РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9468 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
13 676 81

Лукашенко о разгонах протестов в Беларуси: "Мы еще мягко отвечали"

Лукашенко о разгонах протестов в Беларуси: "Мы еще мягко отвечали"

Президент Беларуси Александр Лукашенко после президентских выборов и вспыхнувших в ночь на 10 августа протестов, отправился на "Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию", где ему доложили о планах агропроизводства.

Об этом сообщает БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита он отметил, что "политика должна быть одна – люди".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Что не так? За что вы меня упрекаете?", - Лукашенко сделал первое заявление после акций протеста. ВИДЕО

Вместе с тем, президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что "никто никаких репрессий" против сторонников его конкурентов на вчерашних выборах главы государства "в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет", и пригрозил – "мы еще мягко отвечали", пишет ЛигаБизнесИнформ.

Лукашенко потребовал от людей "исполнять закон". "И исчезнут всякие разговоры про репрессии или еще про что-то. Закон и только закон! Будете нарушать - будем отвечать. И то, мы еще мягко отвечали. Честно вам скажу: мы всегда сдерживали правоохранителей", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что ему лично "не выгодно" какое-либо давление на оппонентов. "Какое давление? Никакого давления нет. Вы поймите, если что-то случится с этими штабами, кто за это ответит? Я отвечу. Поэтому я боюсь, чтобы хотя бы дожить до завтрашнего утра и ни один волос с их головы не упал", - сказал он.

Президент РБ заявил, что нужно тщательно разобраться с каждым конкретным случаем задержания и причин этого, потому что произвольные задержания ему только во вред: "Это мне не надо. Все это фейки или же надумано".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Перемены нах#й! На колени упал!", - силовики избивают парня и девушку в одном из дворов Минска. ВИДЕО

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Автор: 

