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Новини Убивство Шеремета
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МВС заявляє, що фігурантка "справи Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі

МВС заявляє, що фігурантка

У Міністерстві внутрішніх справ перерахували докази, які за словами правоохоронців, вказують на причетність Дугарь до вбивства Шеремета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"В ЗМІ останнім часом активно поширюється інформація про те, що у підозрюваної Яни Дугарь є алібі, яке підтверджує неможливість її співучасті у вбивстві Павла Шеремета в якості особи, що проводила розвідку розміщення відеокамер на шляху осіб, які в подальшому встановили вибуховий пристрій під автівку відомого журналіста", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві внутрішніх справ перерахували докази, які, за словами правоохоронців, вказують на причетність Дугарь до вбивства Шеремета:

  • відеоматеріали, записи камер відеоспостереження з вул. Липинського, 15 та 18 липня 2016 року, на яких зафіксовано дівчину, що проводить розвідку, фотографуючи відеокамери на мобільний телефон.
  • висновок експерта від 21.11.2019, згідно якого наявні у відеозаписах індивідуально-психологічні ознаки невербальної поведінки дівчини-розвідниці належать одній і тій же особі, а також зображена одна і та ж особа – Яна Дугарь.
  • вилучені у ході обшуку за місцем проходження служби та проживання Дугарь два практичні посібники "Розвідувально-пошукові дії" та "Військова розвідка".

Читайте також: США вимагають ретельного і достовірного розслідування вбивства Шеремета: Потрібно покарати замовників і виконавців

"Негласними слідчими діями, якими зафіксовано, що Яна Дугарь мала намір передати сумку сапера, 2 книги саперної справи, 7 мобільних терміналів особі на прізвисько "Череп". Місцезнаходження даних речей до теперішнього часу не встановлено. Фоноскопічною експертизою, якою підтверджено, що на записах голос саме Яни Дугарь", - відзначили в МВС.

Правоохоронці повідомили, що захисниками надана рецензія-спростування на висновок експерта від 21.11.2019, яким Дугарь ідентифікована з розвідницею, однак фахівцями Міністерства юстиції України після вивчення рецензії зазначено, що вона неналежна і виконана з численними порушеннями.

"Сумнівними є свідчення чотирьох знайомих Дугарь, які впевнено пам’ятають, що 15-18 липня 2016 року вона перебувала у шпиталі міста Покровськ, при цьому допитані слідством: з 47 допитаних осіб, які проходили службу у вказаному шпиталі, жодна особа не підтвердила її перебування на службі у час вчинення злочину; з 101 допитаних осіб, що перебували на лікуванні в шпиталі пригадують медичну сестру на ім’я Яна - 6 осіб, хоча четверо з них взагалі не перебували на лікуванні 15 та 18 липня 2016 року. Разом з тим, документально підтверджено, що підозрювана брала участь лише у 4-х операціях, які відбувались упродовж 01.07.2016 – 07.07.2016. Записи за інші дні про неї відсутні", - зазначили в МВС.

Крім того, в міністерстві повідомляють, що стороною захисту неодноразово стверджувалося про неможливість покидання Дугарь військової частини, в якій вона проходила службу. Але тільки за два місяці документування слідством доведено самовільне залишення місця служби загальним терміном 22 доби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета: арешт Антоненка продовжили ще на два місяці

"Так, з 29.09.2019 по 05.10.2019 вона була у м. Києві, з 12.10.2019 по 13.10.2019 – у с. Михайлівка Казанківського району Миколаївської області та м. Долинське Кіровоградської області, з 21.11.2019 по 23.11.2019 – у м. Києві, з 27.11.2019 по 29.11. 2019 – у м. Львів, з 29.11.2019 по 01.12.2019 – у м. Києві, з 02.12.2019 по 09.12.2019 – у м. Львів (протокол огляду від 14.01.2020)", - зазначає пресслужба міністерства.

"Таким чином можна прийти до висновку, що підозрювана схильна до обману, приховування певних обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі у злочині потрібно піддавати сумніву. З Військового архіву вилучено історії хвороби та інша медична документація шпиталю, де проходила службу Яна Дугарь у липні 2016 року. На одній з історії хвороби наявні підписи Яни Дугарь, які в подальшому були дослідженні і встановлено, що вони були виконані Яною Дугарьпісля листопада 2016 року, тобто є підробленими", - додали правоохоронці.

