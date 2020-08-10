УКР
Лукашенко про розгони протестів у Білорусі: "Ми ще м'яко відповідали"

Лукашенко про розгони протестів у Білорусі: "Ми ще м'яко відповідали"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко після президентських виборів і протестів, що спалахнули в ніч на 10 серпня, вирушив на "Білоруську національну біотехнологічну корпорацію", де йому доповіли про плани агровиробництва.

Про це повідомляє БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

Під час візиту він зазначив, що "політика має бути одна - люди".

Водночас президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що "ніхто жодних репресій" проти прихильників його конкурентів на вчорашніх виборах глави держави "в порушення закону не чинив і не чинитиме", і пригрозив - "ми ще м'яко відповідали", пише ЛігаБізнесІнформ.

Лукашенко зажадав від людей "виконувати закон". "І зникнуть будь-які розмови про репресії або ще про щось. Закон і тільки закон! Будете порушувати - будемо відповідати. І то, ми ще м'яко відповідали. Чесно вам скажу: ми завжди стримували правоохоронців", - підкреслив він.

Лукашенко зазначив, що йому особисто "не вигідний" будь-який тиск на опонентів. "Який тиск? Жодного тиску немає. Ви зрозумійте, якщо щось трапиться з цими штабами, хто за це відповість? Я відповім. Тому я боюся, щоб хоча б дожити до завтрашнього ранку і жодна волосина з їхньої голови не впала", - сказав він.

Президент РБ заявив, що потрібно ретельно розібратися з кожним конкретним випадком затримання і причин цього, тому що довільні затримання йому тільки на шкоду: "Це мені не треба. Все це фейки або ж надумано".

