Катастрофа літака МАУ в Ірані


Катастрофа літака МАУ під Тегераном: Іран заявляє про помилку системи ППО

У комплексі протиповітряної оборони, який збив літак української компанії МАУ під Тегераном, були порушені налаштування, оскільки раніше його переміщували. Це призвело до похибки в даних під час виявлення літака.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це йдеться в доповіді Організації цивільної авіації Ірану.

Зазначається, що через невиконане переналаштування пасажирський лайнер був помилково розпізнаний системою як об'єкт, що рухається в бік Тегерана. Однак літак МАУ вилітав зі столиці Ірану, а не навпаки.

Також наголошується, що між комплексом ППО і центром не відбувся обмін даними, в зв'язку з чим оператор ідентифікував літак як ворожу ціль і, не отримавши відповіді від координаційного центру ППО, запустив першу ракету по літаку, а потім другу.

Також читайте: Іран заперечує ігнорування запитів України про катастрофу літака МАУ і готовий почати двосторонні переговори після 20 липня

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Читайте також: Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах з Іраном про збитий літак МАУ

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

На Раді ІКАО наприкінці червня представники Ірану погодилися передати до Франції для розшифровки бортові самописці. Розшифровка чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня.

Іран (2324) МАУ (826)
Топ коментарі
+17
Шукають собі виправдання.
В цій ситуації його неможливо віднайти.
показати весь коментар
12.07.2020 09:05 Відповісти
+13
Это российские инструктора посоветовали иранцам притвориться валенками, но от Суда не уйти кацапам и прихвостням иранцам.
показати весь коментар
12.07.2020 09:38 Відповісти
+12
кацапы помогли.
показати весь коментар
12.07.2020 09:04 Відповісти
Хорошо и что дальше, понять и простить и отвалите?
показати весь коментар
12.07.2020 10:20 Відповісти
Для тупых, две ракеты пускают для того, чтобы 100% поразить цель, которая совершает противоракетный маневр, от второй ракеты уже невозможно уйти.
показати весь коментар
12.07.2020 10:42 Відповісти
а шо первая ракета дура ?
показати весь коментар
12.07.2020 10:57 Відповісти
Тактика ПВО такая.
показати весь коментар
12.07.2020 11:20 Відповісти
Ошибка - это когда один запуск.

