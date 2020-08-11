РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9840 посетителей онлайн
Новости Репрессии в Беларуси
4 238 88

В Сенате США пригрозили Лукашенко санкциями из-за "яростного нападения на демократию"

В Сенате США пригрозили Лукашенко санкциями из-за "яростного нападения на демократию"

Сенатор-демократ Роберт Менендес заявил, что власти США и Европейского союза могут ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, если в республике не прекратится "нападение на демократию".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК.

"Александр Лукашенко оправдывает свою репутацию последнего диктатора Европы. Воскресные выборы были фикцией и трагедией для белорусского народа, который серьезно рискнул ради свободы", — сказал он.

По словам Менендеса, сейчас "международное сообщество не должно колебаться в неизменной поддержке демократии, прав человека и чаяний белорусского народа, который заслуживает гораздо большего".

"В этом ключе администрация [президента США Дональда] Трампа должна дать понять, что любые недавние достижения в двусторонних отношениях между США и Беларусью не принесут пользы, если белорусские власти не проведут точный подсчет воскресных бюллетеней или не проведут повторные выборы в соответствии с международно признанными демократическими стандартами", - считает Менендес.

Он добавил, что "если это яростное нападение на демократические ценности продолжится", то власти США и ЕС быстро восстановят санкции в отношении Лукашенко и его соратников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Второй день протестов в Беларуси: коктейли "Молотова", светошумовые гранаты, стрельба и баррикады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Беларусь (8024) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) репрессии (2774) Сенат США (528) Менендес Роберт (25)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Как уже задрали эти диктаторы. Нет шоб жить мирно. сотрудничать. подымать уровень жизни людей - эти ущербные Фуйлы Лукашенки Януковичи устраивают войны террор и воровство.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:14 Ответить
+4
Ты винторогий еще забыл сказать что там негров линчуют..😃
показать весь комментарий
11.08.2020 08:06 Ответить
+4
Шария ще подивись.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не путай! в США сейчас нет выборов и подсчета бюллетеней
показать весь комментарий
11.08.2020 08:03 Ответить
Понял. Извиняюсь. Был не прав.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:06 Ответить
извините, извини...учи рузьке языг...
показать весь комментарий
11.08.2020 08:19 Ответить
В сенате США пригрозили Лукашенко санкциями из-за "яростного нападения на демократию" - Цензор.НЕТ 6138
показать весь комментарий
11.08.2020 08:04 Ответить
Ты винторогий еще забыл сказать что там негров линчуют..😃
показать весь комментарий
11.08.2020 08:06 Ответить
Раньше линчевали.. сейчас их день ото дня все больше в Штатах и тенденция обратная пошла. Куча видео с этого их *черного майдана* где негры и обычных гражданских белых и полицейских белых на колени ставят.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:08 Ответить
Через лет 500 может чёрных и станет где-то 20% . В США на велфере даже 3 спиногрызов не прокормить ... А шобы стало настолько много , нужно где-то 7 и больше .
Скорее в ЕС и особенно во Франции введут обязательный для всех хиджаб и Шариат заместо законов , чем в США чернокожие станут влиять ...
А про *черного майдана* -- так ещё лет 40 разад в Гарлеме можно было таких фоток нащёлкать . Или там в Чикаго
Но есть одно "но" -- большинство янки живут в 2-х этажной Америки , а там "цветных" очень и очень мало . Но именно там самые богатые живут и именно они имеют по 4-5 детей . Это в Шведции в среднем полтора ребёнка на женатую пару и собака с двумя кошками . В США 3-4 это среднее ... Там с рождаемостью всё в порядке . И ещё 100 млн. евангелистов ...
показать весь комментарий
11.08.2020 08:41 Ответить
Америка лягла під ***** , для вигляду застосовує "санкції" , які жодним чином не впливають на агресивну і окупаційну поведінку кацапії , буде смішно , якщо ще й лукашенку свою дупу підставлять .... great again , угу , відчувається , що слоган про "велич" ***** диктував .
показать весь комментарий
11.08.2020 08:06 Ответить
Запад просто загоняет Лукашенко в одну страну с РФ..
Дыбилы...
показать весь комментарий
11.08.2020 08:07 Ответить
А шо, нужно его приманивать? Закрыть глаза на то шо он фальсифицировал выборы и похвалить? Ты не зетипилл часом?
показать весь комментарий
11.08.2020 08:09 Ответить
Є варіанти? А Московія білоруссю вдавиться, якщо правильно скормити (з довіском стрихніну)

