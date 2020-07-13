РУС
4 035 168

Языковой закон предусматривает бесплатные курсы украинского языка, - омбудсмен Креминь

Языковой закон предусматривает бесплатные курсы украинского языка, - омбудсмен Креминь

Новый языковой омбудсмен Тарас Креминь сообщил, что в офисе Уполномоченного по защите государственного языка планируют создать бесплатные курсы по изучению украинского языка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, Законом предусмотрено открытие бесплатных курсов по изучению украинского языка: "Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан".

Также Креминь отметил, что в Украине научились спекулировать на языковом вопросе, но не создавать необходимые условия для граждан.

"У нас научились спекулировать на языковом вопросе. Но у нас не научились создавать все необходимые условия для граждан, проживающих в тех или других регионах, или на своей территории. Я вам скажу, что бесплатные курсы украинского языка у нас сегодня на уровне волонтерства. Но волонтерства мы начинали создавать ВСУ в 2014 году фактически с нуля. А сегодня мы имеем фактически одну из сильнейших армий в Европе. 2014 г. мы начинали в том числе с бесплатных курсов на Майдане по изучению украинского языка.

Но государство сегодня довольно медленно создает такие институты за счет государственного бюджета. Поэтому я думаю, что эта способность должна быть реализована уже в ближайшее время", - сказал Креминь.

Напомним, 8 июля правительственным решением Тарас Креминь был избран уполномоченным по защите государственного языка. На этом посту он сменил Татьяну Монахову, которая уволилась в апреле. Она объяснила это тем, что секретариат ведомства, которое ей поручили возглавлять, так и не начал работу и не получил финансирования.

