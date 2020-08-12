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Новини Агресія Росії проти України
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Бойовиків "Вагнера" можуть до кінця тижня передати Росії, - ЗМІ

Бойовиків

Три десятки російських бойовиків із ПВК "Вагнер", затримані напередодні виборів під Мінськом, можуть бути найближчим часом передані Росії.

Про це з посиланням на джерело повідомляє російське інформагентство "Інтерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

"Не виключено, що затримані будуть передані російській стороні для подальшого розгляду вже найближчим часом, можливо, до кінця тижня", - повідомило джерело.

За його словами, передбачається, що вони покинуть Мінськ повітряним шляхом.

У російському посольстві в Білорусі повідомили, що російська сторона робить усе, щоб визволити затриманих у Мінську росіян, яких називають "вагнерівцями".

Читайте на Цензор.НЕТ: Кулеба про екстрадицію бойовиків ПВК "Вагнер": "Зараз білоруські органи влади зайняті трохи іншими проблемами"

"РФ докладає всіх зусиль, щоб домогтися видачі затриманих у Білорусі росіян, але терміни поки назвати складно", - сказали в диппредставництві РФ у Мінську в середу.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Білорусь (7987) росія (66417) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+14
І де наші шмаркляжуі ???Просрали ціх паскуд ?
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12.08.2020 23:41 Відповісти
+13
Що це? Чи це правда?
______________

Ревизор
Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину
10.08.2020 22:17 | 31 комментарий

Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «Очки Баканова» пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ. В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности. Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод. Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.

_______________
Схоже на інсайдерський злив.
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12.08.2020 23:42 Відповісти
+8
Россия страна террорист, пока она будет на карте мира на земле не будет
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12.08.2020 23:50 Відповісти
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Не пригодились.
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12.08.2020 23:40 Відповісти
Не факт.
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13.08.2020 09:23 Відповісти
хто б сподівався ! вони просто запізнились на літак !
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12.08.2020 23:40 Відповісти
Жаль, Шо Храм Св'ятої Марії так і не подивились...
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12.08.2020 23:45 Відповісти
в знак благодарности за проделанную ими работу.
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12.08.2020 23:40 Відповісти
І де наші шмаркляжуі ???Просрали ціх паскуд ?
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12.08.2020 23:41 Відповісти
Що це? Чи це правда?
______________

Ревизор
Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину
10.08.2020 22:17 | 31 комментарий

Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «Очки Баканова» пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ. В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности. Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод. Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.

_______________
Схоже на інсайдерський злив.
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12.08.2020 23:42 Відповісти
та лишь бы не Порошенко
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12.08.2020 23:50 Відповісти
Альо! П'ять років російський шпигун мародерив! Мало?
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12.08.2020 23:54 Відповісти
я не про спонсора Юлії Влодимирівни на прізвище Коломойський писав.

Чи в тебе є якісь факти мародерства стосовно когось іншого ?
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12.08.2020 23:59 Відповісти
Юля - кремливська зозуля - ФАКТ
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13.08.2020 00:15 Відповісти
Так, Ляшко брехати не буде.
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13.08.2020 00:34 Відповісти
Юля, вы из какой страны пишете? Вас там такими тайнами снабжают?
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13.08.2020 01:43 Відповісти
Да іди вже в дурку--ліжко тебе жде.
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13.08.2020 05:42 Відповісти
Кто б сомневался.
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12.08.2020 23:51 Відповісти
Несколько смущает один момент : "Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности"... Опытные боевички НЕ ДАЮТ интервью, а информация о них проходит через личные связи. Тем более настораживает привязка их делишек в Украине к нынешним командировкам. Ну и Ермак на закуску, куда же без этого нашего Суркова
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13.08.2020 00:00 Відповісти
Думаю, що ця інфа не для розголошення. Інтерв'ю могли записувати без згоди інтерв'юера, приховано. Але ніхто і не боявсь відіозапису. Це ж свої! Була співбесіда, де кожен комбатант щиро розповідав про свій бойовий досвід на Донбасі, намагаючись набити собі ціну і це природньо. А через Донбас проходили майже всі російські специ, щоб обстрілятись. Тому не бачу якихось суперечностей.
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13.08.2020 00:10 Відповісти
Ещё раз: не дают интервью с рекламой своей деятельности, а работают через ЛИЧНЫЕ СВЯЗИ, то есть людей, с которыми пересекались или воевали вместе. Опытные наёмники - это всё таки закрытый клуб и с улицы там набирают не часто и в нагрузку. Мне так кажется
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13.08.2020 00:13 Відповісти
Чистейшая правда
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13.08.2020 00:18 Відповісти
Лажа. Руководитель офиса приказывает зам. СБУ "отложить операцию"? Очень сомнительно. Приказать могли Баканову, и только Зеленский. Так что очередная туфта, поздравляю.
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13.08.2020 00:41 Відповісти
https://censor.net/user/473020, не буду давати оцінку викладеному в статті.
а от з приводу: "Руководитель офиса приказывает зам. СБУ "отложить операцию"? Очень сомнительно. Приказать могли Баканову, и только Зеленский."
ви хіба не в Україні живете? вже багато місяців як єрмак є ключовою фігурою. ну а зеленське як було так й залишається некомпетнетним, недолугим лайном.
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13.08.2020 08:53 Відповісти
Это понятно, но что мешало зам.СБУ послать офисную секретаршу в пешее эротическое путешествие? Формально Ермак не имеет права приказывать. А если зам.СБУ такая тряпка что обоссался и кинулся исполнять, то тогда вряд ли он мог разработать такую сложную операцию.
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13.08.2020 09:15 Відповісти
"что мешало зам.СБУ послать офисную секретаршу в пешее эротическое путешествие?"
те, що єрмак є "офісною секретаркою" тільки де-юре, а де-факто він є "сірим кардиналом" зеленського, який вирішує політичні, геополітичні, кадрові та інші питання.
й кому ж цього не знати як заступнику баканова.
слухайте, ну ви подивіться кому зараз підпорядкована СБУ (де-юре) - баканову. обсосу без досвіду, без характеру, без ініціативи. й нічого - слухаються.
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13.08.2020 09:25 Відповісти
Если заступник Баканова, офицер - без яиц, тогда вопросов нет. Вопрос только 1 - зачем такую тряпку ставить на силовые должности.
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13.08.2020 10:01 Відповісти
якась у нас з вам дивна розмова.
"зачем такую тряпку ставить на силовые должности."

