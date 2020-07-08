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ОБСЄ допомогла узгодити з найманцями РФ "тишу" для гасіння пожеж, - Наєв

ОБСЄ допомогла узгодити з найманцями РФ

Українська сторона за допомогою ОБСЄ узгодила з представниками найманців РФ використання літаків для гасіння пожежі на Луганщині.

Про це повідомив "Укрінформу" командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.

"Ми через Організацію з безпеки і співробітництва в Європі отримали такий дозвіл. Тобто, запроваджено режим "тиші", тому що гасіння пожежі безпосередньо знаходиться на такій відстані, де ворог міг би застосувати зброю, і в тому числі проти літаків, які б здійснювали гасіння. На початку бойовики опирались, а потім за допомогою ОБСЄ вони надали підтвердження і режим "тиші" запроваджено. Тож гасіння пожежі здійснюється в тому числі і авіацією", - поінформував Наєв.

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Як повідомлялося, через близькість лінії розмежування застосовувати авіацію для гасіння пожеж на Луганщині неможливо.

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.

Автор: 

ОБСЄ (3507) пожежа (4342) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+6
Україна втратила багато своїх синів та доньок на цій війні. Але завдяки війську та добровольцям ми здобули міжнародний розголос та зафіксували лінію розмежування (згадайте братню Грузію у 2008, їм не вистачило десяти днів). Якби ми не боролись, то світ би висловив чергову "занепокоєння", а потім забув. ОБСЄ - просто інструмент. Ми переможемо!
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08.07.2020 19:37
+6
Когда жизни мирных он граждан, угрожает пожар и уже есть погибшие и пострадавшие, то нужно приложить все силы для того, чтобы спасти и обезопасить их жизни.
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08.07.2020 20:05
+6
Состоялась эвакуация местных жителей.введен режим "тишины", потому что тушение пожара непосредственно находится на таком расстоянии, где враг мог бы применить оружие, и в том числе против самолетов, которые осуществляли тушение.Это правильное решение. Дай, Бог, побороть эту стихию и врага.
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08.07.2020 21:04
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Серьезно? А когда росийские террористу собьют самолет ОБСЕ как всегда выразит просто глубокую обеспокоенность?
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08.07.2020 17:14 Відповісти
Дырявые просто боятся что и сами погорят, если эти пожары не потушить. Но тушить у них особо и нечем. Не "градом" же в самом деле. Вот и дали себя "уговорить".
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08.07.2020 17:16 Відповісти
странно все это слышать, на своей территории ты должен спрашивать разрешения.
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08.07.2020 17:22 Відповісти
ОБСЕ помогла согласовать с наемниками РФ "тишину" для тушения пожаров, - Наев - Цензор.НЕТ 3412
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08.07.2020 17:34 Відповісти
а если они нарушат кто будет отвечать????????????
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08.07.2020 17:51 Відповісти
сжечь зельонку шоп вражескійє дрг нє моглі пройті
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08.07.2020 18:49 Відповісти
шоп туди москалі не залетіли заодно!
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08.07.2020 18:50 Відповісти
Україна втратила багато своїх синів та доньок на цій війні. Але завдяки війську та добровольцям ми здобули міжнародний розголос та зафіксували лінію розмежування (згадайте братню Грузію у 2008, їм не вистачило десяти днів). Якби ми не боролись, то світ би висловив чергову "занепокоєння", а потім забув. ОБСЄ - просто інструмент. Ми переможемо!
показати весь коментар
08.07.2020 19:37 Відповісти
Когда жизни мирных он граждан, угрожает пожар и уже есть погибшие и пострадавшие, то нужно приложить все силы для того, чтобы спасти и обезопасить их жизни.
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08.07.2020 20:05 Відповісти
Надо просто перестать гореть.
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08.07.2020 20:21 Відповісти
Примерно так себе ре-интеграцию дамбаса я и представлял Теперь любые действия в том регионе мы будем согласовывать с федерастами
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08.07.2020 20:49 Відповісти
Состоялась эвакуация местных жителей.введен режим "тишины", потому что тушение пожара непосредственно находится на таком расстоянии, где враг мог бы применить оружие, и в том числе против самолетов, которые осуществляли тушение.Это правильное решение. Дай, Бог, побороть эту стихию и врага.
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08.07.2020 21:04 Відповісти
щоб не трапилось у родині, батьки всегда прийдуть на допомогу своїм дітям, даже коли вони найшли не добрих друзів ... - рф
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08.07.2020 21:59 Відповісти
Опять Наев решил вопрос!)
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09.07.2020 08:04 Відповісти
 
 