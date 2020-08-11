У сенаті США пригрозили Лукашенку санкціями через "запеклий напад на демократію"

Сенатор-демократ Роберт Менендес заявив, що влада США і Європейського Союзу можуть запровадити санкції щодо президента Білорусі Олександра Лукашенка, якщо в республіці не припиниться "напад на демократію".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК.

"Олександр Лукашенко виправдовує свою репутацію останнього диктатора Європи. Недільні вибори були фікцією і трагедією для білоруського народу, який серйозно ризикнув заради свободи", - сказав він.

За словами Менендеса, зараз "міжнародна спільнота не має коливатися в незмінній підтримці демократії, прав людини і сподівань білоруського народу, який заслуговує набагато більшого".

"У цьому ключі адміністрація [президента США Дональда] Трампа має дати зрозуміти, що будь-які нещодавні досягнення в двосторонніх відносинах між США і Білоруссю не принесуть користі, якщо білоруська влада не проведе точний підрахунок недільних бюлетенів або не проведе повторні вибори відповідно до міжнародно визнаних демократичних стандартів", - вважає Менендес.

Він додав, що "якщо це запеклий напад на демократичні цінності продовжиться", то влада США і ЄС швидко відновлять санкції щодо Лукашенка і його соратників.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.