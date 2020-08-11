У сенаті США пригрозили Лукашенку санкціями через "запеклий напад на демократію"
Сенатор-демократ Роберт Менендес заявив, що влада США і Європейського Союзу можуть запровадити санкції щодо президента Білорусі Олександра Лукашенка, якщо в республіці не припиниться "напад на демократію".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК.
"Олександр Лукашенко виправдовує свою репутацію останнього диктатора Європи. Недільні вибори були фікцією і трагедією для білоруського народу, який серйозно ризикнув заради свободи", - сказав він.
За словами Менендеса, зараз "міжнародна спільнота не має коливатися в незмінній підтримці демократії, прав людини і сподівань білоруського народу, який заслуговує набагато більшого".
"У цьому ключі адміністрація [президента США Дональда] Трампа має дати зрозуміти, що будь-які нещодавні досягнення в двосторонніх відносинах між США і Білоруссю не принесуть користі, якщо білоруська влада не проведе точний підрахунок недільних бюлетенів або не проведе повторні вибори відповідно до міжнародно визнаних демократичних стандартів", - вважає Менендес.
Він додав, що "якщо це запеклий напад на демократичні цінності продовжиться", то влада США і ЄС швидко відновлять санкції щодо Лукашенка і його соратників.
9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скорее в ЕС и особенно во Франции введут обязательный для всех хиджаб и Шариат заместо законов , чем в США чернокожие станут влиять ...
А про *черного майдана* -- так ещё лет 40 разад в Гарлеме можно было таких фоток нащёлкать . Или там в Чикаго
Но есть одно "но" -- большинство янки живут в 2-х этажной Америки , а там "цветных" очень и очень мало . Но именно там самые богатые живут и именно они имеют по 4-5 детей . Это в Шведции в среднем полтора ребёнка на женатую пару и собака с двумя кошками . В США 3-4 это среднее ... Там с рождаемостью всё в порядке . И ещё 100 млн. евангелистов ...
Дыбилы...
То хто "Дыбилы..."
и еще - есть такое понятие как "реальная политика"..
выборы-мыборы это хорошо, пока не стоит вопрос войны и мира..
2.В Україні нема жодного відомого політика, який би не був би повязаний хоч з одним олігархом. Хоча би тому, що кожен олігарх, за визначенням, мусить жити і діяти в політиці.
3.Кожен відомий політик має стаж мінімум 15 років, тому кожен з них так чи інакше перебував у попередній владі, нехай і на низових посадах. Тобто: непричетних - не знайти.
4.Всі, які вважають, що країна мусить обійтися "без політиків", обрати когось аполітичного - дивіться на приклад Тихановської: от такою є аполітична фігура. А в що переростає така "аполітична фігура", коли отримує владу - дивіться на прикладі Зеленського.
Подавиться. А як буде - побачимо. Цілком вірогідно, що білоруси ще трохи побузять і заспокояться, а Лука-3% добровільно москалям не скориться і далі буде керувати.
От, от, є таке поняття. А ще є такі поняття як "об'єктивна реальність", "спроможність економіки", тощо.
СРСР розвалитвся ("об'єктивна реальність") бо не витримала його економіка. Московія зараз проходить той же шлях.
І не плутайте, червоне (вибори) з солодким (війна чи мир).
Та ні, дорогенький, СРСР почала руйнуватися, тоді, коли почали затримувати зарплати та стипендії, дефіцит досяг критичної межі (карткова та купонні ситеми), різко впали ціни на газ та нафту.
Як зараз пам'ятаю:
- 87-й (забрили до РА до московії) валюта В Україні карбованці, дефіцит у межах розумного, невдоволені ідеологією благополучно сидять у таборах та психлікарнях.
- 90-й (вступ до вузу) В Україні ще карбованці, невдоволені ідеологією ще благополучно сидять у таборах та психлікарнях, а от дефіцит вже за межами розумного (але ще не тотальний).
- 91-й невдоволені ідеологією ще благополучно сидять у таборах та психлікарнях, дефіцит ще не тотальний, а от готвки на виплату стипендії вже не вистачає.
-92-й невдоволені ідеологією ще благополучно сидять у таборах та психлікарнях, а от дефіцит вже тотальний, готівки на стипендію нема, а зарплату видають товарами (по бвртеру).
Бздинь, Горбатого законопатили у Форосі, ГКЧП, Біловіжська пуща і ... Тадам, СРСР перестав існувати, Україна сама собі хозяйка, вводяться купоно-карбованці як власна валюта.
Втім, гаразд, ідеологія рулить, а решта чинників не варті уваги.
Лише в останніх двох парламентах нема комуністів. То скільки часу потрібно для зміни ідеології, якщо у 1992р. їх було 95%? - 20 років. Отже послабили зашморг ідеології та припинили репресії у 72-му. Не сходиться, Горбатий очолив у 1990-м останніні процес проти інакодумців відбувся у 1985 році, а останній звільнений "в'язнеь сумління" в кінці 1987р.
А от, «ковбаса» рулить і по сьогодні. До речі репресії також мають економічне підґрунтя. Донос - покращення власних побутових умов, концтабор -дармова робоча сила, супроводження на той світ - більше залишиться для виживших.
От з чим погоджусь - «все и сошлось» економічна криза в середині + обвал цін на експортуємі ресурси + гризня в середині КПРС за вплив та ресурси.
Звісно ідеологію геть відкидати не слід. іона чудово "засирає мізки" і пояснює будь що.
Якщо "осталась только идеологическая оболочка, которую усиленно охраняла гэбня" то з якого дива гебня перестала охороняти її у 92-му? Да так перестала що совок розвалився.
Якщо і тримала совок вкупі якась ідеологія, то це ідеологія "ковбаси". І коли зникла "ковбаса" зник і совок. Що знову доводить первинність економічних чинників розвалу совка.
ПМ: Не задавалися питанням - "чому розпадалися усі попередні імперії?" (Від Римської до СРСР включно). Почитайте дослідників, єдиний спільний чинник - глибока економічна криза (коли всього всім не вистачає, більше нікого грабувати окрім свого подельніка). А от ідеологічна оболонка у кожному окремому випадку своя від відновлення незалежності до "досить годувати центр".
Он готов угробить до конца страну, но власть не отдавать.
Бред какой то. В Белорсик как и в России никогда небыло демократии в том смысле, как ее понимают на Западе. С таким успехом можно Пугать Кубу или Сев. Корею.
Кто вам сказал такую глупость? Раша ведет себя в Белоруси как себя дома! Сегодня их спецназ разгоняет демонстрантов. Там нет границ и таможни.
Не смешите! Лука позволяет ***** ВСЕ, потому что он колхозный дурак. Другое дело что ***** ВСЕ не нужно. Все остальное это развод лохов.
США рекомендуют восстанавливать Демократию так: