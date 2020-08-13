Танкер Delfi с одесского пляжа должны отогнать до Дня Независимости, - Криклий
Компания "Краншип" должна отогнать танкер Delfi с одесского пляжа "Дельфин" в течение двух недель - до Дня Независимости Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время посещения авиационного завода в Харькове.
"В течение двух недель, до Дня Независимости, они должны отогнать этот буксир, который стал уже неким временным "символом" на одесском пляже", - отметил министр.
Ранее сообщалось, что подготовительные работы по поднятию затонувшего у одесского побережья танкера Delfi стартовали.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.
В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.
По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.
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а сейчас ограничатся перетягиванием затонувшего корыта
"Наши достижения и трудовые успехи".... в игре на пианино
утренник в ЗЕльоном детсадике "Украина", скоро
Прибрати танке потрібно так, щоб звести на "0", шкоду довкіллю. А коли саме, це вже друге питання.
Впрочем, сделают, все по честному: немного отбуксируют и затопят...
и деньги за работу уже поделили
От же совкодрочери... Гидота!
Или почистить, подкрасить, понавешивать флажков и надувных шариков.