Беларусь (8023) выборы (24791) задержание (6717) избиение (9866) Лукашенко Александр (3647) протест (5906) репрессии (2774) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Лукашенко о разгонах протестов в Беларуси: "Мы еще мягко отвечали" - Цензор.НЕТ 6105
показать весь комментарий
10.08.2020 12:13 Ответить
+9
Тобто Лука пішов проти свого народу.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:10 Ответить
+8
Маловероятно, учитывая то, что ********** уже ловят и ****@т по Украине...А вот рыги кого-нить попытаются, как сейчас пальчевского.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто Лука пішов проти свого народу.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:10 Ответить
А когда было иначе?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:12 Ответить
Лукашенко о разгонах протестов в Беларуси: "Мы еще мягко отвечали" - Цензор.НЕТ 6105
показать весь комментарий
10.08.2020 12:13 Ответить
Маловероятно, учитывая то, что ********** уже ловят и ****@т по Украине...А вот рыги кого-нить попытаются, как сейчас пальчевского.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:15 Ответить
Туфта, тихановская это тот самый стул за который голосуют лишь бы не лукашенко
показать весь комментарий
10.08.2020 12:16 Ответить
У нас баб во власти не любят. Достаточно, что они в семьях права качают. А во власти - ушатают всех.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:05 Ответить
И найдутся 73% что за неё проголосуют.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:12 Ответить
Раніше він брехав і відкрито не говорив проти народу, а тепер відкрив свої карти.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:15 Ответить
Петики считают, что только х.йло играет в открытую. Ну-ну.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:26 Ответить
"Симфонія Вагнера" у виконанні ЗЕ-ЛУ-ПУ
А тепер розповім про спільний і хитрий путінсько-лукашенківсько-ЗЕлений сценарій з " роллю і затримкою вагнерівців" в Білорусі...
"Фокус путіна" йому вдався двічі: перший раз в Україні - при розстрілі "Небесної сотні" (при згоді януковича... Можливо і дона педро, бо ніхто з його команди не був вбитим, чи пораненим. ні "вагнерівцями", ні ОМОНом), вдруге, але видозмінено, - в Білорусі)
1. Всі вагнерівці в Білорусі мали виконати роль розстрільної команди протестантів - опонентів Луки.
Але загрозливість протестів сябрів ні в Мінську , ні в інщих містах (а саме туди були перекинуті інші 170 вагнерівців) - не виросла до рівня "Революції Гідності" в Україні ( недарма ж 170 вагнерівців не було піймано в Білорусі) Бо, за словами Луки, "ми їх- повинні тепер ловити по лісах"...
-Роль групи затриманих вагнерівців мала "правдоподібно" засвідчити опозиційному електорату в Білорусі про нібито "загрозу перемоги Луки" для інтересів саме Орди...
-Лука "попрохав" свої спецслужби по- людськи поводитися з "затриманими" і запропонував генпрокурорам Орди і України приїхати в Білорусь і "розібратися" з затриманими... Інших 170 вагнерівців так і "не зумів виловити"...
- Путін випустив у світ "пульку" зі своїми "возмущєніями" діями Луки. ЗЕ - про впізнання в вагнерівцях бойовиків ЛуГандонії. Але ЗЕ не послав Беня-діктову і не надав доказів їх злочинів в Україні Звичайно, що за сценарієм ніхто з генпрокурорів і не мав приїжджати (спільна позиція ЗЕ і путіна)....бо так було й задумано. Іншого пояснення дій ЗЕ-команди - немає!
-Тобто, у Луки "появилося" формальне право не віддавати їх Україні (як і було зрежисовано). А після привітання путіним "свого ворога" Луки з "перемогою" на виборах та з метою "зниження напруженості між двома братніми народами" вагнерівців Лука віддасть Орді... зіславшись на те, що Україна не використала свій шанс...Сценарій вдався.
-Як завжди... залишиться "обкаканим" перед народом України і світовою спільнотою ЗЕ (під гарантії путіна недоторканості самого ЗЕ) А для цього путін розміщує вагнерівців в храмах, монастирях УПЦ МП, готелях та "гостинних дворах" України. І саме для цього ні ЗЕ, ні його спецслужби їх не лише не арештовують, бо навіть "не помічають" їх в Україні... ЗЕ поінформований. Він розуміє, що вагнерівці в Україні - це загроза лише Україні та її патріотам, але не йому самому... Іншого пояснення немає - чому ні "орли авакова", ні "пінкертони лейтенанта Вані" їх і досі не "пов'язали", та й не намагалися...
Тобто, третю частину "симфонії Вагнера" слід очікувати в Україні...
показать весь комментарий
10.08.2020 14:12 Ответить
Они вышли с смартфонами! СМАРТФОНАМИ! При этом даже инета не было! Выйди хоть вся страна ничего бы не изменилось! Нельзя свегнуть диктатора смартфоном, да ещё который без инета!!
показать весь комментарий
10.08.2020 12:13 Ответить
Так ще не вечір, і з "молотовим" вийдуть.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:21 Ответить
как всегда - выходит 5-10%, а остальная биомасса.. просто смотрит зомбоящик и голосует по-приколу..
Но в Беларуси вышло.. сколько там? 1..2%..
показать весь комментарий
10.08.2020 12:13 Ответить
Если выходит 25%, власть автоматически меняется.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:50 Ответить
Почти все кто скидывал Никола́е Чауше́ску поплатился за это, оказался в тюрьме. Хорватские генералы вернувшие Сербскую Краину тоже плохо закончили, некоторым повезло, успели умереть. Так что, не всё так однозначно.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:16 Ответить
невже? А Анте Готовіна?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:24 Ответить
