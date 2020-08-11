УКР
У сенаті США пригрозили Лукашенку санкціями через "запеклий напад на демократію"

Сенатор-демократ Роберт Менендес заявив, що влада США і Європейського Союзу можуть запровадити санкції щодо президента Білорусі Олександра Лукашенка, якщо в республіці не припиниться "напад на демократію".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК.

"Олександр Лукашенко виправдовує свою репутацію останнього диктатора Європи. Недільні вибори були фікцією і трагедією для білоруського народу, який серйозно ризикнув заради свободи", - сказав він.

За словами Менендеса, зараз "міжнародна спільнота не має коливатися в незмінній підтримці демократії, прав людини і сподівань білоруського народу, який заслуговує набагато більшого".

"У цьому ключі адміністрація [президента США Дональда] Трампа має дати зрозуміти, що будь-які нещодавні досягнення в двосторонніх відносинах між США і Білоруссю не принесуть користі, якщо білоруська влада не проведе точний підрахунок недільних бюлетенів або не проведе повторні вибори відповідно до міжнародно визнаних демократичних стандартів", - вважає Менендес.

Він додав, що "якщо це запеклий напад на демократичні цінності продовжиться", то влада США і ЄС швидко відновлять санкції щодо Лукашенка і його соратників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Другий день протестів у Білорусі: коктейлі "Молотова", світлошумові гранати, стрільба і барикади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Автор: 

+5
Как уже задрали эти диктаторы. Нет шоб жить мирно. сотрудничать. подымать уровень жизни людей - эти ущербные Фуйлы Лукашенки Януковичи устраивают войны террор и воровство.
показати весь коментар
11.08.2020 08:14 Відповісти
+4
Ты винторогий еще забыл сказать что там негров линчуют..😃
показати весь коментар
11.08.2020 08:06 Відповісти
+4
Шария ще подивись.
показати весь коментар
11.08.2020 08:16 Відповісти
не путай! в США сейчас нет выборов и подсчета бюллетеней
показати весь коментар
11.08.2020 08:03 Відповісти
Понял. Извиняюсь. Был не прав.
показати весь коментар
11.08.2020 08:06 Відповісти
извините, извини...учи рузьке языг...
показати весь коментар
11.08.2020 08:19 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2020 08:04 Відповісти
Ты винторогий еще забыл сказать что там негров линчуют..😃
показати весь коментар
11.08.2020 08:06 Відповісти
Раньше линчевали.. сейчас их день ото дня все больше в Штатах и тенденция обратная пошла. Куча видео с этого их *черного майдана* где негры и обычных гражданских белых и полицейских белых на колени ставят.
показати весь коментар
11.08.2020 08:08 Відповісти
Через лет 500 может чёрных и станет где-то 20% . В США на велфере даже 3 спиногрызов не прокормить ... А шобы стало настолько много , нужно где-то 7 и больше .
Скорее в ЕС и особенно во Франции введут обязательный для всех хиджаб и Шариат заместо законов , чем в США чернокожие станут влиять ...
А про *черного майдана* -- так ещё лет 40 разад в Гарлеме можно было таких фоток нащёлкать . Или там в Чикаго
Но есть одно "но" -- большинство янки живут в 2-х этажной Америки , а там "цветных" очень и очень мало . Но именно там самые богатые живут и именно они имеют по 4-5 детей . Это в Шведции в среднем полтора ребёнка на женатую пару и собака с двумя кошками . В США 3-4 это среднее ... Там с рождаемостью всё в порядке . И ещё 100 млн. евангелистов ...
показати весь коментар
11.08.2020 08:41 Відповісти
Америка лягла під ***** , для вигляду застосовує "санкції" , які жодним чином не впливають на агресивну і окупаційну поведінку кацапії , буде смішно , якщо ще й лукашенку свою дупу підставлять .... great again , угу , відчувається , що слоган про "велич" ***** диктував .
показати весь коментар
11.08.2020 08:06 Відповісти
Запад просто загоняет Лукашенко в одну страну с РФ..
Дыбилы...
показати весь коментар
11.08.2020 08:07 Відповісти
А шо, нужно его приманивать? Закрыть глаза на то шо он фальсифицировал выборы и похвалить? Ты не зетипилл часом?
показати весь коментар
11.08.2020 08:09 Відповісти
Є варіанти? А Московія білоруссю вдавиться, якщо правильно скормити (з довіском стрихніну)

