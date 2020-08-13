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Танкер Delfi с одесского пляжа должны отогнать до Дня Независимости, - Криклий

Танкер Delfi с одесского пляжа должны отогнать до Дня Независимости, - Криклий

Компания "Краншип" должна отогнать танкер Delfi с одесского пляжа "Дельфин" в течение двух недель - до Дня Независимости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время посещения авиационного завода в Харькове.

"В течение двух недель, до Дня Независимости, они должны отогнать этот буксир, который стал уже неким временным "символом" на одесском пляже", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что подготовительные работы по поднятию затонувшего у одесского побережья танкера Delfi стартовали.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

Автор: 

День Независимости (1196) Одесса (7953) танкер (150) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+4
Танкер Delfi с одесского пляжа должны отогнать до Дня Независимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 7718
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13.08.2020 13:34 Ответить
+4
Делфі буксир? Шо він меле?
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13.08.2020 13:44 Ответить
+3
при Порохе к Дню Незалежности проводили военные парады

а сейчас ограничатся перетягиванием затонувшего корыта
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13.08.2020 13:54 Ответить
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Танкер Delfi с одесского пляжа должны отогнать до Дня Независимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 7718
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13.08.2020 13:34 Ответить
при Порохе к Дню Незалежности проводили военные парады

а сейчас ограничатся перетягиванием затонувшего корыта
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13.08.2020 13:54 Ответить
Ну да, "бороться с фамилиями" легче чем претворять в жизнь необходимые проекты. Болтунишки вы и обещалкины.
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13.08.2020 13:38 Ответить
Делфі буксир? Шо він меле?
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13.08.2020 13:44 Ответить
Эх п празднику успеть бы... Совки вы...
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13.08.2020 13:50 Ответить
ато!
"Наши достижения и трудовые успехи".... в игре на пианино
утренник в ЗЕльоном детсадике "Украина", скоро
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13.08.2020 13:57 Ответить
А каким боком День Независимости до утонувшего танкера??? Типа чтоб не омрачал наши достижения?? А что мешает оттащить его сейчас? Что, только День Независимости тот единственнй катализатор, который сможет запустить реакцию?
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13.08.2020 13:51 Ответить
ДОСТИЖЕНИЯ ж надо показать.... не только на фортепьяно
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13.08.2020 13:55 Ответить
Добре хоч не до дня "велікАй АктябрьсАй ревАлюции". Який старий пердун патронує цих престарілих "хлопчиків та дівчаток"?
Прибрати танке потрібно так, щоб звести на "0", шкоду довкіллю. А коли саме, це вже друге питання.
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13.08.2020 13:54 Ответить
"Протягом двох тижнів, до Дня Незалежності, вони мають відігнати цей буксир, який став уже якимось тимчасовим "символом" на одеському пляжі. Символом чого, разрухи?
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13.08.2020 13:56 Ответить
Какого года?
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13.08.2020 13:57 Ответить
отогнать, они ему колесики уже приделали, нашли кран и воду?
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13.08.2020 14:08 Ответить
А какого года, простите, что-то недопонял
Впрочем, сделают, все по честному: немного отбуксируют и затопят...
и деньги за работу уже поделили
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13.08.2020 14:24 Ответить
уходи противный
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13.08.2020 14:35 Ответить
Коли подібну дурню творять, так і згадується еталонний совковий маразм "Виполнім план пятілєткі за трі года в чєсть очєрєднога с'єзда КПСС!"

От же совкодрочери... Гидота!
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13.08.2020 14:38 Ответить
В Оман?
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13.08.2020 20:19 Ответить
Тут два выхода: подогнать несколько танков и расхерачить его прямой наводкой.
Или почистить, подкрасить, понавешивать флажков и надувных шариков.
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13.08.2020 22:17 Ответить
 
 