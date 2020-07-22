РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4328 посетителей онлайн
Новости
1 381 24

В Украине создадут список лиц, связанных с террористической деятельностью, - Кабмин

В Украине создадут список лиц, связанных с террористической деятельностью, - Кабмин

Правительство поручило Госфинмониторингу сформировать перечень лиц, связанных с террористической деятельностью.

Порядок формирования такого списка был утвержден на заседании Кабинета министров в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту постановления, Госфинмониторинг обязан сформировать такой перечень на основании соответствующих судебных решений или информации международных организаций или других уполномоченных органов.

Помимо этого, правительство утвердило положения о единой информационной системе предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Также на Цензор.НЕТ: Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Когда Кривош увидел обращение Зеленского, сразу начал разоружаться, отдал нам телефоны и пошел сдаваться

Согласно проекту соответствующего постановления, Госфинмониторинг также уполномочен определить объем данных из государственных электронных информационных ресурсов, которые необходимы для выполнения ведомством возложенных на него обязательств.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Автор: 

Кабмин (14033) терроризм (18691) Госфинмониторинг (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Большинство будут составлять волонтеры и участники АТО. Малороссы при власти ведь
показать весь комментарий
22.07.2020 15:15
+5
а ваву туда внесут или как
показать весь комментарий
22.07.2020 15:15
+5
З ОПЗЖ почніть складати список.
показать весь комментарий
22.07.2020 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а ваву туда внесут или как
показать весь комментарий
22.07.2020 15:15 Ответить
В Украине создадут список лиц, связанных с террористической деятельностью, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3279
показать весь комментарий
22.07.2020 15:18 Ответить
атошників, тих точно.
показать весь комментарий
22.07.2020 15:26 Ответить
ТЕРРОРИСТЫ ЕВРЕИ СОСТАВЛЯЮТ СПИСКИ УКРАИНЦЕВ ПАЛЛЕСТИНЦЕВ.. изда а не страна....
показать весь комментарий
22.07.2020 16:22 Ответить
Последнюю сценку нужно переснять,террорист вышел из автобуса раньше чем подъехали курсанты на БТРе.
показать весь комментарий
22.07.2020 15:19 Ответить
З ОПЗЖ почніть складати список.
показать весь комментарий
22.07.2020 15:15 Ответить
Большинство будут составлять волонтеры и участники АТО. Малороссы при власти ведь
показать весь комментарий
22.07.2020 15:15 Ответить
В Україні створять список осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, - Кабмін - Цензор.НЕТ 2071
показать весь комментарий
22.07.2020 15:41 Ответить
А список будуть складать на основі "відосіка" "Главклоуна"?
показать весь комментарий
22.07.2020 15:15 Ответить
В Украине создадут список лиц, связанных с террористической деятельностью, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8841
показать весь комментарий
22.07.2020 15:15 Ответить
В Украине создадут список лиц, связанных с террористической деятельностью, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9850
показать весь комментарий
22.07.2020 15:16 Ответить
Это ж каким сумасшедшим надо быть, что бы зачислить всех захваченных в маршрутке (включая беременную) в актеры?
показать весь комментарий
22.07.2020 15:17 Ответить
Чо, беременных актёров не бывает?

Ладно, не все, пусть будет 80%
показать весь комментарий
22.07.2020 15:28 Ответить
і внесуть всіх волонтерів та бійців добробату? барани!
показать весь комментарий
22.07.2020 15:16 Ответить
В этот список внесут всех участников АТО. Слишком жестоко боролись с террористами.
показать весь комментарий
22.07.2020 15:17 Ответить
теперь ясно для чего кинцо.зеленые мрази хотят всех ветеранов и волонтеров в этом список внести..
вас зеленых будем гнать вместе с опзж палками и камнями!очень скоро
показать весь комментарий
22.07.2020 15:17 Ответить
"список лиц, связанных с террористической деятельностью" = списки руководядщего состава MBД+ГПУ+СБУ+... - все просто.
показать весь комментарий
22.07.2020 15:18 Ответить
Они говорят как русня
Они действуют как русня
Может они русня?
показать весь комментарий
22.07.2020 15:20 Ответить
Зеленожопый уже себя на втором сроке в президентах увидел а вы не поверили...
показать весь комментарий
22.07.2020 15:22 Ответить
https://mobile.twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ

https://mobile.twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ Бочкарев https://mobile.twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ @gm6rrkF5BbKsvZZ https://mobile.twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1285682249015472129 15 ч

Понятно, что ближайшее окружение Зели будет сопротивляться его устранению. Трепыхаются.
Всё зависит, на что мог подписаться Зеля на Бирючем или с чем собирается на Нормандский формат.
Без существенного "результата" со стороны Украины кремль на Нормандский формат не пойдет.
показать весь комментарий
22.07.2020 15:24 Ответить
Решили сделать перепись патриотов и защитников Украины?
показать весь комментарий
22.07.2020 15:30 Ответить
так список уже есть в базе Миротворца, какой еще вам список нужен?
показать весь комментарий
22.07.2020 15:34 Ответить
більше списків...більше паперів... контора ж працює... ***** не забудьте....
показать весь комментарий
22.07.2020 19:44 Ответить
 
 