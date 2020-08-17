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Новости Революция в Беларуси
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Работники еще двух белорусских предприятий присоединились к забастовке

Работники еще двух белорусских предприятий присоединились к забастовке

На крупных белорусских предприятиях с начала протестных акций выражают несогласие с происходящим в стране, требуют остановить насилие со стороны силовиков, освободить задержанных и политзаключенных, провести новые честные выборы. Работники объявляют забастовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, к забастовке присоединились коллективы "Беларуськалия" и "Нафтана".

На первом предприятии 14 августа проходила встреча с руководством, однако собравшиеся "не получили ни одного вразумительного ответа на заданные вопросы".

Авторы обращения объявляют, что присоединятся к общенациональной забастовке с 8:00 утра 17 августа 2020 года.

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"Она будет заключаться в остановке всех горнодобывающих и проходческих комплексов и отделений силивинитных обогатительных фабрик, а также выполнения работ на вспомогательных цехах. Это будет происходить до полного и безоговорочного выполнения наших требований", - говорится в обращении работников "Беларуськалия".

Требования у коллектива следующие: освобождение всех политических заключенных и участников мирных акций; незамедлительная отставка Александра Лукашенко; проведение честных и прозрачных выборов с открытым подсчетом голосов и при участии международных организаций и независимых наблюдателей; проведение открытого независимого расследования фактов применения непропорциональной силы, издевательств и пыток в отношении мирных граждан со стороны силовиков; отмена контрактной системы как инструмента давления на рабочих.

В открытом обращении работников "Нафтана" также выражается солидарность с народом Беларуси.

"Мы заявляем: у нас нет доверия к действующей власти, так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране. Белорусам страшно выйти на улицу, страшно высказать свою позицию, страшно сделать и отстаивать свой выбор. Избирательная кампания по выборам президента, прошедшая в Республике Беларусь в 2020 г., была проведена с многочисленными нарушениями и провокациями со стороны власти: аресты кандидатов, ограничение присутствия на участках независимых наблюдателей, непрозрачный подсчет голосов, фальсификации, запугивание членов участков избирательных комиссий. Мы не признаем результаты этих выборов, как и многие граждане нашей страны", - подчеркивается в обращении.

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Авторы высказываются против репрессий и требуют отставки Александра Лукашенко с поста президента; отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной; освобождения всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании и мирных акций протеста, связанных с ней; прекращения насилия и преследования со стороны сотрудников силовых структур в адрес мирных граждан; расследования всех случаев насилия над мирными протестующими и привлечение к ответственности виновных; проведения новых, честных и прозрачных выборов с допуском международных и независимых наблюдателей и прозрачным подсчетом голосов.

"В случае невыполнения требования пп. 1 в 14-дневный срок мы, работники ОАО "Нафтан", согласно ч. 3 статьи 41 Конституции Республики Беларусь, хотим воспользоваться своим правом на забастовку для выражения обеспокоенности и защиты наших социальных и политических интересов. Мы не посягаем на национальную безопасность или нарушение общественного порядка. Только мирное и свободное волеизъявление работников. Забастовка состоится на территории центральной проходной ОАО "Нафтан": ежедневно, в период с 12:00 до 15:00 до неопределенного срока. В случае невыполнения наших требований в полном объеме мы будем вынуждены остановить технологический процесс на работающих цехах и производствах для обеспечения безопасности", - говорится в обращении.

Напомним, в общенациональной забастовке в Беларуси присоединились работники столичного метрополитена, "Белшины", "Беларуськалия" и прочих предприятий. Сотни рабочих бастуют на БелАЗе, одном из крупнейших предприятий Беларуси. Работники Минского автомобильного завода отказываются работать, они требуют отставки Лукашенко и проведения честных выборов.

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что рабочие не смогут вернуться на свои рабочие места, если покинут их для участия в забастовках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Белорусском метзаводе из-за нечестных выборов бастуют рабочие: 60 человек задержаны, - СМИ

Автор: 

Беларусь (7937) забастовка (321) протест (5871)


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Топ комментарии
+22
А вот это уже совсем хорошо:

забастовка "простых трудяг" на крупнейших предприятиях полностью выбивает козырь у совково-лукашовской пропаганды, пытающейся представить протесты, как бунт зажравшихся столичных интеллигентов и студентов, проплаченных западными грантами.

Рабочий класс теперь уже выступает против совково-коммуняцкого фюрерка Лукашеску...