Крім того, підкреслюють в МВС, громадянин Хомицький С.Р., який створював алібі, даючи покази в суді по мірі запобіжного заходу відносно Яни Дугар, заявив, що він впевнено пам’ятає, що в ніч на 18.07.2016 він, перебуваючи в даному шпиталі, бачив медичну сестру Дугарь Яну, однак допитаний слідчими та попереджений про відповідальність за неправдиві покази, останній вказав що вже не пам’ятає, чи була Дугарь в шпиталі з 16 по 20.07.2016.

"Дугарь відмовилася від таких слідчих і процесуальних дій:

- відмовилась від надання зразків почерку для проведення почеркознавчої експертизи;

- відмовилась від проходження судово-психологічної експертизи з використанням поліграфу;

- відмовилась від проходження судово-психіатричної експертизи;

- відмовилась від дачі показів в ході допиту в якості підозрюваного;

- відмовилась від замірів зросту", - зазначили в МВС.

Також читайте: Печерський райсуд пом'якшив запобіжний захід фігурантці "справи Шеремета" Дугарь

Автор: 

МВС (3509) Шеремет Павло (520) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+47
Заї#али уроди!!!
Відсутність алібі не є доказом причетності!!! Людина не має доводити свою не винуватість!!!
Впевнений у багатьох немає алібі на той час, навіть можливо у Авакова чи янєлоха42....
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20.07.2020 14:53
+40
Так мало у кого нет алиби. У меня тоже нет алиби. Вы найдите человека который в этом участвовал, а не просто хватайте людей с фронта, потому что Путлеру так выгодно.
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20.07.2020 14:53
+35
А у Авакова есть алиби на это время?
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20.07.2020 14:53
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А они не сказали на кой ей был тот Шеремет?
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20.07.2020 14:52 Відповісти
Продовжуют наполеглево шукати цапів-відбувайлів !!))
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20.07.2020 14:55 Відповісти
Це ж головна тайна слідства рябої шапки+половчанки.
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20.07.2020 15:17 Відповісти
Шеремет возможный агент ФСБ...
Роман Скрипін: Про Шеремета, УП, спецслужби РФ та "професійних активістів"
https://youtu.be/ZBa3Z7hLqbE
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20.07.2020 19:36 Відповісти
Так мало у кого нет алиби. У меня тоже нет алиби. Вы найдите человека который в этом участвовал, а не просто хватайте людей с фронта, потому что Путлеру так выгодно.
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20.07.2020 14:53 Відповісти
Х*йло сказав літає, значит крила є !!))
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20.07.2020 14:56 Відповісти
Заї#али уроди!!!
Відсутність алібі не є доказом причетності!!! Людина не має доводити свою не винуватість!!!
Впевнений у багатьох немає алібі на той час, навіть можливо у Авакова чи янєлоха42....
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20.07.2020 14:53 Відповісти
Так у неё есть алиби. Просто они говорят, что ваши доказательства не доказательства. Чистая русня.
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20.07.2020 14:56 Відповісти
А у Авакова есть алиби на это время?
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20.07.2020 14:53 Відповісти
Все більше схоже на те що винний знаходиться серед тих, хто шукає винного.)
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20.07.2020 15:55 Відповісти
Убийство Гонгадзе уже расследовали? Нашли заказчиков?
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20.07.2020 14:53 Відповісти
Из разговора Кучмы c Деркачем (пленки Мельниченко)
12 июня 2000 года
Деркач: Так, Леонид Данилович, тут я оставлю это вам, да?
Кучма: Оставляй.
Деркач: И еще сразу одно. Может, почитаете буквально три минуты. Вот это почитайте.
ЭТО ТОТ, КТО ОРГАНИЗОВАЛ ВОТ ЭТУ ВОТ СТАТЬЮ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПУТИН - ЭТО АНДРЕЙ ДЕРКАЧ.
ВОТЭТО ВОТ ВСЯ ЭТА, ГОНГАДЗЕ ЭТОТ.
Кучма: Гонгадзе это?
Деркач: Да, да.
Кучма: Так ты за этим можешь следить, это самое?
Деркач: Да и так уже ****** ему будет. Я его, *****, задрочу до конца.
https://protocol.ua/ua/plivki_(audiozapisi)_mayora_mikoli_melnichenko/
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20.07.2020 14:54 Відповісти
Таким образом можно сделать вывод, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению.

