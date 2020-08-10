Лукашенко про розгони протестів у Білорусі: "Ми ще м'яко відповідали"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко після президентських виборів і протестів, що спалахнули в ніч на 10 серпня, вирушив на "Білоруську національну біотехнологічну корпорацію", де йому доповіли про плани агровиробництва.

Про це повідомляє БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

Під час візиту він зазначив, що "політика має бути одна - люди".

Водночас президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що "ніхто жодних репресій" проти прихильників його конкурентів на вчорашніх виборах глави держави "в порушення закону не чинив і не чинитиме", і пригрозив - "ми ще м'яко відповідали", пише ЛігаБізнесІнформ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Что не так? За что вы меня упрекаете?", - Лукашенко сделал первое заявление после акций протеста. ВИДЕО

Лукашенко зажадав від людей "виконувати закон". "І зникнуть будь-які розмови про репресії або ще про щось. Закон і тільки закон! Будете порушувати - будемо відповідати. І то, ми ще м'яко відповідали. Чесно вам скажу: ми завжди стримували правоохоронців", - підкреслив він.

Лукашенко зазначив, що йому особисто "не вигідний" будь-який тиск на опонентів. "Який тиск? Жодного тиску немає. Ви зрозумійте, якщо щось трапиться з цими штабами, хто за це відповість? Я відповім. Тому я боюся, щоб хоча б дожити до завтрашнього ранку і жодна волосина з їхньої голови не впала", - сказав він.

Президент РБ заявив, що потрібно ретельно розібратися з кожним конкретним випадком затримання і причин цього, тому що довільні затримання йому тільки на шкоду: "Це мені не треба. Все це фейки або ж надумано".

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.