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Лукашенко о разгонах протестов в Беларуси: "Мы еще мягко отвечали" - Цензор.НЕТ 6105
10.08.2020 12:13 Відповісти
Тобто Лука пішов проти свого народу.
10.08.2020 12:10 Відповісти
Маловероятно, учитывая то, что ********** уже ловят и ****@т по Украине...А вот рыги кого-нить попытаются, как сейчас пальчевского.
10.08.2020 12:15 Відповісти
Тобто Лука пішов проти свого народу.
10.08.2020 12:10 Відповісти
А когда было иначе?
10.08.2020 12:12 Відповісти
Лукашенко о разгонах протестов в Беларуси: "Мы еще мягко отвечали" - Цензор.НЕТ 6105
10.08.2020 12:13 Відповісти
Маловероятно, учитывая то, что ********** уже ловят и ****@т по Украине...А вот рыги кого-нить попытаются, как сейчас пальчевского.
10.08.2020 12:15 Відповісти
Туфта, тихановская это тот самый стул за который голосуют лишь бы не лукашенко
10.08.2020 12:16 Відповісти
У нас баб во власти не любят. Достаточно, что они в семьях права качают. А во власти - ушатают всех.
10.08.2020 13:05 Відповісти
И найдутся 73% что за неё проголосуют.
10.08.2020 21:12 Відповісти
Раніше він брехав і відкрито не говорив проти народу, а тепер відкрив свої карти.
10.08.2020 12:15 Відповісти
Петики считают, что только х.йло играет в открытую. Ну-ну.
10.08.2020 12:26 Відповісти
"Симфонія Вагнера" у виконанні ЗЕ-ЛУ-ПУ
А тепер розповім про спільний і хитрий путінсько-лукашенківсько-ЗЕлений сценарій з " роллю і затримкою вагнерівців" в Білорусі...
"Фокус путіна" йому вдався двічі: перший раз в Україні - при розстрілі "Небесної сотні" (при згоді януковича... Можливо і дона педро, бо ніхто з його команди не був вбитим, чи пораненим. ні "вагнерівцями", ні ОМОНом), вдруге, але видозмінено, - в Білорусі)
1. Всі вагнерівці в Білорусі мали виконати роль розстрільної команди протестантів - опонентів Луки.
Але загрозливість протестів сябрів ні в Мінську , ні в інщих містах (а саме туди були перекинуті інші 170 вагнерівців) - не виросла до рівня "Революції Гідності" в Україні ( недарма ж 170 вагнерівців не було піймано в Білорусі) Бо, за словами Луки, "ми їх- повинні тепер ловити по лісах"...
-Роль групи затриманих вагнерівців мала "правдоподібно" засвідчити опозиційному електорату в Білорусі про нібито "загрозу перемоги Луки" для інтересів саме Орди...
-Лука "попрохав" свої спецслужби по- людськи поводитися з "затриманими" і запропонував генпрокурорам Орди і України приїхати в Білорусь і "розібратися" з затриманими... Інших 170 вагнерівців так і "не зумів виловити"...
- Путін випустив у світ "пульку" зі своїми "возмущєніями" діями Луки. ЗЕ - про впізнання в вагнерівцях бойовиків ЛуГандонії. Але ЗЕ не послав Беня-діктову і не надав доказів їх злочинів в Україні Звичайно, що за сценарієм ніхто з генпрокурорів і не мав приїжджати (спільна позиція ЗЕ і путіна)....бо так було й задумано. Іншого пояснення дій ЗЕ-команди - немає!
-Тобто, у Луки "появилося" формальне право не віддавати їх Україні (як і було зрежисовано). А після привітання путіним "свого ворога" Луки з "перемогою" на виборах та з метою "зниження напруженості між двома братніми народами" вагнерівців Лука віддасть Орді... зіславшись на те, що Україна не використала свій шанс...Сценарій вдався.
-Як завжди... залишиться "обкаканим" перед народом України і світовою спільнотою ЗЕ (під гарантії путіна недоторканості самого ЗЕ) А для цього путін розміщує вагнерівців в храмах, монастирях УПЦ МП, готелях та "гостинних дворах" України. І саме для цього ні ЗЕ, ні його спецслужби їх не лише не арештовують, бо навіть "не помічають" їх в Україні... ЗЕ поінформований. Він розуміє, що вагнерівці в Україні - це загроза лише Україні та її патріотам, але не йому самому... Іншого пояснення немає - чому ні "орли авакова", ні "пінкертони лейтенанта Вані" їх і досі не "пов'язали", та й не намагалися...
Тобто, третю частину "симфонії Вагнера" слід очікувати в Україні...
10.08.2020 14:12 Відповісти
Они вышли с смартфонами! СМАРТФОНАМИ! При этом даже инета не было! Выйди хоть вся страна ничего бы не изменилось! Нельзя свегнуть диктатора смартфоном, да ещё который без инета!!
10.08.2020 12:13 Відповісти
Так ще не вечір, і з "молотовим" вийдуть.
10.08.2020 12:21 Відповісти
как всегда - выходит 5-10%, а остальная биомасса.. просто смотрит зомбоящик и голосует по-приколу..
Но в Беларуси вышло.. сколько там? 1..2%..
10.08.2020 12:13 Відповісти
Если выходит 25%, власть автоматически меняется.
показати весь коментар
10.08.2020 14:50 Відповісти
Почти все кто скидывал Никола́е Чауше́ску поплатился за это, оказался в тюрьме. Хорватские генералы вернувшие Сербскую Краину тоже плохо закончили, некоторым повезло, успели умереть. Так что, не всё так однозначно.
10.08.2020 12:16 Відповісти
невже? А Анте Готовіна?
10.08.2020 12:24 Відповісти