То хто "Дыбилы..."
показать весь комментарий
11.08.2020 08:11 Ответить
не подавится, а укрепится если добровольно (а так и будет)..
и еще - есть такое понятие как "реальная политика"..
выборы-мыборы это хорошо, пока не стоит вопрос войны и мира..
показать весь комментарий
11.08.2020 08:16 Ответить
у белорусов есть выбор? Выборы без выбора. То ли пердун-тракторист, то ли курица-домохозяйка. Даже если они из принципа защитят свое право честного выбора, они окажутся с ************* курицей во главе... я не насмехаюсь. Я действительно переживаю за них... ну и проецирую ситуацию на наши условия, когда через ппру лет мы тоже окажемся перед выбором без выбора: либо сценический дебил без идеи-без программы, либо кум ***** с соответствующей мыслью... как вам такой выбор? А где Петя, спросите вы... а нигде, потому шо идиотов с мягким мозжечком всегда больше... и снова активное меньшинство выйдет на улицы... и тогда придет час альтернативного выбора, когда окрепшая и отлично экипированная Рюкзаковская армия будет просто мочить новыми винтовками, вертолетами и катерами... шо характерно, Запад не одобрит... подскажите, кугда тогда двигаться?
показать весь комментарий
11.08.2020 08:32 Ответить
Для демократии важнее выборы как процесс, а не их результат.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:37 Ответить
Учту... т.е., правильно организованный Порохом процесс важнее выскочившего на 1+1 волне клоуна... и нехер ЗЕлупаться? Учту...
показать весь комментарий
11.08.2020 09:17 Ответить
Порох прямо отец всех демократов,без него земля бы натолкнулась на небесную. Он был ВЫНУЖДЕН соблюдать условия ДЕМОКРАТИИ потому что Ростов был уже занят, а в Европу не пустили.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:22 Ответить
у него есть Липецк )
показать весь комментарий
11.08.2020 09:25 Ответить
смайлик как эмпирическое воплощение зебила... к'ибицкий, ты - король квартала!
показать весь комментарий
11.08.2020 09:51 Ответить
думаешь, ты меня этим уколол? Но я сравниваю двух. И здесь Порох явно выигрывает у еврейского клоуна. Появись на сцене кто прогрессивнее, радикальнее, понятнее Пороха, я отдам ему/ей голос. Но пока таких нет, вот и придерживаюсь Пети как единственной прокураинской силы. Не за мертвеччу ка с юлькой же...
показать весь комментарий
11.08.2020 09:49 Ответить
Твой порох хорнический жлоб, может только разводить таких же лохов.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:58 Ответить
Шшшшшшо ттты,блеать, такое пишешь? Ну такая низкопробная заготовка... прям отчаяние в пальцах...
показать весь комментарий
11.08.2020 10:19 Ответить
Зеленский всё больше разочаровывает ( И с очень большой долей вероятности, следующим президентом Украины будет Бойко. Или Медведчук. У Пети шансов нет, а на Майдан ради него тем более никто не выйдет. Стране нужен настоящий патриот, никак не связанный с олигархами, предыдущей властью и тем более страной-агрессором.
показать весь комментарий
11.08.2020 10:02 Ответить
1.Майдан збирався ні "за Петю", ні "за Вітю". А за чесний підрахунок голосів виборців в 2004-му та за Асоціацію в 2013-му (переріс в 2014-му "проти овоща").
2.В Україні нема жодного відомого політика, який би не був би повязаний хоч з одним олігархом. Хоча би тому, що кожен олігарх, за визначенням, мусить жити і діяти в політиці.
3.Кожен відомий політик має стаж мінімум 15 років, тому кожен з них так чи інакше перебував у попередній владі, нехай і на низових посадах. Тобто: непричетних - не знайти.
4.Всі, які вважають, що країна мусить обійтися "без політиків", обрати когось аполітичного - дивіться на приклад Тихановської: от такою є аполітична фігура. А в що переростає така "аполітична фігура", коли отримує владу - дивіться на прикладі Зеленського.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:00 Ответить
https://censor.net/user/346452,
Подавиться. А як буде - побачимо. Цілком вірогідно, що білоруси ще трохи побузять і заспокояться, а Лука-3% добровільно москалям не скориться і далі буде керувати.

