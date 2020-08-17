Працівники ще двох білоруських підприємств приєдналися до страйку
На великих білоруських підприємствах від початку протестних акцій висловлюють незгоду з тим, що відбувається в країні, вимагають зупинити насильство з боку силовиків, звільнити затриманих і політв'язнів, провести нові чесні вибори. Працівники оголошують страйк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, до страйку приєдналися колективи "Білоруськалію" і "Нафтану".
На першому підприємстві 14 серпня відбулася зустріч із керівництвом, однак присутні "не отримали жодної зрозумілої відповіді на поставлені запитання".
Автори звернення оголошують, що долучаться до загальнонаціонального страйку з 8:00 ранку 17 серпня 2020 року.
"Він полягатиме в зупинці всіх гірничодобувних і прохідницьких комплексів і відділень сильвінітних збагачувальних фабрик, а також виконання робіт на допоміжних цехах. Це відбуватиметься до повного і беззастережного виконання наших вимог", - йдеться у зверненні працівників "Білоруськалій".
Вимоги у колективу такі: звільнення всіх політичних в'язнів і учасників мирних акцій; негайна відставка Олександра Лукашенка; проведення чесних і прозорих виборів з відкритим підрахунком голосів і за участю міжнародних організацій і незалежних спостерігачів; проведення відкритого незалежного розслідування фактів застосування непропорційної сили, знущань і тортур щодо мирних громадян з боку силовиків; скасування контрактної системи як інструменту тиску на робітників.
У відкритому зверненні працівників "Нафтану" також висловлюється солідарність з народом Білорусі.
"Ми заявляємо: у нас немає довіри до чинної влади, оскільки мирні білоруси більше не почуваються в безпеці у своїй власній країні. Білорусам страшно вийти на вулицю, страшно висловити свою позицію, страшно зробити і відстоювати свій вибір. Виборча кампанія з виборів президента, що відбулася в Республіці Білорусь у 2020 р., була проведена з численними порушеннями і провокаціями з боку влади: арешти кандидатів, обмеження присутності на дільницях незалежних спостерігачів, непрозорий підрахунок голосів, фальсифікації, залякування членів дільниць виборчих комісій. Ми не визнаємо результатів цих виборів, як і багато громадян нашої країни", - наголошується у зверненні.
Автори висловлюються проти репресій і вимагають відставки Олександра Лукашенка з поста президента; відставки ЦВК на чолі з Лідією Єрмошиною; звільнення всіх політв'язнів і затриманих під час цієї президентської кампанії і мирних акцій протесту, пов'язаних з нею; припинення насильства і переслідування з боку співробітників силових структур на адресу мирних громадян; розслідування всіх випадків насильства над мирними протестувальниками і притягнення до відповідальності винних; проведення нових, чесних і прозорих виборів з допуском міжнародних і незалежних спостерігачів і прозорим підрахунком голосів.
"У разі невиконання вимоги пп. 1 у 14-денний термін ми, працівники ВАТ "Нафтан", згідно з ч. 3 статті 41 Конституції Республіки Білорусь, хочемо скористатися своїм правом на страйк для висловлення стурбованості і захисту наших соціальних і політичних інтересів. Ми не робимо замах на національну безпеку або порушення громадського порядку. Тільки мирне і вільне волевиявлення працівників. Страйк відбудеться на території центральної прохідної ВАТ "Нафтан": щодня, в період з 12:00 до 15:00 до невизначеного терміну. У разі невиконання наших вимог у повному обсязі ми будемо змушені зупинити технологічний процес на працюючих цехах і виробництвах для гарантування безпеки", - йдеться у зверненні.
Нагадаємо, до загальнонаціонального страйку в Білорусі приєдналися працівники столичного метрополітену, "Білшини", "Білоруськалію" та інших підприємств. Сотні робітників страйкують на БелАЗі, одному з найбільших підприємств Білорусі. Працівники Мінського автомобільного заводу відмовляються працювати, вони вимагають відставки Лукашенка і проведення чесних виборів.
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що робітники не зможуть повернутися на свої робочі місця, якщо залишать їх для участі в страйках.
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https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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Ще один момент. Статистика статистикою а на реальний рівень доходів значно впливає тіньова економіка і тіньові з/п. В Україні це дуже розповсюджено на відміну від білорусів. Тут дуже значна частина населення отримує офіційну з/п в 200 долл (або взагалі 0) а реально в конверті 700-800. Ну наприклад за останні 5-6 років я не зустрічав жодного живого будівельника, який би працював офіційно.
От такі пироги...
Диктаторів або знищували, або вони втікали.
Потрібно бути готовими, окропити СВОБОДУ кров'ю.
І головне, не допустити вірменський варіант, коли поміняли шило на мило.
На сьогодні головний ворог білоруського народу навіть не ТАРАКАН, а східний сусід.
Народ повинен це зрозуміти.
Україна пройшла через такі випробування і продовжує боротьбу.
Також ще є внутрішній ворог, більш підступний і продажній.
Не вірте паРаші, Білорусь їм потрібна, як колонія.
ЖИЄ БІЛОРУСЬ.
БОРІТЕСЬ - ПОБОРИТЕ.