Були й винятки. Анте Готовина чотири роки переховувався від правосуддя. Шість років сидів, чекав вироку. Отримав 12 місяців. Я б не сказав, що життя пройшло вдало.
10.08.2020 12:32 Відповісти
Але зараз Анте вшановують, як національного Героя Хорватії.
Просто в них теж був період на кшалт "зелених баранів", але все минулося.
10.08.2020 12:42 Відповісти
Так, національний герой, але його сім'я несла страждання. Так, що не все те добре, що добром закінчується.
10.08.2020 13:02 Відповісти
згоден, бувають різні варіанти.
Але його роль в історії Хорватії, як й інших генералів, що звільняли Країну від окупантів, ще отримає належну оцінку.
10.08.2020 13:40 Відповісти
Боюся хорватські генерали операції" Буря " вже отримали міжнародну оцінку. Вони тільки національні герої.
10.08.2020 14:19 Відповісти
А можна докладніше про хорватських генералів, які проводили операцію "Буря" ( повернення до складу Хорватії бунтівної території, самоназваглї Сербської Країни)?
За моїми даними:
Анте Готовіна (1955 р.н.) живе на батьківщині
Живемо Будімір (1962 р.н) також
Іван Басарац (1946-2007)
Міленко Црняс (1960 р.н) проживає в Хорватії
Мірко Норац (1967 р.н) проживає в Хорватії
Джуро Дечак (1952 р.н) - проживає в Хорватії.
Норац і Готовина були засуджені Гаагзьктм трибуналом, але за кілька років виправдані і звілтнені
10.08.2020 12:43 Відповісти
*Живко Будімір
10.08.2020 12:44 Відповісти
Google на экран и клавиши в руки.
10.08.2020 12:56 Відповісти
Більше немає чого сказати?
10.08.2020 13:59 Відповісти
10.08.2020 14:14 Відповісти
Да брось! Херню, батенька несете!
10.08.2020 21:13 Відповісти
"Мягко" в порівнянні з ким - з Чаушеску чи Кімом???
10.08.2020 12:11 Відповісти
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав провести позачерговий саміт Європейської ради через події в Білорусі. Про це 10 серпня https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-morawiecki-wzywa-do-nadzwyczajnego-szczytu-rady-europejskiej-ws.html повідомляє офіційний сайт голови польського уряду.
«Польща відповідає за своїх найближчих сусідів. Ось чому прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав у листі до президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн скликати позачерговий саміт Європейської ради щодо подій у Білорусі», - ідеться в повідомленні.
Раніше 10 серпня президенти Польщі та Литви Анджей Дуда та Гітанас Науседа https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilorus-zajava-prezydentiv-lytvy-ta-polshchi/30775358.html виступили зі спільною заявою до білоруської влади після президентських виборів у Білорусі. У документі, розміщеному на сайтах обох політиків, вони закликали офіційний Мінськ «повністю визнати та дотримуватися демократичних стандартів» та відмовитись від насильства, поважати основні права людини та громадянина, включно з правами національних меншин та правом на свободу вираження поглядів.
10.08.2020 12:12 Відповісти
И? Дайте-ка угадаю...выразят очередную глубокую озабоченность и разойдутся по своим делам? )
10.08.2020 12:17 Відповісти
Нет, поздравят Луку с избранием, но погрозят пальчиком: "Ну-ну!" Они же не петики.
10.08.2020 12:22 Відповісти
Тобі що, платять тільки за коменти з цим дитсадковим "петики"?
10.08.2020 12:36 Відповісти
Там мусара тоже хотят по людям из АК пострелять.
10.08.2020 12:13 Відповісти
Момент! В Беларуси нет ни выборов настоящих, ни протестов. Есть две спецопераци "Воцарение Лукашенко-6" белорусских спецслужб и спецоперация Хремля по анексии Беларуси "Тихорецкие". Любому здравомыслящему человеку ясно, что спеоперация белорусов не имеет особых рисков, а вот спецоперация Тихорецкие чем закончится никто не знает может и Третьей Мировой. Поэтому мы за Бацьку!
10.08.2020 12:13 Відповісти
Я думаю, що одна операція спланована так, що бенефіціарій залишається один, незалежно від результатів. Запланований візит Зеленского в Білорусь ще ніхто не відміняв.
10.08.2020 12:25 Відповісти
Это такой стёб над опозицией.... Утрутся???....
10.08.2020 12:14 Відповісти
Над рашистской оппозицией? Петики, может, хватит? Все поняли, за кого вы были, есть и будете!
10.08.2020 12:24 Відповісти
Зєлікі поцріоти? Як де більше вкрасти...
10.08.2020 12:33 Відповісти
Дебил решил еще больше позлить людей
10.08.2020 12:14 Відповісти
По данным независимого экзитпола, на выборах президента Беларуси Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%
10.08.2020 12:15 Відповісти
Потребовал он закон исполнять...
Потребовал диктатор, не соблюдающий законов.
10.08.2020 12:16 Відповісти
Молодцы, давайте майдан, будете жить наравне с Украиной, припеваючи. Мы с вами.
10.08.2020 12:16 Відповісти
Останній фанфурик бояри допиваєш? Ну то й чорт з тобою, страждай мовчки.
10.08.2020 12:24 Відповісти
