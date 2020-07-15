РУС
Шмыгаль рассчитывает на поддержку Рады относительно назначения Уруского: "Кандидатуры прошли обсуждение на фракции"

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на поддержку народных депутатов относительно утверждения должности вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и назначения на эту должность Олега Уруского.

"Надеюсь, депутаты нас поддержат. Кандидатуры прошли обсуждение на фракции", - сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое ранее было отозвано из-за технических неточностей.

Читайте также: "Слуга народа" Арахамия о кадровых назначениях: "В пятницу все будут с головами"

Автор: 

А вы почувствовали как изменилась к лучшему Украина? Каждый день улучшений! 70 дневный марафон!
показать весь комментарий
15.07.2020 14:01 Ответить
а рада теперь схлопнулась до одной фракции, на которой все обсуждают?
показать весь комментарий
15.07.2020 14:04 Ответить
В Кремле похлопотали.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:13 Ответить
Возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина".

Открываем реестр ЕДРПОУ. Один из бенефициаров компании:

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КУЛЬЧИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АДРЕСА - УКРАЇНА, 13256, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЖЕРЕБКИ, ВУЛИЦЯ САДОВА, БУДИНОК 5, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧАСТКА 99,67%
показать весь комментарий
15.07.2020 14:18 Ответить
Хто такий цей Урусский? З інфи https://censor.net/news/3207429/konkurs_na_post_vitsepremera_po_opk_prohodil_v_nepovtorimom_stile_zelenskogo_vyigral_ne_uchastvovavshiyi і з тегом https://censor.net/tag/9444/uruskiyi_oleg/news/page/1 нічого незрозуміло!
показать весь комментарий
15.07.2020 14:19 Ответить
Почему власть игнорирует мнение представителей половины общества? А где же весь парламент? Почему нет согласительных комиссий по кандидатурам? У нас парементство-президентская республика. Куда подевались остальные фракции? Остались только "слуги"? Только чьи?
показать весь комментарий
15.07.2020 14:51 Ответить
"Кандидатури пройшли обговорення на фракції", - сказав Шмигаль"

Если на ЭТО согласны "слуги" , то с точностью наоборот - ни в коим случае ! ( они ничего хорошого не решат на своем сборище )
показать весь комментарий
15.07.2020 15:10 Ответить
 
 