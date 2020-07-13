Мовний закон передбачає безкоштовні курси української мови, - омбудсмен Кремінь

Новий мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив, що в офісі Уповноваженого із захисту державної мови планують створити безкоштовні курси з вивчення української мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, Законом передбачене відкриття безкоштовних курсів з вивчення української мови: "Йдеться про масовість запровадження таких курсів. Я думаю, що тут якраз ініціатива могла би лежати як на закладах освіти, так і на органах місцевого самоврядування. Вони мають бути зацікавлені в тому, щоб створити всі необхідні сприятливі умови для своїх громадян".

Також Кремінь зазначив, що в Україні навчилися спекулювати на мовному питанні, але не створювати необхідні умови для громадян.

"У нас навчилися спекулювати на мовному питанні. Але в нас не навчилися створювати всі необхідні умови для громадян, які проживають у тих або інших регіонах, або на своїй території. Я вам скажу, що безкоштовні курси з української мови у нас сьогодні на рівні волонтерства. Але з волонтерства ми починали створювати ЗСУ у 2014 році фактично з нуля. А сьогодні ми маємо фактично одну з найсильніших армій в Європі. 2014 рік ми починали, у тому числі, з безкоштовних курсів на Майдані з вивчення української мови.

Але держава сьогодні доволі повільно створює такі інституції за рахунок державного бюджету. Тому я думаю, що ця спроможність має бути реалізована вже найближчим часом", - сказав Кремінь.

Нагадаємо, 8 липня урядовим рішенням Тарас Кремінь був обраний уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилася в квітні. Вона пояснила це тим, що секретаріат відомства, яке їй доручили очолювати, так і не розпочав роботу і не отримав фінансування.