Почему я должен страждать, хотят жить так, как при Порошенко и Зеленском, пожалуйста, выбирайте бабу, а что мы плохо живем ? Фанфурика на всех хватит.
10.08.2020 12:38 Відповісти
Ну так пукістан не далеко, там тебе приймуть як рідного, рятуйся поки можеш!
10.08.2020 12:41 Відповісти
От хорошего не рятуються и им будет хорошо, если Луку скинут, проведут реформы, пенсии с нашими будут соизмеримы, экономика будет на уровне нашей и многое другое.
10.08.2020 12:54 Відповісти
Белорусы более европейцы чем мы. Это потомки Великого княжества Литовского и Речи Посполитой... Я слышал от знакомых побывавших в Беларуси что там чувствуется европейский менталитет намного сильнее чем у нас
10.08.2020 12:17 Відповісти
совки они дремучие, а не европейцы. а менталитета у них нет, как такового, оттого они и кажутся такими.
10.08.2020 12:19 Відповісти
Что конкретно мне рассказывали: 1- там не мусорят где ни попадя,2- народ более соблюдает ПДД. У нас по сравнению с Беларусью дикий запад.
10.08.2020 12:22 Відповісти
Разговор вообще не об этом. Потомки княжества литовского и речи посполитой не терпели бы более четверти века какого-то совкового колхозника. Ещё раз говорю - бесхребетные совки они.
10.08.2020 12:34 Відповісти
Не, рыговский барыга или клоун на подтанцовке у олигархов это, конешана лучше.
10.08.2020 15:10 Відповісти
а по поводу мусора, вот:
https://www.youtube.com/watch?v=dtv9F2IpkgI
10.08.2020 12:39 Відповісти
Увидел. Возмущает. Но думаю дело не этом конкретном случае а в массе таких случаев (сколько на тысячу или миллион) Вы ведь не станете утверждать что поляки так никогда не поступают.
10.08.2020 12:44 Відповісти
В таком случае не раскидывание мусора и соблюдение ПДД - никак не показатель некой стереотипной европейскости, как у нас многие представляют. Во многих европейских странах грязь и несоблюдение ПДД - сплошь и рядом. Для меня европейскость, в первую очередь, это демократия и нетерпимость к тирании, диктаторству и прочим атрибутам тоталитаризма.
10.08.2020 12:57 Відповісти
Это тоже.
10.08.2020 12:59 Відповісти
Мусор Бяка, сябры дороги построили, атомную станцию строят, машиностроение, а ты эвропеец что построил? только факты, а не спам.
10.08.2020 13:04 Відповісти
Не психуй, мальчик. Строительство дорог и атомных станций, не показатель здорового общества. Можешь съездить в Сев. Корею - там тоже всего этого имеется в достатке, и станций и дорог. Только у меня один риторический вопрос к тебе: ты хотел бы там жить?
Всё это, должно служить во благо Людям, с большой буквы, а не терпил с рабским менталитетом.
По поводу того, кто чего построил: Буковель знаешь? Наверняка знаешь. В который, кстати, зимой, да и летом тоже, белорусы толпами ездят. Я участвовал в строительстве практически всей тамошней инфраструктуры, с нуля, когда там ещё ничего не было, кроме дремучих лесов, болот, да волков с медведями. Так что, завали хлебало и не тявкай.
10.08.2020 13:51 Відповісти
Бука не бум - бум. В Буковель белорусы ездят, вот жаль с большой буквы Люди туда не ездят, большинство, большое большинство, не за что. Вот тебе и весь менталитет. А те, что уехали из страны, какой у них менталитет, а те,. что не имеют работы, они с большой буквы? Сначала думай, а потом строчи. Осталось разпродать реки, землю уже продали, леса тоже. А Буковель, зто достояние Людей с большой буквы.
10.08.2020 14:36 Відповісти
Белорусам надо подумать не о Кровавом Таракане, а о тех шестерках, которые по всей стране, с огромным энтузиазмом подделывали результаты выборов.
Ведь не сам Таракан подделывал и протесты разгонял?
Это делали и делают ТАКИЕ ЖЕ самые белорусы, как вы.
И они все эти годы живут РЯДОМ С ВАМИ.
10.08.2020 12:17 Відповісти
Это кто мы!? Ничтожество тароканье возомнили себя " мы Екатерина вторая императрица"? Сдохни колхозник! Вместе с ******, kurvo *****!!!
10.08.2020 12:19 Відповісти
Реальные протесты против власти бывают только в Украине, из всего бышего совка.
Пока белорусы не будут винтить ментов, как было в Украине во время Майдана, то о любом протесте можно забыть в Беларуси и диктатура Лукашенко там будет пожизненной.
Лукашенко о разгонах протестов в Беларуси: "Мы еще мягко отвечали" - Цензор.НЕТ 42
10.08.2020 12:21 Відповісти
Там действительно не так плохо как вам рассказывают. Поэтому и критической массы людей нету на акциях.
10.08.2020 12:24 Відповісти
фальсификации на выбор - это хорошо, ага...
Кстати, пуйло уже поздравил Лукашенко с победой на выборах
10.08.2020 12:28 Відповісти
фальсификации это плохо. Я пишу о том почему так мало участников протеста. Может большая часть народа действительно за него?..
10.08.2020 12:33 Відповісти
Много за из тех, кто при нормальном заработке. нафиг ему что-то менять, если он не ворует и нормально живет.
10.08.2020 15:13 Відповісти
Один человек погиб во время вчерашних провокаций властей в Минске

