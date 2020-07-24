У Франції розшифрували два самописці збитого в Ірані літака МАУ, - Єнін

У Франції вже закінчили обробку двох бортових самописців збитого в січні цього року літака МАУ над Тегераном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Громадському радіо повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Усі дані з двох самописців (речовий та параметричний) зчитані та розшифровані. Розшифрували вдало, попри зовнішні пошкодження самописців. Технічне розслідування почалось одразу після катастрофи, розшифровка - один з його етапів.

Однак неможливо спрогнозувати, скільки триватиме техрозслідування", – зазначив він.

Також у Бюро дослідження та аналізу безпеки цивільної авіації повідомили, що аналіз даних бортових самописців завершено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дані обох чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ успішно завантажені, фахівці розпочали розшифровування, - BEA

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

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У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.