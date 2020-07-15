Апеляційний суд залишив під арештом фігуранта справи Гандзюк Левіна

Київський апеляційний суд залишив підозрюваного у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

У суді нагадали, що Левіну раніше продовжили термін дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до 24 серпня 2020 року включно.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.