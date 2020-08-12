Боевиков "Вагнера" могут до конца недели передать России, - СМИ
Три десятка российских боевиков из ЧВК "Вагнер", задержанных в преддверии выборов под Минском, могут быть в ближайшее время переданы России.
Об этом со ссылкой на источник сообщает российское информагентство "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.
"Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели", - сказал источник.
По его словам, предполагается, что они покинут Минск воздушным путем.
В российском посольстве в Беларуси сообщили, что российская сторона делает все, чтобы вызволить задержанных в Минске россиян, которых называют "вагнеровцами".
Читайте на Цензор.НЕТ: Кулеба об экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнер": "Сейчас белорусские органы власти заняты немного другими проблемами"
"РФ прилагает все усилия, чтобы добиться выдачи задержанных в Белоруссии россиян, но сроки пока назвать сложно", - сказали в диппредставительстве РФ в Минске в среду.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Также на Цензор.НЕТ: Офис Генпрокурора направил в Беларусь запросы о выдаче 28 боевиков ЧВК Вагнера
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
Читайте также: Генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск разбираться по задержанным боевикам ЧВК Вагнера, - Лукашенко
В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
Далее на Цензор.НЕТ: "Билеты покупались во Львове": российские пропагандисты приписали СБУ операцию по поимке наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
______________
Ревизор
Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину
10.08.2020 22:17 | 31 комментарий
Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «Очки Баканова» пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ. В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности. Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод. Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.
_______________
Схоже на інсайдерський злив.
Чи в тебе є якісь факти мародерства стосовно когось іншого ?
а от з приводу: "Руководитель офиса приказывает зам. СБУ "отложить операцию"? Очень сомнительно. Приказать могли Баканову, и только Зеленский."
ви хіба не в Україні живете? вже багато місяців як єрмак є ключовою фігурою. ну а зеленське як було так й залишається некомпетнетним, недолугим лайном.
те, що єрмак є "офісною секретаркою" тільки де-юре, а де-факто він є "сірим кардиналом" зеленського, який вирішує політичні, геополітичні, кадрові та інші питання.
й кому ж цього не знати як заступнику баканова.
слухайте, ну ви подивіться кому зараз підпорядкована СБУ (де-юре) - баканову. обсосу без досвіду, без характеру, без ініціативи. й нічого - слухаються.
"зачем такую тряпку ставить на силовые должности."
тому ще президент - недолуге малороське чмо.
тому що прем'єр - годується з рук ахмєтова та коломойського.
тому що міністр оборони - обсос.
тому що голова СБУ - обсос.
тому що генпрокурор - проросійська шмара.
тому що голова дбр - представник януковича та портнова.
тому що міністр внутрішніх справ - падло.
тому що країною керує ватний єрмак.
Как говорил профессиональный революционер Бланк ("Ленин"): "всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться."
Стоять с цветами в "линии единства" - это не революция а детский сад.
а если передадут , то еще неизвестно их ли передадут.... може проведуть по трапу к самолёту каких нибудь гопников в масках, а потом назад привезут никто и знать не будет... а вам - видосик покажут...шо, передали...
від сакрального до сракального..?
https://mobile.twitter.com/zabugina zabugina
https://mobile.twitter.com/zabugina @zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina/status/1293094011519897600 11 авг.
По какой схеме лубянка эвакуирует своих агентов:
09.08-Тихановская заявляет, что не покинет страну.
10.08-КГБ Беларуси заявляет о предотвращении покушения на Тихановскую как на "сакральную жертву".
11.08-Тихановская"сбегает"в Литву.
Ждём, когда"сакральная жертва" вынырнет в мас-кве.
"Сакр. жертва" чья? Луки?
Тогда зачем КГБ Луки вмешивается в процесс по её "спасению"?
"Сакр. жертва" сбегает от кого, если КГБ Лукашенки бдит за её неприкосновенностью?
Если вынырнет в маскве, с её "сакральностью" возникнут вопросы.
Думаю, по задумке сценаристов, - "жертва" спецслужб США или СБУ.
https://mobile.twitter.com/zabugina zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina @zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina/status/1293083558538510338 11 авг.
По настоятельной просьбе кремлевских Лука отрубил интернет.
Все новости о Беларуси в режиме нон-стоп сейчас строчат рашистские СМИ.
"Беларуский майдан" вперемешку с "беларуской весной" и "витебской народной республикой".
Говно, пчёлы и мёд.
Только без мёда и пчёл
Если Украина не предпримет никаких действий, хотя бы дипломатических демаршей в ответ, страна покажет себя полной тряпкой, и об неё будут уже совсем спокойно вытирать ноги. Все кому захочется. Даже Белоруссия...
забрать настоящих преступников
это не цирк(т.е.95 квартал) по делу Шеремета устраивать....
обосрались зелено и жидко
тьфу, тошно