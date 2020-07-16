Замовників стрілянини в Броварах досі не встановлено, - Венедіктова

Протягом першого півріччя в Україні знешкоджено 11 банд, з них 8 саме в Київській області, зокрема банд, які влаштували стрілянину в Броварах під Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова на координаційній нараді прокуратури, поліції і СБУ.

Як сказала Венедіктова, 50 учасникам стрілянини були оголошені підозри, 18 з них є членами організованих злочинних угруповань.

Разом з тим, генпрокурор підкреслила, що замовники цього злочину досі не встановлені.

Крім того, сказала Венедіктова, за пів року були розкриті лише дві банди, які в своїй злочинній діяльності застосовували зброю і вибухівку як знаряддя злочину.

Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.