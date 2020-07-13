Языковой закон предусматривает бесплатные курсы украинского языка, - омбудсмен Креминь
Новый языковой омбудсмен Тарас Креминь сообщил, что в офисе Уполномоченного по защите государственного языка планируют создать бесплатные курсы по изучению украинского языка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
По его словам, Законом предусмотрено открытие бесплатных курсов по изучению украинского языка: "Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан".
Также Креминь отметил, что в Украине научились спекулировать на языковом вопросе, но не создавать необходимые условия для граждан.
"У нас научились спекулировать на языковом вопросе. Но у нас не научились создавать все необходимые условия для граждан, проживающих в тех или других регионах, или на своей территории. Я вам скажу, что бесплатные курсы украинского языка у нас сегодня на уровне волонтерства. Но волонтерства мы начинали создавать ВСУ в 2014 году фактически с нуля. А сегодня мы имеем фактически одну из сильнейших армий в Европе. 2014 г. мы начинали в том числе с бесплатных курсов на Майдане по изучению украинского языка.
Но государство сегодня довольно медленно создает такие институты за счет государственного бюджета. Поэтому я думаю, что эта способность должна быть реализована уже в ближайшее время", - сказал Креминь.
Напомним, 8 июля правительственным решением Тарас Креминь был избран уполномоченным по защите государственного языка. На этом посту он сменил Татьяну Монахову, которая уволилась в апреле. Она объяснила это тем, что секретариат ведомства, которое ей поручили возглавлять, так и не начал работу и не получил финансирования.
Русские - русы.
Мордор примазался к Руси, для придания себе легитимности, еще в средние века.
Зато есть Украинец - человек имеющий гражданство Украины.
Я закончил украино-английскую школу с серебряной медалью. Мои предки всегда жили на землях нынешней Украины, и говорили по-русски. И никто не будет мне указывать на каком языке общаться.
В 1993 году первыми перешли на украинский КГБшные прихвостни.
Так что "по ушам ездить" будешь бабкам у подъезда...
Жизнь так сложилась, первые три класса русская школа, затем 3 года в Ивано-франковске украинская. Когда переехали на юг, родители не стали отдавать в русскую. Рядом была на украинском языке только специализированная школа с английским.
Верить-неверить, дело лично каждого. Мне от этого ни холодно ни жарко. Стар я уже для песполезных споров.
Значит нужно упразднить!---------------- Хіба що тебе і довіку !!!)))
Давно цю притчу в серці я ношу...
Болить душа: чи ж все в ній розкажу.
Було це так, чи снилося мені,
На Україні в рідній стороні.
...Коли у небі зблиснула зоря,
Явивсь Шевченко прямо з «Кобзаря».
- Ну, як ви тут? - озвався він до нас, -
Здається вже й держава є у вас.
А є держава, значить є народ,
Що береже у серці вічний код.
Нехай озветься гордо із віків
Козацьке слово в душах козаків...
- Ну што ви? Што ви? - раптом чує крик.
У нас пока не мова. А язик.
Ми - малороси, ми іще хохли,
Козацьке слово ми не зберегли.
Сложилось так, що ми не козаки -
На душі наші вчеплено замки...
Нам какось нині легче із чужим -
Зі словом розминулися своїм.
Зайшов у зал парламенту Тарас
Й вулканний гнів єство його потряс.
Там яничарський чує лемент-крик:
- При чем здесь мова, коли в нас язик.
Нам також какось легче на чужім
Національний лаяти режим.
Якийсь «свирепый» кличе у союз.
Він теж не українець-малорус.
В руках чужого прапора стиска.
Душа лакея, гнів більшовика.
Зітхнув Тарас: «О, Боже! Це ж хохли.
А предки ж українцями були.
Таким байдуже мова і народ.
Аби шматок жбурнули їм у рот».
І загримів Шевченка грізний бас:
- О люди, люди, що зробили з вас?
Ви ж українці. Мова у вас є.
Чому ж ганьбою криєте своє?
В святу криницю плюнули не раз
І в душах ваших сором не озвавсь?
О схаменіться, євнухи чужі,
Що біля прірви стали на межі!
Вам слово дав у спадщину народ.
Це ваш національний гордий код.
Лиш з ним в душі сягнете до висот.
Зречетесь слова - зрадите народ.
...І зал мовчав під куполом скляним,
Коли Шевченко мову вів із ним.
На мить погасло світло в залі враз.
Коли ж його ввімкнули - зник Тарас.
Лиш на столі президії як дар
Лежав його новісінький «Кобзар».
Така ось притча снилася мені.
Я й розповів її для вас в ці дні.
Ото ж читайте, люди, «Кобзаря» -
Нехай для вас всміхається зоря.
Хай рідне слово гріє вам серця
Во ім'я Бога, Сина і Отця!!!
Чем Украина хуже? Бесплатный курс украинского для всех желающих, но льгота должна действовать только ОДИН раз! Записался - ходи и учи.