Ваши доказательства не доказательства и вообще обвиняемый плохой человек. А вот мы честные-пречестные и точно не шьем дело, пытаясь впихнуть наши липовые экспертизы как доказательство.
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20.07.2020 14:55 Відповісти
Так у нас Зюзя тоже склоненк обману (оману) и сокрытию определенных обстоятельств своей жизни
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20.07.2020 16:02 Відповісти
Аби галочку поставити, ви все будете робити через ж.....пу!!!!!!!!!Ну не можете знайти винних, то так і кажіть!!! Навіщо не винних людей тягаєте!!!
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20.07.2020 14:56 Відповісти
Самое интересное как они нагло врут и даже не скрывают этого. Им тупо насрать.
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20.07.2020 14:57 Відповісти
я тоже не имею неопровержимого алиби - возьмите меня под арест! презумпции невиновности ведь не существует в понятии бандитского МВД
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20.07.2020 14:57 Відповісти
Для того чтобы существовало неопровержимое алиби нужно чтобы доказательства принимались к рассмотрению. А когда их тупо игнорят в пользу липовых экспертиз, то можно написать что угодно.
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20.07.2020 15:00 Відповісти
МВД заявляет ....
Ну це як "Ми починаєм КВК"
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20.07.2020 15:00 Відповісти
А разве она должна оправдываться по нашим законам или у нас презумпция невиновности?!
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20.07.2020 15:00 Відповісти
Так она не оправдывается.Она отказывается от прохождения экспертиз. Невиновному человеку нечего боятся . Так что полиция молодцы,нашли убийц Шеремета.
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20.07.2020 15:08 Відповісти
Простите, но это не её проблемы. Не перекладывайте с больной головы на здоровую.
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20.07.2020 15:12 Відповісти
Да как раз её проблеммы.Ей предъявили обвинение и в её интересах помогать следствию для установления истины.Но они препятствуют расследованию,значит есть что скрывать.
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20.07.2020 15:16 Відповісти
Какие обвинения ей предъявили? Какое расследование проводится? В чем истина?
Вот у нас есть три фейка
- экспертиза по походке - фейк
- наличие алиби у всех троих - есть, отказ от неё это фейк
- отсутствие мотива и связи между подозреваемыми - третий фейк

Как можно добиваться истины вместе с теми, кто в этой истине не заинтересован? Вот будь полиция здоровой, а не больной головой, то они бы начали с того что признали что обосрались.
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20.07.2020 15:19 Відповісти
Прочитай свой комментарий ещё раз и ты поймёшь насколько это глупо звучит. Вот Путин говорит что ихтамнет,но почему то весь мир ему не верит. Преступники не всегда признаются в своих преступлениях. Поэтому у таких преступников сроки намного больше. Им лучше признаться и раскаятся
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20.07.2020 15:28 Відповісти
так поди признайся, что это ты завалил Шеремета.
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20.07.2020 15:31 Відповісти
Перечитай еще раз мой пост. Ты гордо пишешь, что полиция заинтересована в истине. Если это так, то почему она занимается фальсификациями. Это я пишу, что это фальсификации. Не Дугарь и не Антоненко с Кузьменко. У меня нет личного интереса в этом деле - я просто вижу что это липа.
Иначе говоря, для поиска истины нужно признать что всё вышеперечисленное ложь. И от признания Дугарь с остальными истина не будет обретена. Просто посадят левых людей.
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20.07.2020 16:11 Відповісти
ещё раз по буквам - она не обязана доказывать свою невиновность с помощью экспертиз.
она не обязана помогать следствию шить ей дело. не доходит?
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20.07.2020 15:26 Відповісти
Так она и не доказывает свою невиновность.Следствие на неё не давит ,не бьёт. Она отказалась измерить свой рост ,это просто зафиксировано.
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20.07.2020 15:31 Відповісти
это не доказательство её вины.
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20.07.2020 15:32 Відповісти
Вы, занимаетесь онанизмом и скрываете это, за это вас надобно посадить, вам "есть что скрывать". Что скрывать, есть у каждого человека это его право гарантировано Конституцией Украины, поэтому это не повод обвинять кого либо в совершении каких-либо действий. И да это не ее проблема, что у следствия и прокуратуры нет весомых доказательств - это проблема этих органов.
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20.07.2020 15:29 Відповісти
Олєг Пєтровіч, бажаю тобі коли небудь по "липі" попасти в підозрювані. Тоді ти може зрозумієш, що коли шиють "липу" слідчим взагалі не треба нічого давати. Співпрацювати треба тільки із захистом.
До того ж:

