Идентифицированы пятеро наемников РФ, расстрелявших генерал-майора Радиевского и других нацгвардейцев при освобождении Лисичанска, - прокуратура

Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области в уголовном производстве по факту боевых действий во время оккупации Лисичанска идентифицированы пятеро участников незаконных вооруженных формирований РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, именно они обстреляли группу военнослужащих под руководством полковника, посмертно - генерал-майора Национальной гвардии Украины Александра Радиевского.

"Прокуроры совместно со следователями СБУ собрали достаточное количество доказательств в подтверждение причастности к совершению преступления двух граждан Российской Федерации и трех местных жителей.

По версии следствия, 23 июля 2014 год участники вооруженных подразделений "Восток-13" и "Сибирь" сделали засаду на подступах к городу. В ходе наступательной операции подразделений Нацгвардии Украины при освобождении Лисичанска участники НВФ РФ начали вражескую атаку с применением снайперского, стрелкового и автоматического оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщине задержан один из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" о создании "ЛНР", - СБУ

В боевом столкновении от пули снайпера в голову Александр Радиевский погиб, еще трое военнослужащих Национальной гвардии Украины получили смертельные телесные повреждения 11 нацгвардейцев в ходе обстрелов ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пяти лицам сообщено о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей и других тяжким последствиям, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины).

"В настоящее время досудебное расследование, которое осуществляется следователями третьего управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, продолжается. Устанавливаются другие участники незаконных вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщают в прокуратуре.

Напомним, командир в/ч 3011 Нацгвардии полковник Александр Радиевский погиб 23 июля 2014 года - во время операции по освобождению Лисичанска. Вместе с бойцами он попал в засаду на мосту между Северодонецком и Лисичанском. За день до гибели полковник освобождал Северодонецк, Николаевку, Семеновку, Славянска. Александру Радиевскому присвоено воинское звание генерал-майора (посмертно), он награжден орденом "За мужество" III степени.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержанный в Киеве создатель "разведуправления "ДНР" Кунавин может стать ключевым свидетелем в деле MH17, - Bellingcat. ФОТО

Снайпера, убившего при штурме Лисичанска командира воинской части 3011 Центрального оперативно-территориального объединения Национальной гвардии полковника Александра Радиевского, задержали в июле 2014 года.