От, от, є таке поняття. А ще є такі поняття як "об'єктивна реальність", "спроможність економіки", тощо.
СРСР розвалитвся ("об'єктивна реальність") бо не витримала його економіка. Московія зараз проходить той же шлях.

І не плутайте, червоне (вибори) з солодким (війна чи мир).
показать весь комментарий
11.08.2020 09:22 Ответить
Не выдержала не экономика, а иделогия, в первую очередь. Идеология, основанная на бессловесном хождении строем биомассы перед пожизненными комми-божками на полусогнутых. За это был обещан рай на земле в виде коммунизма в следующей жизни, а не понятливых перетирали в труху. Так вот, когда остановились гулаговские лесопилки, начался обратный отсчёт до краха той системы. И чем больше реальная жизнь отдалялась от заповедей строителя коммунизма, тем быстрее шел развал.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:48 Ответить
Татишо? 70-т років ідеологія витримувала і от раптом не витримала?
Та ні, дорогенький, СРСР почала руйнуватися, тоді, коли почали затримувати зарплати та стипендії, дефіцит досяг критичної межі (карткова та купонні ситеми), різко впали ціни на газ та нафту.
Як зараз пам'ятаю:
- 87-й (забрили до РА до московії) валюта В Україні карбованці, дефіцит у межах розумного, невдоволені ідеологією благополучно сидять у таборах та психлікарнях.
- 90-й (вступ до вузу) В Україні ще карбованці, невдоволені ідеологією ще благополучно сидять у таборах та психлікарнях, а от дефіцит вже за межами розумного (але ще не тотальний).

- 91-й невдоволені ідеологією ще благополучно сидять у таборах та психлікарнях, дефіцит ще не тотальний, а от готвки на виплату стипендії вже не вистачає.
-92-й невдоволені ідеологією ще благополучно сидять у таборах та психлікарнях, а от дефіцит вже тотальний, готівки на стипендію нема, а зарплату видають товарами (по бвртеру).
Бздинь, Горбатого законопатили у Форосі, ГКЧП, Біловіжська пуща і ... Тадам, СРСР перестав існувати, Україна сама собі хозяйка, вводяться купоно-карбованці як власна валюта.
показать весь комментарий
11.08.2020 10:24 Ответить
В 30-50-е была нищета неимоверная, в 60-е бедность. Но совок не разваливался, а даже наоборот. Крепчал. Так что не в колбаса дело. И тем более не в зарплатах. Просто все сказочные идеалы совка поблекли к 80-м. А той репрессивной машины, которая покрыла народ в 20-е-50е запустить уже было невозможно. Весь гнилой совок держался на монопартийности и репрессиях. А не колбасе и отсутствии безработицы для слесаоей. И как только чуток ослабили удавку в идеологии, допустили плюрализм, совдепия стала обречена. Плюс компартийная верхушка прекрасна знала, что с ними станет, в случае прихода к власти очередного маньяка, видели наочно скольких рэволюционеров отправилось на тот свет из подвалов НКВД. Вот все и сошлось плюс удачно подвернулся обвал цен на нефть.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:01 Ответить
Від злиднів до бідності - то є прогрес, чи не так? Отже, від бідності до злиднів, відповідно регрес. А між ними [прогресом та регресом] або пік або застій. Що і потрібно було довести.

