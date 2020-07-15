Апелляционный суд оставил под арестом фигуранта дела Гандзюк Левина

Киевский апелляционный суд оставил подозреваемого по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина под стражей.

Об этом сообщает пресс служба Киевского апелляционного суда в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 июня 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В суде напомнили, что Левину ранее продлили срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 24 августа 2020 включительно.

Напомним, 11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера. 19 июня последнего взяли под стражу и через несколько дней прокуратура объявила о завершении следствия.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.