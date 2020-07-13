Языковой закон предусматривает бесплатные курсы украинского языка, - омбудсмен Креминь

Новый языковой омбудсмен Тарас Креминь сообщил, что в офисе Уполномоченного по защите государственного языка планируют создать бесплатные курсы по изучению украинского языка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, Законом предусмотрено открытие бесплатных курсов по изучению украинского языка: "Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан".

Также Креминь отметил, что в Украине научились спекулировать на языковом вопросе, но не создавать необходимые условия для граждан.

"У нас научились спекулировать на языковом вопросе. Но у нас не научились создавать все необходимые условия для граждан, проживающих в тех или других регионах, или на своей территории. Я вам скажу, что бесплатные курсы украинского языка у нас сегодня на уровне волонтерства. Но волонтерства мы начинали создавать ВСУ в 2014 году фактически с нуля. А сегодня мы имеем фактически одну из сильнейших армий в Европе. 2014 г. мы начинали в том числе с бесплатных курсов на Майдане по изучению украинского языка.

Но государство сегодня довольно медленно создает такие институты за счет государственного бюджета. Поэтому я думаю, что эта способность должна быть реализована уже в ближайшее время", - сказал Креминь.

Напомним, 8 июля правительственным решением Тарас Креминь был избран уполномоченным по защите государственного языка. На этом посту он сменил Татьяну Монахову, которая уволилась в апреле. Она объяснила это тем, что секретариат ведомства, которое ей поручили возглавлять, так и не начал работу и не получил финансирования.