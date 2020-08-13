МИД призывает украинцев не ездить в Беларусь
Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины не посещать территорию Беларуси до стабилизации там ситуации.
Об этом сказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Министерство иностранных дел выдает новую рекомендацию гражданам Украины воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших объявлений. Я призываю наших соотечественников прислушаться к рекомендациям Министерства иностранных дел – это позволит им избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть", - сказал он.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Лучше возле зРады и офиса преЗЕдента тусоваться: никто не пресанет, музычку можно послушать и рошенками угощают.
І ніфіга не знаєте про Майдан.
Те что сейчас тусуются, то так подобие, три часа постояли, поорали, отработали пайку и домой или общежития.
Ви смакували, коли писали те слово стосовно загиблих ?
По мне, это избавились от ненужных людей, мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
Так же как Сашка Белого тоже грохнули, и сказали типа самоубился. Скрябин тоже рот открыл против Петра - внезапно в ДТП под грузовик заехал...
Особливо про Скрябіна.
Кацапи винні в смерті українців під Іловайськом. ВИКЛЮЧНО кацапи.
А Сашка вбив Аваков за бурштин. Та і все.
Хоча ви і маєте надію, але ніт...
ван'я, ти дурний, як та табуретка. До твоєї тями, Госдєп не на мить не припиняв наше фінансування, себто "пайка" нам всім надходить регулярно. Ми всі сидимо виключно на "пайці". Так ще гірше - обсяги "пайки" нам підняли! ван'я, тобі з цим треба щось негайно робити. Накрайняк, негайно повідомь своїх куратрів про це.