Були й винятки. Анте Готовина чотири роки переховувався від правосуддя. Шість років сидів, чекав вироку. Отримав 12 місяців. Я б не сказав, що життя пройшло вдало.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:32 Ответить
Але зараз Анте вшановують, як національного Героя Хорватії.
Просто в них теж був період на кшалт "зелених баранів", але все минулося.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:42 Ответить
Так, національний герой, але його сім'я несла страждання. Так, що не все те добре, що добром закінчується.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:02 Ответить
згоден, бувають різні варіанти.
Але його роль в історії Хорватії, як й інших генералів, що звільняли Країну від окупантів, ще отримає належну оцінку.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:40 Ответить
Боюся хорватські генерали операції" Буря " вже отримали міжнародну оцінку. Вони тільки національні герої.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:19 Ответить
А можна докладніше про хорватських генералів, які проводили операцію "Буря" ( повернення до складу Хорватії бунтівної території, самоназваглї Сербської Країни)?
За моїми даними:
Анте Готовіна (1955 р.н.) живе на батьківщині
Живемо Будімір (1962 р.н) також
Іван Басарац (1946-2007)
Міленко Црняс (1960 р.н) проживає в Хорватії
Мірко Норац (1967 р.н) проживає в Хорватії
Джуро Дечак (1952 р.н) - проживає в Хорватії.
Норац і Готовина були засуджені Гаагзьктм трибуналом, але за кілька років виправдані і звілтнені
показать весь комментарий
10.08.2020 12:43 Ответить
*Живко Будімір
показать весь комментарий
10.08.2020 12:44 Ответить
Google на экран и клавиши в руки.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:56 Ответить
Більше немає чого сказати?
показать весь комментарий
10.08.2020 13:59 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2020 14:14 Ответить
Да брось! Херню, батенька несете!
показать весь комментарий
10.08.2020 21:13 Ответить
"Мягко" в порівнянні з ким - з Чаушеску чи Кімом???
показать весь комментарий
10.08.2020 12:11 Ответить
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав провести позачерговий саміт Європейської ради через події в Білорусі. Про це 10 серпня https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-morawiecki-wzywa-do-nadzwyczajnego-szczytu-rady-europejskiej-ws.html повідомляє офіційний сайт голови польського уряду.
«Польща відповідає за своїх найближчих сусідів. Ось чому прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав у листі до президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн скликати позачерговий саміт Європейської ради щодо подій у Білорусі», - ідеться в повідомленні.
Раніше 10 серпня президенти Польщі та Литви Анджей Дуда та Гітанас Науседа https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilorus-zajava-prezydentiv-lytvy-ta-polshchi/30775358.html виступили зі спільною заявою до білоруської влади після президентських виборів у Білорусі. У документі, розміщеному на сайтах обох політиків, вони закликали офіційний Мінськ «повністю визнати та дотримуватися демократичних стандартів» та відмовитись від насильства, поважати основні права людини та громадянина, включно з правами національних меншин та правом на свободу вираження поглядів.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:12 Ответить
И? Дайте-ка угадаю...выразят очередную глубокую озабоченность и разойдутся по своим делам? )
показать весь комментарий
10.08.2020 12:17 Ответить
Нет, поздравят Луку с избранием, но погрозят пальчиком: "Ну-ну!" Они же не петики.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:22 Ответить
Тобі що, платять тільки за коменти з цим дитсадковим "петики"?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:36 Ответить
Там мусара тоже хотят по людям из АК пострелять.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:13 Ответить
Момент! В Беларуси нет ни выборов настоящих, ни протестов. Есть две спецопераци "Воцарение Лукашенко-6" белорусских спецслужб и спецоперация Хремля по анексии Беларуси "Тихорецкие". Любому здравомыслящему человеку ясно, что спеоперация белорусов не имеет особых рисков, а вот спецоперация Тихорецкие чем закончится никто не знает может и Третьей Мировой. Поэтому мы за Бацьку!
показать весь комментарий
10.08.2020 12:13 Ответить
Я думаю, що одна операція спланована так, що бенефіціарій залишається один, незалежно від результатів. Запланований візит Зеленского в Білорусь ще ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:25 Ответить
Это такой стёб над опозицией.... Утрутся???....
показать весь комментарий
10.08.2020 12:14 Ответить
Над рашистской оппозицией? Петики, может, хватит? Все поняли, за кого вы были, есть и будете!
показать весь комментарий
10.08.2020 12:24 Ответить
Зєлікі поцріоти? Як де більше вкрасти...
показать весь комментарий
10.08.2020 12:33 Ответить
Дебил решил еще больше позлить людей
показать весь комментарий
10.08.2020 12:14 Ответить
По данным независимого экзитпола, на выборах президента Беларуси Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%
показать весь комментарий
10.08.2020 12:15 Ответить
Потребовал он закон исполнять...
Потребовал диктатор, не соблюдающий законов.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:16 Ответить
Молодцы, давайте майдан, будете жить наравне с Украиной, припеваючи. Мы с вами.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:16 Ответить
Останній фанфурик бояри допиваєш? Ну то й чорт з тобою, страждай мовчки.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:24 Ответить
