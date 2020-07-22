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Новости Агрессия России против Украины
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Идентифицированы пятеро наемников РФ, расстрелявших генерал-майора Радиевского и других нацгвардейцев при освобождении Лисичанска, - прокуратура

Идентифицированы пятеро наемников РФ, расстрелявших генерал-майора Радиевского и других нацгвардейцев при освобождении Лисичанска, - прокуратура

Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области в уголовном производстве по факту боевых действий во время оккупации Лисичанска идентифицированы пятеро участников незаконных вооруженных формирований РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, именно они обстреляли группу военнослужащих под руководством полковника, посмертно - генерал-майора Национальной гвардии Украины Александра Радиевского.

"Прокуроры совместно со следователями СБУ собрали достаточное количество доказательств в подтверждение причастности к совершению преступления двух граждан Российской Федерации и трех местных жителей.

По версии следствия, 23 июля 2014 год участники вооруженных подразделений "Восток-13" и "Сибирь" сделали засаду на подступах к городу. В ходе наступательной операции подразделений Нацгвардии Украины при освобождении Лисичанска участники НВФ РФ начали вражескую атаку с применением снайперского, стрелкового и автоматического оружия.

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В боевом столкновении от пули снайпера в голову Александр Радиевский погиб, еще трое военнослужащих Национальной гвардии Украины получили смертельные телесные повреждения 11 нацгвардейцев в ходе обстрелов ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пяти лицам сообщено о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей и других тяжким последствиям, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины).

"В настоящее время досудебное расследование, которое осуществляется следователями третьего управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, продолжается. Устанавливаются другие участники незаконных вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщают в прокуратуре.

Напомним, командир в/ч 3011 Нацгвардии полковник Александр Радиевский погиб 23 июля 2014 года - во время операции по освобождению Лисичанска. Вместе с бойцами он попал в засаду на мосту между Северодонецком и Лисичанском. За день до гибели полковник освобождал Северодонецк, Николаевку, Семеновку, Славянска. Александру Радиевскому присвоено воинское звание генерал-майора (посмертно), он награжден орденом "За мужество" III степени.

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Снайпера, убившего при штурме Лисичанска командира воинской части 3011 Центрального оперативно-территориального объединения Национальной гвардии полковника Александра Радиевского, задержали в июле 2014 года.

Автор: 

Северодонецк (333) правоохранительные органы (2970) прокуратура (5027) силовики (2799) наемники рф (2090) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+19
Сегодня, кстати годовщина освобождения трех важных городов на Луганщине, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка в 2014 году.
ПреЗедент вспомнил об этом, поздравил?

Неудобные для нынешней капитулянтской власти события и даты.
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22.07.2020 20:58
+10
Где фото и адреса етих террористов? Или вы думаете что все забудется и им и их семьям сойдет все с рук ?
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22.07.2020 20:47
+10
Их убивать надо Даже не судить а убивать а не идентифицировать А наши тщедушные власти обменяли даже ублюдков взорвавших мину в Харькове и погубивших в том числе школьников (Какое отношение они имели к передовой на востоке )Они были типичными террористами Обменяли цемаха Вот так и жухают нас потому что мы не убиваем а идентифицируем Погибшим нашим бойцам под зайцево что легче будет от вашей идентификации
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22.07.2020 20:59
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Где фото и адреса етих террористов? Или вы думаете что все забудется и им и их семьям сойдет все с рук ?
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22.07.2020 20:47 Ответить
Знаешь. сойдет. Увы. а их детишки приедут в Украину учиться (льготное поступление без ЗНО, гарантированная стипендия). А вот дети погибших нацгвардейцев - в общую очередь. Как говаривал зебобик - а какая разница. А вообще поддерживаю тебя - ответственность и семей тоже. до седьмого колена.
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23.07.2020 09:04 Ответить
Сегодня, кстати годовщина освобождения трех важных городов на Луганщине, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка в 2014 году.
ПреЗедент вспомнил об этом, поздравил?