- отказалась от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;
- отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;
- отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;
- отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;
- отказалась от измерений роста

Підкреслені експертизи ініціюються слідством. Бажання підозрюваного тут не потрібно. На рахунок росту взагалі смішно. Вона військовослужбовець і дані про її ріст є в її особовому ділі.
Поліграф можна проводити тільки в парі експертів від обвинувачення і від захисту. Слідство дало згоду на другого експерта?
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20.07.2020 15:35 Відповісти
да, Олег Петрович, как говаривал Михал Михалыч Жванецкий: «Вот и расскажи - с кем спала, как спала. Тебе - полезно, людЯм - интересно… если человек честный, его и обыскать можно в любой момент, а что?..»
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20.07.2020 15:44 Відповісти
Она пользуется ст.63 Конституции.
Но это ее право и это ничего не доказывает.
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20.07.2020 15:28 Відповісти
из всего приведённого ясно, что у следствия и кВакова нет ничего на Яну ... никаких доказательств её причастности ... 4 года искали, денег съели немеряно и ... пшик ...
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20.07.2020 15:06 Відповісти
Да всё с этим делом было понятно, когда они использовали как главный свой довод британского сыщика-любителя, который придумал свой метод определения преступников, который по его же словам ошибочен в половине случаев
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20.07.2020 15:11 Відповісти
як ізрєкла найвеличніша генеральна прокурорка **********, - хай іде і доводить свою невинуватість у суді
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20.07.2020 15:31 Відповісти
На підставі переміщень Дугарь у 2019 році "генії" зробили "незаперечний" висновок, що Яна не має алібі на липень 2016-го! Геніально! У них машина часу є? Логіка підказує, що спочатку на шкалі часу йде причина, а потім наслідок, а не навпаки.
А тут причина у 2019 році, а наслідок у 2016-му! Може я тупий і не розумію чогось?
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20.07.2020 15:33 Відповісти
Тобто, поки що накопали тільки на самоволку понад 10 діб.
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20.07.2020 15:36 Відповісти
Не-а. Самый большой интервал - 7 суток.
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20.07.2020 17:18 Відповісти
- видеоматериалы, записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016 на которых зафиксирована девушка, проводящая разведку фотографируя видеокамеры на мобильный телефон.
- заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо - Дугарь Я.С.
- изъятые в ходе обыска по месту прохождения службы и проживания Дугарь два практических пособия "разведывательно-поисковые действия" и "Военная разведка"Источник: https://censor.net/n3209103

индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо - Дугарь Я.С

виталька (эксперт (ты ) маленькая деталька татушки? У Яны Дугарь "отсутствуют"
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20.07.2020 15:47 Відповісти
У майже всього населення України нема алібі, майже ніхто не згадає де був у момент здійснення убивства і тим більше не зможе довести. МВС - це кінчена структура, як і прокуратура, доречі. Невинна людина в Україні може стати винною на рівному місці.
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20.07.2020 15:53 Відповісти
Кстати, а когда оно было убийство-то? Хотя у меня наверняка тоже нет алиби, т.к. имею привычку ночью спать дома с женой, а не шляться на глазах у десятка посторонних свидетелей, переписывая их данные, на случай, если потребуется алиби.
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20.07.2020 17:20 Відповісти
Досить порожньої балаканини!
Пора вже саджати злочинців!
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20.07.2020 15:56 Відповісти
Ну так сначала их надо найти
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20.07.2020 16:04 Відповісти
Что там их искать? Администрация президента, Верховная зРада... можно всех скопом.
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21.07.2020 00:15 Відповісти
починати з зєльонкіна чи сабакяна
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20.07.2020 16:05 Відповісти
Кстати, а Авакова проверяли , может быть это Арсен , у него есть алиби на время преступления
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20.07.2020 15:59 Відповісти
Презумпція невиновності МВС - Злочинне угруповання й діяльність повинно бути припинено...!
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20.07.2020 16:02 Відповісти
https://censor.net/user/473181 Вы кого имеете ввиду , Зеленского и Авакова
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20.07.2020 16:03 Відповісти
Все ети ляди, проводившие "следствие", будут сидеть. Вместе с антошкой геращенко. Только не хочу чтобьі сели зеленский с аваковьім. Я сразу за их физическую ликвидацию.
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20.07.2020 16:07 Відповісти
Блин, достигнет ли наконец дна украинская правохренительная система, или бездна да бесконечна? А общество больное на все головы, начиная с перзиндентской, если это хавает.
Я вижк выход - объявить все дипломы о юридическом образовании от украинских вузов недействительными - особенно Харьковской юридической бурсы им. Ярослава Мудрого...
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20.07.2020 16:14 Відповісти
У 80% населения нет неопровержимого алиби!
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20.07.2020 16:18 Відповісти
"На одной из истории болезни имеются подписи Яны Дугарь, которые в дальнейшем были исследованы и установлено, что они были выполнены Яной после ноября 2016 года, то есть являются поддельными" - вот это вот вообще, ****, шедевр!!!