То хто "Дыбилы..."
показати весь коментар
11.08.2020 08:11 Відповісти
не подавится, а укрепится если добровольно (а так и будет)..
и еще - есть такое понятие как "реальная политика"..
выборы-мыборы это хорошо, пока не стоит вопрос войны и мира..
показати весь коментар
11.08.2020 08:16 Відповісти
у белорусов есть выбор? Выборы без выбора. То ли пердун-тракторист, то ли курица-домохозяйка. Даже если они из принципа защитят свое право честного выбора, они окажутся с ************* курицей во главе... я не насмехаюсь. Я действительно переживаю за них... ну и проецирую ситуацию на наши условия, когда через ппру лет мы тоже окажемся перед выбором без выбора: либо сценический дебил без идеи-без программы, либо кум ***** с соответствующей мыслью... как вам такой выбор? А где Петя, спросите вы... а нигде, потому шо идиотов с мягким мозжечком всегда больше... и снова активное меньшинство выйдет на улицы... и тогда придет час альтернативного выбора, когда окрепшая и отлично экипированная Рюкзаковская армия будет просто мочить новыми винтовками, вертолетами и катерами... шо характерно, Запад не одобрит... подскажите, кугда тогда двигаться?
показати весь коментар
11.08.2020 08:32 Відповісти
Для демократии важнее выборы как процесс, а не их результат.
показати весь коментар
11.08.2020 08:37 Відповісти
Учту... т.е., правильно организованный Порохом процесс важнее выскочившего на 1+1 волне клоуна... и нехер ЗЕлупаться? Учту...
показати весь коментар
11.08.2020 09:17 Відповісти
Порох прямо отец всех демократов,без него земля бы натолкнулась на небесную. Он был ВЫНУЖДЕН соблюдать условия ДЕМОКРАТИИ потому что Ростов был уже занят, а в Европу не пустили.
показати весь коментар
11.08.2020 09:22 Відповісти
у него есть Липецк )
показати весь коментар
11.08.2020 09:25 Відповісти
смайлик как эмпирическое воплощение зебила... к'ибицкий, ты - король квартала!
показати весь коментар
11.08.2020 09:51 Відповісти
думаешь, ты меня этим уколол? Но я сравниваю двух. И здесь Порох явно выигрывает у еврейского клоуна. Появись на сцене кто прогрессивнее, радикальнее, понятнее Пороха, я отдам ему/ей голос. Но пока таких нет, вот и придерживаюсь Пети как единственной прокураинской силы. Не за мертвеччу ка с юлькой же...
показати весь коментар
11.08.2020 09:49 Відповісти
Твой порох хорнический жлоб, может только разводить таких же лохов.
показати весь коментар
11.08.2020 09:58 Відповісти
Шшшшшшо ттты,блеать, такое пишешь? Ну такая низкопробная заготовка... прям отчаяние в пальцах...
показати весь коментар
11.08.2020 10:19 Відповісти
Зеленский всё больше разочаровывает ( И с очень большой долей вероятности, следующим президентом Украины будет Бойко. Или Медведчук. У Пети шансов нет, а на Майдан ради него тем более никто не выйдет. Стране нужен настоящий патриот, никак не связанный с олигархами, предыдущей властью и тем более страной-агрессором.
показати весь коментар
11.08.2020 10:02 Відповісти
1.Майдан збирався ні "за Петю", ні "за Вітю". А за чесний підрахунок голосів виборців в 2004-му та за Асоціацію в 2013-му (переріс в 2014-му "проти овоща").
2.В Україні нема жодного відомого політика, який би не був би повязаний хоч з одним олігархом. Хоча би тому, що кожен олігарх, за визначенням, мусить жити і діяти в політиці.
3.Кожен відомий політик має стаж мінімум 15 років, тому кожен з них так чи інакше перебував у попередній владі, нехай і на низових посадах. Тобто: непричетних - не знайти.
4.Всі, які вважають, що країна мусить обійтися "без політиків", обрати когось аполітичного - дивіться на приклад Тихановської: от такою є аполітична фігура. А в що переростає така "аполітична фігура", коли отримує владу - дивіться на прикладі Зеленського.
показати весь коментар
11.08.2020 11:00 Відповісти
https://censor.net/user/346452,
Подавиться. А як буде - побачимо. Цілком вірогідно, що білоруси ще трохи побузять і заспокояться, а Лука-3% добровільно москалям не скориться і далі буде керувати.

