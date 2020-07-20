МВД заявляет, что фигурантка "дела Шеремета" Дугарь не имеет неопровержимого алиби
В Министерстве внутренних дел перечислили доказательства, которые по словам правоохранителей, указывают на причастность Дугарь к убийству Шеремета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В СМИ в последнее время активно распространяется информация о том, что у подозреваемой Яны Дугарь есть алиби которое подтверждает невозможность ее соучастия в убийстве Павла Шеремета в качестве лица, проводившего разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под машину известного журналиста", - говорится в сообщении.
В Министерстве внутренних дел перечислили доказательства, которые, по словам правоохранителей, указывают на причастность Дугарь к убийству Шеремета:
- видеоматериалы, записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016 на которых зафиксирована девушка, проводящая разведку фотографируя видеокамеры на мобильный телефон.
- заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо - Дугарь Я.С.
- изъятые в ходе обыска по месту прохождения службы и проживания Дугарь два практических пособия "разведывательно-поисковые действия" и "Военная разведка".
"Негласными следственными действиями, которыми зафиксировано, что Яна Дугарь намеревалась передать сумку (чемодан) сапера, 2 книги саперного дела, 7 мобильных терминалов лицу по прозвищу "Череп". Местонахождение данных вещей до настоящего времени не установлено и фоноскопической экспертизой, которой подтверждено, что на записях голос именно Яны Дугарь", - отметили в МВД.
Правоохранители сообщили, что защитниками предоставлена рецензия-опровержение на заключение эксперта от 21.11.2019, которым Дугарь идентифицирована с разведчицей, однако специалистами Министерства юстиции Украины после изучения рецензии указано, что она ненадлежащая и выполнена с многочисленными нарушениями.
"Сомнительными являются показания четырех знакомых Дугарь, которые уверенно помнят, что 15-18 июля 2016 она находилась в госпитале города Покровск, при этом допрошены следствием: из 47 допрошенных лиц, проходивших службу в указанном госпитале, ни одно лицо не подтвердило ее пребывание на службе в момент совершения преступления; из 101 допрошенного лица, находившихся на лечении в госпитале вспоминают медицинскую сестру по имени Яна - 6 человек, хотя четверо из них вообще не находились на лечении 15 и 18 июля 2016. Вместе с тем, документально подтверждено что подозреваемая принимала участие только в 4-х операциях, которые проходили на протяжении 01.07.2016 - 07.07.2016. Записи о других днях о ней отсутствуют", - отметили в МВД.
Кроме того, в министерстве сообщают, что стороной защиты неоднократно утверждалось о невозможности покидания Дугарь воинской части, в которой она проходила службу. Но только за два месяца документирования следствием доказано самовольное оставление места службы общим сроком 22 суток.
"Так, с 29.09.2019 по 05.10.2019 она была в г. Киеве, с 12.10.2019 по 13.10.2019 - в с. Михайловка Казанковского района Николаевской области и. Долинское Кировоградской области, с 21.11.2019 по 23.11.2019 - в г. Киеве, с 27.11.2019 по 29.11. 2019 - в г. Львов, с 29.11.2019 по 01.12.2019 - в г. Киеве, с 02.12.2019 по 09.12.2019 - в г. Львов (протокол осмотра от 14.01.2020)", - отмечает пресс-служба министерства.
"Таким образом можно сделать вывод, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению. С Военного архива изъяты истории болезни и другая медицинская документация госпиталя где проходила службу Яна Дугарь в июле 2016 года. На одной из истории болезни имеются подписи Яны Дугарь, которые в дальнейшем были исследованы и установлено, что они были выполнены Яной после ноября 2016 года, то есть являются поддельными", - добавили правоохранители.
Кроме того, подчеркивают в МВД, гражданин Хомицкий С.Р., который создавал алиби давая показания в суде по мере пресечения Дугарь, заявил, что он уверенно помнит, что в ночь на 18.07.2016 он, находясь в данном госпитале, видел медицинскую сестру Дугарь, однако допрошенный следователями и предупрежденный об ответственности за ложные показания, последний указал, что уже не помнит, была ли Дугарь в госпитале с 16 по 20.07.2016.
"Дугарь отказалась от следующих следственных и процессуальных действий:
- отказалась от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;
- отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;
- отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;
- отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;
- отказалась от измерений роста", - отметили в МВД.
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Роман Скрипін: Про Шеремета, УП, спецслужби РФ та "професійних активістів"
https://youtu.be/ZBa3Z7hLqbE
Відсутність алібі не є доказом причетності!!! Людина не має доводити свою не винуватість!!!
