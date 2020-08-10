Лукашенко о разгонах протестов в Беларуси: "Мы еще мягко отвечали"

Президент Беларуси Александр Лукашенко после президентских выборов и вспыхнувших в ночь на 10 августа протестов, отправился на "Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию", где ему доложили о планах агропроизводства.

Во время визита он отметил, что "политика должна быть одна – люди".

Вместе с тем, президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что "никто никаких репрессий" против сторонников его конкурентов на вчерашних выборах главы государства "в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет", и пригрозил – "мы еще мягко отвечали", пишет ЛигаБизнесИнформ.

Лукашенко потребовал от людей "исполнять закон". "И исчезнут всякие разговоры про репрессии или еще про что-то. Закон и только закон! Будете нарушать - будем отвечать. И то, мы еще мягко отвечали. Честно вам скажу: мы всегда сдерживали правоохранителей", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что ему лично "не выгодно" какое-либо давление на оппонентов. "Какое давление? Никакого давления нет. Вы поймите, если что-то случится с этими штабами, кто за это ответит? Я отвечу. Поэтому я боюсь, чтобы хотя бы дожить до завтрашнего утра и ни один волос с их головы не упал", - сказал он.

Президент РБ заявил, что нужно тщательно разобраться с каждым конкретным случаем задержания и причин этого, потому что произвольные задержания ему только во вред: "Это мне не надо. Все это фейки или же надумано".

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.