тому ще президент - недолуге малороське чмо.
тому що прем'єр - годується з рук ахмєтова та коломойського.

тому що міністр оборони - обсос.
тому що голова СБУ - обсос.
тому що генпрокурор - проросійська шмара.
тому що голова дбр - представник януковича та портнова.

тому що міністр внутрішніх справ - падло.
тому що країною керує ватний єрмак.
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13.08.2020 10:44 Відповісти
Из Минска в Венесуэлу нет прямых авиасообщений. А если бы и были, то самолет из Минска не летел бы над Украиной. Единственный вариант, с пересадкой в Стамбуле
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13.08.2020 00:44 Відповісти
А може так і було. Яка різниця, що казати обізянам, у яких попереду довічне ув'язнення за важкі злочини? Це в кращому випадку довічне
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13.08.2020 09:33 Відповісти
В смысле ***** еще этого не понял? Бугага, какой бред. Зеленое гауно все прекрасно знает и понимает.
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13.08.2020 12:20 Відповісти
Наша ГПУ официальный запрос таки отправила. Может, хоть из приличия что-то ответят?
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12.08.2020 23:42 Відповісти
Венедиктова?...Запрос?...сомневаюсь...
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12.08.2020 23:46 Відповісти
Венедиктова? На пользу Украине? Сомневаюсь...
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12.08.2020 23:52 Відповісти
Венидиктова запрос отправила "вовремя", когда стало ясно, что вагнеровцев отдают России...
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13.08.2020 00:34 Відповісти
Мавр сделал свое дело.©
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12.08.2020 23:44 Відповісти
Яка , плять, несподіванка!
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12.08.2020 23:46 Відповісти
опа, а що до кінця тижня білоруську революцію придушать???
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12.08.2020 23:48 Відповісти
нет там революции.
Как говорил профессиональный революционер Бланк ("Ленин"): "всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться."
Стоять с цветами в "линии единства" - это не революция а детский сад.
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13.08.2020 00:44 Відповісти
та майже все
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13.08.2020 08:04 Відповісти
а може оставят
а если передадут , то еще неизвестно их ли передадут.... може проведуть по трапу к самолёту каких нибудь гопников в масках, а потом назад привезут никто и знать не будет... а вам - видосик покажут...шо, передали...
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12.08.2020 23:48 Відповісти
"Игра престолов"..Драконів не вистачає..
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12.08.2020 23:48 Відповісти
Скоріш за усе «бацька» вже повіз їх *****, як подарунок та прояв «доброї волі». А ***** йому за це карателів- в Мінськ! Кров'ю затопить протести.
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12.08.2020 23:49 Відповісти
Так і є. Вже два російські військових борта в Мінську сіли. А білоруси кажуть, що ОМОНовці розмовляють з кадировським акцентом. І саме вони звірячать не по дитячому
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12.08.2020 23:52 Відповісти
Россия страна террорист, пока она будет на карте мира на земле не будет
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12.08.2020 23:50 Відповісти
всё эта патамушта Америка в 2014 -м оказалась не "мировым жандармом", а мировым сцыкуном!
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12.08.2020 23:53 Відповісти
А чого не Україні?
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12.08.2020 23:55 Відповісти
А что это теперь такое на мировой арене?
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13.08.2020 00:49 Відповісти
https://mobile.twitter.com/zabugina

від сакрального до сракального..?

https://mobile.twitter.com/zabugina zabugina

https://mobile.twitter.com/zabugina @zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina/status/1293094011519897600 11 авг.

