МВС заявляє, що фігурантка "справи Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі

У Міністерстві внутрішніх справ перерахували докази, які за словами правоохоронців, вказують на причетність Дугарь до вбивства Шеремета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"В ЗМІ останнім часом активно поширюється інформація про те, що у підозрюваної Яни Дугарь є алібі, яке підтверджує неможливість її співучасті у вбивстві Павла Шеремета в якості особи, що проводила розвідку розміщення відеокамер на шляху осіб, які в подальшому встановили вибуховий пристрій під автівку відомого журналіста", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві внутрішніх справ перерахували докази, які, за словами правоохоронців, вказують на причетність Дугарь до вбивства Шеремета:

відеоматеріали, записи камер відеоспостереження з вул. Липинського, 15 та 18 липня 2016 року, на яких зафіксовано дівчину, що проводить розвідку, фотографуючи відеокамери на мобільний телефон.

висновок експерта від 21.11.2019, згідно якого наявні у відеозаписах індивідуально-психологічні ознаки невербальної поведінки дівчини-розвідниці належать одній і тій же особі, а також зображена одна і та ж особа – Яна Дугарь.

вилучені у ході обшуку за місцем проходження служби та проживання Дугарь два практичні посібники "Розвідувально-пошукові дії" та "Військова розвідка".

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"Негласними слідчими діями, якими зафіксовано, що Яна Дугарь мала намір передати сумку сапера, 2 книги саперної справи, 7 мобільних терміналів особі на прізвисько "Череп". Місцезнаходження даних речей до теперішнього часу не встановлено. Фоноскопічною експертизою, якою підтверджено, що на записах голос саме Яни Дугарь", - відзначили в МВС.

Правоохоронці повідомили, що захисниками надана рецензія-спростування на висновок експерта від 21.11.2019, яким Дугарь ідентифікована з розвідницею, однак фахівцями Міністерства юстиції України після вивчення рецензії зазначено, що вона неналежна і виконана з численними порушеннями.

"Сумнівними є свідчення чотирьох знайомих Дугарь, які впевнено пам’ятають, що 15-18 липня 2016 року вона перебувала у шпиталі міста Покровськ, при цьому допитані слідством: з 47 допитаних осіб, які проходили службу у вказаному шпиталі, жодна особа не підтвердила її перебування на службі у час вчинення злочину; з 101 допитаних осіб, що перебували на лікуванні в шпиталі пригадують медичну сестру на ім’я Яна - 6 осіб, хоча четверо з них взагалі не перебували на лікуванні 15 та 18 липня 2016 року. Разом з тим, документально підтверджено, що підозрювана брала участь лише у 4-х операціях, які відбувались упродовж 01.07.2016 – 07.07.2016. Записи за інші дні про неї відсутні", - зазначили в МВС.

Крім того, в міністерстві повідомляють, що стороною захисту неодноразово стверджувалося про неможливість покидання Дугарь військової частини, в якій вона проходила службу. Але тільки за два місяці документування слідством доведено самовільне залишення місця служби загальним терміном 22 доби.

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"Так, з 29.09.2019 по 05.10.2019 вона була у м. Києві, з 12.10.2019 по 13.10.2019 – у с. Михайлівка Казанківського району Миколаївської області та м. Долинське Кіровоградської області, з 21.11.2019 по 23.11.2019 – у м. Києві, з 27.11.2019 по 29.11. 2019 – у м. Львів, з 29.11.2019 по 01.12.2019 – у м. Києві, з 02.12.2019 по 09.12.2019 – у м. Львів (протокол огляду від 14.01.2020)", - зазначає пресслужба міністерства.

"Таким чином можна прийти до висновку, що підозрювана схильна до обману, приховування певних обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі у злочині потрібно піддавати сумніву. З Військового архіву вилучено історії хвороби та інша медична документація шпиталю, де проходила службу Яна Дугарь у липні 2016 року. На одній з історії хвороби наявні підписи Яни Дугарь, які в подальшому були дослідженні і встановлено, що вони були виконані Яною Дугарьпісля листопада 2016 року, тобто є підробленими", - додали правоохоронці.

Крім того, підкреслюють в МВС, громадянин Хомицький С.Р., який створював алібі, даючи покази в суді по мірі запобіжного заходу відносно Яни Дугар, заявив, що він впевнено пам’ятає, що в ніч на 18.07.2016 він, перебуваючи в даному шпиталі, бачив медичну сестру Дугарь Яну, однак допитаний слідчими та попереджений про відповідальність за неправдиві покази, останній вказав що вже не пам’ятає, чи була Дугарь в шпиталі з 16 по 20.07.2016.

"Дугарь відмовилася від таких слідчих і процесуальних дій:

- відмовилась від надання зразків почерку для проведення почеркознавчої експертизи;

- відмовилась від проходження судово-психологічної експертизи з використанням поліграфу;

- відмовилась від проходження судово-психіатричної експертизи;

- відмовилась від дачі показів в ході допиту в якості підозрюваного;

- відмовилась від замірів зросту", - зазначили в МВС.

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