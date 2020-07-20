МВС заявляє, що фігурантка "справи Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі
У Міністерстві внутрішніх справ перерахували докази, які за словами правоохоронців, вказують на причетність Дугарь до вбивства Шеремета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"В ЗМІ останнім часом активно поширюється інформація про те, що у підозрюваної Яни Дугарь є алібі, яке підтверджує неможливість її співучасті у вбивстві Павла Шеремета в якості особи, що проводила розвідку розміщення відеокамер на шляху осіб, які в подальшому встановили вибуховий пристрій під автівку відомого журналіста", - йдеться в повідомленні.
У Міністерстві внутрішніх справ перерахували докази, які, за словами правоохоронців, вказують на причетність Дугарь до вбивства Шеремета:
- відеоматеріали, записи камер відеоспостереження з вул. Липинського, 15 та 18 липня 2016 року, на яких зафіксовано дівчину, що проводить розвідку, фотографуючи відеокамери на мобільний телефон.
- висновок експерта від 21.11.2019, згідно якого наявні у відеозаписах індивідуально-психологічні ознаки невербальної поведінки дівчини-розвідниці належать одній і тій же особі, а також зображена одна і та ж особа – Яна Дугарь.
- вилучені у ході обшуку за місцем проходження служби та проживання Дугарь два практичні посібники "Розвідувально-пошукові дії" та "Військова розвідка".
"Негласними слідчими діями, якими зафіксовано, що Яна Дугарь мала намір передати сумку сапера, 2 книги саперної справи, 7 мобільних терміналів особі на прізвисько "Череп". Місцезнаходження даних речей до теперішнього часу не встановлено. Фоноскопічною експертизою, якою підтверджено, що на записах голос саме Яни Дугарь", - відзначили в МВС.
Правоохоронці повідомили, що захисниками надана рецензія-спростування на висновок експерта від 21.11.2019, яким Дугарь ідентифікована з розвідницею, однак фахівцями Міністерства юстиції України після вивчення рецензії зазначено, що вона неналежна і виконана з численними порушеннями.
"Сумнівними є свідчення чотирьох знайомих Дугарь, які впевнено пам’ятають, що 15-18 липня 2016 року вона перебувала у шпиталі міста Покровськ, при цьому допитані слідством: з 47 допитаних осіб, які проходили службу у вказаному шпиталі, жодна особа не підтвердила її перебування на службі у час вчинення злочину; з 101 допитаних осіб, що перебували на лікуванні в шпиталі пригадують медичну сестру на ім’я Яна - 6 осіб, хоча четверо з них взагалі не перебували на лікуванні 15 та 18 липня 2016 року. Разом з тим, документально підтверджено, що підозрювана брала участь лише у 4-х операціях, які відбувались упродовж 01.07.2016 – 07.07.2016. Записи за інші дні про неї відсутні", - зазначили в МВС.
Крім того, в міністерстві повідомляють, що стороною захисту неодноразово стверджувалося про неможливість покидання Дугарь військової частини, в якій вона проходила службу. Але тільки за два місяці документування слідством доведено самовільне залишення місця служби загальним терміном 22 доби.
"Так, з 29.09.2019 по 05.10.2019 вона була у м. Києві, з 12.10.2019 по 13.10.2019 – у с. Михайлівка Казанківського району Миколаївської області та м. Долинське Кіровоградської області, з 21.11.2019 по 23.11.2019 – у м. Києві, з 27.11.2019 по 29.11. 2019 – у м. Львів, з 29.11.2019 по 01.12.2019 – у м. Києві, з 02.12.2019 по 09.12.2019 – у м. Львів (протокол огляду від 14.01.2020)", - зазначає пресслужба міністерства.
"Таким чином можна прийти до висновку, що підозрювана схильна до обману, приховування певних обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі у злочині потрібно піддавати сумніву. З Військового архіву вилучено історії хвороби та інша медична документація шпиталю, де проходила службу Яна Дугарь у липні 2016 року. На одній з історії хвороби наявні підписи Яни Дугарь, які в подальшому були дослідженні і встановлено, що вони були виконані Яною Дугарьпісля листопада 2016 року, тобто є підробленими", - додали правоохоронці.
Крім того, підкреслюють в МВС, громадянин Хомицький С.Р., який створював алібі, даючи покази в суді по мірі запобіжного заходу відносно Яни Дугар, заявив, що він впевнено пам’ятає, що в ніч на 18.07.2016 він, перебуваючи в даному шпиталі, бачив медичну сестру Дугарь Яну, однак допитаний слідчими та попереджений про відповідальність за неправдиві покази, останній вказав що вже не пам’ятає, чи була Дугарь в шпиталі з 16 по 20.07.2016.