От, от, є таке поняття. А ще є такі поняття як "об'єктивна реальність", "спроможність економіки", тощо.
СРСР розвалитвся ("об'єктивна реальність") бо не витримала його економіка. Московія зараз проходить той же шлях.

І не плутайте, червоне (вибори) з солодким (війна чи мир).
показати весь коментар
11.08.2020 09:22 Відповісти
Не выдержала не экономика, а иделогия, в первую очередь. Идеология, основанная на бессловесном хождении строем биомассы перед пожизненными комми-божками на полусогнутых. За это был обещан рай на земле в виде коммунизма в следующей жизни, а не понятливых перетирали в труху. Так вот, когда остановились гулаговские лесопилки, начался обратный отсчёт до краха той системы. И чем больше реальная жизнь отдалялась от заповедей строителя коммунизма, тем быстрее шел развал.
показати весь коментар
11.08.2020 09:48 Відповісти
Татишо? 70-т років ідеологія витримувала і от раптом не витримала?
Та ні, дорогенький, СРСР почала руйнуватися, тоді, коли почали затримувати зарплати та стипендії, дефіцит досяг критичної межі (карткова та купонні ситеми), різко впали ціни на газ та нафту.
Як зараз пам'ятаю:
- 87-й (забрили до РА до московії) валюта В Україні карбованці, дефіцит у межах розумного, невдоволені ідеологією благополучно сидять у таборах та психлікарнях.
- 90-й (вступ до вузу) В Україні ще карбованці, невдоволені ідеологією ще благополучно сидять у таборах та психлікарнях, а от дефіцит вже за межами розумного (але ще не тотальний).

- 91-й невдоволені ідеологією ще благополучно сидять у таборах та психлікарнях, дефіцит ще не тотальний, а от готвки на виплату стипендії вже не вистачає.
-92-й невдоволені ідеологією ще благополучно сидять у таборах та психлікарнях, а от дефіцит вже тотальний, готівки на стипендію нема, а зарплату видають товарами (по бвртеру).
Бздинь, Горбатого законопатили у Форосі, ГКЧП, Біловіжська пуща і ... Тадам, СРСР перестав існувати, Україна сама собі хозяйка, вводяться купоно-карбованці як власна валюта.
показати весь коментар
11.08.2020 10:24 Відповісти
В 30-50-е была нищета неимоверная, в 60-е бедность. Но совок не разваливался, а даже наоборот. Крепчал. Так что не в колбаса дело. И тем более не в зарплатах. Просто все сказочные идеалы совка поблекли к 80-м. А той репрессивной машины, которая покрыла народ в 20-е-50е запустить уже было невозможно. Весь гнилой совок держался на монопартийности и репрессиях. А не колбасе и отсутствии безработицы для слесаоей. И как только чуток ослабили удавку в идеологии, допустили плюрализм, совдепия стала обречена. Плюс компартийная верхушка прекрасна знала, что с ними станет, в случае прихода к власти очередного маньяка, видели наочно скольких рэволюционеров отправилось на тот свет из подвалов НКВД. Вот все и сошлось плюс удачно подвернулся обвал цен на нефть.
показати весь коментар
11.08.2020 12:01 Відповісти
Від злиднів до бідності - то є прогрес, чи не так? Отже, від бідності до злиднів, відповідно регрес. А між ними [прогресом та регресом] або пік або застій. Що і потрібно було довести.

Втім, гаразд, ідеологія рулить, а решта чинників не варті уваги.
Лише в останніх двох парламентах нема комуністів. То скільки часу потрібно для зміни ідеології, якщо у 1992р. їх було 95%? - 20 років. Отже послабили зашморг ідеології та припинили репресії у 72-му. Не сходиться, Горбатий очолив у 1990-м останніні процес проти інакодумців відбувся у 1985 році, а останній звільнений "в'язнеь сумління" в кінці 1987р.

