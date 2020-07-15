1 392 7
Шмыгаль рассчитывает на поддержку Рады относительно назначения Уруского: "Кандидатуры прошли обсуждение на фракции"
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на поддержку народных депутатов относительно утверждения должности вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и назначения на эту должность Олега Уруского.
"Надеюсь, депутаты нас поддержат. Кандидатуры прошли обсуждение на фракции", - сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое ранее было отозвано из-за технических неточностей.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Открываем реестр ЕДРПОУ. Один из бенефициаров компании:
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КУЛЬЧИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АДРЕСА - УКРАЇНА, 13256, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЖЕРЕБКИ, ВУЛИЦЯ САДОВА, БУДИНОК 5, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧАСТКА 99,67%
Если на ЭТО согласны "слуги" , то с точностью наоборот - ни в коим случае ! ( они ничего хорошого не решат на своем сборище )