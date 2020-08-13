МЗС закликає українців не їздити в Білорусь

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України не відвідувати територію Білорусі до стабілізації там ситуації.

Про це сказав глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Міністерство закордонних справ видає нову рекомендацію громадянам України утриматися від поїздок до Республіки Білорусь до стабілізації ситуації в цій країні і подальших оголошень. Я закликаю наших співвітчизників прислухатися до рекомендацій Міністерства закордонних справ - це дозволить їм уникнути, м'яко кажучи, дуже складних ситуацій, в які вони можуть потрапити", - сказав він.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.