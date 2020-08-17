Работники еще двух белорусских предприятий присоединились к забастовке

На крупных белорусских предприятиях с начала протестных акций выражают несогласие с происходящим в стране, требуют остановить насилие со стороны силовиков, освободить задержанных и политзаключенных, провести новые честные выборы. Работники объявляют забастовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, к забастовке присоединились коллективы "Беларуськалия" и "Нафтана".

На первом предприятии 14 августа проходила встреча с руководством, однако собравшиеся "не получили ни одного вразумительного ответа на заданные вопросы".

Авторы обращения объявляют, что присоединятся к общенациональной забастовке с 8:00 утра 17 августа 2020 года.

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"Она будет заключаться в остановке всех горнодобывающих и проходческих комплексов и отделений силивинитных обогатительных фабрик, а также выполнения работ на вспомогательных цехах. Это будет происходить до полного и безоговорочного выполнения наших требований", - говорится в обращении работников "Беларуськалия".

Требования у коллектива следующие: освобождение всех политических заключенных и участников мирных акций; незамедлительная отставка Александра Лукашенко; проведение честных и прозрачных выборов с открытым подсчетом голосов и при участии международных организаций и независимых наблюдателей; проведение открытого независимого расследования фактов применения непропорциональной силы, издевательств и пыток в отношении мирных граждан со стороны силовиков; отмена контрактной системы как инструмента давления на рабочих.

В открытом обращении работников "Нафтана" также выражается солидарность с народом Беларуси.

"Мы заявляем: у нас нет доверия к действующей власти, так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране. Белорусам страшно выйти на улицу, страшно высказать свою позицию, страшно сделать и отстаивать свой выбор. Избирательная кампания по выборам президента, прошедшая в Республике Беларусь в 2020 г., была проведена с многочисленными нарушениями и провокациями со стороны власти: аресты кандидатов, ограничение присутствия на участках независимых наблюдателей, непрозрачный подсчет голосов, фальсификации, запугивание членов участков избирательных комиссий. Мы не признаем результаты этих выборов, как и многие граждане нашей страны", - подчеркивается в обращении.

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Авторы высказываются против репрессий и требуют отставки Александра Лукашенко с поста президента; отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной; освобождения всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании и мирных акций протеста, связанных с ней; прекращения насилия и преследования со стороны сотрудников силовых структур в адрес мирных граждан; расследования всех случаев насилия над мирными протестующими и привлечение к ответственности виновных; проведения новых, честных и прозрачных выборов с допуском международных и независимых наблюдателей и прозрачным подсчетом голосов.

"В случае невыполнения требования пп. 1 в 14-дневный срок мы, работники ОАО "Нафтан", согласно ч. 3 статьи 41 Конституции Республики Беларусь, хотим воспользоваться своим правом на забастовку для выражения обеспокоенности и защиты наших социальных и политических интересов. Мы не посягаем на национальную безопасность или нарушение общественного порядка. Только мирное и свободное волеизъявление работников. Забастовка состоится на территории центральной проходной ОАО "Нафтан": ежедневно, в период с 12:00 до 15:00 до неопределенного срока. В случае невыполнения наших требований в полном объеме мы будем вынуждены остановить технологический процесс на работающих цехах и производствах для обеспечения безопасности", - говорится в обращении.

Напомним, в общенациональной забастовке в Беларуси присоединились работники столичного метрополитена, "Белшины", "Беларуськалия" и прочих предприятий. Сотни рабочих бастуют на БелАЗе, одном из крупнейших предприятий Беларуси. Работники Минского автомобильного завода отказываются работать, они требуют отставки Лукашенко и проведения честных выборов.

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что рабочие не смогут вернуться на свои рабочие места, если покинут их для участия в забастовках.

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