Апелляционный суд отменил решение об аресте коллекции картин Порошенко

Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции картин пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом говорится в материалах суда.

Отмечается, что арест на имущество - 42 картины и одну литографию, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, был наложен с целью обеспечения их сохранности.

Адвокат Порошенко Игорь Головань подал апелляционную жалобу, в которой, в частности указал, что в данном деле нет обоснованного подозрения в совершении бывшим президентом уголовного преступления, и отметил отсутствие данных о намерениях собственника имущества продать или подарить арестованные картины.

Судьи решили удовлетворить апелляцию, так как обыск в музее имени Ивана Гончара был проведен в связи с наличием неотложного случая, о чем был составлен соответствующий протокол обыска от 26 мая.

Основанием для проведения указанного обыска стала служебная записка старшего оперуполномоченного в органах внутренних дел подполковника Государственного бюро расследований Анатолия Савина.

Далее прокурор обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на данное имущество, оно было удовлетворено.

Вместе с тем отмечается отсутствие определения следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение обыска, не содержатся данные об обращении стороны обвинения о легализации проведения такого обыска непосредственно после его проведения.

Учитывая изложенное, коллегия судей считает, что инициатором ходатайства не была доказана законность ареста имущества, однако следственный судья на это внимания не обратил и принял решение об аресте имущества.

Таким образом, указанное решение подлежит отмене с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора.

Также коллегия судей обращает внимание на то обстоятельство, что обращаясь с ходатайством к следственному судье, прокурор Станислав Папазов отметил в тексте ходатайства, что был проведен именно неотложный обыск и просил наложить арест на имущество, изъятое во время неотложного обыска, и только во время судебного заседания в апелляционном суде прокурор Александр Литвинюк сослался на то, что имел место не обыск, а осмотр, отметив, что после отказа в удовлетворении ходатайства о легализации обыска был составлен протокол осмотра, с легализацией которого в дальнейшем обратился прокурор.

По мнению коллегии судей, такие действия органа досудебного расследования противоречат принципам правовой определенности, являются недопустимыми и не могут быть основанием для ареста имущества.

Данное решение было принято 27 июля.

Вещественными доказательствами в деле являются такие картины: Иван Айвазовский "Рыбацкая лодка с бортовым бригом на якоре", Илья Репин "Казаки на Черном море", Джордано Лука "Католическая благотворительность", Пьетро Барделлино "Поклонение пастухов", Петр Соколов "Тройка", Василий Суриков "Этюд солдата", картины Юлия Клевера "Берег реки зимой", "Дыня, апельсины, груши, виноград и гранаты", "Лесной Запад", картины Ильи Глазунова "Русская красавица. Мать" и "Русская красавица", Василий Тропинин "Портрет мужчины в очках", Исаак Левитан "Болото вечером", картины Вильгельма Котарбинского "Римская красавица с голубями", "Поцелуй", Константин Горбатов "Капри", "В ночи", Василий Хмелюк "Портрет молодой женщины", Иван Миодушевский "Копия картины Мурильо "Рождество Богородицы", Альберт Бенуа "Лес в начале зимы", Запад", "Запад над озером", Эскиз Бенуа "Князю Игорю", "Заброшенный дом в французских Альпах", Лев Лагорио "Кавказский пейзаж", Вильгельм Вельтен "Охота", Русская школа XX века "Зимний пейзаж с колодцем", "Дровни зимой", Константин Коровин "Молодая женщина в пестрых тенях", "Балерина в зеленом платье", Сумерки", Виктор Зарубин "Сумерки на причале", Константин Крыжицкий "Петровский парк в Москве", Харитон Платонов "Сельский пейзаж с церковью", "Девушка у источника", Гавриил Кондратенко "Лесной пейзаж", Степан Колесников "Архипелаг", Рихард Зоммер "Телеги, запряженные волами, на фоне горного пейзажа", Иван Владимиров "Кормление лошади", Павел Соколов "В церкви", Василий Верещагин "Аллегорическая композиция", Михаил Клодт "Пейзаж с коровами".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

