Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко
Парламентское монобольшинство не имеет единой позиции практически по всем вопросам.
Об этом на своей странице в Facebook написал политический и экономический эксперт Валерий Клочок, передает Цензор.НЕТ.
"Действительно ли вы, слуги, думаете, что объединились с одной идеологией в искусственном создании под флагом Зеленского? Или в диковинку вам, что у вас во фракции одни смотрят на запад, другие на восток? Белорусские события не стали исключением. Один поздравляет Лукашенко, другая – кроет его матом!" - написал Клочок, опубликовав скриншот поздравления Лукашенко от нардепа фракции "Слуга народа" Евгения Шевченко с комментарием "П#здець, Женя" от коллеги Лизы Богуцкой.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.
Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цензор, не уподобляйтесь всяким ******, считающим что на протестньіе акции нужна чья-то санкция и не приучайте к такой мьісли людей. Там начались просто ПРОТЕСТНЬІЕ АКЦИИ. Все.
Минфин РАБссии просит Путлера соератить военный бюджет на 380 ярдов,финансирование медицины,образования и культуры на триллон *********...,зато увеличить расходы РОСгвардии,ФСБ и ГРУ на триллион...
Стадо ИДИОТОВ повторяет Сралина ..тот тоже увеличивал до 42 % расходы на НКВД и прочих МУДАКОВ....типа МГБ и ГУЛАГ
коли це я за зелю була ? йди проспись !
Какая еще к едрене "дискуссия"?
У Слуг Народа нет единой линии партии.
Это вообще не партия, это просто кучка сброда, представлющие разные интересы разных интересантов.
Тоже мне "партия".
Просто шобла.
Но есть партия и похуже, с Рабиновичем.
Или с Шарием.
То просто шваль, самые отпетые гопники, мелкая уголовная шваль.