украинский язык (1201) язык (3786) Креминь Тарас (137)
Топ комментарии
+21
а нікого не хвилює доля завезених коцабів.
13.07.2020 07:48
+17
Ніканорчик, а хто тобі заважає говорить і писать рідним тобі "язиком"?... Зі своєю сім"єю,друзями, на кухні, на вулиці? ...Або там де він, ЩЕ - "державний"? У "ВнутріМКАДді"... Якщо комусь не подобається державна мова, яка є рідною для домінуючої нації в державі - "чемодан, вокзал, Россия...". Там тебе ніхто "ущємлять" не буде... Матюкайся, скільки хочеш... Правда, скоро "ВнутріМКАДдя" почне зменшуваться - Сибір і Далекий схід вже переходить на китайську - колишній співслужбовець писав, з Уссурійська, що там на вулицях та ринках частіше китайська звучить... Та й Татарстан скоро повернеться до своєї... І буде, як в Харбіні, в 20-то ХХ століття - до революції на Далекому Сході китаєць був "ходя" брудний, а росіянин був "капітана" - "начальник"... А після 20-го китайський поліцай казав у лице "їх благородію" - "Ты был вчера "капитана", а сегодня я "капитана"... Все повертається "на круги своя...". Вам, "вялікім", пішов "відкат" за "надменность", "вяликарусскую спесь" і "презрение к "нерусским"...
"Раньше, "я - русский!"
Звучало гордо...
Сегодня за "русский" -
Просто бьют в морду...".
13.07.2020 08:06
+12
Тримай взувачку і не ходи босий.
Мовний закон передбачає безкоштовні курси української мови, - омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 9991
13.07.2020 07:55
Комментировать
Сортировать:
Там все называли украинцев "хохлами"? Среди моих знакомых никто не называет.
13.07.2020 09:18
Переважна більшість !! А знаймі не називают ,тому що знайомі !!! Мої брати теж не називали мене хохлом, а пересічні 100% !!!)))
13.07.2020 09:21
Чушь! Украинец - национальность, как мокша или чукча, русский - погоняло для 200 национальностей, населяющих орду.
13.07.2020 09:07
Украинец, как национальность, упразднена Конституцией 28 июня 1996 года.
Русские - русы.
Мордор примазался к Руси, для придания себе легитимности, еще в средние века.
13.07.2020 09:17
Бредятина! Как можно упразднить национальность конституцией? Она есть, была и будет. Эфиоп, как ты не меняй конституцию, всегда будет эфиопом.
13.07.2020 09:29
У Конституції України є "Русские - русы"??? Може ти її з гімном савєцкава саюза переплутав - "Сплатіла навєкі вєлікая русь"?
13.07.2020 09:53
В Конституции и татар нет, а так же болгар, венгров. Русь есть в истории земель украинских.
Зато есть Украинец - человек имеющий гражданство Украины.
13.07.2020 12:39
Не плутай "націю" і "громадянство... Це зовсім різні речі... Національність люди отримують з народження, народившись від батьків конкретної національності і отримуючи виховання, живучи в певному мовному та соціально-культурному і господарсько-побутовому середовищі. Громадянство, фактично, людина отримує по факту народження від батьків - громадян країни, чи по їх заяві у консульські органи їх країни. Юридично - отримавши паспорт...
14.07.2020 05:21
Справжні українці розмовляють українською! А ти чому не розмовляєш? Утворення не дозволяє?))))
13.07.2020 09:11
Мое "утворення" нормальне, жінки задоволені, моя рідна мова - українська, вчився і виріс в українському середовищі. А пишу так, щоб мокші могли зрозуміти, вони розуміють тільки язик.
13.07.2020 09:20
У тебе нормальне, а у нього по ходу злоякісне))))
13.07.2020 09:28
ага, а мокші читають цензор.нєт? НЄТ (нижче я про це написав) то кому ти надсилаєш свої душі прєкрасниє пориви? ІДи писати йєзиком на вєсна.сру шоп донести мокшам свої мислі
13.07.2020 10:36
А гугл-транслятор иноді косячить.
13.07.2020 09:34
Это кто доказал? Я считаю, что настоящий украинец тот, кто делает всё для процветания Украины.
Я закончил украино-английскую школу с серебряной медалью. Мои предки всегда жили на землях нынешней Украины, и говорили по-русски. И никто не будет мне указывать на каком языке общаться.
В 1993 году первыми перешли на украинский КГБшные прихвостни.
13.07.2020 12:47
І тут кацап спалився на гугль-транслейті... Красиво попався! Якби ти закінчив українську школу зі срібною медаллю, то побачив би підвох в моєму пості!))))
13.07.2020 13:03
Ты хоть сам себе веришь? Если проучился в "украино-русской школе" (а таких в Украине никогда не было - были "школи з українською мовою викладання, з посиленим вивченням англійської мови"), то ты, минимум, стал-бы, "трилингвальным", ибо, изучая английский, ты вынужден был-бы, переводить дважды - сначала с английского на украинский, а потом, для себя - на русский. И наоборот - сначала в голове - с русского на украинский, а потом - с украинского на английский... Тебе не кажется, что это слишком тяжело для неокрепшего ума ребёнка? Или ты у нас -"гений", "полиглот с рождения"? Ты хоть МНЕ "лапшу на уши не вешай..."! Я с этой проблемой знаком - мой ребёнок старший рос до семи лет в России, что ни есть, в "средоточии русского мира". Началось с того, чо, в силу обстоятельств, он проговорил первые фразы на украинском языке. И я поставил условие жене - дома только на родном. К 6 годам, когда ребёнок пошёл в первый класс, он стал "билингвальным", свободно переходил с языка на язык, в зависимости от языка собеседника. Первый класс - в школе с русским языком обучения (Поволжье), второй класс - школа с украинским языком обучения - (Черкащина), а потом - ещё смена пяти школ, в различных населённых пунктах... В результате - аттестат с отличием, "трилингвальность" (английский), и финансово-экономический факультет университета...