Как https://spring96.org/be/news/98921 стало известно правозащитникам «Весны», в Минске погиб один из участников акции протеста, которая проходила вечером и ночью с 9 на 10 августа.

Молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, в результате наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Медики скорой помощи, приехавшие на место происшествия, не смогли его спасти.

Также, по сведениям «Весны» , в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции. Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Также пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска.

Правозащитник «Весны» Валентин Стефанович отмечает, что вся ответственность за трагические события вчерашнего вечера полностью лежит на Министерстве внутренних дел, Совете Безопасности Беларуси. Именно их действия привели к трагическим последствиям.
10.08.2020 12:24 Відповісти
Дійсно, гранати можна було й Ф-1 кидати, а не "Заря".
І замість гумових куль КПВТ із бетерів.
Комуняки-калгаснікі розуміють управляння країною тільки таке.
10.08.2020 12:25 Відповісти
", но колю лучше перепрятать!"
10.08.2020 12:25 Відповісти
Коля у Туреччині-про всяк випадок!
10.08.2020 12:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=gfb9aYLaDyk&feature=emb_logo
10.08.2020 12:43 Відповісти
Ты давай лучше низко поклонись своему народу, извинись перед ними и сделай так - чтобы на следующих выборах все было абсолютно честно и чтобы ты победил.. старайся..
10.08.2020 12:50 Відповісти
А вот якби на місці Лукашенка був би Порошенко..... А тепер тільки - "вы шумите, шумите залатые берёзы".
10.08.2020 12:55 Відповісти
Батя , с ПОБЕДОЙ !Лукашенко про розгони протестів у Білорусі: "Ми ще м'яко відповідали" - Цензор.НЕТ 2113
10.08.2020 13:30 Відповісти
У нас Лена Бондаренко так говорила .. и ничего --звиздит в Маскве и у Медведчукчи на каналах(
10.08.2020 13:37 Відповісти
Ну чисто образцовый добряк.
10.08.2020 16:54 Відповісти
Боюсь, що в разі необхідності зелені своєю жорстокістю перевершать і лукашенка, і януковича.
10.08.2020 19:27 Відповісти
 
 