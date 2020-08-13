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Новости Революция в Беларуси
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МИД призывает украинцев не ездить в Беларусь

МИД призывает украинцев не ездить в Беларусь

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины не посещать территорию Беларуси до стабилизации там ситуации.

Об этом сказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Министерство иностранных дел выдает новую рекомендацию гражданам Украины воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших объявлений. Я призываю наших соотечественников прислушаться к рекомендациям Министерства иностранных дел – это позволит им избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть", - сказал он.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) МИД (7030) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+2
В первую очередь гавноедов запоребриковых вроде тебя
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13.08.2020 11:09 Ответить
+2
Приезжвйте к нам на Калыму,нет лучше.....
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13.08.2020 11:18 Ответить
+1
Утилізовані ?
Ви смакували, коли писали те слово стосовно загиблих ?
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13.08.2020 12:09 Ответить
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Сепаров что ли?
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13.08.2020 11:09 Ответить
оцього довбня -" андрюшу сміцького"
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13.08.2020 11:39 Ответить
В первую очередь гавноедов запоребриковых вроде тебя
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13.08.2020 11:09 Ответить
Они туда не ногой, по мордасам можно БЕСПЛАТНО получить.
Лучше возле зРады и офиса преЗЕдента тусоваться: никто не пресанет, музычку можно послушать и рошенками угощают.
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13.08.2020 11:26 Ответить
Одразу видно, що ви з кацапії.
І ніфіга не знаєте про Майдан.
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13.08.2020 11:40 Ответить
Те кто был на майдане утилизированы в Илловайском котле, на горе Карачун и т.д. по Донбассу.
Те что сейчас тусуются, то так подобие, три часа постояли, поорали, отработали пайку и домой или общежития.
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13.08.2020 11:47 Ответить
Утилізовані ?
Ви смакували, коли писали те слово стосовно загиблих ?
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13.08.2020 12:09 Ответить
От этого суть меняется? Когда людей вывели под танки на расстрел КАК это называется?
По мне, это избавились от ненужных людей, мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
Так же как Сашка Белого тоже грохнули, и сказали типа самоубился. Скрябин тоже рот открыл против Петра - внезапно в ДТП под грузовик заехал...
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13.08.2020 12:15 Ответить
Пішла кремлівська методичка..
Особливо про Скрябіна.
Кацапи винні в смерті українців під Іловайськом. ВИКЛЮЧНО кацапи.
А Сашка вбив Аваков за бурштин. Та і все.
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13.08.2020 12:20 Ответить
На нещастя для московитів Майдан неможливо знищити, бо занадто багато людей приймало там участь.
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13.08.2020 12:13 Ответить
Еще как можно, накажи невиновных, оправдай виноватых...
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13.08.2020 12:16 Ответить
Це теж не допоможе.
Хоча ви і маєте надію, але ніт...
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13.08.2020 12:21 Ответить
"...отработали пайку"

ван'я, ти дурний, як та табуретка. До твоєї тями, Госдєп не на мить не припиняв наше фінансування, себто "пайка" нам всім надходить регулярно. Ми всі сидимо виключно на "пайці". Так ще гірше - обсяги "пайки" нам підняли! ван'я, тобі з цим треба щось негайно робити. Накрайняк, негайно повідомь своїх куратрів про це.
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13.08.2020 12:23 Ответить
Приезжвйте к нам на Калыму,нет лучше.....
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13.08.2020 11:18 Ответить
Значит будут расстрелы
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13.08.2020 13:55 Ответить
 
 