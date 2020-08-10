РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9138 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
5 514 17

На украинско-белорусской границе приостанавливается до конца месяца пропуск жителей приграничья для сбора дикоросов, - Госпогранслужба

На украинско-белорусской границе приостанавливается до конца месяца пропуск жителей приграничья для сбора дикоросов, - Госпогранслужба

Действующие в Ривненской области временные места упрощенного пересечения госграницы Украины с Беларусью "Познань", "Березовое" и "Дроздынь", где организован сезонный пропуск граждан Украины на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" для сбора дикоросов, приостанавливают работу до конца августа.

"В соответствии с двусторонней договоренностью, сегодня в 22.00 по 30 августа временно приостанавливается пропуск жителей приграничных районов для сбора дикоросов", - говорится в обнародованном пресс-службой Госпогранслужбой Украины в понедельник сообщении, передает Цензор.НЕТ.

При этом в украинском погранведомстве напомнили, что пропуск граждан Украины осуществлялся с 1 июля на участке отдела пограничной службы "Березовое" Житомирского отряда, где воспользовались упрощенным пересечением границы более 1,8тыс. человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мужики, берем доски и пошли на них! Чего стоим?!", - В Минске участники протестов отбивают своих соратников у белорусских милиционеров. ВИДЕО

"Заметим, что начиная с 7 часов 30 августа запланировано возобновление совершения пропускных операций в местах упрощенного пропуска "Познань", "Березовое" и "Дроздынь" жителей приграничья при наличии паспорта, пропуска, выданного органами пограничной службы Республики Беларусь на право пребывания в пограничной зоне, и именной квитанции об оплате за посещение ландшафтного заповедника "Ольманськие болота". Пересечение границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах", - добавили в Госпогранслужбе Украины.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Автор: 

Беларусь (8023) выборы (24794) Госпогранслужба (6866) граница (5380) Лукашенко Александр (3647) Тихановская Светлана (390) Ровенская область (1283)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Есть малоросы, есть белоросы, а кто такие "дикоросы" - кацапоиды, что-ли?
показать весь комментарий
10.08.2020 15:36 Ответить
+5
малоросы , дикоросы ...
показать весь комментарий
10.08.2020 15:37 Ответить
+4
дикороси переважно на болотах
показать весь комментарий
10.08.2020 15:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Есть малоросы, есть белоросы, а кто такие "дикоросы" - кацапоиды, что-ли?
показать весь комментарий
10.08.2020 15:36 Ответить
дикороси переважно на болотах
показать весь комментарий
10.08.2020 15:38 Ответить
Це нова форма кацапоїдів. Із зайвими 2 хромосомами.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:36 Ответить
малоросы , дикоросы ...
показать весь комментарий
10.08.2020 15:37 Ответить
Фошизды так не поступали!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 15:37 Ответить
Мне кажется , что для Украины выгодно , что не случился майдан в Беларуси . Нет беженцев , стабильно-ватно в рэспублике .
показать весь комментарий
10.08.2020 15:40 Ответить
)))))))дикоросов ...хто це?
показать весь комментарий
10.08.2020 15:42 Ответить
Гриби і ягоди... Закінчується збір чорниці та лохини, починається збір брусниці і осінній грибний сезон... Мені цікаво інше - на Волині що, грибів мало, що вони у Білорусь пруться?...
показать весь комментарий
10.08.2020 17:39 Ответить
На украинско-белорусской границе приостанавливается до конца месяца пропуск жителей приграничья для сбора дикоросов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4483Дикорос...
показать весь комментарий
10.08.2020 15:48 Ответить
Штож, теперь нєльзя ні валєжніком печь істопить, ні на зіму ягєля запасті, ні нових лапоток сєбє із лика наплєсті.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:55 Ответить
ДікороССи!
показать весь комментарий
10.08.2020 15:55 Ответить
Лучше всего дикоросов убирать Градом.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:04 Ответить
Мало бути дикоростів, але поправка на на борошна утворення зробила своє)
показать весь комментарий
10.08.2020 16:06 Ответить
а дикоросы-это шо за народная республика?
показать весь комментарий
10.08.2020 16:06 Ответить
так я не понял - мы шо, за маком не поедем?!?
показать весь комментарий
10.08.2020 16:13 Ответить
А козломордороссов у них на тих болотах немає?Ні-ї-і?Ну і слава Богу!
показать весь комментарий
10.08.2020 19:25 Ответить
А я думал погранцы будут ловить на рашинской границе дикоросов
показать весь комментарий
10.08.2020 19:27 Ответить
 
 