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Новости Убийство Шеремета
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МВД заявляет, что фигурантка "дела Шеремета" Дугарь не имеет неопровержимого алиби

МВД заявляет, что фигурантка

В Министерстве внутренних дел перечислили доказательства, которые по словам правоохранителей, указывают на причастность Дугарь к убийству Шеремета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В СМИ в последнее время активно распространяется информация о том, что у подозреваемой Яны Дугарь есть алиби которое подтверждает невозможность ее соучастия в убийстве Павла Шеремета в качестве лица, проводившего разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под машину известного журналиста", - говорится в сообщении.

В Министерстве внутренних дел перечислили доказательства, которые, по словам правоохранителей, указывают на причастность Дугарь к убийству  Шеремета: 

- видеоматериалы, записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016 на которых зафиксирована девушка, проводящая разведку фотографируя видеокамеры на мобильный телефон.
- заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо - Дугарь Я.С.
- изъятые в ходе обыска по месту прохождения службы и проживания Дугарь два практических пособия "разведывательно-поисковые действия" и "Военная разведка".

Читайте: Следствие относительно заказчиков и организаторов убийства Шеремета продолжается, - МВД

"Негласными следственными действиями, которыми зафиксировано, что Яна Дугарь намеревалась передать сумку (чемодан) сапера, 2 книги саперного дела, 7 мобильных терминалов лицу по прозвищу "Череп". Местонахождение данных вещей до настоящего времени не установлено и фоноскопической экспертизой, которой подтверждено, что на записях голос именно Яны Дугарь", - отметили в МВД.

Правоохранители сообщили, что защитниками предоставлена рецензия-опровержение на заключение эксперта от 21.11.2019, которым Дугарь идентифицирована с разведчицей, однако специалистами Министерства юстиции Украины после изучения рецензии указано, что она ненадлежащая и выполнена с многочисленными нарушениями.

"Сомнительными являются показания четырех знакомых Дугарь, которые уверенно помнят, что 15-18 июля 2016 она находилась в госпитале города Покровск, при этом допрошены следствием: из 47 допрошенных лиц, проходивших службу в указанном госпитале, ни одно лицо не подтвердило ее пребывание на службе в момент совершения преступления; из 101 допрошенного лица, находившихся на лечении в госпитале вспоминают медицинскую сестру по имени Яна - 6 человек, хотя четверо из них вообще не находились на лечении 15 и 18 июля 2016. Вместе с тем, документально подтверждено что подозреваемая принимала участие только в 4-х операциях, которые проходили на протяжении 01.07.2016 - 07.07.2016. Записи о других днях о ней отсутствуют", - отметили в МВД.

Кроме того, в министерстве сообщают, что стороной защиты неоднократно утверждалось о невозможности покидания Дугарь воинской части, в которой она проходила службу. Но только за два месяца документирования следствием доказано самовольное оставление места службы общим сроком 22 суток.

"Так, с 29.09.2019 по 05.10.2019 она была в г. Киеве, с 12.10.2019 по 13.10.2019 - в с. Михайловка Казанковского района Николаевской области и. Долинское Кировоградской области, с 21.11.2019 по 23.11.2019 - в г. Киеве, с 27.11.2019 по 29.11. 2019 - в г. Львов, с 29.11.2019 по 01.12.2019 - в г. Киеве, с 02.12.2019 по 09.12.2019 - в г. Львов (протокол осмотра от 14.01.2020)", - отмечает пресс-служба министерства.

Также читайте: "200 днів брехні": в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

"Таким образом можно сделать вывод, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению. С Военного архива изъяты истории болезни и другая медицинская документация госпиталя где проходила службу Яна Дугарь в июле 2016 года. На одной из истории болезни имеются подписи Яны Дугарь, которые в дальнейшем были исследованы и установлено, что они были выполнены Яной после ноября 2016 года, то есть являются поддельными", - добавили правоохранители.

Кроме того, подчеркивают в МВД, гражданин Хомицкий С.Р., который создавал алиби давая показания в суде по мере пресечения Дугарь, заявил, что он уверенно помнит, что в ночь на 18.07.2016 он, находясь в данном госпитале, видел медицинскую сестру Дугарь, однако допрошенный следователями и предупрежденный об ответственности за ложные показания, последний указал, что уже не помнит, была ли Дугарь в госпитале с 16 по 20.07.2016.

