Мовний закон передбачає безкоштовні курси української мови, - омбудсмен Кремінь
Новий мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив, що в офісі Уповноваженого із захисту державної мови планують створити безкоштовні курси з вивчення української мови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, Законом передбачене відкриття безкоштовних курсів з вивчення української мови: "Йдеться про масовість запровадження таких курсів. Я думаю, що тут якраз ініціатива могла би лежати як на закладах освіти, так і на органах місцевого самоврядування. Вони мають бути зацікавлені в тому, щоб створити всі необхідні сприятливі умови для своїх громадян".
Також Кремінь зазначив, що в Україні навчилися спекулювати на мовному питанні, але не створювати необхідні умови для громадян.
"У нас навчилися спекулювати на мовному питанні. Але в нас не навчилися створювати всі необхідні умови для громадян, які проживають у тих або інших регіонах, або на своїй території. Я вам скажу, що безкоштовні курси з української мови у нас сьогодні на рівні волонтерства. Але з волонтерства ми починали створювати ЗСУ у 2014 році фактично з нуля. А сьогодні ми маємо фактично одну з найсильніших армій в Європі. 2014 рік ми починали, у тому числі, з безкоштовних курсів на Майдані з вивчення української мови.
Але держава сьогодні доволі повільно створює такі інституції за рахунок державного бюджету. Тому я думаю, що ця спроможність має бути реалізована вже найближчим часом", - сказав Кремінь.
Нагадаємо, 8 липня урядовим рішенням Тарас Кремінь був обраний уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилася в квітні. Вона пояснила це тим, що секретаріат відомства, яке їй доручили очолювати, так і не розпочав роботу і не отримав фінансування.
Русские - русы.
Мордор примазался к Руси, для придания себе легитимности, еще в средние века.
Зато есть Украинец - человек имеющий гражданство Украины.
Я закончил украино-английскую школу с серебряной медалью. Мои предки всегда жили на землях нынешней Украины, и говорили по-русски. И никто не будет мне указывать на каком языке общаться.
В 1993 году первыми перешли на украинский КГБшные прихвостни.
Так что "по ушам ездить" будешь бабкам у подъезда...
Жизнь так сложилась, первые три класса русская школа, затем 3 года в Ивано-франковске украинская. Когда переехали на юг, родители не стали отдавать в русскую. Рядом была на украинском языке только специализированная школа с английским.
Верить-неверить, дело лично каждого. Мне от этого ни холодно ни жарко. Стар я уже для песполезных споров.
Значит нужно упразднить!---------------- Хіба що тебе і довіку !!!)))
Давно цю притчу в серці я ношу...
Болить душа: чи ж все в ній розкажу.
Було це так, чи снилося мені,
На Україні в рідній стороні.
...Коли у небі зблиснула зоря,
Явивсь Шевченко прямо з «Кобзаря».
- Ну, як ви тут? - озвався він до нас, -
Здається вже й держава є у вас.
А є держава, значить є народ,
Що береже у серці вічний код.
Нехай озветься гордо із віків
Козацьке слово в душах козаків...
- Ну што ви? Што ви? - раптом чує крик.
У нас пока не мова. А язик.
Ми - малороси, ми іще хохли,
Козацьке слово ми не зберегли.
Сложилось так, що ми не козаки -
На душі наші вчеплено замки...
Нам какось нині легче із чужим -
Зі словом розминулися своїм.
Зайшов у зал парламенту Тарас
Й вулканний гнів єство його потряс.
Там яничарський чує лемент-крик:
- При чем здесь мова, коли в нас язик.
Нам також какось легче на чужім
Національний лаяти режим.
Якийсь «свирепый» кличе у союз.
Він теж не українець-малорус.
В руках чужого прапора стиска.
Душа лакея, гнів більшовика.
Зітхнув Тарас: «О, Боже! Це ж хохли.
А предки ж українцями були.
Таким байдуже мова і народ.
Аби шматок жбурнули їм у рот».
І загримів Шевченка грізний бас:
- О люди, люди, що зробили з вас?
Ви ж українці. Мова у вас є.
Чому ж ганьбою криєте своє?
В святу криницю плюнули не раз
І в душах ваших сором не озвавсь?
О схаменіться, євнухи чужі,
Що біля прірви стали на межі!
Вам слово дав у спадщину народ.
Це ваш національний гордий код.
Лиш з ним в душі сягнете до висот.
Зречетесь слова - зрадите народ.
...І зал мовчав під куполом скляним,
Коли Шевченко мову вів із ним.
На мить погасло світло в залі враз.
Коли ж його ввімкнули - зник Тарас.
Лиш на столі президії як дар
Лежав його новісінький «Кобзар».
Така ось притча снилася мені.
Я й розповів її для вас в ці дні.
Ото ж читайте, люди, «Кобзаря» -
Нехай для вас всміхається зоря.
Хай рідне слово гріє вам серця
Во ім'я Бога, Сина і Отця!!!
Чем Украина хуже? Бесплатный курс украинского для всех желающих, но льгота должна действовать только ОДИН раз! Записался - ходи и учи.