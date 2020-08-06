Апеляційний суд скасував рішення про арешт колекції картин Порошенка

Київський апеляційний суд скасував арешт колекції картин п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться в матеріалах суду.

Зазначається, що арешт на майно — 42 картини і одну літографію, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, було накладено з метою забезпечення їх збереження.

Адвокат Порошенка Ігор Головань подав апеляційну скаргу, в якій, зокрема, вказав, що в цій справі немає обгрунтованої підозри у скоєнні колишнім Президентом кримінального злочину, та констатував відсутність даних про наміри власника майна продати або подарувати заарештовані картини.

Судді вирішили задовольнити апеляцію, оскільки обшук в музеї імені Івана Гончара був проведений у зв'язку з наявністю невідкладного випадку, про що був складений відповідний протокол обшуку від 26 травня.

Підставою для проведення зазначеного обшуку стала службова записка старшого оперуповноваженого в органах внутрішніх справ підполковника Державного бюро розслідувань Анатолія Савіна.

Далі прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на це майно, його задовольнили.

Разом з тим наголошується на відсутності ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, не містяться дані про звернення сторони обвинувачення про легалізацію проведення такого обшуку безпосередньо після його проведення.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що ініціатором клопотання не була доведена законність арешту майна, однак слідчий суддя на це уваги не звернув та ухвалив рішення про арешт майна.

Таким чином, зазначене рішення підлягає скасуванню з постановленням нового рішення про відмову в задоволенні клопотання прокурора.

Також колегія суддів звертає увагу на ту обставину, що звертаючись з клопотанням до слідчого судді, прокурор Станіслав Папазов зазначив у тексті клопотання, що був проведений саме невідкладний обшук і просив накласти арешт на майно, вилучене під час невідкладного обшуку, і тільки під час судового засідання в апеляційному суді прокурор Олександр Литвинюк послався на те, що мав місце не обшук, а огляд, зазначивши, що після відмови у задоволенні клопотання про легалізацію обшуку був складений протокол огляду, з легалізацією якого надалі звернувся прокурор.

На думку колегії суддів, такі дії органу досудового розслідування суперечать принципам правової визначеності, є неприпустимими і не можуть бути підставою для арешту майна.

Це рішення було ухвалено 27 липня.

Речовими доказами у справі є такі картини: Іван Айвазовський "Рибальський човен з бортовим бригом на якорі", Ілля Рєпін "Козаки на Чорному морі", Джордано Лука "Католицька благодійність", П'єтро Барделліно "Поклоніння пастухів", Петро Соколов "Трійка", Василь Суриков "Етюд солдата", картини Юлія Клевера "Берег річки взимку", "Диня, апельсини, груші, виноград і гранати", "Лісовий Захід", картини Іллі Глазунова "Російська красуня. Мати" і "Російська красуня", Василь Тропінін "Портрет чоловіка в окулярах", Ісаак Левітан "Болото ввечері", картини Вільгельма Котарбінського "Римська красуня з голубами", "Поцілунок", Костянтина Горбатова "Капрі", "В ночі", Василь Хмелюк "Портрет молодої жінки", Іван Міодушевський "Копія картини Мурільйо "Різдво Богородиці", Альберт Бенуа "Ліс на початку зими", "Захід над озером", Ескіз Бенуа "Князю Ігорю", "Покинутий будинок в французьких Альпах", Лев Лагоріо "Кавказький пейзаж", Вільгельм Вельт "Полювання", Російська школа XX століття "Зимовий пейзаж з колодязем", "Сани взимку", Костянтин Коровін "Молода жінка в строкатих тінях", "Балерина в зеленій сукні", Віктор Зарубін "Сутінки на причалі", Костянтин Крижицький "Петровський парк в Москві", Харитон Платонов "Сільський пейзаж з церквою", "Дівчина біля джерела", Гавриїл Кондратенко "Лісовий пейзаж", Степан Колесников "Архіпелаг", Ріхард Зоммер" Вози, запряжені волами, на фоні гірського пейзажу", Іван Владимиров "Годування коня", Павло Соколов "У церкві", Василь Верещагін "Алегорична композиція", Михайло Клодт "Пейзаж з коровами".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин із приватної колекції Петра і Марини Порошенків.