Так что "по ушам ездить" будешь бабкам у подъезда...
14.07.2020 05:48
Я так понимаю, у Вас, в отличии от сына, проблема с изучением иностранных языков. Переводя с языка на язык получаем гугл-переводчик.
Жизнь так сложилась, первые три класса русская школа, затем 3 года в Ивано-франковске украинская. Когда переехали на юг, родители не стали отдавать в русскую. Рядом была на украинском языке только специализированная школа с английским.
Верить-неверить, дело лично каждого. Мне от этого ни холодно ни жарко. Стар я уже для песполезных споров.
14.07.2020 09:03
У меня "проблема" с "изучением иностранных языков"? "Котокбас, кьотінді кыс!". Мальчик, я свободно владею украинским (родным) и русским... Говорю на них намного лучше, чем многие "носители"... (особенно, "русские"). Понимаю несколько славянских и два - тюркских... Извини, с "германскими" "не сложилось" : кроме - "вот из йо нейм ху кеманде", ничего не запомнил... Практики не было... А вот если "поставить на пальчики" "добровольца", с России, то я не только узнаю его в/ч, но и буду знать, "в каких "**..нях" он родился - знаю особенности трёх десятков "расейских" диалектов.... Так что я пошёл на кухню, за вилкой - твою "лапшу с ушей снимать...".
14.07.2020 10:11
А как теперь называть лугондонов, имеющих украинский и российский паспорт??
13.07.2020 09:13
Донбасити, це потвори , продукт кремлівських селекціонерів, істота без роду та племені , мали назву"савєцкий народ" , ******* назва "росєяне" !!!)))
13.07.2020 09:19
Мовний закон передбачає безкоштовні курси української мови, - омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 1986 https://censor.net/user/252465
Значит нужно упразднить!---------------- Хіба що тебе і довіку !!!)))
13.07.2020 08:57
Тоді вам треба просто перестати говорити!🤫
13.07.2020 08:57
Гнид можливо давити і мовчки !!))
13.07.2020 09:06
Кремінь! В Україні всі знають українську мову! Відкривай курси української мови у Хабаровську!
13.07.2020 09:26
Ти певен що всі знают ??))
13.07.2020 09:31
Знають, але говорити хочуть та можуть далеко не всі. Це те ж саме, що з білоруською мовою - всі українці її розуміють, але навряд чи хтось зможе сказати хоча б одне речення. Українізація без дерусифікації - це профанація та провокація. Ми зараз маємо виправити помилки 1918 року.
13.07.2020 09:40
Головне немає бажання користуватись українською !!! Зверхне ,зневажливе ставлення "русских" до української мови !!!!))))
13.07.2020 09:50
Я пам'ятаю, як російську мову називали гороцькою, а українську сільською...але тоді виходило, що, скажімо, Львів, чи Біла Церква це село і у російських селах говорять українською...ще й сьогодні більшість відмовляється сприймати так звану радянську владу, як російську окупацію, і жоден Президент України не наважився сказати про це сказати та вимовити слово Дерусифікація.
13.07.2020 10:01
Асиміляція українців московитами триває вже не перше століття !!!! Повна асиміляція ,це загибель націі !!))
13.07.2020 10:15
МОВУ ТРА' НАСАДЖАТИ КНУТОМ і ПРЯНІКОМ - екзамен на громадянство - знання мови обов'язкове. Не знаєш мову - справку "негромадянина" без права вибирати та бути вибраним, без права на роботу в бюджетних організаціях та в сфері сервісу. Тільки мести вулиці, прибирати сміття та відкачувати лайно з вигрібних ям. І паралельно оті курси безкоштовні - тільки з обов'язковим контролем - прийшов, почав сесію - відбудь ко кінця і здай іспит. А не прийшов, пошатався і кинув
13.07.2020 09:27
Мовна політика має бути потужною, стратегічною, послідовною та систематичною - це ВІЙНА - у нас відібрали рівно ті території, які ми здали йєзику. Шоб не втратити Україну нам потрібно боротись за мову. Бо Україна там, де МОВА!!!
13.07.2020 09:30
Це вже якийсь виворіт свідомості - громадяни, що не знають державної мови?! А громадянство, як отримали?! А де ще в якій державі таке може бути, щоб можна було отримати громадянство без знання державної мови? От попробуйте в Росії, щоб так, цікаво, що вам на то скажуть, блін... Громадянин апріорі ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ володіти державною мовою! Якщо громадянин і не знає, то якого милого я йому за то маю податки свої платити? Або сам, за свої, або нахер з пляжу!
13.07.2020 09:36
а найбільш потворно шо більшість урускойєзичних в Україні - етнічні українці
13.07.2020 09:53
