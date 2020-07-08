ОБСЄ допомогла узгодити з найманцями РФ "тишу" для гасіння пожеж, - Наєв

Українська сторона за допомогою ОБСЄ узгодила з представниками найманців РФ використання літаків для гасіння пожежі на Луганщині.

Про це повідомив "Укрінформу" командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.

"Ми через Організацію з безпеки і співробітництва в Європі отримали такий дозвіл. Тобто, запроваджено режим "тиші", тому що гасіння пожежі безпосередньо знаходиться на такій відстані, де ворог міг би застосувати зброю, і в тому числі проти літаків, які б здійснювали гасіння. На початку бойовики опирались, а потім за допомогою ОБСЄ вони надали підтвердження і режим "тиші" запроваджено. Тож гасіння пожежі здійснюється в тому числі і авіацією", - поінформував Наєв.

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Як повідомлялося, через близькість лінії розмежування застосовувати авіацію для гасіння пожеж на Луганщині неможливо.

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.