"Дугарь отказалась от следующих следственных и процессуальных действий:

- отказалась от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;
- отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;
- отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;
- отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;
- отказалась от измерений роста", - отметили в МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский райсуд смягчил меру пресечения фигурантке "дела Шеремета" Дугарь

Автор: 

МВД (9324) Шеремет Павел (564) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+47
Заї#али уроди!!!
Відсутність алібі не є доказом причетності!!! Людина не має доводити свою не винуватість!!!
Впевнений у багатьох немає алібі на той час, навіть можливо у Авакова чи янєлоха42....
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20.07.2020 14:53
+40
Так мало у кого нет алиби. У меня тоже нет алиби. Вы найдите человека который в этом участвовал, а не просто хватайте людей с фронта, потому что Путлеру так выгодно.
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20.07.2020 14:53
+35
А у Авакова есть алиби на это время?
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20.07.2020 14:53
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Правила форума Совет форумчан
А они не сказали на кой ей был тот Шеремет?
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20.07.2020 14:52 Ответить
Продовжуют наполеглево шукати цапів-відбувайлів !!))
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20.07.2020 14:55 Ответить
Це ж головна тайна слідства рябої шапки+половчанки.
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20.07.2020 15:17 Ответить
Шеремет возможный агент ФСБ...
Роман Скрипін: Про Шеремета, УП, спецслужби РФ та "професійних активістів"
https://youtu.be/ZBa3Z7hLqbE
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20.07.2020 19:36 Ответить
Так мало у кого нет алиби. У меня тоже нет алиби. Вы найдите человека который в этом участвовал, а не просто хватайте людей с фронта, потому что Путлеру так выгодно.
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20.07.2020 14:53 Ответить
Х*йло сказав літає, значит крила є !!))
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20.07.2020 14:56 Ответить
Заї#али уроди!!!
Відсутність алібі не є доказом причетності!!! Людина не має доводити свою не винуватість!!!
Впевнений у багатьох немає алібі на той час, навіть можливо у Авакова чи янєлоха42....
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20.07.2020 14:53 Ответить
Так у неё есть алиби. Просто они говорят, что ваши доказательства не доказательства. Чистая русня.
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20.07.2020 14:56 Ответить
А у Авакова есть алиби на это время?
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20.07.2020 14:53 Ответить
Все більше схоже на те що винний знаходиться серед тих, хто шукає винного.)
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20.07.2020 15:55 Ответить
Убийство Гонгадзе уже расследовали? Нашли заказчиков?
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20.07.2020 14:53 Ответить
Из разговора Кучмы c Деркачем (пленки Мельниченко)
12 июня 2000 года
Деркач: Так, Леонид Данилович, тут я оставлю это вам, да?
Кучма: Оставляй.
Деркач: И еще сразу одно. Может, почитаете буквально три минуты. Вот это почитайте.
ЭТО ТОТ, КТО ОРГАНИЗОВАЛ ВОТ ЭТУ ВОТ СТАТЬЮ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПУТИН - ЭТО АНДРЕЙ ДЕРКАЧ.
ВОТЭТО ВОТ ВСЯ ЭТА, ГОНГАДЗЕ ЭТОТ.
Кучма: Гонгадзе это?
Деркач: Да, да.
Кучма: Так ты за этим можешь следить, это самое?
Деркач: Да и так уже ****** ему будет. Я его, *****, задрочу до конца.
https://protocol.ua/ua/plivki_(audiozapisi)_mayora_mikoli_melnichenko/
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20.07.2020 14:54 Ответить
Таким образом можно сделать вывод, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению.