Почему я должен страждать, хотят жить так, как при Порошенко и Зеленском, пожалуйста, выбирайте бабу, а что мы плохо живем ? Фанфурика на всех хватит.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:38 Ответить
Ну так пукістан не далеко, там тебе приймуть як рідного, рятуйся поки можеш!
показать весь комментарий
10.08.2020 12:41 Ответить
От хорошего не рятуються и им будет хорошо, если Луку скинут, проведут реформы, пенсии с нашими будут соизмеримы, экономика будет на уровне нашей и многое другое.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:54 Ответить
Белорусы более европейцы чем мы. Это потомки Великого княжества Литовского и Речи Посполитой... Я слышал от знакомых побывавших в Беларуси что там чувствуется европейский менталитет намного сильнее чем у нас
показать весь комментарий
10.08.2020 12:17 Ответить
совки они дремучие, а не европейцы. а менталитета у них нет, как такового, оттого они и кажутся такими.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:19 Ответить
Что конкретно мне рассказывали: 1- там не мусорят где ни попадя,2- народ более соблюдает ПДД. У нас по сравнению с Беларусью дикий запад.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:22 Ответить
Разговор вообще не об этом. Потомки княжества литовского и речи посполитой не терпели бы более четверти века какого-то совкового колхозника. Ещё раз говорю - бесхребетные совки они.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:34 Ответить
Не, рыговский барыга или клоун на подтанцовке у олигархов это, конешана лучше.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:10 Ответить
а по поводу мусора, вот:
https://www.youtube.com/watch?v=dtv9F2IpkgI
показать весь комментарий
10.08.2020 12:39 Ответить
Увидел. Возмущает. Но думаю дело не этом конкретном случае а в массе таких случаев (сколько на тысячу или миллион) Вы ведь не станете утверждать что поляки так никогда не поступают.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:44 Ответить
В таком случае не раскидывание мусора и соблюдение ПДД - никак не показатель некой стереотипной европейскости, как у нас многие представляют. Во многих европейских странах грязь и несоблюдение ПДД - сплошь и рядом. Для меня европейскость, в первую очередь, это демократия и нетерпимость к тирании, диктаторству и прочим атрибутам тоталитаризма.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:57 Ответить
Это тоже.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:59 Ответить
Мусор Бяка, сябры дороги построили, атомную станцию строят, машиностроение, а ты эвропеец что построил? только факты, а не спам.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:04 Ответить
Не психуй, мальчик. Строительство дорог и атомных станций, не показатель здорового общества. Можешь съездить в Сев. Корею - там тоже всего этого имеется в достатке, и станций и дорог. Только у меня один риторический вопрос к тебе: ты хотел бы там жить?
Всё это, должно служить во благо Людям, с большой буквы, а не терпил с рабским менталитетом.
По поводу того, кто чего построил: Буковель знаешь? Наверняка знаешь. В который, кстати, зимой, да и летом тоже, белорусы толпами ездят. Я участвовал в строительстве практически всей тамошней инфраструктуры, с нуля, когда там ещё ничего не было, кроме дремучих лесов, болот, да волков с медведями. Так что, завали хлебало и не тявкай.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:51 Ответить
Бука не бум - бум. В Буковель белорусы ездят, вот жаль с большой буквы Люди туда не ездят, большинство, большое большинство, не за что. Вот тебе и весь менталитет. А те, что уехали из страны, какой у них менталитет, а те,. что не имеют работы, они с большой буквы? Сначала думай, а потом строчи. Осталось разпродать реки, землю уже продали, леса тоже. А Буковель, зто достояние Людей с большой буквы.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:36 Ответить
Белорусам надо подумать не о Кровавом Таракане, а о тех шестерках, которые по всей стране, с огромным энтузиазмом подделывали результаты выборов.
Ведь не сам Таракан подделывал и протесты разгонял?
Это делали и делают ТАКИЕ ЖЕ самые белорусы, как вы.
И они все эти годы живут РЯДОМ С ВАМИ.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:17 Ответить
Это кто мы!? Ничтожество тароканье возомнили себя " мы Екатерина вторая императрица"? Сдохни колхозник! Вместе с ******, kurvo *****!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 12:19 Ответить
Реальные протесты против власти бывают только в Украине, из всего бышего совка.
Пока белорусы не будут винтить ментов, как было в Украине во время Майдана, то о любом протесте можно забыть в Беларуси и диктатура Лукашенко там будет пожизненной.
Лукашенко о разгонах протестов в Беларуси: "Мы еще мягко отвечали" - Цензор.НЕТ 42
показать весь комментарий
10.08.2020 12:21 Ответить
Там действительно не так плохо как вам рассказывают. Поэтому и критической массы людей нету на акциях.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:24 Ответить
фальсификации на выбор - это хорошо, ага...
Кстати, пуйло уже поздравил Лукашенко с победой на выборах
показать весь комментарий
10.08.2020 12:28 Ответить
фальсификации это плохо. Я пишу о том почему так мало участников протеста. Может большая часть народа действительно за него?..
показать весь комментарий
10.08.2020 12:33 Ответить
Много за из тех, кто при нормальном заработке. нафиг ему что-то менять, если он не ворует и нормально живет.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:13 Ответить
Один человек погиб во время вчерашних провокаций властей в Минске

