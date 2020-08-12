Бойовиків "Вагнера" можуть до кінця тижня передати Росії, - ЗМІ

Три десятки російських бойовиків із ПВК "Вагнер", затримані напередодні виборів під Мінськом, можуть бути найближчим часом передані Росії.

Про це з посиланням на джерело повідомляє російське інформагентство "Інтерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

"Не виключено, що затримані будуть передані російській стороні для подальшого розгляду вже найближчим часом, можливо, до кінця тижня", - повідомило джерело.

За його словами, передбачається, що вони покинуть Мінськ повітряним шляхом.

У російському посольстві в Білорусі повідомили, що російська сторона робить усе, щоб визволити затриманих у Мінську росіян, яких називають "вагнерівцями".

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"РФ докладає всіх зусиль, щоб домогтися видачі затриманих у Білорусі росіян, але терміни поки назвати складно", - сказали в диппредставництві РФ у Мінську в середу.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.