На огромный завод ОМОН уже не пришлёшь... Работяги могут уложить мордой в землю этих наёмных псов режима, встретив их обрезками арматуры, а не цветами, как минские студентки...
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17.08.2020 02:24 Ответить
+15
в центре Европы, средь бела дня - тысячи людей - были взяты в заложники и измывались над ними сутками - пытки голодом, остутствием сна и возможности ходить в туалет, пытки, избиения и издевательства часами над мирными людьми.. это война против народа, которую объявил режим лукашеску..
это терроризм..
без суда и следствия, заложников не просто избивают - их калечат и убивают те, кто получает зарплату из бюджета..
садистов спустили на людей, как свору собак на мясо.. и за это - должны ответить вся власть в Беларуси и лукашеску персонально
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17.08.2020 02:33 Ответить
+13
Бєларусь лише на початку шляху, але чи встигне вона пройти цей шлях? Більшість бєларусів хочуть нових виборів, що правильно. При цьому вони не мають лідера та не розуміють куди їм рухатися. Російський і місцевий ОМОН знає як топити протестантів у крові та має мету вбивати і зробити все "русскім міром". Так, що часу на зміни свідомості бєларуської вати практично нема.
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17.08.2020 02:44 Ответить
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Работники еще двух белорусских предприятий присоединились к забастовке - Цензор.НЕТ 9679
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17.08.2020 06:25 Ответить
Если сябры выгнав бацьку, построят нормальную страну, мне как украинцу будет стыдно за нас. Что после оранжевой революции и революции достоинства у нас в Украине такой коррумпированный звиздец, что люди вынуждены работы для выживания по Польшам искать. После аннексии Крыма были уверены, что мы построим такую европейскую экономику, что крымчане пожалеют. А по факту, до уровня жизни времен Януковича нам как до Луны рачки. Стыдно за страну.
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17.08.2020 06:58 Ответить
А если не построят? А наоборот- потеряют независимость и будут оккупированы Москвой?
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17.08.2020 07:06 Ответить
Я честно говоря не знаю, что сказать. Такое ощущение, что нас с свободой поимели. Да мы от Москвы свободны. Но тарифы выросли, олигархи при власти, зарплаты нищенские и света в конце туннеля не видно. Не нужно писать, что работать брльше надо, у меня ещё более-менее, так как бизнес небольшой за границей. Но друзья вынуждены были уехать в Польшу и там батрачить, а моя мама, без моей помощи оплатить коммуналку и ещё чтобы на еду осталось уже не в стоянии. Вы все радуетесь за братский белорусский народ. Но мне лично почему-то грустно.
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17.08.2020 07:16 Ответить
Тариф на газ сейчас в 3 раза упал по сравнению с началом войны. На 300%. Так что сказочка про тарифы отпадает.
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17.08.2020 07:32 Ответить
Та вы шо??? Точно не в Украине живете. Сейчас установили общие газовые счетчики на подъезды и по ним мы платим среднее со всего подъезда и служебных расходов газа и получается где то в 8-10 раз больше, чем раньше платили.
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17.08.2020 07:36 Ответить
Ты идиот. Именно из-за таких как ты я и подумываю сменить гражданство. Может и газ и подешевел на закупке, но выросла абонплата на него и появилась новая плата от олигархов, для нас лохов, за его транспортировку. И я не по платежам не вижу уменьшения.
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17.08.2020 07:55 Ответить
Ну да, натворили в Украине делов и деру. А думали олигархи лучше жизнь украинцам устроят? Ты гражданство хочешь сменить, потому что при нынешней власти нет лучшего будущего у Украины, а не из-за того что в Украине еще есть люди, которые правду говорят.
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17.08.2020 07:59 Ответить
А как они построят? Продукция их заводов за бугром не котируется. Значит закроют заводы и будет массовая безработица. Лечение у них и образование пока бесплатное - будет платное - значит больше болеть и меньше образованных у них будет, или это хорошо? Пенсия у них сейчас почти в четыре раза больше чем в Украине, неужели олигархи им еще большую пенсию устроят или такую так они нам, украинцам устроили? На чем поднимется Белорусь, когда уже начался мировой экономический кризис? На чем???
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17.08.2020 07:07 Ответить
"до уровня жизни времен Януковича нам как до Луны рачки" - середня з/п в доларах США в 2020-му році (424 долл) побила абсолютний рекорд за всю історію України
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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17.08.2020 07:27 Ответить
До речі для порівняння в Білорусі середня з/п 505 долл. А ціни в Білорусі набагато вищі.
Далі досить детальний аналіз цін на товари та послуги в Києві та Мінську https://lamastravels.in.ua/other/ukraine-belarus-standard-of-living-132
Ще один момент. Статистика статистикою а на реальний рівень доходів значно впливає тіньова економіка і тіньові з/п. В Україні це дуже розповсюджено на відміну від білорусів. Тут дуже значна частина населення отримує офіційну з/п в 200 долл (або взагалі 0) а реально в конверті 700-800. Ну наприклад за останні 5-6 років я не зустрічав жодного живого будівельника, який би працював офіційно.
От такі пироги...
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17.08.2020 07:30 Ответить
Ну а пенсии??? Все мои знакомые имеют пенсию 62 доллара, это после последнего повышения. Как на нее прожить? Это же 200 долларов, как у белорусов.
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17.08.2020 07:34 Ответить
В Донецке были самые высокие зарплаты и пенсии по Украине. Теперь они пятый месяц без украинских пенсий сидят из-за оккупации и карантина.
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17.08.2020 07:35 Ответить
Им же Россия тоже пенсии платит. А вот как украинцам прожить на их 62 доллара пенсии?
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17.08.2020 07:39 Ответить
А мали б сидіти шостий рік.
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17.08.2020 08:13 Ответить
Тоді треба тількі будівельні заклади освіти залишити, решту випхати до Польщі а пенсів в газенвагени.. і заживемо
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17.08.2020 07:54 Ответить
Во-во Родителей своих тоже в газенваген пошлешь? А то и сам постареешь...Га?
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17.08.2020 08:01 Ответить
Что ты мне эту маячню пишешь? Высокая средняя зарплата говорит о том, что есть прослойка населения, которая зарабатывает намного больше среднестатистического большинства. У кого это в регионах такая зарплата?
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17.08.2020 07:38 Ответить
Я пенсию имею ввиду. У большинства украинцев именно такая пенсия - 62 доллара.
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17.08.2020 07:45 Ответить
Чмо сокодрочерское, а что ти сделал что би иметь нормальную пенсию? Ти ведь всю жизнь комьюнизму строил! И где оно? После развала совка голосовал за коммуняк и руснявих призвостней, не так ли? Тебя и етой пенсии лишить надо за твои труди!
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17.08.2020 08:32 Ответить
Дык в бывшем ГДР все партработники, и работники структур безопасности матеряли не только работу но и стаж для начисления пенсии. Все преподаватели школы потеряли работу, преподаватели в школе были из ФРГ. Все коммунисты должны были пройти мораторий. Этог ничего не было в Украине. Потому кровью до сих пор харкаем.
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17.08.2020 10:43 Ответить
Чудес не бивает Дик. Все должни пройти свои "семь кругов" после 70 лет коммуно рабства. Україна какую-никакую но часть прошла, а они еще в самом начале. Преуспевают только те страни постсовка, которие радикально порвали с коммунизмом и ушли на Запад, в ЕС и НАТО. У Беларусов такой повестки даже не стоит.
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17.08.2020 08:28 Ответить
У белорусов совсем нет олигархатаю Это даёт им преимущество. А всё остальное конечно очень запущено.
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17.08.2020 10:38 Ответить
Зато у них есть колхози, госплан и другие совковие рудименти покруче любих олигархов
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17.08.2020 10:50 Ответить
Все зло и страдания от орды.Но,белорусы это категоричиски отрицают.
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17.08.2020 06:59 Ответить
Сябри не бійтесь "что рабочие не смогут вернуться на свои рабочие места, если покинут их для участия в забастовках.Источник: https://censor.net/n3214095". +уйло не поможе калгазнику в економіці, нехай бацька сам з омонавцями, з усіма держслужбовцями і суддями стають на конвеєр і їдуть до калгазів бульбу копати
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17.08.2020 07:37 Ответить
Чомусь я гадаю, що ТАРАКАН добровільно не піде, прийдеться виносити.
Диктаторів або знищували, або вони втікали.
Потрібно бути готовими, окропити СВОБОДУ кров'ю.

