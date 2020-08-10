На украинско-белорусской границе приостанавливается до конца месяца пропуск жителей приграничья для сбора дикоросов, - Госпогранслужба

Действующие в Ривненской области временные места упрощенного пересечения госграницы Украины с Беларусью "Познань", "Березовое" и "Дроздынь", где организован сезонный пропуск граждан Украины на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" для сбора дикоросов, приостанавливают работу до конца августа.

"В соответствии с двусторонней договоренностью, сегодня в 22.00 по 30 августа временно приостанавливается пропуск жителей приграничных районов для сбора дикоросов", - говорится в обнародованном пресс-службой Госпогранслужбой Украины в понедельник сообщении, передает Цензор.НЕТ.

При этом в украинском погранведомстве напомнили, что пропуск граждан Украины осуществлялся с 1 июля на участке отдела пограничной службы "Березовое" Житомирского отряда, где воспользовались упрощенным пересечением границы более 1,8тыс. человек.

"Заметим, что начиная с 7 часов 30 августа запланировано возобновление совершения пропускных операций в местах упрощенного пропуска "Познань", "Березовое" и "Дроздынь" жителей приграничья при наличии паспорта, пропуска, выданного органами пограничной службы Республики Беларусь на право пребывания в пограничной зоне, и именной квитанции об оплате за посещение ландшафтного заповедника "Ольманськие болота". Пересечение границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах", - добавили в Госпогранслужбе Украины.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.