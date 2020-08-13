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Новини
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Танкер Delfi з одеського пляжу мають відігнати до Дня Незалежності, - Криклій

Танкер Delfi з одеського пляжу мають відігнати до Дня Незалежності, - Криклій

Компанія "Краншип" має відігнати танкер Delfi з одеського пляжу "Дельфін" протягом двох тижнів - до Дня Незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час відвідування авіаційного заводу в Харкові.

"Протягом двох тижнів, до Дня Незалежності, вони мають відігнати цей буксир, який став уже якимось тимчасовим "символом" на одеському пляжі", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договір на підйом танкера Delfi підписано, почалися підготовчі роботи, - Криклій

Раніше повідомлялося, що підготовчі роботи з підняття затонулого біля одеського узбережжя танкера Delfi стартували.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно . З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

Автор: 

День Незалежності (701) Одеса (5538) танкер (359) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+4
Танкер Delfi с одесского пляжа должны отогнать до Дня Независимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 7718
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13.08.2020 13:34 Відповісти
+4
Делфі буксир? Шо він меле?
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13.08.2020 13:44 Відповісти
+3
при Порохе к Дню Незалежности проводили военные парады

а сейчас ограничатся перетягиванием затонувшего корыта
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13.08.2020 13:54 Відповісти
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Танкер Delfi с одесского пляжа должны отогнать до Дня Независимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 7718
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13.08.2020 13:34 Відповісти
при Порохе к Дню Незалежности проводили военные парады

а сейчас ограничатся перетягиванием затонувшего корыта
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13.08.2020 13:54 Відповісти
Ну да, "бороться с фамилиями" легче чем претворять в жизнь необходимые проекты. Болтунишки вы и обещалкины.
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13.08.2020 13:38 Відповісти
Делфі буксир? Шо він меле?
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13.08.2020 13:44 Відповісти
Эх п празднику успеть бы... Совки вы...
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13.08.2020 13:50 Відповісти
ато!
"Наши достижения и трудовые успехи".... в игре на пианино
утренник в ЗЕльоном детсадике "Украина", скоро
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13.08.2020 13:57 Відповісти
А каким боком День Независимости до утонувшего танкера??? Типа чтоб не омрачал наши достижения?? А что мешает оттащить его сейчас? Что, только День Независимости тот единственнй катализатор, который сможет запустить реакцию?
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13.08.2020 13:51 Відповісти
ДОСТИЖЕНИЯ ж надо показать.... не только на фортепьяно
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13.08.2020 13:55 Відповісти
Добре хоч не до дня "велікАй АктябрьсАй ревАлюции". Який старий пердун патронує цих престарілих "хлопчиків та дівчаток"?
Прибрати танке потрібно так, щоб звести на "0", шкоду довкіллю. А коли саме, це вже друге питання.
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13.08.2020 13:54 Відповісти
"Протягом двох тижнів, до Дня Незалежності, вони мають відігнати цей буксир, який став уже якимось тимчасовим "символом" на одеському пляжі. Символом чого, разрухи?
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13.08.2020 13:56 Відповісти
Какого года?
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13.08.2020 13:57 Відповісти
отогнать, они ему колесики уже приделали, нашли кран и воду?
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13.08.2020 14:08 Відповісти
А какого года, простите, что-то недопонял
Впрочем, сделают, все по честному: немного отбуксируют и затопят...
и деньги за работу уже поделили
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13.08.2020 14:24 Відповісти
уходи противный
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13.08.2020 14:35 Відповісти
Коли подібну дурню творять, так і згадується еталонний совковий маразм "Виполнім план пятілєткі за трі года в чєсть очєрєднога с'єзда КПСС!"

От же совкодрочери... Гидота!
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13.08.2020 14:38 Відповісти
В Оман?
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13.08.2020 20:19 Відповісти
Тут два выхода: подогнать несколько танков и расхерачить его прямой наводкой.
Или почистить, подкрасить, понавешивать флажков и надувных шариков.
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13.08.2020 22:17 Відповісти
 
 