Ваши доказательства не доказательства и вообще обвиняемый плохой человек. А вот мы честные-пречестные и точно не шьем дело, пытаясь впихнуть наши липовые экспертизы как доказательство.
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20.07.2020 14:55 Ответить
Так у нас Зюзя тоже склоненк обману (оману) и сокрытию определенных обстоятельств своей жизни
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20.07.2020 16:02 Ответить
Аби галочку поставити, ви все будете робити через ж.....пу!!!!!!!!!Ну не можете знайти винних, то так і кажіть!!! Навіщо не винних людей тягаєте!!!
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20.07.2020 14:56 Ответить
Самое интересное как они нагло врут и даже не скрывают этого. Им тупо насрать.
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20.07.2020 14:57 Ответить
я тоже не имею неопровержимого алиби - возьмите меня под арест! презумпции невиновности ведь не существует в понятии бандитского МВД
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20.07.2020 14:57 Ответить
Для того чтобы существовало неопровержимое алиби нужно чтобы доказательства принимались к рассмотрению. А когда их тупо игнорят в пользу липовых экспертиз, то можно написать что угодно.
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20.07.2020 15:00 Ответить
МВД заявляет ....
Ну це як "Ми починаєм КВК"
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20.07.2020 15:00 Ответить
А разве она должна оправдываться по нашим законам или у нас презумпция невиновности?!
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20.07.2020 15:00 Ответить
Так она не оправдывается.Она отказывается от прохождения экспертиз. Невиновному человеку нечего боятся . Так что полиция молодцы,нашли убийц Шеремета.
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20.07.2020 15:08 Ответить
Простите, но это не её проблемы. Не перекладывайте с больной головы на здоровую.
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20.07.2020 15:12 Ответить
Да как раз её проблеммы.Ей предъявили обвинение и в её интересах помогать следствию для установления истины.Но они препятствуют расследованию,значит есть что скрывать.
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20.07.2020 15:16 Ответить
Какие обвинения ей предъявили? Какое расследование проводится? В чем истина?
Вот у нас есть три фейка
- экспертиза по походке - фейк
- наличие алиби у всех троих - есть, отказ от неё это фейк
- отсутствие мотива и связи между подозреваемыми - третий фейк

Как можно добиваться истины вместе с теми, кто в этой истине не заинтересован? Вот будь полиция здоровой, а не больной головой, то они бы начали с того что признали что обосрались.
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20.07.2020 15:19 Ответить
Прочитай свой комментарий ещё раз и ты поймёшь насколько это глупо звучит. Вот Путин говорит что ихтамнет,но почему то весь мир ему не верит. Преступники не всегда признаются в своих преступлениях. Поэтому у таких преступников сроки намного больше. Им лучше признаться и раскаятся
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20.07.2020 15:28 Ответить
так поди признайся, что это ты завалил Шеремета.
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20.07.2020 15:31 Ответить
Перечитай еще раз мой пост. Ты гордо пишешь, что полиция заинтересована в истине. Если это так, то почему она занимается фальсификациями. Это я пишу, что это фальсификации. Не Дугарь и не Антоненко с Кузьменко. У меня нет личного интереса в этом деле - я просто вижу что это липа.
Иначе говоря, для поиска истины нужно признать что всё вышеперечисленное ложь. И от признания Дугарь с остальными истина не будет обретена. Просто посадят левых людей.
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20.07.2020 16:11 Ответить
ещё раз по буквам - она не обязана доказывать свою невиновность с помощью экспертиз.
она не обязана помогать следствию шить ей дело. не доходит?
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20.07.2020 15:26 Ответить
Так она и не доказывает свою невиновность.Следствие на неё не давит ,не бьёт. Она отказалась измерить свой рост ,это просто зафиксировано.
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20.07.2020 15:31 Ответить
это не доказательство её вины.
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20.07.2020 15:32 Ответить
Вы, занимаетесь онанизмом и скрываете это, за это вас надобно посадить, вам "есть что скрывать". Что скрывать, есть у каждого человека это его право гарантировано Конституцией Украины, поэтому это не повод обвинять кого либо в совершении каких-либо действий. И да это не ее проблема, что у следствия и прокуратуры нет весомых доказательств - это проблема этих органов.
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20.07.2020 15:29 Ответить
Олєг Пєтровіч, бажаю тобі коли небудь по "липі" попасти в підозрювані. Тоді ти може зрозумієш, що коли шиють "липу" слідчим взагалі не треба нічого давати. Співпрацювати треба тільки із захистом.
До того ж:

- отказалась от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;
- отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;
- отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;
- отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;
- отказалась от измерений роста

