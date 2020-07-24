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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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У Франції розшифрували два самописці збитого в Ірані літака МАУ, - Єнін

У Франції розшифрували два самописці збитого в Ірані літака МАУ, - Єнін

У Франції вже закінчили обробку двох бортових самописців збитого в січні цього року літака МАУ над Тегераном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Громадському радіо повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Усі дані з двох самописців (речовий та параметричний) зчитані та розшифровані. Розшифрували вдало, попри зовнішні пошкодження самописців. Технічне розслідування почалось одразу після катастрофи, розшифровка - один з його етапів.

Однак неможливо спрогнозувати, скільки триватиме техрозслідування", – зазначив він.

Також у Бюро дослідження та аналізу безпеки цивільної авіації повідомили, що аналіз даних бортових самописців завершено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дані обох чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ успішно завантажені, фахівці розпочали розшифровування, - BEA

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: Іран відправив чорну скриньку зі збитого літака МАУ до Франції для розшифровки даних, - АР

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час розшифровки чорних скриньок з літака МАУ будуть присутні українські та канадські фахівці, - посол в Канаді Шевченко

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Автор: 

Іран (2062) чорна скринька (71) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+4
Как приятно слышать от МИД о том что происходит в этом нашем деле без нас. Короче МИД тупо превратился в переводчика. Доводят до нас что в мире происходит и кто на нас очередной болт ложит...
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24.07.2020 01:04
+4
Никакой ошибки там быть не могло. Пуск производится по второй-третьей засечке. Перепутать исходящую цель с входящей просто технически невозможно. Отмазки в стиле " комплекс проходил ТО и произошел сбой в ориентировании" тоже не катят - они шо, на защиту столицы поставили непроверенный комплекс ПВО???? Сбили вполне осознанно, по заказу. Чей самолет? Чей Президент был неподалеку? Какие непонятные переговоры с какой непонятной "другой стороной" он проводил? Кто клиент и союзник той "другой стороны"?
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24.07.2020 01:17
+3
По тупости? Ты думаешь, что на комплексе в столице Ирана сидят полные олени?? Я уже не говорю про остальные факты. Это у впопучленцев и их лаптерогих братьев на БУКе было больше возможности ошибиться, и сбить Боинг вместо самолета ВСУ, чем у этих
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24.07.2020 01:37
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А что там доказывать если те сами сознались?
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24.07.2020 01:53 Відповісти
И шо там после иранцев теперь?

Могли бы хоть музон веселенький для ЗЕ записать.
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24.07.2020 00:56 Відповісти
Как приятно слышать от МИД о том что происходит в этом нашем деле без нас. Короче МИД тупо превратился в переводчика. Доводят до нас что в мире происходит и кто на нас очередной болт ложит...
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24.07.2020 01:04 Відповісти
Никакой ошибки там быть не могло. Пуск производится по второй-третьей засечке. Перепутать исходящую цель с входящей просто технически невозможно. Отмазки в стиле " комплекс проходил ТО и произошел сбой в ориентировании" тоже не катят - они шо, на защиту столицы поставили непроверенный комплекс ПВО???? Сбили вполне осознанно, по заказу. Чей самолет? Чей Президент был неподалеку? Какие непонятные переговоры с какой непонятной "другой стороной" он проводил? Кто клиент и союзник той "другой стороны"?
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24.07.2020 01:17 Відповісти
Не будуй тут конспірологічних теорій. Збили стражі літак по тупості душевній. Але от карати стражів в Ірані - це антидержавно, тому і ліплять всілякі, в основному тупі, відмазки.
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24.07.2020 01:25 Відповісти
По тупости? Ты думаешь, что на комплексе в столице Ирана сидят полные олени?? Я уже не говорю про остальные факты. Это у впопучленцев и их лаптерогих братьев на БУКе было больше возможности ошибиться, и сбить Боинг вместо самолета ВСУ, чем у этих
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24.07.2020 01:37 Відповісти
Они не лепят отмазок, вину взяли на себя на второй день, виновный в дежурном расчёте выявлен и арестован
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24.07.2020 01:55 Відповісти
Досить лаятись. Все одно десь залишаться сліди лаптєй...
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24.07.2020 10:18 Відповісти
Звичайно, що помилки там не могло бути. Також відомо щодо мотиву іранців для знищення цього літака.
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24.07.2020 03:18 Відповісти
Я вважаю що підстроїли кацапи щоб залякати оманівського ішака... Причому і літак затримали (щоб своїх ФСБ-ків на той рейс не пустити), і били і другою ракетою - контрольним пострілом і т.і.

Який мотив на твою думку?
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24.07.2020 08:03 Відповісти
Теперь еще пол года Украина будет требовать от Франции результатов расшифровки.
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24.07.2020 01:40 Відповісти
Во Франции расшифровали два самописца сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин - Цензор.НЕТ 317
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24.07.2020 05:22 Відповісти
Ясно, що навмисне збили. Перед українським, кілька інших літаків злітали, і лише український збили...
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24.07.2020 07:27 Відповісти
И выяснится , что самолет был " заполнен трупами", " сбит украинской ракетой", " спланированная акция "укронационалистов и Госдепа" и вообще " самолет нарушил воздушное пространство Ирана", что подтвердит тамбовский диспетчер .
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24.07.2020 07:56 Відповісти
Передайте уже Енину, что данные в самописцах изначально не зашифрованы.
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24.07.2020 08:20 Відповісти
Та ты шо а чо тада бидуины не смогли прочитать, верблюд англицкага не знал?
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24.07.2020 10:10 Відповісти
Технического оборудования не было, могу предположить что шифровать их не иммет смысла, если декодирование происходит с помощью определенных девайсов
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24.07.2020 12:21 Відповісти
И данные расшифрованых самописцев подтвердают шо Зеля таки встречался в Омане с Сурковым, а Петя святой
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24.07.2020 10:08 Відповісти
История с признанием Ирана - яркий пример єффективности дипломатичного и разумного подхода Украиньі к проблеме. Зеленский отлично сьіграл роль "доброго полицейского" , Трюдо - "злого". В результате имеем явку с повинной и сотрудничество с расследованием , хоть и со скрипом. А пойди Иран в отказ , по совету РФ , ситуация бьіла бьі заморожена на долгие годьі. Как с обломками польского президентского самолета.
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24.07.2020 10:34 Відповісти
Даздрастуєт "добрий поліцейскій" всєх врємьон і нарідов!
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24.07.2020 12:56 Відповісти
самолёт Израиля не тронут
потому что получат не последнее 501 предупреждение
а реальный хороший материальный ответ
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24.07.2020 10:49 Відповісти
Не тронут потому, что израильские борта туда не летают, а вот Хесболла, подконтрольная Ирану, периодически обстреливает Израиль ракетами
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24.07.2020 13:34 Відповісти
и получают адекватный ответ
а не 501 предупреждение
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24.07.2020 14:44 Відповісти
 
 