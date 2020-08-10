Лукашенко о разгонах протестов в Беларуси: "Мы еще мягко отвечали"
Президент Беларуси Александр Лукашенко после президентских выборов и вспыхнувших в ночь на 10 августа протестов, отправился на "Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию", где ему доложили о планах агропроизводства.
Об этом сообщает БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
Во время визита он отметил, что "политика должна быть одна – люди".
Вместе с тем, президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что "никто никаких репрессий" против сторонников его конкурентов на вчерашних выборах главы государства "в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет", и пригрозил – "мы еще мягко отвечали", пишет ЛигаБизнесИнформ.
Лукашенко потребовал от людей "исполнять закон". "И исчезнут всякие разговоры про репрессии или еще про что-то. Закон и только закон! Будете нарушать - будем отвечать. И то, мы еще мягко отвечали. Честно вам скажу: мы всегда сдерживали правоохранителей", - подчеркнул он.
Лукашенко отметил, что ему лично "не выгодно" какое-либо давление на оппонентов. "Какое давление? Никакого давления нет. Вы поймите, если что-то случится с этими штабами, кто за это ответит? Я отвечу. Поэтому я боюсь, чтобы хотя бы дожить до завтрашнего утра и ни один волос с их головы не упал", - сказал он.
Президент РБ заявил, что нужно тщательно разобраться с каждым конкретным случаем задержания и причин этого, потому что произвольные задержания ему только во вред: "Это мне не надо. Все это фейки или же надумано".
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тепер розповім про спільний і хитрий путінсько-лукашенківсько-ЗЕлений сценарій з " роллю і затримкою вагнерівців" в Білорусі...
"Фокус путіна" йому вдався двічі: перший раз в Україні - при розстрілі "Небесної сотні" (при згоді януковича... Можливо і дона педро, бо ніхто з його команди не був вбитим, чи пораненим. ні "вагнерівцями", ні ОМОНом), вдруге, але видозмінено, - в Білорусі)
1. Всі вагнерівці в Білорусі мали виконати роль розстрільної команди протестантів - опонентів Луки.
Але загрозливість протестів сябрів ні в Мінську , ні в інщих містах (а саме туди були перекинуті інші 170 вагнерівців) - не виросла до рівня "Революції Гідності" в Україні ( недарма ж 170 вагнерівців не було піймано в Білорусі) Бо, за словами Луки, "ми їх- повинні тепер ловити по лісах"...
-Роль групи затриманих вагнерівців мала "правдоподібно" засвідчити опозиційному електорату в Білорусі про нібито "загрозу перемоги Луки" для інтересів саме Орди...
-Лука "попрохав" свої спецслужби по- людськи поводитися з "затриманими" і запропонував генпрокурорам Орди і України приїхати в Білорусь і "розібратися" з затриманими... Інших 170 вагнерівців так і "не зумів виловити"...
- Путін випустив у світ "пульку" зі своїми "возмущєніями" діями Луки. ЗЕ - про впізнання в вагнерівцях бойовиків ЛуГандонії. Але ЗЕ не послав Беня-діктову і не надав доказів їх злочинів в Україні Звичайно, що за сценарієм ніхто з генпрокурорів і не мав приїжджати (спільна позиція ЗЕ і путіна)....бо так було й задумано. Іншого пояснення дій ЗЕ-команди - немає!
-Тобто, у Луки "появилося" формальне право не віддавати їх Україні (як і було зрежисовано). А після привітання путіним "свого ворога" Луки з "перемогою" на виборах та з метою "зниження напруженості між двома братніми народами" вагнерівців Лука віддасть Орді... зіславшись на те, що Україна не використала свій шанс...Сценарій вдався.
-Як завжди... залишиться "обкаканим" перед народом України і світовою спільнотою ЗЕ (під гарантії путіна недоторканості самого ЗЕ) А для цього путін розміщує вагнерівців в храмах, монастирях УПЦ МП, готелях та "гостинних дворах" України. І саме для цього ні ЗЕ, ні його спецслужби їх не лише не арештовують, бо навіть "не помічають" їх в Україні... ЗЕ поінформований. Він розуміє, що вагнерівці в Україні - це загроза лише Україні та її патріотам, але не йому самому... Іншого пояснення немає - чому ні "орли авакова", ні "пінкертони лейтенанта Вані" їх і досі не "пов'язали", та й не намагалися...
Тобто, третю частину "симфонії Вагнера" слід очікувати в Україні...
Но в Беларуси вышло.. сколько там? 1..2%..
Просто в них теж був період на кшалт "зелених баранів", але все минулося.
Але його роль в історії Хорватії, як й інших генералів, що звільняли Країну від окупантів, ще отримає належну оцінку.
За моїми даними:
Анте Готовіна (1955 р.н.) живе на батьківщині
Живемо Будімір (1962 р.н) також
Іван Басарац (1946-2007)
Міленко Црняс (1960 р.н) проживає в Хорватії
Мірко Норац (1967 р.н) проживає в Хорватії
Джуро Дечак (1952 р.н) - проживає в Хорватії.
Норац і Готовина були засуджені Гаагзьктм трибуналом, але за кілька років виправдані і звілтнені
«Польща відповідає за своїх найближчих сусідів. Ось чому прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав у листі до президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн скликати позачерговий саміт Європейської ради щодо подій у Білорусі», - ідеться в повідомленні.
Раніше 10 серпня президенти Польщі та Литви Анджей Дуда та Гітанас Науседа https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilorus-zajava-prezydentiv-lytvy-ta-polshchi/30775358.html виступили зі спільною заявою до білоруської влади після президентських виборів у Білорусі. У документі, розміщеному на сайтах обох політиків, вони закликали офіційний Мінськ «повністю визнати та дотримуватися демократичних стандартів» та відмовитись від насильства, поважати основні права людини та громадянина, включно з правами національних меншин та правом на свободу вираження поглядів.
Потребовал диктатор, не соблюдающий законов.
https://www.youtube.com/watch?v=dtv9F2IpkgI
Всё это, должно служить во благо Людям, с большой буквы, а не терпил с рабским менталитетом.
По поводу того, кто чего построил: Буковель знаешь? Наверняка знаешь. В который, кстати, зимой, да и летом тоже, белорусы толпами ездят. Я участвовал в строительстве практически всей тамошней инфраструктуры, с нуля, когда там ещё ничего не было, кроме дремучих лесов, болот, да волков с медведями. Так что, завали хлебало и не тявкай.
Ведь не сам Таракан подделывал и протесты разгонял?
Это делали и делают ТАКИЕ ЖЕ самые белорусы, как вы.
И они все эти годы живут РЯДОМ С ВАМИ.
Пока белорусы не будут винтить ментов, как было в Украине во время Майдана, то о любом протесте можно забыть в Беларуси и диктатура Лукашенко там будет пожизненной.
Кстати, пуйло уже поздравил Лукашенко с победой на выборах
Как https://spring96.org/be/news/98921 стало известно правозащитникам «Весны», в Минске погиб один из участников акции протеста, которая проходила вечером и ночью с 9 на 10 августа.
Молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, в результате наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Медики скорой помощи, приехавшие на место происшествия, не смогли его спасти.
Также, по сведениям «Весны» , в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции. Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Также пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска.
Правозащитник «Весны» Валентин Стефанович отмечает, что вся ответственность за трагические события вчерашнего вечера полностью лежит на Министерстве внутренних дел, Совете Безопасности Беларуси. Именно их действия привели к трагическим последствиям.
І замість гумових куль КПВТ із бетерів.
Комуняки-калгаснікі розуміють управляння країною тільки таке.