Підкреслені експертизи ініціюються слідством. Бажання підозрюваного тут не потрібно. На рахунок росту взагалі смішно. Вона військовослужбовець і дані про її ріст є в її особовому ділі.
Поліграф можна проводити тільки в парі експертів від обвинувачення і від захисту. Слідство дало згоду на другого експерта?
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20.07.2020 15:35 Ответить
да, Олег Петрович, как говаривал Михал Михалыч Жванецкий: «Вот и расскажи - с кем спала, как спала. Тебе - полезно, людЯм - интересно… если человек честный, его и обыскать можно в любой момент, а что?..»
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20.07.2020 15:44 Ответить
Она пользуется ст.63 Конституции.
Но это ее право и это ничего не доказывает.
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20.07.2020 15:28 Ответить
из всего приведённого ясно, что у следствия и кВакова нет ничего на Яну ... никаких доказательств её причастности ... 4 года искали, денег съели немеряно и ... пшик ...
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20.07.2020 15:06 Ответить
Да всё с этим делом было понятно, когда они использовали как главный свой довод британского сыщика-любителя, который придумал свой метод определения преступников, который по его же словам ошибочен в половине случаев
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20.07.2020 15:11 Ответить
як ізрєкла найвеличніша генеральна прокурорка **********, - хай іде і доводить свою невинуватість у суді
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20.07.2020 15:31 Ответить
На підставі переміщень Дугарь у 2019 році "генії" зробили "незаперечний" висновок, що Яна не має алібі на липень 2016-го! Геніально! У них машина часу є? Логіка підказує, що спочатку на шкалі часу йде причина, а потім наслідок, а не навпаки.
А тут причина у 2019 році, а наслідок у 2016-му! Може я тупий і не розумію чогось?
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20.07.2020 15:33 Ответить
Тобто, поки що накопали тільки на самоволку понад 10 діб.
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20.07.2020 15:36 Ответить
Не-а. Самый большой интервал - 7 суток.
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20.07.2020 17:18 Ответить
- видеоматериалы, записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016 на которых зафиксирована девушка, проводящая разведку фотографируя видеокамеры на мобильный телефон.
- заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо - Дугарь Я.С.
- изъятые в ходе обыска по месту прохождения службы и проживания Дугарь два практических пособия "разведывательно-поисковые действия" и "Военная разведка"Источник: https://censor.net/n3209103

индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо - Дугарь Я.С

виталька (эксперт (ты ) маленькая деталька татушки? У Яны Дугарь "отсутствуют"
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20.07.2020 15:47 Ответить
У майже всього населення України нема алібі, майже ніхто не згадає де був у момент здійснення убивства і тим більше не зможе довести. МВС - це кінчена структура, як і прокуратура, доречі. Невинна людина в Україні може стати винною на рівному місці.
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20.07.2020 15:53 Ответить
Кстати, а когда оно было убийство-то? Хотя у меня наверняка тоже нет алиби, т.к. имею привычку ночью спать дома с женой, а не шляться на глазах у десятка посторонних свидетелей, переписывая их данные, на случай, если потребуется алиби.
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20.07.2020 17:20 Ответить
Досить порожньої балаканини!
Пора вже саджати злочинців!
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20.07.2020 15:56 Ответить
Ну так сначала их надо найти
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20.07.2020 16:04 Ответить
Что там их искать? Администрация президента, Верховная зРада... можно всех скопом.
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21.07.2020 00:15 Ответить
починати з зєльонкіна чи сабакяна
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20.07.2020 16:05 Ответить
Кстати, а Авакова проверяли , может быть это Арсен , у него есть алиби на время преступления
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20.07.2020 15:59 Ответить
Презумпція невиновності МВС - Злочинне угруповання й діяльність повинно бути припинено...!
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20.07.2020 16:02 Ответить
https://censor.net/user/473181 Вы кого имеете ввиду , Зеленского и Авакова
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20.07.2020 16:03 Ответить
Все ети ляди, проводившие "следствие", будут сидеть. Вместе с антошкой геращенко. Только не хочу чтобьі сели зеленский с аваковьім. Я сразу за их физическую ликвидацию.
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20.07.2020 16:07 Ответить
Блин, достигнет ли наконец дна украинская правохренительная система, или бездна да бесконечна? А общество больное на все головы, начиная с перзиндентской, если это хавает.
Я вижк выход - объявить все дипломы о юридическом образовании от украинских вузов недействительными - особенно Харьковской юридической бурсы им. Ярослава Мудрого...
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20.07.2020 16:14 Ответить
У 80% населения нет неопровержимого алиби!
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20.07.2020 16:18 Ответить
"На одной из истории болезни имеются подписи Яны Дугарь, которые в дальнейшем были исследованы и установлено, что они были выполнены Яной после ноября 2016 года, то есть являются поддельными" - вот это вот вообще, ****, шедевр!!!

