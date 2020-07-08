ОБСЕ помогла согласовать с наемниками РФ "тишину" для тушения пожаров, - Наев

Украинская сторона с помощью ОБСЕ согласовала с представителями наемников РФ использование самолетов для тушения пожара на Луганщине.

Об этом сообщил "Укринформу" командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с помощью Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе получили такое разрешение. То есть введен режим "тишины", потому что тушение пожара непосредственно находится на таком расстоянии, где враг мог бы применить оружие, и в том числе против самолетов, которые осуществляли тушение. В начале боевики сопротивлялись, а затем с помощью ОБСЕ они предоставили подтверждение и режим "тишины" был введен. Поэтому тушение пожара осуществляется в том числе и авиацией", - проинформировал Наев.

Как сообщалось, из-за близости линии разграничения применять авиацию для тушения пожаров на Луганщине невозможно.

Напомним, в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.

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