А когда два с интервалом в 30 секунд - это не ошибка, ведь ракета ПВО летит на электромагнитный "зайчик" определённых параметров, т.е. кто-то должен был 30 секунд "подсвечивать" цель, а "подсветка" не осуществляется вращающимся в дежурном режиме локатором.
показати весь коментар
13.07.2020 02:12 Відповісти
Меньше шансов отбиться.
показати весь коментар
12.07.2020 21:52 Відповісти
Для совсем тупых - пуск осуществляется не по первой засечкe, а по второй-третьей. Так шо перепутать исходящую цель с приходящей просто невозможно.
показати весь коментар
12.07.2020 15:07 Відповісти
ну поскольку кацапы собирались глобально воевать то есть шанс что во всяких проданных системах есть бэкдоры чтобы управлять ими тупо со спутника - вот тестируют "сбитые настройки". это конечно если мозгов хватило, а так - конечно мог ихтамнет стрельнуть из-за расовой ненависти, к себе.
показати весь коментар
12.07.2020 10:46 Відповісти
это уже система , все лаптеевые ПВО ошибка с самого начала ,Бук Тор С200
показати весь коментар
12.07.2020 10:59 Відповісти
я от иногда думаю, а когда кацапия расшиттся до границ немеряных - де на те границы погранцов набрать?
или они с детями и бабами будут те границы защищать - от кого?
странулька бдит свои храницы, и потихоньку чужие прихватывает...)))
показати весь коментар
12.07.2020 11:12 Відповісти
Як фахівець скажу- "БРЕД СИВОЇ КОБИЛИ". Розводять нашого "не лоха" !
показати весь коментар
12.07.2020 11:18 Відповісти
вот такие фахівці и сбили
показати весь коментар
12.07.2020 11:29 Відповісти
ти шкарпетки свої штопай
показати весь коментар
12.07.2020 23:50 Відповісти
Разводят не Монику,а народ. Моника как раз в это время вел непонятные переговоры непонятно с кем в Омане. И этот непонятно кто вполне мог попросить своих братух-аятолл подкинуть весомый аргумент.
показати весь коментар
12.07.2020 15:13 Відповісти
нужно ввести больше новых санкций против рф
показати весь коментар
12.07.2020 11:42 Відповісти
На днях запоребриковский пассажирский самолет пролетел над Харьковской и Луганской областями - наши его к посадке не принудили и не сбили. Нам в чем-то надо у иранцев учиться.
показати весь коментар
12.07.2020 11:45 Відповісти
Какая то натуральная херня - сами сбили сами проводят какие то следственные действия, да ещё склоняют к мировой на своих условиях. Ситуация сильно попахивает лаптями. И здесь надо чётко стоять на расследовании третьей стороной или международной авиационной организацией. Дело видать кроется в том что это оружие из параши и оно стреляет когда параша делает одобрямс на поражение. А оно вышло как на даунбасе стрельнуло да не туда. И в данной ситуации надо расследовать истинную причину и вздрючить с этих сукиных сынов по полной мере, рукой с карающим мечём.
показати весь коментар
12.07.2020 11:47 Відповісти
Все у них орієнтоване на Мекку. Але ж Мекка одна? Щось тут не в'яжеться, або Аллах відволікся.
показати весь коментар
12.07.2020 12:18 Відповісти
Потрібно було зразу оголосити цим чорножопим війну. І починати тренуватися на них це була б іншим наука і наша держава нарешті б перестала бути терпілою. А кравчука і кучпо потрібно повісити привселюдно на Майдані за державну зраду, яка нанесла дежаві Україна колосальної шкоди, через здачу ядерного арсеналу.
показати весь коментар
12.07.2020 12:40 Відповісти
Как будто об иранцах и рашистах сказано: С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ,- ОТ ТОГО И НАБЕРЕШЬСЯ!
показати весь коментар
12.07.2020 12:44 Відповісти
Такой бред несут, что ни на что не натянешь! Давайте уже кацапов выдавайте, что СОЗНАТЕЛЬНО сбили. Теперь уже точно видно, что скрываете что-то. Хватит юлить!
показати весь коментар
12.07.2020 15:36 Відповісти
что СОЗНАТЕЛЬНО сбили.

Зачем?
показати весь коментар
12.07.2020 18:05 Відповісти
Сделайте анализ ситуации в то время в том регионе. Буба оманский и вокруг него. Если Вы хотите понять - поймете.
показати весь коментар
12.07.2020 20:01 Відповісти
Там ще й кривизна землі далася взнаки! Рафик неуиноват, он сам на нож упаль!
показати весь коментар
12.07.2020 16:00 Відповісти
Какие горбатые отговорки...
показати весь коментар
12.07.2020 17:26 Відповісти
Самолеты взлетали и садились, но сбили именно наш. Причем когда после первого попадания самолет продолжал лететь, добили второй ракетой, случайность...
показати весь коментар
12.07.2020 17:57 Відповісти
оператор алеша дважды пальнул для картинки в прямом эфире для оманского гостя,
для лечения сомнений и пущей сговорчивости
(пока нет опровержений этой версии)
показати весь коментар
12.07.2020 23:32 Відповісти
іран БРЕШЕ!!!
показати весь коментар
12.07.2020 23:33 Відповісти
чому не був збитий ЖОДЕН ІНШИЙ ЛІТАК???? там багато літаків злітало і сідало В ТОЙ САМИЙ ЧАС!!!!
показати весь коментар
12.07.2020 23:34 Відповісти
це всім і так ясно
показати весь коментар
12.07.2020 23:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 