Бойовиків "Вагнера" можуть до кінця тижня передати Росії, - ЗМІ
Три десятки російських бойовиків із ПВК "Вагнер", затримані напередодні виборів під Мінськом, можуть бути найближчим часом передані Росії.
Про це з посиланням на джерело повідомляє російське інформагентство "Інтерфакс", інформує Цензор.НЕТ.
"Не виключено, що затримані будуть передані російській стороні для подальшого розгляду вже найближчим часом, можливо, до кінця тижня", - повідомило джерело.
За його словами, передбачається, що вони покинуть Мінськ повітряним шляхом.
У російському посольстві в Білорусі повідомили, що російська сторона робить усе, щоб визволити затриманих у Мінську росіян, яких називають "вагнерівцями".
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"РФ докладає всіх зусиль, щоб домогтися видачі затриманих у Білорусі росіян, але терміни поки назвати складно", - сказали в диппредставництві РФ у Мінську в середу.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
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Ревизор
Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину
10.08.2020 22:17 | 31 комментарий
Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «Очки Баканова» пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ. В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности. Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод. Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.
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Схоже на інсайдерський злив.
Чи в тебе є якісь факти мародерства стосовно когось іншого ?
а от з приводу: "Руководитель офиса приказывает зам. СБУ "отложить операцию"? Очень сомнительно. Приказать могли Баканову, и только Зеленский."
ви хіба не в Україні живете? вже багато місяців як єрмак є ключовою фігурою. ну а зеленське як було так й залишається некомпетнетним, недолугим лайном.
те, що єрмак є "офісною секретаркою" тільки де-юре, а де-факто він є "сірим кардиналом" зеленського, який вирішує політичні, геополітичні, кадрові та інші питання.
й кому ж цього не знати як заступнику баканова.
слухайте, ну ви подивіться кому зараз підпорядкована СБУ (де-юре) - баканову. обсосу без досвіду, без характеру, без ініціативи. й нічого - слухаються.
"зачем такую тряпку ставить на силовые должности."
тому ще президент - недолуге малороське чмо.
тому що прем'єр - годується з рук ахмєтова та коломойського.
тому що міністр оборони - обсос.
тому що голова СБУ - обсос.
тому що генпрокурор - проросійська шмара.
тому що голова дбр - представник януковича та портнова.
тому що міністр внутрішніх справ - падло.
тому що країною керує ватний єрмак.
Как говорил профессиональный революционер Бланк ("Ленин"): "всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться."
Стоять с цветами в "линии единства" - это не революция а детский сад.
а если передадут , то еще неизвестно их ли передадут.... може проведуть по трапу к самолёту каких нибудь гопников в масках, а потом назад привезут никто и знать не будет... а вам - видосик покажут...шо, передали...
від сакрального до сракального..?
https://mobile.twitter.com/zabugina zabugina
https://mobile.twitter.com/zabugina @zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina/status/1293094011519897600 11 авг.
По какой схеме лубянка эвакуирует своих агентов:
09.08-Тихановская заявляет, что не покинет страну.
10.08-КГБ Беларуси заявляет о предотвращении покушения на Тихановскую как на "сакральную жертву".
11.08-Тихановская"сбегает"в Литву.
Ждём, когда"сакральная жертва" вынырнет в мас-кве.
"Сакр. жертва" чья? Луки?
Тогда зачем КГБ Луки вмешивается в процесс по её "спасению"?
"Сакр. жертва" сбегает от кого, если КГБ Лукашенки бдит за её неприкосновенностью?
Если вынырнет в маскве, с её "сакральностью" возникнут вопросы.
Думаю, по задумке сценаристов, - "жертва" спецслужб США или СБУ.
https://mobile.twitter.com/zabugina zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina @zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina/status/1293083558538510338 11 авг.
По настоятельной просьбе кремлевских Лука отрубил интернет.
Все новости о Беларуси в режиме нон-стоп сейчас строчат рашистские СМИ.
"Беларуский майдан" вперемешку с "беларуской весной" и "витебской народной республикой".
Говно, пчёлы и мёд.
Только без мёда и пчёл
Если Украина не предпримет никаких действий, хотя бы дипломатических демаршей в ответ, страна покажет себя полной тряпкой, и об неё будут уже совсем спокойно вытирать ноги. Все кому захочется. Даже Белоруссия...
забрать настоящих преступников
это не цирк(т.е.95 квартал) по делу Шеремета устраивать....
обосрались зелено и жидко
тьфу, тошно