Сейчас, сейчас... Выбрасываем лишнее и - "установлено, что они были выполнены Яной,то есть являются поддельными" А? Как вам? При этом Дугарь не давала образцов почерка...
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20.07.2020 16:32 Ответить
Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Володимир Зеленський буде першим президентом України, який піде до в'язниці
Про це він сказав у програмі "Вердикт" із Сергієм Руденком, передає Еспресо.TV.

"Я переконаний, що перший президент України, який піде до в'язниці це буде не Порошенко, на жаль навіть не Янукович, не Кучма, а саме Зеленський. Бо він вже стільки накоїв порушень і так покриває корупцію свого оточення, що вихід в нього буде не Ростов, а власне - українська в' язниця та довгий термін перебування в ній", - сказав Омелян.
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20.07.2020 16:35 Ответить
однако допрошенный следователями и предупрежденный об ответственности за ложные показания, последний указал, что уже не помнит, была ли Дугарь в госпитале с 16 по 20.07.2016

Так бы и сказали, что менты угрожали свидетелю и занимались подтасовкой показаний, чтобы доказать отсутствие алиби.
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20.07.2020 16:44 Ответить
Странно,у меня тоже нет алиби. Полиция,полиция плохо работаете!
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20.07.2020 16:50 Ответить
"Таким образом можно сделать вывод, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению. Источник: https://censor.net/n3209103

Кримінальний процесуальний кодекс України
Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї
1. Жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення.
2. Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права.
3. Жодна особа не може бути примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близькими родичами чи членами її сім'ї кримінального правопорушення.
. . . . . . . . . .

Конституція України
Стаття 62.
Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
. . . . . . . . . . .
- отказалась от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;
- отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;
- отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;
- отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;
- отказалась от измерений роста", - отметили в МВД. Источник: https://censor.net/n3209103

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
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20.07.2020 17:00 Ответить
Таким образом можно сделать вывод, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению.

да,имеено такой вывод я сделал о подзреваемой мной ОПГ МВД Украины много лет назад.
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20.07.2020 17:21 Ответить
А це якраз доводить суд, а не МВС. Якщо буде "липа", вона розпізнається і відповідати прийдеться. Де залізобетонні докази?
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20.07.2020 17:48 Ответить
Книжки как доказательства это, конечно, зачетное доказательство, подстать всем остальным...
Можно развить эту идею:
"Преступление и наказание" - убийство;
"Лолита" - педофилия, и т.п.
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20.07.2020 19:21 Ответить
Я фігєю з цих ментів, вони хоч в курсі, що у нашій юриспруденції діє презумпція невинності? І не підсудна повинна мати алібі, А ВИ, СРАНІ МЕНТИ, повинні зібрати НЕЗАПЕРЕЧНІ докази!! Бо якщо докази будуть хоча б трохи сумнівними, то підсудна НЕВИННА! Це якщо діяти згідно букви Закону, а не виколупувати "докази" з дуп слідчих МВС!
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20.07.2020 20:43 Ответить
Так и у меня нет безупречного алиби. И у половины страны. Арестуем всех на всякий случай, у кого нет безупречного алиби? Вот же уроды чёртовы.
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21.07.2020 00:14 Ответить
всё верно мвд заявили.
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21.07.2020 06:26 Ответить
Аби галочку поставити, ви все будете робити через https://adultpornroll.com/category/black-porn-paysites/ черную жопу !!!!!!!!!
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03.12.2020 05:14 Ответить
 
 