Сейчас, сейчас... Выбрасываем лишнее и - "установлено, что они были выполнены Яной,то есть являются поддельными" А? Как вам? При этом Дугарь не давала образцов почерка...
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20.07.2020 16:32 Відповісти
Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Володимир Зеленський буде першим президентом України, який піде до в'язниці
Про це він сказав у програмі "Вердикт" із Сергієм Руденком, передає Еспресо.TV.

"Я переконаний, що перший президент України, який піде до в'язниці це буде не Порошенко, на жаль навіть не Янукович, не Кучма, а саме Зеленський. Бо він вже стільки накоїв порушень і так покриває корупцію свого оточення, що вихід в нього буде не Ростов, а власне - українська в' язниця та довгий термін перебування в ній", - сказав Омелян.
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20.07.2020 16:35 Відповісти
однако допрошенный следователями и предупрежденный об ответственности за ложные показания, последний указал, что уже не помнит, была ли Дугарь в госпитале с 16 по 20.07.2016

Так бы и сказали, что менты угрожали свидетелю и занимались подтасовкой показаний, чтобы доказать отсутствие алиби.
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20.07.2020 16:44 Відповісти
Странно,у меня тоже нет алиби. Полиция,полиция плохо работаете!
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20.07.2020 16:50 Відповісти
"Таким образом можно сделать вывод, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению. Источник: https://censor.net/n3209103

Кримінальний процесуальний кодекс України
Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї
1. Жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення.
2. Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права.
3. Жодна особа не може бути примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близькими родичами чи членами її сім'ї кримінального правопорушення.
. . . . . . . . . .

Конституція України
Стаття 62.
Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
. . . . . . . . . . .
- отказалась от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;
- отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;
- отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;
- отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;
- отказалась от измерений роста", - отметили в МВД. Источник: https://censor.net/n3209103

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
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20.07.2020 17:00 Відповісти
Таким образом можно сделать вывод, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению.

да,имеено такой вывод я сделал о подзреваемой мной ОПГ МВД Украины много лет назад.
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20.07.2020 17:21 Відповісти
А це якраз доводить суд, а не МВС. Якщо буде "липа", вона розпізнається і відповідати прийдеться. Де залізобетонні докази?
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20.07.2020 17:48 Відповісти
Книжки как доказательства это, конечно, зачетное доказательство, подстать всем остальным...
Можно развить эту идею:
"Преступление и наказание" - убийство;
"Лолита" - педофилия, и т.п.
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20.07.2020 19:21 Відповісти
Я фігєю з цих ментів, вони хоч в курсі, що у нашій юриспруденції діє презумпція невинності? І не підсудна повинна мати алібі, А ВИ, СРАНІ МЕНТИ, повинні зібрати НЕЗАПЕРЕЧНІ докази!! Бо якщо докази будуть хоча б трохи сумнівними, то підсудна НЕВИННА! Це якщо діяти згідно букви Закону, а не виколупувати "докази" з дуп слідчих МВС!
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20.07.2020 20:43 Відповісти
Так и у меня нет безупречного алиби. И у половины страны. Арестуем всех на всякий случай, у кого нет безупречного алиби? Вот же уроды чёртовы.
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21.07.2020 00:14 Відповісти
всё верно мвд заявили.
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21.07.2020 06:26 Відповісти
Аби галочку поставити, ви все будете робити через https://adultpornroll.com/category/black-porn-paysites/ черную жопу !!!!!!!!!
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03.12.2020 05:14 Відповісти
 
 