Втім, гаразд, ідеологія рулить, а решта чинників не варті уваги.
Лише в останніх двох парламентах нема комуністів. То скільки часу потрібно для зміни ідеології, якщо у 1992р. їх було 95%? - 20 років. Отже послабили зашморг ідеології та припинили репресії у 72-му. Не сходиться, Горбатий очолив у 1990-м останніні процес проти інакодумців відбувся у 1985 році, а останній звільнений "в'язнеь сумління" в кінці 1987р.

А от, «ковбаса» рулить і по сьогодні. До речі репресії також мають економічне підґрунтя. Донос - покращення власних побутових умов, концтабор -дармова робоча сила, супроводження на той світ - більше залишиться для виживших.

От з чим погоджусь - «все и сошлось» економічна криза в середині + обвал цін на експортуємі ресурси + гризня в середині КПРС за вплив та ресурси.

Звісно ідеологію геть відкидати не слід. іона чудово "засирає мізки" і пояснює будь що.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:05 Ответить
Да все прекрасно сходится. Уже с периода среднего пердунства дарагога Лианида Ильича, от идеалов коммунизма остался пшик. Может процентов 10 было упоротых маразматиков, но молодые поколения 60х и 70 -х уже просто смеялись с этих заповедей молодого строителя коммунизма. Такого расцвета анекдотов про партию и совок до этого страна не знала. Так за 20-25 лет осталась только идеологическая оболочка, которую усиленно охраняла гэбня. Если бы году в 79-80 провели реально свободные выборы не факт, что партноменклатура их бы выиграла. Приход Горби только вскрыл этот глубочайший нарыв.
показать весь комментарий
11.08.2020 21:01 Ответить
Знову не сходиться.
Якщо "осталась только идеологическая оболочка, которую усиленно охраняла гэбня" то з якого дива гебня перестала охороняти її у 92-му? Да так перестала що совок розвалився.
Якщо і тримала совок вкупі якась ідеологія, то це ідеологія "ковбаси". І коли зникла "ковбаса" зник і совок. Що знову доводить первинність економічних чинників розвалу совка.

