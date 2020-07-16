Заказчики стрельбы в Броварах до сих пор не установлены, - Венедиктова
В течение первого полугодия в Украине обезврежено 11 банд, из них 8 именно в Киевской области, в частности банд, которые устроили стрельбу в Броварах под Киевом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова на координационном совещании прокуратуры, полиции и СБУ.
Как сказала Венедиктова, 50 участникам стрельбы были объявлены подозрения, 18 из них являются членами организованных преступных группировок.
Вместе с тем, генпрокурор подчеркнула, что заказчики этого преступления до сих пор не установлены.
Кроме того, сказала Венедиктова, за полгода были раскрыты лишь две банды, которые в своей преступной деятельности применяли оружие и взрывчатку как орудие преступления.
Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.
Действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заказчики стрельбы не установлены
Ой, да пиши - Порошенко.
Вот дело Шеремета-там сразу
назначили и виновных и исполнителей
Сам поцЗедент с сАбаковым рассказали
А тут из сотни задержанных слова не выбить
Внуки Штирлица и Зои Космодемьянской
Так Венечка это плану и следует.
Вроде как "произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками", не?