Неудобные для нынешней капитулянтской власти события и даты.
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22.07.2020 20:58 Ответить
Их убивать надо Даже не судить а убивать а не идентифицировать А наши тщедушные власти обменяли даже ублюдков взорвавших мину в Харькове и погубивших в том числе школьников (Какое отношение они имели к передовой на востоке )Они были типичными террористами Обменяли цемаха Вот так и жухают нас потому что мы не убиваем а идентифицируем Погибшим нашим бойцам под зайцево что легче будет от вашей идентификации
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22.07.2020 20:59 Ответить
Новая победа зеленого ублюдка. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.Они предполагают полный отказ от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций и любого вида огня, в том числе ответного.
С 27.07.2020. У нас так понимаю, опять не сообщают.
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22.07.2020 21:23 Ответить
Покрошили молодых украинцев, нужно передохнуть.
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22.07.2020 23:53 Ответить
Надо было не в лоб идти по Первомайской а параллельными улицами вот и попали под огонь..жалко что погибли..можно было просто обойти шанхаями
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22.07.2020 21:53 Ответить
Идентифицированы пятеро наемников РФ, расстрелявших генерал-майора Радиевского и других нацгвардейцев при освобождении Лисичанска, - прокуратура - Цензор.НЕТ 705
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22.07.2020 21:55 Ответить
За час карантину побував в декількох компаніях де люди під горілочку, жартома, але з юнацьким запалом аналізували можливість фізичного знищення правлячої прокацапленої жидобільшовицької верхівки країни. Так це гіпотетичні теревені. Але коли це стає масовим явищем то рано чи пізно зеленій шмарклі прийде ******* бо дуже багато людей його вже не просто зневажають, а вважають особистим ворогом кожного українця, руйнівником держави та державним зрадником.
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23.07.2020 03:03 Ответить
Радієвський і зє- обидва із Кривого Рогу. Перший воїн і герой, другий зелена шмаркля і нікчема.
Слава Герою Радієвському!
вічна ганьба хрипатому недомірку
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23.07.2020 06:35 Ответить
За все те, що творитться зараз в Украіні всю відповідальність несе Порошенко - всю моральну і кримінальну! Своіми діями, своєю захланністю, Порошенко вбив в людях віру в переміни при його президенстві, що призвело до того, що обрали сопливу шмарклю і його антиукраінську шоблу. У народу не було іншого вибору, а лиш надія, що не буде гірше, ні з шулером Петром.
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23.07.2020 06:58 Ответить
НАЙМАНЦІ: 1) особи, переважно з іноземців, що наймалися державою для несення військової служби, можуть формувати Найману армію); 2) в ********* міжнародному праві спеціально завербовані особи, з корисливих мотивів беруть участь у збройній боротьбі і не належать до жодної з воюючих сторін. Найманців слід відрізняти від добровольців чи волонтерів, радників військових, а також від військовослужбовців тих держав, в яких комплектування ЗС здійснюється шляхом найму громадян на основі контракту. Поняття «Найманець» розкривається в ст. 47 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року. Відповідно до зазначеної статті Найманець - це особа, яка: спеціально завербована на місці або за кордоном для того, щоб брати безпосередню участь у збройному конфлікті; фактично бере безпосередню участь у воєнних діях, керуючись головним чином бажанням одержати особисту вигоду у вигляді матеріальної винагороди від воюючої сторони, розміри якої істотно перевищують винагороду, що виплачується цією стороною військовослужбовцям такого ж рангу і з такими ж функціями з числа особового складу своїх збройних сил; не є ні громадянином сторони, що перебуває в конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території контрольованої такою стороною; не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті; не відправлено будь-якою. державою, яка не є такою, що знаходиться в конфлікті стороною, для виконання офіційних обов'язків як представник своїх збройних сил. Які можуть бути найманці штатні агенти ФСБ, ГРУ послані країною РФ яка є учасник конфлікту в ДиРі?
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23.07.2020 07:35 Ответить
 
 