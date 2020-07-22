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Новости Захват заложников в Луцке
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"Луцкого террориста" Кривоша обвиняют по четырем статьям. Меру пресечения ему изберут завтра

По факту вчерашних событий в Луцке полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.

Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст.147 (Захват заложников), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня злоумышленнику объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения.

Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, 22 июля в 12:00 запланирован брифинг с участием начальника Главного управления Национальной полиции в Волынской области Юрия Крошко и начальника Управления СБУ в Волынской области Павел Данюкова. Брифинг состоится у входа в ГУНП (г. Луцк ул. Винниченко, 11).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Геращенко объяснил, почему спецназ на БТР начал штурм после того, как луцкий террорист Кривош сдался: У него под одеждой могло быть другое оружие. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Читайте: Зеленский, выполнив требования луцкого террориста и записав видео, сделал все правильно, - Геращенко

Луцкого террориста Кривоша обвиняют по четырем статьям. Меру пресечения ему изберут завтра 01

Луцк (587) СБУ (19983) терроризм (18691) уголовное дело (2436) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+16
"Луцкого террориста" Кривоша обвиняют по четырем статьям. Меру пресечения ему изберут завтра - Цензор.НЕТ 8305
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22.07.2020 11:49
+12
Судить терориста надо за халатное отношение к своей роли повлекшие тяжелые последствия! Даже ЗЕбилы не верят в этот цирк! Но не будем строго судить Зеленского это первый боевик в его карьере!
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22.07.2020 11:52
+9
Всем бы таких террористов,как Кривош. Вышел из автобуса,а менты опаздывают на задержание.И без требований,без самолета,без миллионов долларов.Все чинно и благородно.
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22.07.2020 11:50
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кто возьмет на поруки? зе или аваков?
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22.07.2020 11:48 Ответить
Самое главное обвинение за то, что раньше вышел с автобуса чем подъехал БТР
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22.07.2020 11:51 Ответить
Ну тут он не виноват. Ему отмашку дали он вышел!
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22.07.2020 11:53 Ответить
Да они просто забыли сверить часы - поэтому "террорист" и стоял как дурак посреди площади, выйдя на минуту раньше чем по сценарию!
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22.07.2020 12:10 Ответить
бэтэр не завёлся. толкали всей кавалерией.
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22.07.2020 12:17 Ответить
Похоже на то! Потому и выпхался "с опозданием"!
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22.07.2020 12:45 Ответить
это такая новая супертехнология, еще никто в мире про неё не слышал, изобретение вечного супер-министра авакова: "сделай террористу скучно"
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22.07.2020 11:54 Ответить
Тут техническая ошибка произошла - часы перед операцией с СБУшниками забыли сверить...
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22.07.2020 12:03 Ответить
Головна стаття по якій треба звинувачувати терориста - це що він не захотів вбивати заручників і помирати сам, а тому не дав приводу для порохоботів галасувати про "особисту відповідальність Зеленського", відставки Авакова, Баканова і т.д.
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22.07.2020 11:49 Ответить
Ну поки що голосиш лише ти.
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22.07.2020 11:51 Ответить
Судить терориста надо за халатное отношение к своей роли повлекшие тяжелые последствия! Даже ЗЕбилы не верят в этот цирк! Но не будем строго судить Зеленского это первый боевик в его карьере!
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22.07.2020 11:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WeifNjfCQl0&feature=youtu.be
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22.07.2020 11:55 Ответить
И без дублей и дублеров.
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22.07.2020 11:57 Ответить
потому и налажали так.
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22.07.2020 12:22 Ответить
Не надоело зебилов отмазывать? Хватит позориться
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22.07.2020 11:52 Ответить
"Луцкого террориста" Кривоша обвиняют по четырем статьям. Меру пресечения ему изберут завтра - Цензор.НЕТ 8305
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22.07.2020 11:49 Ответить
Именно эта фраза на языке
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22.07.2020 11:55 Ответить
