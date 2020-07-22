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Новини
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В Україні створять список осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, - Кабмін

В Україні створять список осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, - Кабмін

Уряд доручив Держфінмоніторингу сформувати перелік осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю.

Порядок формування такого списку було затверджено на засіданні Кабінету міністрів у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з проєктом постанови, Держфінмоніторинг зобов'язаний сформувати такий перелік на підставі відповідних судових рішень або інформації міжнародних організацій або інших уповноважених органів.

Крім цього, уряд затвердив положення про єдину інформаційну систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Згідно з проєктом відповідної постанови, Держфінмоніторинг також уповноважений визначити обсяг даних з державних електронних інформаційних ресурсів, які необхідні для виконання відомством покладених на нього зобов'язань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Луцького терориста" Кривоша звинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід йому оберуть завтра

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

Кабмін (14140) тероризм (2868) Державна служба фінансового моніторингу (31)


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Топ коментарі
+7
Большинство будут составлять волонтеры и участники АТО. Малороссы при власти ведь
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22.07.2020 15:15
+5
а ваву туда внесут или как
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22.07.2020 15:15
+5
З ОПЗЖ почніть складати список.
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22.07.2020 15:15
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а ваву туда внесут или как
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22.07.2020 15:15 Відповісти
В Украине создадут список лиц, связанных с террористической деятельностью, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3279
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22.07.2020 15:18 Відповісти
атошників, тих точно.
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22.07.2020 15:26 Відповісти
ТЕРРОРИСТЫ ЕВРЕИ СОСТАВЛЯЮТ СПИСКИ УКРАИНЦЕВ ПАЛЛЕСТИНЦЕВ.. изда а не страна....
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22.07.2020 16:22 Відповісти
Последнюю сценку нужно переснять,террорист вышел из автобуса раньше чем подъехали курсанты на БТРе.
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22.07.2020 15:19 Відповісти
З ОПЗЖ почніть складати список.
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22.07.2020 15:15 Відповісти
Большинство будут составлять волонтеры и участники АТО. Малороссы при власти ведь
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22.07.2020 15:15 Відповісти
В Україні створять список осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, - Кабмін - Цензор.НЕТ 2071
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22.07.2020 15:41 Відповісти
А список будуть складать на основі "відосіка" "Главклоуна"?
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22.07.2020 15:15 Відповісти
В Украине создадут список лиц, связанных с террористической деятельностью, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8841
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22.07.2020 15:15 Відповісти
В Украине создадут список лиц, связанных с террористической деятельностью, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9850
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22.07.2020 15:16 Відповісти
Это ж каким сумасшедшим надо быть, что бы зачислить всех захваченных в маршрутке (включая беременную) в актеры?
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22.07.2020 15:17 Відповісти
Чо, беременных актёров не бывает?

Ладно, не все, пусть будет 80%
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22.07.2020 15:28 Відповісти
і внесуть всіх волонтерів та бійців добробату? барани!
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22.07.2020 15:16 Відповісти
В этот список внесут всех участников АТО. Слишком жестоко боролись с террористами.
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22.07.2020 15:17 Відповісти
теперь ясно для чего кинцо.зеленые мрази хотят всех ветеранов и волонтеров в этом список внести..
вас зеленых будем гнать вместе с опзж палками и камнями!очень скоро
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22.07.2020 15:17 Відповісти
"список лиц, связанных с террористической деятельностью" = списки руководядщего состава MBД+ГПУ+СБУ+... - все просто.
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22.07.2020 15:18 Відповісти
Они говорят как русня
Они действуют как русня
Может они русня?
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22.07.2020 15:20 Відповісти
Зеленожопый уже себя на втором сроке в президентах увидел а вы не поверили...
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22.07.2020 15:22 Відповісти
https://mobile.twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ

https://mobile.twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ Бочкарев https://mobile.twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ @gm6rrkF5BbKsvZZ https://mobile.twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1285682249015472129 15 ч

Понятно, что ближайшее окружение Зели будет сопротивляться его устранению. Трепыхаются.
Всё зависит, на что мог подписаться Зеля на Бирючем или с чем собирается на Нормандский формат.
Без существенного "результата" со стороны Украины кремль на Нормандский формат не пойдет.
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22.07.2020 15:24 Відповісти
Решили сделать перепись патриотов и защитников Украины?
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22.07.2020 15:30 Відповісти
так список уже есть в базе Миротворца, какой еще вам список нужен?
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22.07.2020 15:34 Відповісти
більше списків...більше паперів... контора ж працює... ***** не забудьте....
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22.07.2020 19:44 Відповісти
 
 