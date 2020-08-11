В Сенате США пригрозили Лукашенко санкциями из-за "яростного нападения на демократию"
Сенатор-демократ Роберт Менендес заявил, что власти США и Европейского союза могут ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, если в республике не прекратится "нападение на демократию".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК.
"Александр Лукашенко оправдывает свою репутацию последнего диктатора Европы. Воскресные выборы были фикцией и трагедией для белорусского народа, который серьезно рискнул ради свободы", — сказал он.
По словам Менендеса, сейчас "международное сообщество не должно колебаться в неизменной поддержке демократии, прав человека и чаяний белорусского народа, который заслуживает гораздо большего".
"В этом ключе администрация [президента США Дональда] Трампа должна дать понять, что любые недавние достижения в двусторонних отношениях между США и Беларусью не принесут пользы, если белорусские власти не проведут точный подсчет воскресных бюллетеней или не проведут повторные выборы в соответствии с международно признанными демократическими стандартами", - считает Менендес.
Он добавил, что "если это яростное нападение на демократические ценности продолжится", то власти США и ЕС быстро восстановят санкции в отношении Лукашенко и его соратников.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Скорее в ЕС и особенно во Франции введут обязательный для всех хиджаб и Шариат заместо законов , чем в США чернокожие станут влиять ...
А про *черного майдана* -- так ещё лет 40 разад в Гарлеме можно было таких фоток нащёлкать . Или там в Чикаго
Но есть одно "но" -- большинство янки живут в 2-х этажной Америки , а там "цветных" очень и очень мало . Но именно там самые богатые живут и именно они имеют по 4-5 детей . Это в Шведции в среднем полтора ребёнка на женатую пару и собака с двумя кошками . В США 3-4 это среднее ... Там с рождаемостью всё в порядке . И ещё 100 млн. евангелистов ...
Дыбилы...
То хто "Дыбилы..."
и еще - есть такое понятие как "реальная политика"..
выборы-мыборы это хорошо, пока не стоит вопрос войны и мира..
2.В Україні нема жодного відомого політика, який би не був би повязаний хоч з одним олігархом. Хоча би тому, що кожен олігарх, за визначенням, мусить жити і діяти в політиці.
3.Кожен відомий політик має стаж мінімум 15 років, тому кожен з них так чи інакше перебував у попередній владі, нехай і на низових посадах. Тобто: непричетних - не знайти.
4.Всі, які вважають, що країна мусить обійтися "без політиків", обрати когось аполітичного - дивіться на приклад Тихановської: от такою є аполітична фігура. А в що переростає така "аполітична фігура", коли отримує владу - дивіться на прикладі Зеленського.
Подавиться. А як буде - побачимо. Цілком вірогідно, що білоруси ще трохи побузять і заспокояться, а Лука-3% добровільно москалям не скориться і далі буде керувати.
От, от, є таке поняття. А ще є такі поняття як "об'єктивна реальність", "спроможність економіки", тощо.
СРСР розвалитвся ("об'єктивна реальність") бо не витримала його економіка. Московія зараз проходить той же шлях.
І не плутайте, червоне (вибори) з солодким (війна чи мир).
Та ні, дорогенький, СРСР почала руйнуватися, тоді, коли почали затримувати зарплати та стипендії, дефіцит досяг критичної межі (карткова та купонні ситеми), різко впали ціни на газ та нафту.
Як зараз пам'ятаю:
- 87-й (забрили до РА до московії) валюта В Україні карбованці, дефіцит у межах розумного, невдоволені ідеологією благополучно сидять у таборах та психлікарнях.
- 90-й (вступ до вузу) В Україні ще карбованці, невдоволені ідеологією ще благополучно сидять у таборах та психлікарнях, а от дефіцит вже за межами розумного (але ще не тотальний).
- 91-й невдоволені ідеологією ще благополучно сидять у таборах та психлікарнях, дефіцит ще не тотальний, а от готвки на виплату стипендії вже не вистачає.
-92-й невдоволені ідеологією ще благополучно сидять у таборах та психлікарнях, а от дефіцит вже тотальний, готівки на стипендію нема, а зарплату видають товарами (по бвртеру).
Бздинь, Горбатого законопатили у Форосі, ГКЧП, Біловіжська пуща і ... Тадам, СРСР перестав існувати, Україна сама собі хозяйка, вводяться купоно-карбованці як власна валюта.
Втім, гаразд, ідеологія рулить, а решта чинників не варті уваги.
Лише в останніх двох парламентах нема комуністів. То скільки часу потрібно для зміни ідеології, якщо у 1992р. їх було 95%? - 20 років. Отже послабили зашморг ідеології та припинили репресії у 72-му. Не сходиться, Горбатий очолив у 1990-м останніні процес проти інакодумців відбувся у 1985 році, а останній звільнений "в'язнеь сумління" в кінці 1987р.
А от, «ковбаса» рулить і по сьогодні. До речі репресії також мають економічне підґрунтя. Донос - покращення власних побутових умов, концтабор -дармова робоча сила, супроводження на той світ - більше залишиться для виживших.
От з чим погоджусь - «все и сошлось» економічна криза в середині + обвал цін на експортуємі ресурси + гризня в середині КПРС за вплив та ресурси.
Звісно ідеологію геть відкидати не слід. іона чудово "засирає мізки" і пояснює будь що.
Якщо "осталась только идеологическая оболочка, которую усиленно охраняла гэбня" то з якого дива гебня перестала охороняти її у 92-му? Да так перестала що совок розвалився.
Якщо і тримала совок вкупі якась ідеологія, то це ідеологія "ковбаси". І коли зникла "ковбаса" зник і совок. Що знову доводить первинність економічних чинників розвалу совка.
ПМ: Не задавалися питанням - "чому розпадалися усі попередні імперії?" (Від Римської до СРСР включно). Почитайте дослідників, єдиний спільний чинник - глибока економічна криза (коли всього всім не вистачає, більше нікого грабувати окрім свого подельніка). А от ідеологічна оболонка у кожному окремому випадку своя від відновлення незалежності до "досить годувати центр".
Он готов угробить до конца страну, но власть не отдавать.
Бред какой то. В Белорсик как и в России никогда небыло демократии в том смысле, как ее понимают на Западе. С таким успехом можно Пугать Кубу или Сев. Корею.
Кто вам сказал такую глупость? Раша ведет себя в Белоруси как себя дома! Сегодня их спецназ разгоняет демонстрантов. Там нет границ и таможни.
Не смешите! Лука позволяет ***** ВСЕ, потому что он колхозный дурак. Другое дело что ***** ВСЕ не нужно. Все остальное это развод лохов.
США рекомендуют восстанавливать Демократию так: