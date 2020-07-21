Шмигаль про захоплення автобуса в Луцьку: Головне - зберегти життя людей
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував захоплення автобуса чоловіком в Луцьку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram.
"Через захоплення заручників в Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Доповідатиме про стан справ з місця подій", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, що зараз в місті працюють найкращі фахівці.
"За попередніми даними, в автобусі перебуває приблизно 20 осіб. Головне зараз - зберегти їхні життя", - підсумував Шмигаль.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
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