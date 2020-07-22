В Україні створять список осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, - Кабмін

Уряд доручив Держфінмоніторингу сформувати перелік осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю.

Порядок формування такого списку було затверджено на засіданні Кабінету міністрів у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з проєктом постанови, Держфінмоніторинг зобов'язаний сформувати такий перелік на підставі відповідних судових рішень або інформації міжнародних організацій або інших уповноважених органів.

Крім цього, уряд затвердив положення про єдину інформаційну систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Згідно з проєктом відповідної постанови, Держфінмоніторинг також уповноважений визначити обсяг даних з державних електронних інформаційних ресурсів, які необхідні для виконання відомством покладених на нього зобов'язань.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.