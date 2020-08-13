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Новини Революція в Білорусі
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МЗС закликає українців не їздити в Білорусь

МЗС закликає українців не їздити в Білорусь

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України не відвідувати територію Білорусі до стабілізації там ситуації.

Про це сказав глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Міністерство закордонних справ видає нову рекомендацію громадянам України утриматися від поїздок до Республіки Білорусь до стабілізації ситуації в цій країні і подальших оголошень. Я закликаю наших співвітчизників прислухатися до рекомендацій Міністерства закордонних справ - це дозволить їм уникнути, м'яко кажучи, дуже складних ситуацій, в які вони можуть потрапити", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Шевченко: У Білорусі протестують, бо людям "нудно", їм "приїлася стабільність"

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) МЗС (4202) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+2
В первую очередь гавноедов запоребриковых вроде тебя
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13.08.2020 11:09 Відповісти
+2
Приезжвйте к нам на Калыму,нет лучше.....
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13.08.2020 11:18 Відповісти
+1
Утилізовані ?
Ви смакували, коли писали те слово стосовно загиблих ?
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13.08.2020 12:09 Відповісти
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Сепаров что ли?
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13.08.2020 11:09 Відповісти
оцього довбня -" андрюшу сміцького"
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13.08.2020 11:39 Відповісти
В первую очередь гавноедов запоребриковых вроде тебя
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13.08.2020 11:09 Відповісти
Они туда не ногой, по мордасам можно БЕСПЛАТНО получить.
Лучше возле зРады и офиса преЗЕдента тусоваться: никто не пресанет, музычку можно послушать и рошенками угощают.
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13.08.2020 11:26 Відповісти
Одразу видно, що ви з кацапії.
І ніфіга не знаєте про Майдан.
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13.08.2020 11:40 Відповісти
Те кто был на майдане утилизированы в Илловайском котле, на горе Карачун и т.д. по Донбассу.
Те что сейчас тусуются, то так подобие, три часа постояли, поорали, отработали пайку и домой или общежития.
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13.08.2020 11:47 Відповісти
Утилізовані ?
Ви смакували, коли писали те слово стосовно загиблих ?
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13.08.2020 12:09 Відповісти
От этого суть меняется? Когда людей вывели под танки на расстрел КАК это называется?
По мне, это избавились от ненужных людей, мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
Так же как Сашка Белого тоже грохнули, и сказали типа самоубился. Скрябин тоже рот открыл против Петра - внезапно в ДТП под грузовик заехал...
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13.08.2020 12:15 Відповісти
Пішла кремлівська методичка..
Особливо про Скрябіна.
Кацапи винні в смерті українців під Іловайськом. ВИКЛЮЧНО кацапи.
А Сашка вбив Аваков за бурштин. Та і все.
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13.08.2020 12:20 Відповісти
На нещастя для московитів Майдан неможливо знищити, бо занадто багато людей приймало там участь.
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13.08.2020 12:13 Відповісти
Еще как можно, накажи невиновных, оправдай виноватых...
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13.08.2020 12:16 Відповісти
Це теж не допоможе.
Хоча ви і маєте надію, але ніт...
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13.08.2020 12:21 Відповісти
"...отработали пайку"

ван'я, ти дурний, як та табуретка. До твоєї тями, Госдєп не на мить не припиняв наше фінансування, себто "пайка" нам всім надходить регулярно. Ми всі сидимо виключно на "пайці". Так ще гірше - обсяги "пайки" нам підняли! ван'я, тобі з цим треба щось негайно робити. Накрайняк, негайно повідомь своїх куратрів про це.
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13.08.2020 12:23 Відповісти
Приезжвйте к нам на Калыму,нет лучше.....
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13.08.2020 11:18 Відповісти
Значит будут расстрелы
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13.08.2020 13:55 Відповісти
 
 