Крушение самолета МАУ под Тегераном: Иран заявляет об ошибке системы ПВО
В комплексе противовоздушной обороны, который сбил самолет украинской компании МАУ под Тегераном, были нарушены настройки, поскольку ранее его перемещали. Это привело к погрешности в данных при обнаружении самолета.
Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на "РБК-Украина", об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.
Отмечается, что из-за невыполненной перенастройки пассажирский лайнер был ошибочно опознан системой как объект, движущийся в сторону Тегерана. Однако самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не наоборот.
Также отмечается, что между комплексом ПВО и центром не состоялся обмен данными, в связи с чем оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустил первую ракету по самолету, а затем вторую.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.
6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
На Совете ІКАО в конце июня представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы. Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А когда два с интервалом в 30 секунд - это не ошибка, ведь ракета ПВО летит на электромагнитный "зайчик" определённых параметров, т.е. кто-то должен был 30 секунд "подсвечивать" цель, а "подсветка" не осуществляется вращающимся в дежурном режиме локатором.
или они с детями и бабами будут те границы защищать - от кого?
странулька бдит свои храницы, и потихоньку чужие прихватывает...)))
Зачем?
для лечения сомнений и пущей сговорчивости
(пока нет опровержений этой версии)