у нас 17% інородців, а мову за рідну вважають тільки половина населення. І серед тих урускойєзичних чимало сабра - людей, що народились вже в незалежній Україні
13.07.2020 10:01
Українська мова є рідною мовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців , які проживають на території України (за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001) переписом 2001 року рідною її вважали 32,6 млн осіб - 67,5 % населення України та 85,2 % етнічних українцівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-4 [4] ) та поза межами України: у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії (там нею володіє 1,8 млн осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-5 [5] ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдові (без врахування Придністров'я українська є рідною для 181 тис. осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-7 [7] , мовою щоденного спілкування українська є для 130 тис. осіб), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаді (володіє 174 тис. осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-8 [8] ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США (129 тис. мовцівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-9 [9] ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстані (говорять українською 128 тис. осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-10 [10] , однак володіють більшою чи меншою мірою до 732 тис. осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-12 [12] ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі (рідною називає 116 тис. осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-14 [14] ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунії (57 тис. мовцівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-15 [15] ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі (23 тис. осіб, що постійно проживає на території Польщіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-16 [16] та від 20 до 450 тис. осіб з числа трудових мігрантівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-17 [17] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-18 [18] ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F Бразилії (щонайменше 17 тис. носіївhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-19 [19] ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччині (11 тис. осіб, які назвали свою мову українською та 24 тис. осіб, які назвали своєю мовою «русинську»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#cite_note-20 [20] ) та інших країнах.
13.07.2020 10:05
навіть по твоїм цифрам получаєця шо третина населення та 15% етнічних українців мову не вважають рідною. І це на 2001 рік - 20 років незалежності!!! Це катастрофа!!! З того часу мовна ситуація НЕ ЗМІНИЛАСЬ на краще, якшо не стала гіршою, бо в Україну прийшов інтернет, а він практично тут весь йєзичний, включаючи і наш "патріотичний" ресурс цензор.нєт
13.07.2020 10:17
Головне мати бажання спілкуватись українською на ЦН, чи тобі хтось забороняє це робити !!!!)))
13.07.2020 10:20
і шо? багато тут мовою пишуть? Ше й оправдуюця - ми па-урускі, шоп москалі понімалі! А те шо москалі цензор не читають, то вони ніби не знають
13.07.2020 10:25
Московити не зрозуміют українців ніколи і мова тут нідочого !!)))
13.07.2020 10:40
навіть я переключив на російську версію сайту коли помітив шо україномовна версія неповна та відстає
13.07.2020 10:27
люди ліниві - якшо ніхто не забороняє, то робитимуть як удобно - а удобно па-урускі, хоча не уявляють якою то кров'ю і бідою виливаєця - бо оті москалі нам закидають - ви же там всє па-рускі, то чєго ратуєтє за самостійну??? І, таки, вони праві - от за шо воює урускойєзичний патріот України якшо він дивиця кіно "мєнти", слухає йєзичну попсу та блатняк, ошибочно імєнуємий як шансон і прочєє?
13.07.2020 10:31
Черчіль якось сказав шо "ми воюємо за нашу культуру - інакше наші жертви не мать змісту"
13.07.2020 10:33
Вам теж є над чим попрацювати https://censor.net/ua/user/433903 (получаєця, справку, удобно, виливаєця) там де сарказм не виділяв.
13.07.2020 13:39
канєшно, савєцкая окупація даєця взнаки
13.07.2020 16:14
однозначно
14.07.2020 09:32
манерою написання, когось на букву "О" ви мені нагадуєте, помиляюсь?
15.07.2020 09:56
так йа ж не скриваюсь - то мене баньщик ъбанить
15.07.2020 13:30
і, вопше, хіба ти не бач шо я б'ю в набат? Алярмізьму не жаліючи, бо дєло пахнєт кєрасіном
13.07.2020 10:23
А етнічні росіяни бувають? Де їх територія?
13.07.2020 10:02
Совєтський Союз !!!))
13.07.2020 10:11
савєцкій саюз
13.07.2020 10:18
Можливо і так !!))
13.07.2020 10:21
Порох правильно сказав: Мова, Віра, Армія. Інакше песець.
13.07.2020 09:49
сказав він правильно, але своїх дітей готував до уруского міра
13.07.2020 09:55
Порошенко хотів у Лондоні створити Русскій Міръ?
13.07.2020 10:03
в Лондоні вже створено уютний уголок уруского міра - мірокЪ
13.07.2020 10:04
ну, ти ж в курсє! Нашо ото мене перепитуєш?
13.07.2020 10:06
Притча про мову

