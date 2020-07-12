Катастрофа літака МАУ під Тегераном: Іран заявляє про помилку системи ППО

У комплексі протиповітряної оборони, який збив літак української компанії МАУ під Тегераном, були порушені налаштування, оскільки раніше його переміщували. Це призвело до похибки в даних під час виявлення літака.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це йдеться в доповіді Організації цивільної авіації Ірану.

Зазначається, що через невиконане переналаштування пасажирський лайнер був помилково розпізнаний системою як об'єкт, що рухається в бік Тегерана. Однак літак МАУ вилітав зі столиці Ірану, а не навпаки.

Також наголошується, що між комплексом ППО і центром не відбувся обмін даними, в зв'язку з чим оператор ідентифікував літак як ворожу ціль і, не отримавши відповіді від координаційного центру ППО, запустив першу ракету по літаку, а потім другу.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

На Раді ІКАО наприкінці червня представники Ірану погодилися передати до Франції для розшифровки бортові самописці. Розшифровка чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня.