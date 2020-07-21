УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6404 відвідувача онлайн
Новини Захоплення заручників у Луцьку
2 773 12

Шмигаль про захоплення автобуса в Луцьку: Головне - зберегти життя людей

Шмигаль про захоплення автобуса в Луцьку: Головне - зберегти життя людей

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував захоплення автобуса чоловіком в Луцьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram.

"Через захоплення заручників в Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Доповідатиме про стан справ з місця подій", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що зараз в місті працюють найкращі фахівці.

"За попередніми даними, в автобусі перебуває приблизно 20 осіб. Головне зараз - зберегти їхні життя", - підсумував Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

Також читайте: СБУ просить усіх мешканців Луцька для власної безпеки залишатися вдома або на робочих місцях

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419) Шмигаль Денис (4631)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Шмигаль про захоплення автобуса в Луцьку: Головне - зберегти життя людей, і щоб Бубочка креветкою на обіді на честь візиту Симонетти Соммаруги не вдавився...
показати весь коментар
21.07.2020 13:49
+1
Осталось еще, чтобы еще и Карлсон на этом пропиарился
А потом обратно в Польшу
показати весь коментар
21.07.2020 13:27
+1
Главное что бы каждый занимался своим делом, а не трындел без устали и смысла.
показати весь коментар
21.07.2020 13:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такие требования смахивают на требования психа. Ну толку что они признаются. А потом откажутся, сказав что признание под давлением было.
показати весь коментар
21.07.2020 13:29 Відповісти
Осталось еще, чтобы еще и Карлсон на этом пропиарился
А потом обратно в Польшу
показати весь коментар
21.07.2020 13:27 Відповісти
Ну, так поменяй людей на народных депутатов и пёс с ними.....
показати весь коментар
21.07.2020 13:31 Відповісти
та ты шо!? а мы тут все за сохранность автобуса распереживались...
показати весь коментар
21.07.2020 13:31 Відповісти
Главное что бы каждый занимался своим делом, а не трындел без устали и смысла.
показати весь коментар
21.07.2020 13:32 Відповісти
Хто мені скаже, де наш незабвенний президент? Я його бачив і чув , а мож то не він був, тижнів півтора назад, промелькнув десь там . А відосики де ? В країні війна, терористи захоплюють заложників. Кажен день десь там шось мінують,ковід бушує , зарплати мізерні , я вже не кажу про пенсії. А президента не чутно і не видно.
показати весь коментар
21.07.2020 13:36 Відповісти
не курс гривны же комментировать Шмыгалю
показати весь коментар
21.07.2020 13:36 Відповісти
главное что это глупо и бесполезно и если эта акция не есть написаный сценарий то сейчас
кукловоды системы продумывают как выкрутить её себе на пользу...............
показати весь коментар
21.07.2020 13:46 Відповісти
Шмигаль про захоплення автобуса в Луцьку: Головне - зберегти життя людей, і щоб Бубочка креветкою на обіді на честь візиту Симонетти Соммаруги не вдавився...
показати весь коментар
21.07.2020 13:49 Відповісти
Вот что значит когда у власти находятся клоуны, баянисты, кухарки, уборщицы, и прочая безграмотная хрень!!
показати весь коментар
21.07.2020 19:28 Відповісти
 
 