Заказчики стрельбы в Броварах до сих пор не установлены, - Венедиктова

В течение первого полугодия в Украине обезврежено 11 банд, из них 8 именно в Киевской области, в частности банд, которые устроили стрельбу в Броварах под Киевом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова на координационном совещании прокуратуры, полиции и СБУ.

Как сказала Венедиктова, 50 участникам стрельбы были объявлены подозрения, 18 из них являются членами организованных преступных группировок.

Вместе с тем, генпрокурор подчеркнула, что заказчики этого преступления до сих пор не установлены.

Кроме того, сказала Венедиктова, за полгода были раскрыты лишь две банды, которые в своей преступной деятельности применяли оружие и взрывчатку как орудие преступления.

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