А от, «ковбаса» рулить і по сьогодні. До речі репресії також мають економічне підґрунтя. Донос - покращення власних побутових умов, концтабор -дармова робоча сила, супроводження на той світ - більше залишиться для виживших.

От з чим погоджусь - «все и сошлось» економічна криза в середині + обвал цін на експортуємі ресурси + гризня в середині КПРС за вплив та ресурси.

Звісно ідеологію геть відкидати не слід. іона чудово "засирає мізки" і пояснює будь що.
показати весь коментар
11.08.2020 17:05 Відповісти
Да все прекрасно сходится. Уже с периода среднего пердунства дарагога Лианида Ильича, от идеалов коммунизма остался пшик. Может процентов 10 было упоротых маразматиков, но молодые поколения 60х и 70 -х уже просто смеялись с этих заповедей молодого строителя коммунизма. Такого расцвета анекдотов про партию и совок до этого страна не знала. Так за 20-25 лет осталась только идеологическая оболочка, которую усиленно охраняла гэбня. Если бы году в 79-80 провели реально свободные выборы не факт, что партноменклатура их бы выиграла. Приход Горби только вскрыл этот глубочайший нарыв.
показати весь коментар
11.08.2020 21:01 Відповісти
Знову не сходиться.
Якщо "осталась только идеологическая оболочка, которую усиленно охраняла гэбня" то з якого дива гебня перестала охороняти її у 92-му? Да так перестала що совок розвалився.
Якщо і тримала совок вкупі якась ідеологія, то це ідеологія "ковбаси". І коли зникла "ковбаса" зник і совок. Що знову доводить первинність економічних чинників розвалу совка.

