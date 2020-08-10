Лукашенко про розгони протестів у Білорусі: "Ми ще м'яко відповідали"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко після президентських виборів і протестів, що спалахнули в ніч на 10 серпня, вирушив на "Білоруську національну біотехнологічну корпорацію", де йому доповіли про плани агровиробництва.
Про це повідомляє БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.
Під час візиту він зазначив, що "політика має бути одна - люди".
Водночас президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що "ніхто жодних репресій" проти прихильників його конкурентів на вчорашніх виборах глави держави "в порушення закону не чинив і не чинитиме", і пригрозив - "ми ще м'яко відповідали", пише ЛігаБізнесІнформ.
Лукашенко зажадав від людей "виконувати закон". "І зникнуть будь-які розмови про репресії або ще про щось. Закон і тільки закон! Будете порушувати - будемо відповідати. І то, ми ще м'яко відповідали. Чесно вам скажу: ми завжди стримували правоохоронців", - підкреслив він.
Лукашенко зазначив, що йому особисто "не вигідний" будь-який тиск на опонентів. "Який тиск? Жодного тиску немає. Ви зрозумійте, якщо щось трапиться з цими штабами, хто за це відповість? Я відповім. Тому я боюся, щоб хоча б дожити до завтрашнього ранку і жодна волосина з їхньої голови не впала", - сказав він.
Президент РБ заявив, що потрібно ретельно розібратися з кожним конкретним випадком затримання і причин цього, тому що довільні затримання йому тільки на шкоду: "Це мені не треба. Все це фейки або ж надумано".
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
А тепер розповім про спільний і хитрий путінсько-лукашенківсько-ЗЕлений сценарій з " роллю і затримкою вагнерівців" в Білорусі...
"Фокус путіна" йому вдався двічі: перший раз в Україні - при розстрілі "Небесної сотні" (при згоді януковича... Можливо і дона педро, бо ніхто з його команди не був вбитим, чи пораненим. ні "вагнерівцями", ні ОМОНом), вдруге, але видозмінено, - в Білорусі)
1. Всі вагнерівці в Білорусі мали виконати роль розстрільної команди протестантів - опонентів Луки.
Але загрозливість протестів сябрів ні в Мінську , ні в інщих містах (а саме туди були перекинуті інші 170 вагнерівців) - не виросла до рівня "Революції Гідності" в Україні ( недарма ж 170 вагнерівців не було піймано в Білорусі) Бо, за словами Луки, "ми їх- повинні тепер ловити по лісах"...
-Роль групи затриманих вагнерівців мала "правдоподібно" засвідчити опозиційному електорату в Білорусі про нібито "загрозу перемоги Луки" для інтересів саме Орди...
-Лука "попрохав" свої спецслужби по- людськи поводитися з "затриманими" і запропонував генпрокурорам Орди і України приїхати в Білорусь і "розібратися" з затриманими... Інших 170 вагнерівців так і "не зумів виловити"...
- Путін випустив у світ "пульку" зі своїми "возмущєніями" діями Луки. ЗЕ - про впізнання в вагнерівцях бойовиків ЛуГандонії. Але ЗЕ не послав Беня-діктову і не надав доказів їх злочинів в Україні Звичайно, що за сценарієм ніхто з генпрокурорів і не мав приїжджати (спільна позиція ЗЕ і путіна)....бо так було й задумано. Іншого пояснення дій ЗЕ-команди - немає!
-Тобто, у Луки "появилося" формальне право не віддавати їх Україні (як і було зрежисовано). А після привітання путіним "свого ворога" Луки з "перемогою" на виборах та з метою "зниження напруженості між двома братніми народами" вагнерівців Лука віддасть Орді... зіславшись на те, що Україна не використала свій шанс...Сценарій вдався.
-Як завжди... залишиться "обкаканим" перед народом України і світовою спільнотою ЗЕ (під гарантії путіна недоторканості самого ЗЕ) А для цього путін розміщує вагнерівців в храмах, монастирях УПЦ МП, готелях та "гостинних дворах" України. І саме для цього ні ЗЕ, ні його спецслужби їх не лише не арештовують, бо навіть "не помічають" їх в Україні... ЗЕ поінформований. Він розуміє, що вагнерівці в Україні - це загроза лише Україні та її патріотам, але не йому самому... Іншого пояснення немає - чому ні "орли авакова", ні "пінкертони лейтенанта Вані" їх і досі не "пов'язали", та й не намагалися...
Тобто, третю частину "симфонії Вагнера" слід очікувати в Україні...
«Польща відповідає за своїх найближчих сусідів. Ось чому прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав у листі до президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн скликати позачерговий саміт Європейської ради щодо подій у Білорусі», - ідеться в повідомленні.
Раніше 10 серпня президенти Польщі та Литви Анджей Дуда та Гітанас Науседа https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilorus-zajava-prezydentiv-lytvy-ta-polshchi/30775358.html виступили зі спільною заявою до білоруської влади після президентських виборів у Білорусі. У документі, розміщеному на сайтах обох політиків, вони закликали офіційний Мінськ «повністю визнати та дотримуватися демократичних стандартів» та відмовитись від насильства, поважати основні права людини та громадянина, включно з правами національних меншин та правом на свободу вираження поглядів.
Потребовал диктатор, не соблюдающий законов.
Всё это, должно служить во благо Людям, с большой буквы, а не терпил с рабским менталитетом.
По поводу того, кто чего построил: Буковель знаешь? Наверняка знаешь. В который, кстати, зимой, да и летом тоже, белорусы толпами ездят. Я участвовал в строительстве практически всей тамошней инфраструктуры, с нуля, когда там ещё ничего не было, кроме дремучих лесов, болот, да волков с медведями. Так что, завали хлебало и не тявкай.
Ведь не сам Таракан подделывал и протесты разгонял?
Это делали и делают ТАКИЕ ЖЕ самые белорусы, как вы.
И они все эти годы живут РЯДОМ С ВАМИ.
Пока белорусы не будут винтить ментов, как было в Украине во время Майдана, то о любом протесте можно забыть в Беларуси и диктатура Лукашенко там будет пожизненной.
Кстати, пуйло уже поздравил Лукашенко с победой на выборах
Как https://spring96.org/be/news/98921 стало известно правозащитникам «Весны», в Минске погиб один из участников акции протеста, которая проходила вечером и ночью с 9 на 10 августа.
Молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, в результате наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Медики скорой помощи, приехавшие на место происшествия, не смогли его спасти.
Также, по сведениям «Весны» , в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции. Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Также пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска.
Правозащитник «Весны» Валентин Стефанович отмечает, что вся ответственность за трагические события вчерашнего вечера полностью лежит на Министерстве внутренних дел, Совете Безопасности Беларуси. Именно их действия привели к трагическим последствиям.
І замість гумових куль КПВТ із бетерів.
Комуняки-калгаснікі розуміють управляння країною тільки таке.