ПМ: Не задавалися питанням - "чому розпадалися усі попередні імперії?" (Від Римської до СРСР включно). Почитайте дослідників, єдиний спільний чинник - глибока економічна криза (коли всього всім не вистачає, більше нікого грабувати окрім свого подельніка). А от ідеологічна оболонка у кожному окремому випадку своя від відновлення незалежності до "досить годувати центр".
показать весь комментарий
11.08.2020 22:21 Ответить
Ну какая колбаса? В тридцатые нечего было жрать физически, в 40-е война с Германией и этот Колос на глиняных ногах не развалился, как ожидал от лет. В 50-е опять голод, а энтузиазм и рост экономики был налицо. Но как только при Хруще чуток приоткрыли идеологическую стен, сразу начались проблемы. то есть совок не был заточен для нормальной жизни. Он базировался на ложных идеях. Пока в эти идеи верили было развитие, но эта энергия революции исчерпалась, и оказалось, что в король голый. Кроме лжи, пропаганды и насилия, совковая номенклатура уже не могла дать ничего. А империи, терявшие скрепу рушатся. Не колбасу и повидло, а общий социальный договор. Когда розы верят верхам и согласны их терпеть. Плюс совок это изменения с кучей никак не связанных ментально народностей. Никаких общих смыслов для совместного проживания таджиков и эстонцев, или молдаван и чукчей небыло. Окромя московского надсмотрщика
показать весь комментарий
12.08.2020 11:18 Ответить
Ги, налякали їжака голою сракою.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:07 Ответить
Вчора мені підкинули ролика Данило Яневський на ютуб каналі у Скрипіна. Там він дуже чітко висказав про вибори в Білорусі, і наше ставлення до них. Ключова фраза " рабам свобода непотрібна". УЦкраїнці не пройшли випробування свободою. Українці не пройшли випробування грошима. Українці не пройшли випробування демократією. Краще вже так, як в Білорусі. Розширювати демократію на 1% на рік. Не більше!
показать весь комментарий
11.08.2020 08:11 Ответить
Шария ще подивись.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:16 Ответить
Коментар видалений як спам. Скрипін патріот. Яневський патріот. Якщо спроможні це заперечити, то аргументуйте.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:47 Ответить
Белорусов можно понять. После украинского Майдана всем страшновато. А что если все это приведет к обнищанию и хаосу?
показать весь комментарий
11.08.2020 08:18 Ответить
хаосом рабы называют свободу выйдя на волю.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:26 Ответить
Да какие рабы. Они думают справляется председатель с хозяйством да и х** с ним. А демократию сейчас превратили в пропагандистское клише потерявшее всякий смысл.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:50 Ответить
Демократия это всего лишь СПОСОБ управления государством, и не нужно суда ничего вмешивать. Украине не виновата что на нее напал ***** и приходится много средств отрывать от экономики на оборону.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:53 Ответить
Единственное время когда проявляется диктаторство Лукашенко это выборы. А система это менты, суды, прокуроры... Они везде одинаковые. Возможно в этом смысле в Беларуси даже лучше. А демократия это просто наивное словечко из пафосных голливудских боевиков.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:07 Ответить
Диктаторство всегда проявляется ВО ВСЕМ! От отсутствия оппозиции, только она может показать недостатки в обществе до отсутствия независимых судов, токо ои могут следить за выполнением законов. Прибавьте сюда отсутствие независимых СМИ и получите полную зависимость ВСЕГО от ОДНОГО человека.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:17 Ответить
Я лучше выберу председателя колхоза, если единственной альтернативой будет бесконечный псевдодемократический бардак.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:22 Ответить
слава богу не все зависит от тебя. Выбирай кого угодно.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:23 Ответить
Ну уж точно не олигарха или актера из сериала.)
показать весь комментарий
11.08.2020 09:25 Ответить
хорошая методичка, зачет.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:27 Ответить
Простите, комика из сериала.) Это важно.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:27 Ответить
Если у вас есть нефть ,значит у вас нет демократии и мы идём к вам.Но в Белорусии нет нефти. Тогда зачем им нужна чужая демократия?
показать весь комментарий
11.08.2020 08:12 Ответить
У Норвегії є нафта, газ...демократія...
показать весь комментарий
11.08.2020 08:17 Ответить
Кацапские методички убоги. Только пожизненные плешивые козлы могут управлять бензоколонками.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:04 Ответить
А Орбан.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:12 Ответить
Не купуватимуть білоруські креветки?
показать весь комментарий
11.08.2020 08:13 Ответить
Как уже задрали эти диктаторы. Нет шоб жить мирно. сотрудничать. подымать уровень жизни людей - эти ущербные Фуйлы Лукашенки Януковичи устраивают войны террор и воровство.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:14 Ответить
Таракан для себя уже все решил - будет давить протесты до конца.
Он готов угробить до конца страну, но власть не отдавать.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:14 Ответить
А дальше шо? СевКорея 2? Кому оно надо?
показать весь комментарий
11.08.2020 08:17 Ответить
у что украина 2 лучше? с клоуном у власти, расспроданной землей иностранцам, где за 1 млрд долларов кредита меняют генпрокурора, с самой нищей экономикой европы.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:26 Ответить
ольгинский бот, не неси пургу.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:34 Ответить
Пацак, ПНХ за поребрик. Надоели ваши тухлые методички
показать весь комментарий
11.08.2020 08:36 Ответить
Не прекратится. Вводите санкции, а лучше войска.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:15 Ответить
"власти США и Европейского союза могут ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, если в республике не прекратится "нападение на демократию".