"Дугарь відмовилася від таких слідчих і процесуальних дій:
- відмовилась від надання зразків почерку для проведення почеркознавчої експертизи;
- відмовилась від проходження судово-психологічної експертизи з використанням поліграфу;
- відмовилась від проходження судово-психіатричної експертизи;
- відмовилась від дачі показів в ході допиту в якості підозрюваного;
- відмовилась від замірів зросту", - зазначили в МВС.
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Роман Скрипін: Про Шеремета, УП, спецслужби РФ та "професійних активістів"
https://youtu.be/ZBa3Z7hLqbE
Відсутність алібі не є доказом причетності!!! Людина не має доводити свою не винуватість!!!
Впевнений у багатьох немає алібі на той час, навіть можливо у Авакова чи янєлоха42....
12 июня 2000 года
Деркач: Так, Леонид Данилович, тут я оставлю это вам, да?
Кучма: Оставляй.
Деркач: И еще сразу одно. Может, почитаете буквально три минуты. Вот это почитайте.
ЭТО ТОТ, КТО ОРГАНИЗОВАЛ ВОТ ЭТУ ВОТ СТАТЬЮ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПУТИН - ЭТО АНДРЕЙ ДЕРКАЧ.
ВОТЭТО ВОТ ВСЯ ЭТА, ГОНГАДЗЕ ЭТОТ.
Кучма: Гонгадзе это?
Деркач: Да, да.
Кучма: Так ты за этим можешь следить, это самое?
Деркач: Да и так уже ****** ему будет. Я его, *****, задрочу до конца.
https://protocol.ua/ua/plivki_(audiozapisi)_mayora_mikoli_melnichenko/
Ваши доказательства не доказательства и вообще обвиняемый плохой человек. А вот мы честные-пречестные и точно не шьем дело, пытаясь впихнуть наши липовые экспертизы как доказательство.
Ну це як "Ми починаєм КВК"
Вот у нас есть три фейка
- экспертиза по походке - фейк
- наличие алиби у всех троих - есть, отказ от неё это фейк
- отсутствие мотива и связи между подозреваемыми - третий фейк
Как можно добиваться истины вместе с теми, кто в этой истине не заинтересован? Вот будь полиция здоровой, а не больной головой, то они бы начали с того что признали что обосрались.
Иначе говоря, для поиска истины нужно признать что всё вышеперечисленное ложь. И от признания Дугарь с остальными истина не будет обретена. Просто посадят левых людей.
она не обязана помогать следствию шить ей дело. не доходит?
До того ж:
- отказалась от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;
- отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;
- отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;
- отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;
- отказалась от измерений роста
Підкреслені експертизи ініціюються слідством. Бажання підозрюваного тут не потрібно. На рахунок росту взагалі смішно. Вона військовослужбовець і дані про її ріст є в її особовому ділі.
Поліграф можна проводити тільки в парі експертів від обвинувачення і від захисту. Слідство дало згоду на другого експерта?
Но это ее право и это ничего не доказывает.
А тут причина у 2019 році, а наслідок у 2016-му! Може я тупий і не розумію чогось?
- заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо - Дугарь Я.С.
- изъятые в ходе обыска по месту прохождения службы и проживания Дугарь два практических пособия "разведывательно-поисковые действия" и "Военная разведка"Источник: https://censor.net/n3209103
индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо - Дугарь Я.С
виталька (эксперт (ты ) маленькая деталька татушки? У Яны Дугарь "отсутствуют"
Пора вже саджати злочинців!
Я вижк выход - объявить все дипломы о юридическом образовании от украинских вузов недействительными - особенно Харьковской юридической бурсы им. Ярослава Мудрого...
Сейчас, сейчас... Выбрасываем лишнее и - "установлено, что они были выполнены Яной,то есть являются поддельными" А? Как вам? При этом Дугарь не давала образцов почерка...
Про це він сказав у програмі "Вердикт" із Сергієм Руденком, передає Еспресо.TV.
"Я переконаний, що перший президент України, який піде до в'язниці це буде не Порошенко, на жаль навіть не Янукович, не Кучма, а саме Зеленський. Бо він вже стільки накоїв порушень і так покриває корупцію свого оточення, що вихід в нього буде не Ростов, а власне - українська в' язниця та довгий термін перебування в ній", - сказав Омелян.
Так бы и сказали, что менты угрожали свидетелю и занимались подтасовкой показаний, чтобы доказать отсутствие алиби.
Кримінальний процесуальний кодекс України
Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї
1. Жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення.
2. Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права.
3. Жодна особа не може бути примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близькими родичами чи членами її сім'ї кримінального правопорушення.
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Конституція України
Стаття 62.
Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
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- отказалась от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;
- отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;
- отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;
- отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;
- отказалась от измерений роста", - отметили в МВД. Источник: https://censor.net/n3209103
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
да,имеено такой вывод я сделал о подзреваемой мной ОПГ МВД Украины много лет назад.
Можно развить эту идею:
"Преступление и наказание" - убийство;
"Лолита" - педофилия, и т.п.