Давно цю притчу в серці я ношу...
Болить душа: чи ж все в ній розкажу.
Було це так, чи снилося мені,
На Україні в рідній стороні.

...Коли у небі зблиснула зоря,
Явивсь Шевченко прямо з «Кобзаря».
- Ну, як ви тут? - озвався він до нас, -
Здається вже й держава є у вас.
А є держава, значить є народ,
Що береже у серці вічний код.
Нехай озветься гордо із віків
Козацьке слово в душах козаків...
- Ну што ви? Што ви? - раптом чує крик.
У нас пока не мова. А язик.
Ми - малороси, ми іще хохли,
Козацьке слово ми не зберегли.
Сложилось так, що ми не козаки -
На душі наші вчеплено замки...
Нам какось нині легче із чужим -
Зі словом розминулися своїм.
Зайшов у зал парламенту Тарас
Й вулканний гнів єство його потряс.
Там яничарський чує лемент-крик:
- При чем здесь мова, коли в нас язик.
Нам також какось легче на чужім
Національний лаяти режим.
Якийсь «свирепый» кличе у союз.
Він теж не українець-малорус.
В руках чужого прапора стиска.
Душа лакея, гнів більшовика.
Зітхнув Тарас: «О, Боже! Це ж хохли.
А предки ж українцями були.
Таким байдуже мова і народ.
Аби шматок жбурнули їм у рот».
І загримів Шевченка грізний бас:
- О люди, люди, що зробили з вас?
Ви ж українці. Мова у вас є.
Чому ж ганьбою криєте своє?
В святу криницю плюнули не раз
І в душах ваших сором не озвавсь?
О схаменіться, євнухи чужі,
Що біля прірви стали на межі!
Вам слово дав у спадщину народ.
Це ваш національний гордий код.
Лиш з ним в душі сягнете до висот.
Зречетесь слова - зрадите народ.
...І зал мовчав під куполом скляним,
Коли Шевченко мову вів із ним.
На мить погасло світло в залі враз.
Коли ж його ввімкнули - зник Тарас.
Лиш на столі президії як дар
Лежав його новісінький «Кобзар».
Така ось притча снилася мені.
Я й розповів її для вас в ці дні.
Ото ж читайте, люди, «Кобзаря» -
Нехай для вас всміхається зоря.
Хай рідне слово гріє вам серця
Во ім'я Бога, Сина і Отця!!!
13.07.2020 09:59
от замість того шоп повнокровно жити - любити жінок, творити красу, потрібно доказувати аксіоматичні речі про рідну мову, ніби рідна мова то теорема якась, а не само собою зрозуміле і усталене - не повинно навіть сімніву найменшого - то повинно лежати каменем в ретикулярній формації!!! В кістковому моску!!!
13.07.2020 10:43
Мені здається, що міністр пошуткував, бо як це пройшло майже 30 років незалежності і не знають української? То хто ті громадяни, що закінчили школи і не вчили державної? Чи були ті Кучми,Кравчуки, Януковичі керівниками, якщо вони тут будували все російське за українські гроші? А потім волають, "что ето наш родной язік".
13.07.2020 10:47
Если после проживания в Украине какая то скотина не выучила мову то её надо отправлять под нож. Это будет самый патриотичный вклад этой скотины в экономику страны.
13.07.2020 11:57
Почнемо з тебе? Бо саме ти і є такою "скотиною"...
13.07.2020 12:17
Мову я знаю з дитинства, а пишу тут щоб ні одна кацапська рожа не перекрутила зміст написанного. А ти як був безмозглим бараном так ним і подохнеш, незалежно від того якою мовою тут вимальовуєш.
13.07.2020 12:42
Ні, Несторе, але не Махно. Виловлювати і під ніж не потрібно. Брати потрібно приклад з таких країн, як Литва, Латвія, де багато є кацапів, які вперто не вчать мову тієї країни, де живуть, а заставляють вчити тих людей їхню мову. Видавати паспорт негромадянина, який забороняє голосувати і обиратися. А то як подивишся, всі з низьким інтелектом, бо як їх назвати, що не можуть вивчити мову за 30 років, вибираються депутатами і на самі високі керівні пасади. То якщо вони не поважають українців і їх мову, культуру, то хіба вони щось добре для України зроблять?
13.07.2020 13:12
Правильно, нужно действовать по примеру Израиля. Там один раз, БЕСПЛАТНО, всем получившим гражданство предоставляется право на курс иврита в 500 учебных часов.
Чем Украина хуже? Бесплатный курс украинского для всех желающих, но льгота должна действовать только ОДИН раз! Записался - ходи и учи.
13.07.2020 13:02
Телепню, української мови ти не знаєш... У тебе ознаки "синдрому Даннінга-Крюгера", який, звичайною мовою, формулюється так: "Неможливо дурню пояснить, що він дурень саме тому, що він - дурень...". У тебе у двох рядках коментарю П"ЯТЬ русизмів, а речення свідчать про те, що ти їх сформулював російською мовою, а потім переклав українською, мабуть, ще й за допомогою Гугл-перекладача... (Ти мені мою тещу нагадуєш - та теж усе життя вважала, що вона володіє російською мовою, але таке "городила", що "купи не тримається..."). І твої провокативні, екстремістського штибу, заяви свідчать про одне - про твоє бажанння розвести тут "срач" і спровокувать людей на "гризню" між собою, щоб показать українців "фошиздами" - "бандьорами"...
13.07.2020 13:03
Бляха, я про цього о/мена попереджав(((
13.07.2020 13:15
