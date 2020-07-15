Шмыгаль рассчитывает на поддержку Рады относительно назначения Уруского: "Кандидатуры прошли обсуждение на фракции"

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на поддержку народных депутатов относительно утверждения должности вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и назначения на эту должность Олега Уруского.

"Надеюсь, депутаты нас поддержат. Кандидатуры прошли обсуждение на фракции", - сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое ранее было отозвано из-за технических неточностей.

