РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10927 посетителей онлайн
Новости Крушение самолета МАУ в Иране
7 679 25

Во Франции расшифровали два самописца сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин

Во Франции расшифровали два самописца сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин

Во Франции уже закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого в январе этого года самолета МАУ над Тегераном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Общественному радио сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Все данные из двух самописцев (речовий и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов.

Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование", - отметил он.

Также в Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции сообщили, что анализ данных бортовых самописцев завершен.

Читайте также: Данные обоих черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ успешно загружены, специалисты приступили к расшифровке, - BEA

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Также читайте: При расшифровке черных ящиков с самолета МАУ будут присутствовать украинские и канадские специалисты, - посол в Канаде Шевченко

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Автор: 

Иран (1823) черный ящик (90) Енин Евгений (328)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Как приятно слышать от МИД о том что происходит в этом нашем деле без нас. Короче МИД тупо превратился в переводчика. Доводят до нас что в мире происходит и кто на нас очередной болт ложит...
показать весь комментарий
24.07.2020 01:04
+4
Никакой ошибки там быть не могло. Пуск производится по второй-третьей засечке. Перепутать исходящую цель с входящей просто технически невозможно. Отмазки в стиле " комплекс проходил ТО и произошел сбой в ориентировании" тоже не катят - они шо, на защиту столицы поставили непроверенный комплекс ПВО???? Сбили вполне осознанно, по заказу. Чей самолет? Чей Президент был неподалеку? Какие непонятные переговоры с какой непонятной "другой стороной" он проводил? Кто клиент и союзник той "другой стороны"?
показать весь комментарий
24.07.2020 01:17
+3
По тупости? Ты думаешь, что на комплексе в столице Ирана сидят полные олени?? Я уже не говорю про остальные факты. Это у впопучленцев и их лаптерогих братьев на БУКе было больше возможности ошибиться, и сбить Боинг вместо самолета ВСУ, чем у этих
показать весь комментарий
24.07.2020 01:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что там доказывать если те сами сознались?
показать весь комментарий
24.07.2020 01:53 Ответить
И шо там после иранцев теперь?

Могли бы хоть музон веселенький для ЗЕ записать.
показать весь комментарий
24.07.2020 00:56 Ответить
Как приятно слышать от МИД о том что происходит в этом нашем деле без нас. Короче МИД тупо превратился в переводчика. Доводят до нас что в мире происходит и кто на нас очередной болт ложит...
показать весь комментарий
24.07.2020 01:04 Ответить
Никакой ошибки там быть не могло. Пуск производится по второй-третьей засечке. Перепутать исходящую цель с входящей просто технически невозможно. Отмазки в стиле " комплекс проходил ТО и произошел сбой в ориентировании" тоже не катят - они шо, на защиту столицы поставили непроверенный комплекс ПВО???? Сбили вполне осознанно, по заказу. Чей самолет? Чей Президент был неподалеку? Какие непонятные переговоры с какой непонятной "другой стороной" он проводил? Кто клиент и союзник той "другой стороны"?
показать весь комментарий
24.07.2020 01:17 Ответить
Не будуй тут конспірологічних теорій. Збили стражі літак по тупості душевній. Але от карати стражів в Ірані - це антидержавно, тому і ліплять всілякі, в основному тупі, відмазки.
показать весь комментарий
24.07.2020 01:25 Ответить
По тупости? Ты думаешь, что на комплексе в столице Ирана сидят полные олени?? Я уже не говорю про остальные факты. Это у впопучленцев и их лаптерогих братьев на БУКе было больше возможности ошибиться, и сбить Боинг вместо самолета ВСУ, чем у этих
показать весь комментарий
24.07.2020 01:37 Ответить
Они не лепят отмазок, вину взяли на себя на второй день, виновный в дежурном расчёте выявлен и арестован
показать весь комментарий
24.07.2020 01:55 Ответить
Досить лаятись. Все одно десь залишаться сліди лаптєй...
показать весь комментарий
24.07.2020 10:18 Ответить
Звичайно, що помилки там не могло бути. Також відомо щодо мотиву іранців для знищення цього літака.
показать весь комментарий
24.07.2020 03:18 Ответить
Я вважаю що підстроїли кацапи щоб залякати оманівського ішака... Причому і літак затримали (щоб своїх ФСБ-ків на той рейс не пустити), і били і другою ракетою - контрольним пострілом і т.і.

Який мотив на твою думку?
показать весь комментарий
24.07.2020 08:03 Ответить
Теперь еще пол года Украина будет требовать от Франции результатов расшифровки.
показать весь комментарий
24.07.2020 01:40 Ответить
Во Франции расшифровали два самописца сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин - Цензор.НЕТ 317
показать весь комментарий
24.07.2020 05:22 Ответить
Ясно, що навмисне збили. Перед українським, кілька інших літаків злітали, і лише український збили...
показать весь комментарий
24.07.2020 07:27 Ответить
И выяснится , что самолет был " заполнен трупами", " сбит украинской ракетой", " спланированная акция "укронационалистов и Госдепа" и вообще " самолет нарушил воздушное пространство Ирана", что подтвердит тамбовский диспетчер .
показать весь комментарий
24.07.2020 07:56 Ответить
Передайте уже Енину, что данные в самописцах изначально не зашифрованы.
показать весь комментарий
24.07.2020 08:20 Ответить
Та ты шо а чо тада бидуины не смогли прочитать, верблюд англицкага не знал?
показать весь комментарий
24.07.2020 10:10 Ответить
Технического оборудования не было, могу предположить что шифровать их не иммет смысла, если декодирование происходит с помощью определенных девайсов
показать весь комментарий
24.07.2020 12:21 Ответить
И данные расшифрованых самописцев подтвердают шо Зеля таки встречался в Омане с Сурковым, а Петя святой
показать весь комментарий
24.07.2020 10:08 Ответить
История с признанием Ирана - яркий пример єффективности дипломатичного и разумного подхода Украиньі к проблеме. Зеленский отлично сьіграл роль "доброго полицейского" , Трюдо - "злого". В результате имеем явку с повинной и сотрудничество с расследованием , хоть и со скрипом. А пойди Иран в отказ , по совету РФ , ситуация бьіла бьі заморожена на долгие годьі. Как с обломками польского президентского самолета.
показать весь комментарий
24.07.2020 10:34 Ответить
Даздрастуєт "добрий поліцейскій" всєх врємьон і нарідов!
показать весь комментарий
24.07.2020 12:56 Ответить
самолёт Израиля не тронут
потому что получат не последнее 501 предупреждение
а реальный хороший материальный ответ
показать весь комментарий
24.07.2020 10:49 Ответить
Не тронут потому, что израильские борта туда не летают, а вот Хесболла, подконтрольная Ирану, периодически обстреливает Израиль ракетами
показать весь комментарий
24.07.2020 13:34 Ответить
и получают адекватный ответ
а не 501 предупреждение
показать весь комментарий
24.07.2020 14:44 Ответить
 
 