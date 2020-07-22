В Украине создадут список лиц, связанных с террористической деятельностью, - Кабмин

Правительство поручило Госфинмониторингу сформировать перечень лиц, связанных с террористической деятельностью.

Порядок формирования такого списка был утвержден на заседании Кабинета министров в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту постановления, Госфинмониторинг обязан сформировать такой перечень на основании соответствующих судебных решений или информации международных организаций или других уполномоченных органов.

Помимо этого, правительство утвердило положения о единой информационной системе предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Также на Цензор.НЕТ: Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Когда Кривош увидел обращение Зеленского, сразу начал разоружаться, отдал нам телефоны и пошел сдаваться

Согласно проекту соответствующего постановления, Госфинмониторинг также уполномочен определить объем данных из государственных электронных информационных ресурсов, которые необходимы для выполнения ведомством возложенных на него обязательств.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.