Как https://spring96.org/be/news/98921 стало известно правозащитникам «Весны», в Минске погиб один из участников акции протеста, которая проходила вечером и ночью с 9 на 10 августа.

Молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, в результате наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Медики скорой помощи, приехавшие на место происшествия, не смогли его спасти.

Также, по сведениям «Весны» , в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции. Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Также пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска.

Правозащитник «Весны» Валентин Стефанович отмечает, что вся ответственность за трагические события вчерашнего вечера полностью лежит на Министерстве внутренних дел, Совете Безопасности Беларуси. Именно их действия привели к трагическим последствиям.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:24 Ответить
Дійсно, гранати можна було й Ф-1 кидати, а не "Заря".
І замість гумових куль КПВТ із бетерів.
Комуняки-калгаснікі розуміють управляння країною тільки таке.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:25 Ответить
", но колю лучше перепрятать!"
показать весь комментарий
10.08.2020 12:25 Ответить
Коля у Туреччині-про всяк випадок!
показать весь комментарий
10.08.2020 12:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=gfb9aYLaDyk&feature=emb_logo
показать весь комментарий
10.08.2020 12:43 Ответить
Ты давай лучше низко поклонись своему народу, извинись перед ними и сделай так - чтобы на следующих выборах все было абсолютно честно и чтобы ты победил.. старайся..
показать весь комментарий
10.08.2020 12:50 Ответить
А вот якби на місці Лукашенка був би Порошенко..... А тепер тільки - "вы шумите, шумите залатые берёзы".
показать весь комментарий
10.08.2020 12:55 Ответить
Батя , с ПОБЕДОЙ !Лукашенко про розгони протестів у Білорусі: "Ми ще м'яко відповідали" - Цензор.НЕТ 2113
показать весь комментарий
10.08.2020 13:30 Ответить
У нас Лена Бондаренко так говорила .. и ничего --звиздит в Маскве и у Медведчукчи на каналах(
показать весь комментарий
10.08.2020 13:37 Ответить
Ну чисто образцовый добряк.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:54 Ответить
Боюсь, що в разі необхідності зелені своєю жорстокістю перевершать і лукашенка, і януковича.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:27 Ответить
 
 