Шмыгаль о захвате автобуса в Луцке: Главное - сохранить жизни людей

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал захват автобуса мужчиной в Луцке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.

"Из-за захвата заложников в Луцк срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. Будет докладывать о состоянии дел с места событий", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что сейчас в городе работают лучшие специалисты.

"По предварительным данным, в автобусе находятся примерно 20 человек. Главное сейчас - сохранить их жизн", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

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