Бред какой то. В Белорсик как и в России никогда небыло демократии в том смысле, как ее понимают на Западе. С таким успехом можно Пугать Кубу или Сев. Корею.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:18 Ответить
А что Помпео говорит? Давиче лука хвастался что тот его поддерживает....
показать весь комментарий
11.08.2020 08:20 Ответить
Лукашенко - путинский холуй. Поэтому он не может быть оплотом независимости Белоруси.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:29 Ответить
"Но именно благодаря Луке рашка до сих пор не расширила свои границы за счет Беларуси"

Кто вам сказал такую глупость? Раша ведет себя в Белоруси как себя дома! Сегодня их спецназ разгоняет демонстрантов. Там нет границ и таможни.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:50 Ответить
"Она получает там ровно столько,сколько ей позволяет Лука"
Не смешите! Лука позволяет ***** ВСЕ, потому что он колхозный дурак. Другое дело что ***** ВСЕ не нужно. Все остальное это развод лохов.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:05 Ответить
Зачем? В этом нет необходимости. Лука сам выполняет все указания *****.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:18 Ответить
в РФ есть достаточно мест для нападения на Украину. Если до сих пор она этого не сделала, значит не может. Белорус тут непричем.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:26 Ответить
Лукашенко не просто дурак, он законченая сволочь и садист наподобие Гитлера.Нездоровый психически, от него надо срочно избавляться.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:31 Ответить
А чому США не погрожують за вдсутність санкцій Сінгапуру?
показать весь комментарий
11.08.2020 08:44 Ответить
Пора западным либералам навести порядок в своей башке и назвать вещи своими именами. Белорусь и Россия стоит в одном ряду с Кубой, Китаем и Сев Кореей, Ираном, Ираком. Нет там и никогда не было демократии, поэтому нужно вводить на всех санкции и не морочить своим избирателям голову.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:48 Ответить
Китай под санкциями США, этого мало.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:55 Ответить
С Белоруси недавно сняли санкции ЕС
показать весь комментарий
11.08.2020 08:56 Ответить
Белорусы сами должны сделать СВОЙ выбор. Что для них важней - ********* лука со своей стабильностью как в могиле или европейский выбор. При этом они должны понимать, что их уровень жизни резко упадет, потому потому что много нужно будет перестраивать. Готовы они отдать сгодняшнее болото ради будущего благосостояния своих детей? Как это сдали украинцы
показать весь комментарий
11.08.2020 09:12 Ответить
США давно вже могли б роздавити рашку. І Китай. Не кажучи вже про решту шмакодявок. Оті всі путіни, каддафі, чавеси, мадуро - джерело дурнякових грошей для економік Заходу. Вони грабують свої країни, накачуючи баблом найпотужніші економіки світу. Роздави їх, і все. Доведеться обходитися лише своїм.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:38 Ответить
К сожалению это не так. Ядерное оружие мешает.
показать весь комментарий
11.08.2020 10:00 Ответить
Лукашенко - лузер!
США рекомендуют восстанавливать Демократию так:
У сенаті США пригрозили Лукашенку санкціями через "запеклий напад на демократію" - Цензор.НЕТ 9975
У сенаті США пригрозили Лукашенку санкціями через "запеклий напад на демократію" - Цензор.НЕТ 3028
показать весь комментарий
11.08.2020 09:23 Ответить
Ну их хотя бы просто повязали и уложили. А не пинают берцами и палками по голове) Так что даже это прогресс в сравнении с совковыми диктаторами)
показать весь комментарий
11.08.2020 10:43 Ответить
А по логике Трампа его надо было бы а саммит G7 пригласить как минимум)
показать весь комментарий
11.08.2020 10:41 Ответить
А вт теперь по-настоящему страшно. Щас как выразят ОЗАБОЧЕННОСТЬ!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 11:45 Ответить
 
 