МВД заявляет, что фигурантка "дела Шеремета" Дугарь не имеет неопровержимого алиби

В Министерстве внутренних дел перечислили доказательства, которые по словам правоохранителей, указывают на причастность Дугарь к убийству Шеремета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В СМИ в последнее время активно распространяется информация о том, что у подозреваемой Яны Дугарь есть алиби которое подтверждает невозможность ее соучастия в убийстве Павла Шеремета в качестве лица, проводившего разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под машину известного журналиста", - говорится в сообщении.

В Министерстве внутренних дел перечислили доказательства, которые, по словам правоохранителей, указывают на причастность Дугарь к убийству Шеремета:



- видеоматериалы, записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016 на которых зафиксирована девушка, проводящая разведку фотографируя видеокамеры на мобильный телефон.

- заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо - Дугарь Я.С.

- изъятые в ходе обыска по месту прохождения службы и проживания Дугарь два практических пособия "разведывательно-поисковые действия" и "Военная разведка".

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"Негласными следственными действиями, которыми зафиксировано, что Яна Дугарь намеревалась передать сумку (чемодан) сапера, 2 книги саперного дела, 7 мобильных терминалов лицу по прозвищу "Череп". Местонахождение данных вещей до настоящего времени не установлено и фоноскопической экспертизой, которой подтверждено, что на записях голос именно Яны Дугарь", - отметили в МВД.

Правоохранители сообщили, что защитниками предоставлена рецензия-опровержение на заключение эксперта от 21.11.2019, которым Дугарь идентифицирована с разведчицей, однако специалистами Министерства юстиции Украины после изучения рецензии указано, что она ненадлежащая и выполнена с многочисленными нарушениями.

"Сомнительными являются показания четырех знакомых Дугарь, которые уверенно помнят, что 15-18 июля 2016 она находилась в госпитале города Покровск, при этом допрошены следствием: из 47 допрошенных лиц, проходивших службу в указанном госпитале, ни одно лицо не подтвердило ее пребывание на службе в момент совершения преступления; из 101 допрошенного лица, находившихся на лечении в госпитале вспоминают медицинскую сестру по имени Яна - 6 человек, хотя четверо из них вообще не находились на лечении 15 и 18 июля 2016. Вместе с тем, документально подтверждено что подозреваемая принимала участие только в 4-х операциях, которые проходили на протяжении 01.07.2016 - 07.07.2016. Записи о других днях о ней отсутствуют", - отметили в МВД.

Кроме того, в министерстве сообщают, что стороной защиты неоднократно утверждалось о невозможности покидания Дугарь воинской части, в которой она проходила службу. Но только за два месяца документирования следствием доказано самовольное оставление места службы общим сроком 22 суток.

"Так, с 29.09.2019 по 05.10.2019 она была в г. Киеве, с 12.10.2019 по 13.10.2019 - в с. Михайловка Казанковского района Николаевской области и. Долинское Кировоградской области, с 21.11.2019 по 23.11.2019 - в г. Киеве, с 27.11.2019 по 29.11. 2019 - в г. Львов, с 29.11.2019 по 01.12.2019 - в г. Киеве, с 02.12.2019 по 09.12.2019 - в г. Львов (протокол осмотра от 14.01.2020)", - отмечает пресс-служба министерства.

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"Таким образом можно сделать вывод, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению. С Военного архива изъяты истории болезни и другая медицинская документация госпиталя где проходила службу Яна Дугарь в июле 2016 года. На одной из истории болезни имеются подписи Яны Дугарь, которые в дальнейшем были исследованы и установлено, что они были выполнены Яной после ноября 2016 года, то есть являются поддельными", - добавили правоохранители.

Кроме того, подчеркивают в МВД, гражданин Хомицкий С.Р., который создавал алиби давая показания в суде по мере пресечения Дугарь, заявил, что он уверенно помнит, что в ночь на 18.07.2016 он, находясь в данном госпитале, видел медицинскую сестру Дугарь, однако допрошенный следователями и предупрежденный об ответственности за ложные показания, последний указал, что уже не помнит, была ли Дугарь в госпитале с 16 по 20.07.2016.

"Дугарь отказалась от следующих следственных и процессуальных действий:



- отказалась от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;

- отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;

- отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;

- отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;

- отказалась от измерений роста", - отметили в МВД.

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