 Ответить
Примерно так себе ре-интеграцию дамбаса я и представлял Теперь любые действия в том регионе мы будем согласовывать с федерастами
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08.07.2020 20:49 Ответить
Состоялась эвакуация местных жителей.введен режим "тишины", потому что тушение пожара непосредственно находится на таком расстоянии, где враг мог бы применить оружие, и в том числе против самолетов, которые осуществляли тушение.Это правильное решение. Дай, Бог, побороть эту стихию и врага.
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08.07.2020 21:04 Ответить
щоб не трапилось у родині, батьки всегда прийдуть на допомогу своїм дітям, даже коли вони найшли не добрих друзів ... - рф
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08.07.2020 21:59 Ответить
Опять Наев решил вопрос!)
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09.07.2020 08:04 Ответить
 
 