По какой схеме лубянка эвакуирует своих агентов:
09.08-Тихановская заявляет, что не покинет страну.
10.08-КГБ Беларуси заявляет о предотвращении покушения на Тихановскую как на "сакральную жертву".
11.08-Тихановская"сбегает"в Литву.
Ждём, когда"сакральная жертва" вынырнет в мас-кве.

"Сакр. жертва" чья? Луки?
Тогда зачем КГБ Луки вмешивается в процесс по её "спасению"?
"Сакр. жертва" сбегает от кого, если КГБ Лукашенки бдит за её неприкосновенностью?
Если вынырнет в маскве, с её "сакральностью" возникнут вопросы.
Думаю, по задумке сценаристов, - "жертва" спецслужб США или СБУ.
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13.08.2020 00:12 Відповісти
https://mobile.twitter.com/zabugina

https://mobile.twitter.com/zabugina zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina @zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina/status/1293083558538510338 11 авг.

По настоятельной просьбе кремлевских Лука отрубил интернет.
Все новости о Беларуси в режиме нон-стоп сейчас строчат рашистские СМИ.

"Беларуский майдан" вперемешку с "беларуской весной" и "витебской народной республикой".
Говно, пчёлы и мёд.
Только без мёда и пчёл
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13.08.2020 00:15 Відповісти
Ну всё, если уродов не передадут Украине, БелоСруссия в очередной раз проявит себя враждебным Украине государством. Мало того что у них похищают невиновных украинцев (напр. Гриба) и отдают в паРашу, они не отдают явных уродов по запросу от Украины. Т.е. их система гонит только в одну сторону - на пользу паРаши. С учётом всех голосований в международных организациях - без исключения ПРОТИВ Украины, это даёт системно враждебное отношение режима Луки к Украине.

Если Украина не предпримет никаких действий, хотя бы дипломатических демаршей в ответ, страна покажет себя полной тряпкой, и об неё будут уже совсем спокойно вытирать ноги. Все кому захочется. Даже Белоруссия...
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13.08.2020 00:17 Відповісти
ну что?
забрать настоящих преступников
это не цирк(т.е.95 квартал) по делу Шеремета устраивать....
обосрались зелено и жидко
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13.08.2020 00:30 Відповісти
гы... и кто бы сомневался! отдадут да еще и извиняться будут, прощения просить на пузе!
тьфу, тошно
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13.08.2020 00:45 Відповісти
А що СБУ ? Баканов? А янєлохМінє42 знову на сосні айкоси курить... ? С-ка ***#ни ....
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13.08.2020 00:51 Відповісти
А воно їм треба? Вот якби на їх місці були якісь дурачки ...
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13.08.2020 06:37 Відповісти
Не долго музыка играла...
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13.08.2020 01:44 Відповісти
При владі--шути, зрадникі,шпигуни, лохі, обслуга 95 кварталу,невдахі,балаболи,та просто ті яким "какаяразніца". Ви хочете щоб це лайно захищало українські інтереси на міжнародній арені,ви хочете.щоб вони думали за український народ?Не будьте наївні. ПОТРІБНО повертата "баригу" Порошенко--бо Україна згине Пять років ообливали людину лайном,безбожно брехали---ті хто зараз при владі. А все получається НАВПАКИ.
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13.08.2020 05:50 Відповісти
чому за 5 років його правління, Медведчук і К не сіли до буцигарні, а лише скупили ЗМІ? Чому на Сході не було бізпілотників і АДЕКВАТНИХ ВІДПОВІДЕЙ на удари з боку рашистів? Чому закон про українську мову він підписав лиша після обрання зеленого *****, а не значно раніше?? І таких питань багато...
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13.08.2020 07:29 Відповісти
Пока наша власть несвязно мычит, кацапы заводят в Беларусь свои силы на «помощь» Луке. И параллельно поливает его в своих СМИ дерьмом, чего он и заслужил. Идёт гибридная операция, по захвату власти в Беларуси. Схема немного видоизменилась, с 2014года, но суть одна, и вагнеровцы свою роль сыграли тоже. А какие то ослы в Киеве думали, что их отдадут Украине, пишут всякий бред про спецоперацию СБУ, что тоже срежесировано в Кремле....
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13.08.2020 07:17 Відповісти
Вони для того туди і приїхали, налякати білорусів, що хочуть змінити Лукаша. А наші вчора з прокуратури відправили запит, вчора, не в день затримання. І не для того, щоб їх отримати, а для того щоб вам лохи показатти, що ми цього бажали.
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13.08.2020 07:59 Відповісти
А шо такое, бубочка же обищал))
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13.08.2020 08:48 Відповісти
Злочинці мають відповідати перед Україною. Тому можливу передачу вагнеровців з РБ в РФ слід розглядати як зрадницькі дії президента України.
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13.08.2020 09:19 Відповісти
Ким Чен Лу всегда договорится с Ким Чен Пу! Два выживших из ума недофашика-диктатора...
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13.08.2020 09:25 Відповісти
 
 