УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9934 відвідувача онлайн
Новини
3 568 25

Замовників стрілянини в Броварах досі не встановлено, - Венедіктова

Замовників стрілянини в Броварах досі не встановлено, - Венедіктова

Протягом першого півріччя в Україні знешкоджено 11 банд, з них 8 саме в Київській області, зокрема банд, які влаштували стрілянину в Броварах під Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова на координаційній нараді прокуратури, поліції і СБУ.

Як сказала Венедіктова, 50 учасникам стрілянини були оголошені підозри, 18 з них є членами організованих злочинних угруповань.

Разом з тим, генпрокурор підкреслила, що замовники цього злочину досі не встановлені.

Крім того, сказала Венедіктова, за пів року були розкриті лише дві банди, які в своїй злочинній діяльності застосовували зброю і вибухівку як знаряддя злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС анулювало ліцензії чотирьом охоронним фірмам, чиї співробітники брали участь у перестрілці в Броварах

Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.

Автор: 

Бровари (281) стрілянина (1821) Венедіктова Ірина (829)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
конечно! все силы прокуратуры и БыбыРы направлены на расследование 1003450000250 тыщ дел против Порошенко!!!
показати весь коментар
16.07.2020 13:46 Відповісти
+6
куда там устанавливать!!!
Вот дело Шеремета-там сразу

назначили и виновных и исполнителей
Сам поцЗедент с сАбаковым рассказали
А тут из сотни задержанных слова не выбить
Внуки Штирлица и Зои Космодемьянской
показати весь коментар
16.07.2020 13:53 Відповісти
+5
Шли и решили пострелять , все спонтанно и для развлечения , - заключение генпрокуратуры.
показати весь коментар
16.07.2020 13:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
конечно! все силы прокуратуры и БыбыРы направлены на расследование 1003450000250 тыщ дел против Порошенко!!!
показати весь коментар
16.07.2020 13:46 Відповісти
Шли и решили пострелять , все спонтанно и для развлечения , - заключение генпрокуратуры.
показати весь коментар
16.07.2020 13:46 Відповісти
Ну не могут же они выйти сами на себя!! Поэтому расследование, как всегда в таких случаях,затянется пока всем не надоест.
показати весь коментар
16.07.2020 15:20 Відповісти
Хто замовив пальбу у Броварах? ©
показати весь коментар
16.07.2020 13:47 Відповісти
Поїдьте на Лісову і спитайте у першої-зустрічної бабці...
показати весь коментар
16.07.2020 13:50 Відповісти
???
Заказчики стрельбы в Броварах до сих пор не установлены, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4556
показати весь коментар
16.07.2020 13:53 Відповісти
Ця точно нічого не знає!!!
показати весь коментар
16.07.2020 13:56 Відповісти
100 %
показати весь коментар
16.07.2020 14:22 Відповісти
Я з самого початку казав, що все це спектакль, зрежисований Аваковим. А фінал органічно вписується в сценарій - нікто нє віноват. Завіса.
показати весь коментар
16.07.2020 13:51 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2020 13:47 Відповісти

Заказчики стрельбы не установлены
Ой, да пиши - Порошенко.
показати весь коментар
16.07.2020 13:48 Відповісти
Допитайте Авакова.
показати весь коментар
16.07.2020 13:48 Відповісти
Не компетентность бенедиктовой на лицо...за столько времени не найти заказчика...может или полная бездарь на должности генпрокурора...или пособник...
показати весь коментар
16.07.2020 13:52 Відповісти
куда там устанавливать!!!
Вот дело Шеремета-там сразу

назначили и виновных и исполнителей
Сам поцЗедент с сАбаковым рассказали
А тут из сотни задержанных слова не выбить
Внуки Штирлица и Зои Космодемьянской
показати весь коментар
16.07.2020 13:53 Відповісти
зе дно
показати весь коментар
16.07.2020 13:53 Відповісти
Как говорил Генеральный прокурор СССР: «Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…»

Так Венечка это плану и следует.
показати весь коментар
16.07.2020 13:54 Відповісти
100% не способный ни на что прокурор
показати весь коментар
16.07.2020 14:00 Відповісти
Фсьо на мангера списуйте ,.чого стесняться
показати весь коментар
16.07.2020 14:07 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2020 14:40 Відповісти
Стіляли в Броварах, а неказ тітушкам прийшов з Печерська. Немає за що зачіпитись.
показати весь коментар
16.07.2020 15:00 Відповісти
Як це не встановлено? Ану нацсуки вперед до офісу, що це бардак. Беріть зелені жабки і вперед. Чи ні?
показати весь коментар
16.07.2020 15:13 Відповісти
Ніхто й не сумнівався що в ДБР набрали рагулів для виконаня вказівок ЗЄнєлоха.
показати весь коментар
16.07.2020 16:07 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2020 18:12 Відповісти
Венедиктова, ау!
Вроде как "произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками", не?
показати весь коментар
16.07.2020 18:26 Відповісти
 
 