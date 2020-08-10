РУС
Революция в Беларуси
Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко

Парламентское монобольшинство не имеет единой позиции практически по всем вопросам.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический и экономический эксперт Валерий Клочок, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно ли вы, слуги, думаете, что объединились с одной идеологией в искусственном создании под флагом Зеленского? Или в диковинку вам, что у вас во фракции одни смотрят на запад, другие на восток? Белорусские события не стали исключением. Один поздравляет Лукашенко, другая – кроет его матом!" - написал Клочок, опубликовав скриншот поздравления Лукашенко от нардепа фракции "Слуга народа" Евгения Шевченко с комментарием "П#здець, Женя" от коллеги Лизы Богуцкой.

В "Слуге народа" обратились к властям Беларуси из-за действий силовиков: Люди имеют право на мирный протест

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Протесты в Беларуси: правозащитники сообщили о гибели одного человека и десятках госпитализированных в Минске

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Беларусь (8023) выборы (24791) Лукашенко Александр (3647) Богуцкая Лиза (72) Слуга народа (2670) Шевченко Евгений Слуга народа (85) Тихановская Светлана (390)
Пора уже всем понять, что нет никакой партии "Слуга народа", а есть просто случайньій сброд, которьій набрали русские и их подхлебальі из всякого люмпена для массовок в прошльіх вьіборах
10.08.2020 12:38 Ответить
У слуг урода одна идеология - "шо б украсть". И там разногласий нет
10.08.2020 12:39 Ответить
ЗЕбилы однако.Партия тупорылых ослов
10.08.2020 12:36 Ответить
ЛИЦО ЗЕБАРАНОВ - одягли на себе шкурки хто куди рогами - одні на лоба ,другі до дупи для захисту, а треті звгалі роги відкинули під овєчок косять...
10.08.2020 12:39 Ответить
Забавно. Такое впечатление, что у кого-то есть иллюзии по поводу интеллектуального уровня зелебобиков...
10.08.2020 12:41 Ответить
Так у якутського пастуха є...
10.08.2020 12:43 Ответить
Але надія є - немає інтелекту ,то немає й основ для принциповості ідей та вчинків , стадо баранів без пастуха це добре ... ("пастух" у памперсах не в счьот)
10.08.2020 12:50 Ответить
Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко - Цензор.НЕТ 1392
10.08.2020 12:42 Ответить
Это авторитет для цензора?
10.08.2020 12:43 Ответить
"Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста" Источник: https://censor.net/n3212829