І головне, не допустити вірменський варіант, коли поміняли шило на мило.
На сьогодні головний ворог білоруського народу навіть не ТАРАКАН, а східний сусід.
Народ повинен це зрозуміти.

Україна пройшла через такі випробування і продовжує боротьбу.
Також ще є внутрішній ворог, більш підступний і продажній.
Не вірте паРаші, Білорусь їм потрібна, як колонія.

ЖИЄ БІЛОРУСЬ.
БОРІТЕСЬ - ПОБОРИТЕ.
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17.08.2020 07:37 Ответить
А чего он должен идти если он победил на выборах? Или вы в самом деле думаете, что никогда не работавшая домохозяйка, которую вообще раньше никто не знал и которая сбежала за границу при первых страхах и слезы там льет, что она могла обойти Лукашенко как многолетнего опытного хозяйственника и лидера? Как иужчину с высшим историческим образованием , бывшего руководителя колхоза? Он ведь не свои карманы набивал, все знают что у него нет счетов за границей, все знают что Лукашенко 25 лет на Белорусь работал.
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17.08.2020 07:44 Ответить
А давайте поговорим о реформах, которые мог бы сделать Лукашенко для народа. Я предлагаю ему отменить закон о тунеядстве. Пусть люди сами выбирают - дома им сидеть без денег или на работу идти. Тогда работа на предприятиях будет выглядеть не как обязаловка, а как осознанный выбор. Они же свободы хотят.
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17.08.2020 08:05 Ответить
Просрут страну бульбаши. Глупые романтики приведут к власти олигархат, будут ещё вспоминать как жили у "Христа" за пазухой, как была чистота и порядок, бесплатные медицина и образование, заботу государства о детях, стариках и просо о гражданах, чистоту и отсутствие толп наркоманов на улицах, бандитов, получите закрытые больницы, школы, дурдома... безработицу, беззаконие, нищету, вечные "реформы" и выборы, бешанные тарифы, хаос, бардак и разделение страны))) хай щастить!
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17.08.2020 08:49 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/17/7113265/ Тихановская готовится объявить себя президентом Беларуси
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17.08.2020 08:51 Ответить
Молодец! Так и надо!
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17.08.2020 10:36 Ответить
Жаль мне вас, беларусы, жаль Беларусь. Не ведаете что творите.
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17.08.2020 08:59 Ответить
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