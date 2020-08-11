В Сенате США пригрозили Лукашенко санкциями из-за "яростного нападения на демократию"

Сенатор-демократ Роберт Менендес заявил, что власти США и Европейского союза могут ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, если в республике не прекратится "нападение на демократию".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК.

"Александр Лукашенко оправдывает свою репутацию последнего диктатора Европы. Воскресные выборы были фикцией и трагедией для белорусского народа, который серьезно рискнул ради свободы", — сказал он.

По словам Менендеса, сейчас "международное сообщество не должно колебаться в неизменной поддержке демократии, прав человека и чаяний белорусского народа, который заслуживает гораздо большего".

"В этом ключе администрация [президента США Дональда] Трампа должна дать понять, что любые недавние достижения в двусторонних отношениях между США и Беларусью не принесут пользы, если белорусские власти не проведут точный подсчет воскресных бюллетеней или не проведут повторные выборы в соответствии с международно признанными демократическими стандартами", - считает Менендес.

Он добавил, что "если это яростное нападение на демократические ценности продолжится", то власти США и ЕС быстро восстановят санкции в отношении Лукашенко и его соратников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Второй день протестов в Беларуси: коктейли "Молотова", светошумовые гранаты, стрельба и баррикады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.