Цензор, не уподобляйтесь всяким ******, считающим что на протестньіе акции нужна чья-то санкция и не приучайте к такой мьісли людей. Там начались просто ПРОТЕСТНЬІЕ АКЦИИ. Все.
10.08.2020 12:43 Ответить
Так копипаст же.
10.08.2020 12:46 Ответить
Дремучий колхоз протестует? Не может быть,Шариковы не умеют протестовать против КОЛХОЗА
10.08.2020 12:47 Ответить
развал неизбежен по причине неустойчивости модели общества: совок без штыков обречен не зависимо от колхозников
10.08.2020 13:31 Ответить
Фирма Рога и Копыта по имени 95 попалась на краденных миллиардах в США....Коломойский и К* под колпаком Прокуратуры США и ФБР....а там далеко не дураки.... Пинкертоны выполняют свою работу не по образу и подобию прокураторши Веникдиктовой
10.08.2020 12:43 Ответить
Таких слуг уже давно пороть надо.
10.08.2020 12:48 Ответить
ну плохо бы для начала отпороть их избирателей
10.08.2020 15:31 Ответить
На днях бацька Белорусскую АЭС запускать будет. Литва, а АЭС в 50 км от Вильнюса, обеспокоилась и закупила 7 млн таблеток йодсодержащих препаратов на первое время. Белорусам бы убежища рыть пока время еще есть.
10.08.2020 12:48 Ответить
Смішний автор. Дес СН а де дискусія.
10.08.2020 12:50 Ответить
Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко - Цензор.НЕТ 2958Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко - Цензор.НЕТ 3678
10.08.2020 12:50 Ответить
Це Дубінскій скомунізділ у Рабіновича - чи паддержка саратніка опозажопіста?
10.08.2020 12:54 Ответить
А тепер увага, питання Знатокам! - Навіщо Олександр Дубінський всюди тягає із собою мопса, пекінеса та Бужнаського?
10.08.2020 12:55 Ответить
Вы, дуболомы, хотя бы не так явно занимались фальсификацией, это же легко проверить.)) Вначале вышел пост Дубинского, а Рабинович его лишь процитировал, о чем и указал в своем ФБ.
10.08.2020 13:13 Ответить
нормальные люди сразу бы посмотрели на указанное время - 1 час и 2 часа, а не побежали отслеживать в фб...
10.08.2020 13:18 Ответить
Нормальные люди вначале бы проверили информацию, а потом тащили на сайт посты с исправленным временем. Но это о нормальности, боюсь, что ты этого не поймешь.)
10.08.2020 13:23 Ответить
зерыга о нормальности? неужели даже остаток твоего мозга так и не понимает ,что вы, зесрань с рыгами ,одно целое - поэтому и уничтожать вас будут всех вместе)
10.08.2020 13:27 Ответить
))) И лишил господь https://censor.net/user/413106 разума, и оставил он ей только глупость.
10.08.2020 13:41 Ответить
Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко - Цензор.НЕТ 6065Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко - Цензор.НЕТ 2973
10.08.2020 12:54 Ответить
Жители РАБссии обратились с ОТКРЫТЫМ письмом к Илану Маску с требованием не покупать продукцию НорНикель,поскольку территоря засрана до предела....и грозит Глобальной катастрофой....
10.08.2020 12:56 Ответить
Слуги народу і інтелект?! Сміливо, блін, сказано...
10.08.2020 12:57 Ответить
))) оптимистично
10.08.2020 15:33 Ответить
Майдан в Хабаровске снесет КГБшных Мудаков РАБсии в Мавзолей к чЛЕНИНУ...... сказали Рабинович и Новинский... и это правильно...пора на ПЕНСИЮ Краснопузые...
10.08.2020 12:58 Ответить
Продам полтора килограмма интеллекту чЛенина Сралина и Карла Маркса,звонить 322 223 322 223...,спросить Лучшее в Мире Привидение с Мотором...
10.08.2020 13:05 Ответить
Уже можно говорить о каких то умозаключениях, антиукраинские силы в СН представляет блазень (дубинский, бужансаий, евг шевченко и пр сволота), а другая часть, блуждающие, блазнем задумана, как дымовая завеса для патриотической части украинцев, их задача сбивать с толку Европу, в то врпмя, когда антиукраинцы тащат Украину назад, к бесу путлпру.
10.08.2020 13:08 Ответить
А мы такие, в свой огород не заглядываем, а вот в чужой, хоть каждый день.
10.08.2020 13:09 Ответить
КГБист просрал все....за 20 лет,а осенью финансы запоют РОМАНСЫ...
Минфин РАБссии просит Путлера соератить военный бюджет на 380 ярдов,финансирование медицины,образования и культуры на триллон *********...,зато увеличить расходы РОСгвардии,ФСБ и ГРУ на триллион...
Стадо ИДИОТОВ повторяет Сралина ..тот тоже увеличивал до 42 % расходы на НКВД и прочих МУДАКОВ....типа МГБ и ГУЛАГ
10.08.2020 13:16 Ответить
Кому из них не заплатили?...
10.08.2020 13:27 Ответить
Партія лохів та запроданців.
10.08.2020 13:29 Ответить
ти з якого року, чудо ?
коли це я за зелю була ? йди проспись !
10.08.2020 18:02 Ответить
безбожники могут только разломать и украсть
10.08.2020 13:34 Ответить
"Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает"

Какая еще к едрене "дискуссия"?
У Слуг Народа нет единой линии партии.
Это вообще не партия, это просто кучка сброда, представлющие разные интересы разных интересантов.
Тоже мне "партия".
Просто шобла.

Но есть партия и похуже, с Рабиновичем.
Или с Шарием.
То просто шваль, самые отпетые гопники, мелкая уголовная шваль.
10.08.2020 14:19 Ответить
"Интеллектуальная" дискуссия.....членов партии клоунов, посудомоек и ...слуг... во главе с .....
10.08.2020 21:10 Ответить