ПМ: Не задавалися питанням - "чому розпадалися усі попередні імперії?" (Від Римської до СРСР включно). Почитайте дослідників, єдиний спільний чинник - глибока економічна криза (коли всього всім не вистачає, більше нікого грабувати окрім свого подельніка). А от ідеологічна оболонка у кожному окремому випадку своя від відновлення незалежності до "досить годувати центр".
показати весь коментар
11.08.2020 22:21 Відповісти
Ну какая колбаса? В тридцатые нечего было жрать физически, в 40-е война с Германией и этот Колос на глиняных ногах не развалился, как ожидал от лет. В 50-е опять голод, а энтузиазм и рост экономики был налицо. Но как только при Хруще чуток приоткрыли идеологическую стен, сразу начались проблемы. то есть совок не был заточен для нормальной жизни. Он базировался на ложных идеях. Пока в эти идеи верили было развитие, но эта энергия революции исчерпалась, и оказалось, что в король голый. Кроме лжи, пропаганды и насилия, совковая номенклатура уже не могла дать ничего. А империи, терявшие скрепу рушатся. Не колбасу и повидло, а общий социальный договор. Когда розы верят верхам и согласны их терпеть. Плюс совок это изменения с кучей никак не связанных ментально народностей. Никаких общих смыслов для совместного проживания таджиков и эстонцев, или молдаван и чукчей небыло. Окромя московского надсмотрщика
показати весь коментар
12.08.2020 11:18 Відповісти
Ги, налякали їжака голою сракою.
показати весь коментар
11.08.2020 08:07 Відповісти
Вчора мені підкинули ролика Данило Яневський на ютуб каналі у Скрипіна. Там він дуже чітко висказав про вибори в Білорусі, і наше ставлення до них. Ключова фраза " рабам свобода непотрібна". УЦкраїнці не пройшли випробування свободою. Українці не пройшли випробування грошима. Українці не пройшли випробування демократією. Краще вже так, як в Білорусі. Розширювати демократію на 1% на рік. Не більше!
показати весь коментар
11.08.2020 08:11 Відповісти
Шария ще подивись.
показати весь коментар
11.08.2020 08:16 Відповісти
Коментар видалений як спам. Скрипін патріот. Яневський патріот. Якщо спроможні це заперечити, то аргументуйте.
показати весь коментар
11.08.2020 08:47 Відповісти
Белорусов можно понять. После украинского Майдана всем страшновато. А что если все это приведет к обнищанию и хаосу?
показати весь коментар
11.08.2020 08:18 Відповісти
хаосом рабы называют свободу выйдя на волю.
показати весь коментар
11.08.2020 08:26 Відповісти
Да какие рабы. Они думают справляется председатель с хозяйством да и х** с ним. А демократию сейчас превратили в пропагандистское клише потерявшее всякий смысл.
показати весь коментар
11.08.2020 08:50 Відповісти
Демократия это всего лишь СПОСОБ управления государством, и не нужно суда ничего вмешивать. Украине не виновата что на нее напал ***** и приходится много средств отрывать от экономики на оборону.
показати весь коментар
11.08.2020 08:53 Відповісти
Единственное время когда проявляется диктаторство Лукашенко это выборы. А система это менты, суды, прокуроры... Они везде одинаковые. Возможно в этом смысле в Беларуси даже лучше. А демократия это просто наивное словечко из пафосных голливудских боевиков.
показати весь коментар
11.08.2020 09:07 Відповісти
Диктаторство всегда проявляется ВО ВСЕМ! От отсутствия оппозиции, только она может показать недостатки в обществе до отсутствия независимых судов, токо ои могут следить за выполнением законов. Прибавьте сюда отсутствие независимых СМИ и получите полную зависимость ВСЕГО от ОДНОГО человека.
показати весь коментар
11.08.2020 09:17 Відповісти
Я лучше выберу председателя колхоза, если единственной альтернативой будет бесконечный псевдодемократический бардак.
показати весь коментар
11.08.2020 09:22 Відповісти
слава богу не все зависит от тебя. Выбирай кого угодно.
показати весь коментар
11.08.2020 09:23 Відповісти
Ну уж точно не олигарха или актера из сериала.)
показати весь коментар
11.08.2020 09:25 Відповісти
хорошая методичка, зачет.
показати весь коментар
11.08.2020 09:27 Відповісти
Простите, комика из сериала.) Это важно.
показати весь коментар
11.08.2020 09:27 Відповісти
Если у вас есть нефть ,значит у вас нет демократии и мы идём к вам.Но в Белорусии нет нефти. Тогда зачем им нужна чужая демократия?
показати весь коментар
11.08.2020 08:12 Відповісти
У Норвегії є нафта, газ...демократія...
показати весь коментар
11.08.2020 08:17 Відповісти
Кацапские методички убоги. Только пожизненные плешивые козлы могут управлять бензоколонками.
показати весь коментар
11.08.2020 12:04 Відповісти
А Орбан.
показати весь коментар
11.08.2020 08:12 Відповісти
Не купуватимуть білоруські креветки?
показати весь коментар
11.08.2020 08:13 Відповісти
Как уже задрали эти диктаторы. Нет шоб жить мирно. сотрудничать. подымать уровень жизни людей - эти ущербные Фуйлы Лукашенки Януковичи устраивают войны террор и воровство.
показати весь коментар
11.08.2020 08:14 Відповісти
Таракан для себя уже все решил - будет давить протесты до конца.
Он готов угробить до конца страну, но власть не отдавать.
показати весь коментар
11.08.2020 08:14 Відповісти
А дальше шо? СевКорея 2? Кому оно надо?
показати весь коментар
11.08.2020 08:17 Відповісти
у что украина 2 лучше? с клоуном у власти, расспроданной землей иностранцам, где за 1 млрд долларов кредита меняют генпрокурора, с самой нищей экономикой европы.
показати весь коментар
11.08.2020 08:26 Відповісти
ольгинский бот, не неси пургу.
показати весь коментар
11.08.2020 08:34 Відповісти
Пацак, ПНХ за поребрик. Надоели ваши тухлые методички
показати весь коментар
11.08.2020 08:36 Відповісти
Не прекратится. Вводите санкции, а лучше войска.
показати весь коментар
11.08.2020 08:15 Відповісти
"власти США и Европейского союза могут ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, если в республике не прекратится "нападение на демократию".