"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра - Цензор.НЕТ 1503
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22.07.2020 12:14 Ответить
Из недавних событий в связи с автобусом в Луцке, все адекватные пришли к выводу что не нужно было на *террориста* обращать никакого внимания и он сам пару часов посидев в автобусе, и захотев в туалет и увидев что никому не интересен ушел бы домой.
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22.07.2020 11:50 Ответить
Всем бы таких террористов,как Кривош. Вышел из автобуса,а менты опаздывают на задержание.И без требований,без самолета,без миллионов долларов.Все чинно и благородно.
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22.07.2020 11:50 Ответить
Почему без требований? А видосик-гундосик запилить с Осликом!!
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22.07.2020 11:54 Ответить
А "Землян" посмотреть? Это разве не требование? Террорист, оказывается, киноман...
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22.07.2020 12:08 Ответить
Ну прикинь какая жизнь пошла. Даже террористов нормальных уже несмогли найти. Не так как раньше самолеты захватывали и мешки денег требовали. Не удивлюсь как завтра очередной *террорист* трамвай захватит и потребует от водителя отвести его в Америку
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22.07.2020 11:56 Ответить
С другой стороны даже етот несчастный террорист заставил президента Украины спеть и сплясать под его дудку. Что будет когда террорист КаДыров что то потребует от Зеленского даже представлять не хочу.
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22.07.2020 11:59 Ответить
вот это самое печальное. у нас целый налугандон террористов. зря бедосик пилил видосик. ой зря...
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22.07.2020 12:24 Ответить
На дачу к найвеличнишому потерпелому.
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22.07.2020 12:01 Ответить
Только видосик с главзебилом покЕзать. Уже подготовленный!
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22.07.2020 12:00 Ответить
И все так чинно, благородно, по старому
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22.07.2020 12:38 Ответить
"Луцкого террориста" Кривоша обвиняют по четырем статьям. Меру пресечения ему изберут завтра - Цензор.НЕТ 4931
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22.07.2020 11:51 Ответить
Реально в Луцкой области творится беспредел. Предыдущая власть оставила после себя бардак, а Презеденту теперь разгребать
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22.07.2020 11:51 Ответить
как помои ? вкусно ? может еще добавки ? у нас есть для вас ™
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22.07.2020 11:54 Ответить
он смеется - Луцкая обл))))
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22.07.2020 11:57 Ответить
Не ешь помои! Они неблаготворно влияют на твое чувство юмора.)))
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22.07.2020 12:00 Ответить
срочно новый мозг этому мусье
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22.07.2020 11:55 Ответить
Вам сколько, кило? Два?)))
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22.07.2020 12:01 Ответить
"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра - Цензор.НЕТ 8887
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22.07.2020 11:57 Ответить
Надто тонко
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22.07.2020 12:21 Ответить
Однодневный всплеск "терроризма" по всей стране с дурацкими требованиями президенту что то озвучить (почему не сплясать, или повторить коронный номер с роялем ?) - это классический вариант имитации обострения с отслеживанием реакции Зеленского на это. Результат получен - Зеленский трусливо согласится на что угодно, (...) Кстати это важно. Если "завтра война", то Зеленский намеревается ее проиграть под предлогом "защиты жизней мирного населения ? (с)
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22.07.2020 11:51 Ответить
За нарушение масочного режима ещё штраф впаять не забудьте.
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22.07.2020 11:51 Ответить
Він втратив психічне здоров'я після трагічної загибелі матері.
От і все.
Питання - хто забезпечив його зброєю.
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22.07.2020 11:52 Ответить
хто-хто... главный режиссер Арсен Борисыч.
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22.07.2020 12:30 Ответить
Как правильно "лизать"...Юра тут конечно вне конкуренции ...вроде и говна накинул , но абзацем ниже все слизал и попросил добавки ®"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра - Цензор.НЕТ 7826
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22.07.2020 11:52 Ответить
Самый человечный человек (с)
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22.07.2020 11:55 Ответить
Хамелеони курять бамбук від заздрощів..))
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22.07.2020 11:55 Ответить
Це тонкий натяк на фіглярство Зеленського.
Не бачу там жодного дуполизання.
