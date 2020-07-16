Замовників стрілянини в Броварах досі не встановлено, - Венедіктова
Протягом першого півріччя в Україні знешкоджено 11 банд, з них 8 саме в Київській області, зокрема банд, які влаштували стрілянину в Броварах під Києвом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова на координаційній нараді прокуратури, поліції і СБУ.
Як сказала Венедіктова, 50 учасникам стрілянини були оголошені підозри, 18 з них є членами організованих злочинних угруповань.
Разом з тим, генпрокурор підкреслила, що замовники цього злочину досі не встановлені.
Крім того, сказала Венедіктова, за пів року були розкриті лише дві банди, які в своїй злочинній діяльності застосовували зброю і вибухівку як знаряддя злочину.
Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.
Дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.
Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.
Заказчики стрельбы не установлены
Ой, да пиши - Порошенко.
Вот дело Шеремета-там сразу
назначили и виновных и исполнителей
Сам поцЗедент с сАбаковым рассказали
А тут из сотни задержанных слова не выбить
Внуки Штирлица и Зои Космодемьянской
Так Венечка это плану и следует.
Вроде как "произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками", не?