"Луцкого террориста" Кривоша обвиняют по четырем статьям. Меру пресечения ему изберут завтра

По факту вчерашних событий в Луцке полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.

Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст.147 (Захват заложников), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня злоумышленнику объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения.

Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, 22 июля в 12:00 запланирован брифинг с участием начальника Главного управления Национальной полиции в Волынской области Юрия Крошко и начальника Управления СБУ в Волынской области Павел Данюкова. Брифинг состоится у входа в ГУНП (г. Луцк ул. Винниченко, 11).

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Как сообщалось ранее, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

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