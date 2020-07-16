РУС
3 568 25

Заказчики стрельбы в Броварах до сих пор не установлены, - Венедиктова

В течение первого полугодия в Украине обезврежено 11 банд, из них 8 именно в Киевской области, в частности банд, которые устроили стрельбу в Броварах под Киевом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова на координационном совещании прокуратуры, полиции и СБУ.

Как сказала Венедиктова, 50 участникам стрельбы были объявлены подозрения, 18 из них являются членами организованных преступных группировок.

Вместе с тем, генпрокурор подчеркнула, что заказчики этого преступления до сих пор не установлены.

Кроме того, сказала Венедиктова, за полгода были раскрыты лишь две банды, которые в своей преступной деятельности применяли оружие и взрывчатку как орудие преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине. ИНФОГРАФИКА

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Именно сотрудники отдела в Кагарлыке задержали своих "коллег", сберегли видеозаписи и ждали следователя ГБР. Система изменилась, - шеф полиции Киевщины Небытов

Бровары (339) стрельба (3294) Венедиктова Ирина (726)
+13
конечно! все силы прокуратуры и БыбыРы направлены на расследование 1003450000250 тыщ дел против Порошенко!!!
16.07.2020 13:46 Ответить
+6
куда там устанавливать!!!
Вот дело Шеремета-там сразу

назначили и виновных и исполнителей
Сам поцЗедент с сАбаковым рассказали
А тут из сотни задержанных слова не выбить
Внуки Штирлица и Зои Космодемьянской
16.07.2020 13:53 Ответить
+5
Шли и решили пострелять , все спонтанно и для развлечения , - заключение генпрокуратуры.
16.07.2020 13:46 Ответить
конечно! все силы прокуратуры и БыбыРы направлены на расследование 1003450000250 тыщ дел против Порошенко!!!

16.07.2020 13:46 Ответить
16.07.2020 13:46 Ответить
Шли и решили пострелять , все спонтанно и для развлечения , - заключение генпрокуратуры.

16.07.2020 13:46 Ответить
16.07.2020 13:46 Ответить
Ну не могут же они выйти сами на себя!! Поэтому расследование, как всегда в таких случаях,затянется пока всем не надоест.
16.07.2020 15:20 Ответить
Хто замовив пальбу у Броварах? ©
16.07.2020 13:47 Ответить
Поїдьте на Лісову і спитайте у першої-зустрічної бабці...
16.07.2020 13:50 Ответить
???
Заказчики стрельбы в Броварах до сих пор не установлены, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4556
16.07.2020 13:53 Ответить
Ця точно нічого не знає!!!
16.07.2020 13:56 Ответить
100 %
16.07.2020 14:22 Ответить
Я з самого початку казав, що все це спектакль, зрежисований Аваковим. А фінал органічно вписується в сценарій - нікто нє віноват. Завіса.
16.07.2020 13:51 Ответить
16.07.2020 13:47 Ответить

Заказчики стрельбы не установлены
Ой, да пиши - Порошенко.
16.07.2020 13:48 Ответить
Допитайте Авакова.
16.07.2020 13:48 Ответить
Не компетентность бенедиктовой на лицо...за столько времени не найти заказчика...может или полная бездарь на должности генпрокурора...или пособник...
16.07.2020 13:52 Ответить
куда там устанавливать!!!
Вот дело Шеремета-там сразу

назначили и виновных и исполнителей
Сам поцЗедент с сАбаковым рассказали
А тут из сотни задержанных слова не выбить
Внуки Штирлица и Зои Космодемьянской
16.07.2020 13:53 Ответить
зе дно
16.07.2020 13:53 Ответить
Как говорил Генеральный прокурор СССР: «Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…»

Так Венечка это плану и следует.
16.07.2020 13:54 Ответить
100% не способный ни на что прокурор
16.07.2020 14:00 Ответить
Фсьо на мангера списуйте ,.чого стесняться
16.07.2020 14:07 Ответить
16.07.2020 14:40 Ответить
Стіляли в Броварах, а неказ тітушкам прийшов з Печерська. Немає за що зачіпитись.
16.07.2020 15:00 Ответить
Як це не встановлено? Ану нацсуки вперед до офісу, що це бардак. Беріть зелені жабки і вперед. Чи ні?
16.07.2020 15:13 Ответить
Ніхто й не сумнівався що в ДБР набрали рагулів для виконаня вказівок ЗЄнєлоха.
16.07.2020 16:07 Ответить
16.07.2020 18:12 Ответить
Венедиктова, ау!
Вроде как "произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками", не?
16.07.2020 18:26 Ответить
 
 