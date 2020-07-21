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Новости Захват заложников в Луцке
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Шмыгаль о захвате автобуса в Луцке: Главное - сохранить жизни людей

Шмыгаль о захвате автобуса в Луцке: Главное - сохранить жизни людей

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал захват автобуса мужчиной в Луцке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.

"Из-за захвата заложников в Луцк срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. Будет докладывать о состоянии дел с места событий", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что сейчас в городе работают лучшие специалисты.

"По предварительным данным, в автобусе находятся примерно 20 человек. Главное сейчас - сохранить их жизн", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

Читайте также: Работой Зеленского довольны 37% украинцев, Разумкова - 25%, Шмыгаля - 16%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

захват (787) Луцк (587) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+2
Шмигаль про захоплення автобуса в Луцьку: Головне - зберегти життя людей, і щоб Бубочка креветкою на обіді на честь візиту Симонетти Соммаруги не вдавився...
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21.07.2020 13:49
+1
Осталось еще, чтобы еще и Карлсон на этом пропиарился
А потом обратно в Польшу
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21.07.2020 13:27
+1
Главное что бы каждый занимался своим делом, а не трындел без устали и смысла.
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21.07.2020 13:32
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Правила форума Совет форумчан
Такие требования смахивают на требования психа. Ну толку что они признаются. А потом откажутся, сказав что признание под давлением было.
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21.07.2020 13:29 Ответить
Осталось еще, чтобы еще и Карлсон на этом пропиарился
А потом обратно в Польшу
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21.07.2020 13:27 Ответить
Ну, так поменяй людей на народных депутатов и пёс с ними.....
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21.07.2020 13:31 Ответить
та ты шо!? а мы тут все за сохранность автобуса распереживались...
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21.07.2020 13:31 Ответить
Главное что бы каждый занимался своим делом, а не трындел без устали и смысла.
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21.07.2020 13:32 Ответить
Хто мені скаже, де наш незабвенний президент? Я його бачив і чув , а мож то не він був, тижнів півтора назад, промелькнув десь там . А відосики де ? В країні війна, терористи захоплюють заложників. Кажен день десь там шось мінують,ковід бушує , зарплати мізерні , я вже не кажу про пенсії. А президента не чутно і не видно.
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21.07.2020 13:36 Ответить
не курс гривны же комментировать Шмыгалю
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21.07.2020 13:36 Ответить
главное что это глупо и бесполезно и если эта акция не есть написаный сценарий то сейчас
кукловоды системы продумывают как выкрутить её себе на пользу...............
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21.07.2020 13:46 Ответить
Шмигаль про захоплення автобуса в Луцьку: Головне - зберегти життя людей, і щоб Бубочка креветкою на обіді на честь візиту Симонетти Соммаруги не вдавився...
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21.07.2020 13:49 Ответить
Вот что значит когда у власти находятся клоуны, баянисты, кухарки, уборщицы, и прочая безграмотная хрень!!
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21.07.2020 19:28 Ответить
 
 