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22.07.2020 12:34 Ответить
Судя по фотографии в етой статье, как спецназовец одной рукой держит такого *опасного* террориста а другой чешет себе яйца, а оба других вообще отвернулись то вывод напрашивается сам собой, что не такой уже ето и террорист
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22.07.2020 11:53 Ответить
Ага-он за хлебом ходил.Что ты мелешь вообще?Какое "чешет яйца"?Где там "два отвернулось"?Ты знаешь значение слова "отвернуться"?Нет?Это отвернуть голову.Где ты там увидел кого-то в этой позе?Крайний справа занял именно ту позицию,которую требует ситуация,спецназовец ты хренов.А второй смотрит именно на него.Так,где "два отвернулось"?Если Зеля совсем не тот президент,который нужен Украине,это не значит,что нужно нести бредятину.А то,что тебе ставят лайки,которые тебя без сомнения радуют,"напрашивается вывод сам собой"(твоими словами):как ни странно,есть люди,которые даже глядя на фотографию,могут утверждать,что там есть то,чего там и близко нет.Что еще более странно:есть люди,которые поддержат этого фантазера,возомнившего из себя разоблачителя вселенского заговора.И еще:что бы ни было там на самом деле(Аваков этого мудака нанял,Зеля,кацапы или Ани Лорак ,или его просто переклинило)-это террорист,поставивший под угрозу жизни людей.А "не такой уже Ето террорист"-так я посмотрел бы,если бы твои родственники были в том автобусе.И,да...Ты это-следи за клавиатурой,а то видно,что пишешь на разных языках и то ли не успеваешь переключать,то ли забываешь.Не пались)
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22.07.2020 13:04 Ответить
В психушку..
Патом , лет через 5-7, излечат и отпустят..
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22.07.2020 11:54 Ответить
да это актёр или мусор, бороду сбреет, фуражку оденет и завтра получит награду из рук вечного министра
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22.07.2020 11:57 Ответить
Можливо...))
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22.07.2020 12:01 Ответить
Даже Цензор уже открыто в кавычки поставил этого актера)))
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22.07.2020 11:58 Ответить
Та ладно!.. Признают невменяемым, поваляется месяц в психушке для виду - и домой с чистой совестью, гонорар за работу получать! Всё как в сценарии написано...
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22.07.2020 12:00 Ответить
Его жена в счёт будущей оплаты уже себе бижутерии накупила...
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22.07.2020 12:10 Ответить
Ну, завтра так завтра, а сегодня можно и домой через пивасик.
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22.07.2020 12:01 Ответить
Да хоть по 10 статьям! Принцип поглощения,а не суммирования действует.
Если вообще посадят,а не на больничку на пару месяцев отправят. Здоровье поправить.
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22.07.2020 12:07 Ответить
Судя по его "требованиям" вполне себе может и на больничку уехать.
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22.07.2020 12:44 Ответить
Даже требование мороженного уже никак не отменят захват заложников.
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22.07.2020 12:54 Ответить
История с захватом заложников превращается жалкую пародию на Голивуд. Особенно в этой истории смешит роль Зеленского и его очередной видосик для идиотов. Требования аваковского террориста войдут в книгу Гинесса, как самые нелепые.
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22.07.2020 12:07 Ответить
"Луцкого террориста" Кривоша обвиняют по четырем статьям, и прошу указать в протоколе что он в 2018 году бабушку 45 лет отказался перевести через дорогу, со слов неизвестного свидетеля.
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22.07.2020 12:18 Ответить
"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра - Цензор.НЕТ 6417
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22.07.2020 12:26 Ответить
Чё, реально, Юрий Евгеньевич?

"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра - Цензор.НЕТ 1169
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22.07.2020 12:31 Ответить
"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра - Цензор.НЕТ 5619
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22.07.2020 13:02 Ответить
Геращенко образився на Авакова, що його прізвища не було записано у вимогах "терориста"
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22.07.2020 13:12 Ответить
"Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра - Цензор.НЕТ 7219
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22.07.2020 13:14 Ответить
Свободу Анжеле Девис))))
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22.07.2020 13:31 Ответить
Відпустити під заставу.
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22.07.2020 16:34 Ответить
у мармелада методичка "спектакль, вы всё врётии"
все комменты под копирку.
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23.07.2020 03:29 Ответить
 
 