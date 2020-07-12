РУС
Крушение самолета МАУ под Тегераном: Иран заявляет об ошибке системы ПВО

Крушение самолета МАУ под Тегераном: Иран заявляет об ошибке системы ПВО

В комплексе противовоздушной обороны, который сбил самолет украинской компании МАУ под Тегераном, были нарушены настройки, поскольку ранее его перемещали. Это привело к погрешности в данных при обнаружении самолета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на "РБК-Украина", об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

Отмечается, что из-за невыполненной перенастройки пассажирский лайнер был ошибочно опознан системой как объект, движущийся в сторону Тегерана. Однако самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не наоборот.

Также отмечается, что между комплексом ПВО и центром не состоялся обмен данными, в связи с чем оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустил первую ракету по самолету, а затем вторую.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран отказался от переговоров о компенсации семьям погибших в катастрофе сбитого под Тегераном самолета МАУ, - Енин

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Также читайте: Канада поможет Франции с расшифровкой черных ящиков самолета МАУ, сбитого Ираном

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

На Совете ІКАО в конце июня представители Ирана согласились передать во Францию ​​для расшифровки бортовые самописцы. Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля.

+17
Шукають собі виправдання.
В цій ситуації його неможливо віднайти.
12.07.2020 09:05 Ответить
+13
Это российские инструктора посоветовали иранцам притвориться валенками, но от Суда не уйти кацапам и прихвостням иранцам.
12.07.2020 09:38 Ответить
+12
кацапы помогли.
12.07.2020 09:04 Ответить
Хорошо и что дальше, понять и простить и отвалите?
12.07.2020 10:20 Ответить
Для тупых, две ракеты пускают для того, чтобы 100% поразить цель, которая совершает противоракетный маневр, от второй ракеты уже невозможно уйти.
12.07.2020 10:42 Ответить
а шо первая ракета дура ?
12.07.2020 10:57 Ответить
Тактика ПВО такая.
12.07.2020 11:20 Ответить
Ошибка - это когда один запуск.

А когда два с интервалом в 30 секунд - это не ошибка, ведь ракета ПВО летит на электромагнитный "зайчик" определённых параметров, т.е. кто-то должен был 30 секунд "подсвечивать" цель, а "подсветка" не осуществляется вращающимся в дежурном режиме локатором.
13.07.2020 02:12 Ответить
Меньше шансов отбиться.
показать весь комментарий
Для совсем тупых - пуск осуществляется не по первой засечкe, а по второй-третьей. Так шо перепутать исходящую цель с приходящей просто невозможно.
12.07.2020 15:07 Ответить
ну поскольку кацапы собирались глобально воевать то есть шанс что во всяких проданных системах есть бэкдоры чтобы управлять ими тупо со спутника - вот тестируют "сбитые настройки". это конечно если мозгов хватило, а так - конечно мог ихтамнет стрельнуть из-за расовой ненависти, к себе.
12.07.2020 10:46 Ответить
это уже система , все лаптеевые ПВО ошибка с самого начала ,Бук Тор С200
12.07.2020 10:59 Ответить
я от иногда думаю, а когда кацапия расшиттся до границ немеряных - де на те границы погранцов набрать?
или они с детями и бабами будут те границы защищать - от кого?
странулька бдит свои храницы, и потихоньку чужие прихватывает...)))
12.07.2020 11:12 Ответить
Як фахівець скажу- "БРЕД СИВОЇ КОБИЛИ". Розводять нашого "не лоха" !
12.07.2020 11:18 Ответить
вот такие фахівці и сбили
12.07.2020 11:29 Ответить
ти шкарпетки свої штопай
12.07.2020 23:50 Ответить
Разводят не Монику,а народ. Моника как раз в это время вел непонятные переговоры непонятно с кем в Омане. И этот непонятно кто вполне мог попросить своих братух-аятолл подкинуть весомый аргумент.
12.07.2020 15:13 Ответить
нужно ввести больше новых санкций против рф
12.07.2020 11:42 Ответить
На днях запоребриковский пассажирский самолет пролетел над Харьковской и Луганской областями - наши его к посадке не принудили и не сбили. Нам в чем-то надо у иранцев учиться.
12.07.2020 11:45 Ответить
Какая то натуральная херня - сами сбили сами проводят какие то следственные действия, да ещё склоняют к мировой на своих условиях. Ситуация сильно попахивает лаптями. И здесь надо чётко стоять на расследовании третьей стороной или международной авиационной организацией. Дело видать кроется в том что это оружие из параши и оно стреляет когда параша делает одобрямс на поражение. А оно вышло как на даунбасе стрельнуло да не туда. И в данной ситуации надо расследовать истинную причину и вздрючить с этих сукиных сынов по полной мере, рукой с карающим мечём.
12.07.2020 11:47 Ответить
Все у них орієнтоване на Мекку. Але ж Мекка одна? Щось тут не в'яжеться, або Аллах відволікся.
12.07.2020 12:18 Ответить
Потрібно було зразу оголосити цим чорножопим війну. І починати тренуватися на них це була б іншим наука і наша держава нарешті б перестала бути терпілою. А кравчука і кучпо потрібно повісити привселюдно на Майдані за державну зраду, яка нанесла дежаві Україна колосальної шкоди, через здачу ядерного арсеналу.
12.07.2020 12:40 Ответить
Как будто об иранцах и рашистах сказано: С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ,- ОТ ТОГО И НАБЕРЕШЬСЯ!
12.07.2020 12:44 Ответить
Такой бред несут, что ни на что не натянешь! Давайте уже кацапов выдавайте, что СОЗНАТЕЛЬНО сбили. Теперь уже точно видно, что скрываете что-то. Хватит юлить!
12.07.2020 15:36 Ответить
что СОЗНАТЕЛЬНО сбили.

Зачем?
12.07.2020 18:05 Ответить
Сделайте анализ ситуации в то время в том регионе. Буба оманский и вокруг него. Если Вы хотите понять - поймете.
12.07.2020 20:01 Ответить
Там ще й кривизна землі далася взнаки! Рафик неуиноват, он сам на нож упаль!
12.07.2020 16:00 Ответить
Какие горбатые отговорки...
12.07.2020 17:26 Ответить
Самолеты взлетали и садились, но сбили именно наш. Причем когда после первого попадания самолет продолжал лететь, добили второй ракетой, случайность...
12.07.2020 17:57 Ответить
оператор алеша дважды пальнул для картинки в прямом эфире для оманского гостя,
для лечения сомнений и пущей сговорчивости
(пока нет опровержений этой версии)
12.07.2020 23:32 Ответить
іран БРЕШЕ!!!
12.07.2020 23:33 Ответить
чому не був збитий ЖОДЕН ІНШИЙ ЛІТАК???? там багато літаків злітало і сідало В ТОЙ САМИЙ ЧАС!!!!
12.07.2020 23:34 Ответить
це всім і так ясно
12.07.2020 23:51 Ответить
