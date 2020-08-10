Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко

Парламентское монобольшинство не имеет единой позиции практически по всем вопросам.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический и экономический эксперт Валерий Клочок, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно ли вы, слуги, думаете, что объединились с одной идеологией в искусственном создании под флагом Зеленского? Или в диковинку вам, что у вас во фракции одни смотрят на запад, другие на восток? Белорусские события не стали исключением. Один поздравляет Лукашенко, другая – кроет его матом!" - написал Клочок, опубликовав скриншот поздравления Лукашенко от нардепа фракции "Слуга народа" Евгения Шевченко с комментарием "П#здець, Женя" от коллеги Лизы Богуцкой.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.