Бред какой то. В Белорсик как и в России никогда небыло демократии в том смысле, как ее понимают на Западе. С таким успехом можно Пугать Кубу или Сев. Корею.
показати весь коментар
11.08.2020 08:18 Відповісти
А что Помпео говорит? Давиче лука хвастался что тот его поддерживает....
показати весь коментар
11.08.2020 08:20 Відповісти
Лукашенко - путинский холуй. Поэтому он не может быть оплотом независимости Белоруси.
показати весь коментар
11.08.2020 08:29 Відповісти
"Но именно благодаря Луке рашка до сих пор не расширила свои границы за счет Беларуси"

Кто вам сказал такую глупость? Раша ведет себя в Белоруси как себя дома! Сегодня их спецназ разгоняет демонстрантов. Там нет границ и таможни.
показати весь коментар
11.08.2020 08:50 Відповісти
"Она получает там ровно столько,сколько ей позволяет Лука"
Не смешите! Лука позволяет ***** ВСЕ, потому что он колхозный дурак. Другое дело что ***** ВСЕ не нужно. Все остальное это развод лохов.
показати весь коментар
11.08.2020 09:05 Відповісти
Зачем? В этом нет необходимости. Лука сам выполняет все указания *****.
показати весь коментар
11.08.2020 09:18 Відповісти
в РФ есть достаточно мест для нападения на Украину. Если до сих пор она этого не сделала, значит не может. Белорус тут непричем.
показати весь коментар
11.08.2020 09:26 Відповісти
Лукашенко не просто дурак, он законченая сволочь и садист наподобие Гитлера.Нездоровый психически, от него надо срочно избавляться.
показати весь коментар
11.08.2020 08:31 Відповісти
А чому США не погрожують за вдсутність санкцій Сінгапуру?
показати весь коментар
11.08.2020 08:44 Відповісти
Пора западным либералам навести порядок в своей башке и назвать вещи своими именами. Белорусь и Россия стоит в одном ряду с Кубой, Китаем и Сев Кореей, Ираном, Ираком. Нет там и никогда не было демократии, поэтому нужно вводить на всех санкции и не морочить своим избирателям голову.
показати весь коментар
11.08.2020 08:48 Відповісти
Китай под санкциями США, этого мало.
показати весь коментар
11.08.2020 08:55 Відповісти
С Белоруси недавно сняли санкции ЕС
показати весь коментар
11.08.2020 08:56 Відповісти
Белорусы сами должны сделать СВОЙ выбор. Что для них важней - ********* лука со своей стабильностью как в могиле или европейский выбор. При этом они должны понимать, что их уровень жизни резко упадет, потому потому что много нужно будет перестраивать. Готовы они отдать сгодняшнее болото ради будущего благосостояния своих детей? Как это сдали украинцы
показати весь коментар
11.08.2020 09:12 Відповісти
США давно вже могли б роздавити рашку. І Китай. Не кажучи вже про решту шмакодявок. Оті всі путіни, каддафі, чавеси, мадуро - джерело дурнякових грошей для економік Заходу. Вони грабують свої країни, накачуючи баблом найпотужніші економіки світу. Роздави їх, і все. Доведеться обходитися лише своїм.
показати весь коментар
11.08.2020 09:38 Відповісти
К сожалению это не так. Ядерное оружие мешает.
показати весь коментар
11.08.2020 10:00 Відповісти
Лукашенко - лузер!
США рекомендуют восстанавливать Демократию так:
У сенаті США пригрозили Лукашенку санкціями через "запеклий напад на демократію" - Цензор.НЕТ 9975
У сенаті США пригрозили Лукашенку санкціями через "запеклий напад на демократію" - Цензор.НЕТ 3028
показати весь коментар
11.08.2020 09:23 Відповісти
Ну их хотя бы просто повязали и уложили. А не пинают берцами и палками по голове) Так что даже это прогресс в сравнении с совковыми диктаторами)
показати весь коментар
11.08.2020 10:43 Відповісти
А по логике Трампа его надо было бы а саммит G7 пригласить как минимум)
показати весь коментар
11.08.2020 10:41 Відповісти
А вт теперь по-настоящему страшно. Щас как выразят ОЗАБОЧЕННОСТЬ!!!
показати весь коментар
11.08.2020 11:45 Відповісти
 
 