Впевнений у багатьох немає алібі на той час, навіть можливо у Авакова чи янєлоха42....
12 июня 2000 года
Деркач: Так, Леонид Данилович, тут я оставлю это вам, да?
Кучма: Оставляй.
Деркач: И еще сразу одно. Может, почитаете буквально три минуты. Вот это почитайте.
ЭТО ТОТ, КТО ОРГАНИЗОВАЛ ВОТ ЭТУ ВОТ СТАТЬЮ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПУТИН - ЭТО АНДРЕЙ ДЕРКАЧ.
ВОТЭТО ВОТ ВСЯ ЭТА, ГОНГАДЗЕ ЭТОТ.
Кучма: Гонгадзе это?
Деркач: Да, да.
Кучма: Так ты за этим можешь следить, это самое?
Деркач: Да и так уже ****** ему будет. Я его, *****, задрочу до конца.
https://protocol.ua/ua/plivki_(audiozapisi)_mayora_mikoli_melnichenko/
Ваши доказательства не доказательства и вообще обвиняемый плохой человек. А вот мы честные-пречестные и точно не шьем дело, пытаясь впихнуть наши липовые экспертизы как доказательство.
Ну це як "Ми починаєм КВК"
Вот у нас есть три фейка
- экспертиза по походке - фейк
- наличие алиби у всех троих - есть, отказ от неё это фейк
- отсутствие мотива и связи между подозреваемыми - третий фейк
Как можно добиваться истины вместе с теми, кто в этой истине не заинтересован? Вот будь полиция здоровой, а не больной головой, то они бы начали с того что признали что обосрались.
Иначе говоря, для поиска истины нужно признать что всё вышеперечисленное ложь. И от признания Дугарь с остальными истина не будет обретена. Просто посадят левых людей.
она не обязана помогать следствию шить ей дело. не доходит?
До того ж:
- отказалась от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;
- отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;
- отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;
- отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;
- отказалась от измерений роста
Підкреслені експертизи ініціюються слідством. Бажання підозрюваного тут не потрібно. На рахунок росту взагалі смішно. Вона військовослужбовець і дані про її ріст є в її особовому ділі.
Поліграф можна проводити тільки в парі експертів від обвинувачення і від захисту. Слідство дало згоду на другого експерта?
Но это ее право и это ничего не доказывает.
А тут причина у 2019 році, а наслідок у 2016-му! Може я тупий і не розумію чогось?
- заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо - Дугарь Я.С.
- изъятые в ходе обыска по месту прохождения службы и проживания Дугарь два практических пособия "разведывательно-поисковые действия" и "Военная разведка"Источник: https://censor.net/n3209103
индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо - Дугарь Я.С
виталька (эксперт (ты ) маленькая деталька татушки? У Яны Дугарь "отсутствуют"
Пора вже саджати злочинців!
Я вижк выход - объявить все дипломы о юридическом образовании от украинских вузов недействительными - особенно Харьковской юридической бурсы им. Ярослава Мудрого...
Сейчас, сейчас... Выбрасываем лишнее и - "установлено, что они были выполнены Яной,то есть являются поддельными" А? Как вам? При этом Дугарь не давала образцов почерка...
Про це він сказав у програмі "Вердикт" із Сергієм Руденком, передає Еспресо.TV.
"Я переконаний, що перший президент України, який піде до в'язниці це буде не Порошенко, на жаль навіть не Янукович, не Кучма, а саме Зеленський. Бо він вже стільки накоїв порушень і так покриває корупцію свого оточення, що вихід в нього буде не Ростов, а власне - українська в' язниця та довгий термін перебування в ній", - сказав Омелян.
Так бы и сказали, что менты угрожали свидетелю и занимались подтасовкой показаний, чтобы доказать отсутствие алиби.
Кримінальний процесуальний кодекс України
Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї
1. Жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення.
2. Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права.
3. Жодна особа не може бути примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близькими родичами чи членами її сім'ї кримінального правопорушення.
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Конституція України
Стаття 62.
Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
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- отказалась от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;
- отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;
- отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;
- отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;
- отказалась от измерений роста", - отметили в МВД. Источник: https://censor.net/n3209103
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
да,имеено такой вывод я сделал о подзреваемой мной ОПГ МВД Украины много лет назад.
Можно развить эту идею:
"Преступление и наказание" - убийство;
"Лолита" - педофилия, и т.п.