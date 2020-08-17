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Новини Революція в Білорусі
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Працівники ще двох білоруських підприємств приєдналися до страйку

Працівники ще двох білоруських підприємств приєдналися до страйку

На великих білоруських підприємствах від початку протестних акцій висловлюють незгоду з тим, що відбувається в країні, вимагають зупинити насильство з боку силовиків, звільнити затриманих і політв'язнів, провести нові чесні вибори. Працівники оголошують страйк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, до страйку приєдналися колективи "Білоруськалію" і "Нафтану".

На першому підприємстві 14 серпня відбулася зустріч із керівництвом, однак присутні "не отримали жодної зрозумілої відповіді на поставлені запитання".

Автори звернення оголошують, що долучаться до загальнонаціонального страйку з 8:00 ранку 17 серпня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі відбуваються масові страйки на великих підприємствах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Він полягатиме в зупинці всіх гірничодобувних і прохідницьких комплексів і відділень сильвінітних збагачувальних фабрик, а також виконання робіт на допоміжних цехах. Це відбуватиметься до повного і беззастережного виконання наших вимог", - йдеться у зверненні працівників "Білоруськалій".

Вимоги у колективу такі: звільнення всіх політичних в'язнів і учасників мирних акцій; негайна відставка Олександра Лукашенка; проведення чесних і прозорих виборів з відкритим підрахунком голосів і за участю міжнародних організацій і незалежних спостерігачів; проведення відкритого незалежного розслідування фактів застосування непропорційної сили, знущань і тортур щодо мирних громадян з боку силовиків; скасування контрактної системи як інструменту тиску на робітників.

У відкритому зверненні працівників "Нафтану" також висловлюється солідарність з народом Білорусі.

"Ми заявляємо: у нас немає довіри до чинної влади, оскільки мирні білоруси більше не почуваються в безпеці у своїй власній країні. Білорусам страшно вийти на вулицю, страшно висловити свою позицію, страшно зробити і відстоювати свій вибір. Виборча кампанія з виборів президента, що відбулася в Республіці Білорусь у 2020 р., була проведена з численними порушеннями і провокаціями з боку влади: арешти кандидатів, обмеження присутності на дільницях незалежних спостерігачів, непрозорий підрахунок голосів, фальсифікації, залякування членів дільниць виборчих комісій. Ми не визнаємо результатів цих виборів, як і багато громадян нашої країни", - наголошується у зверненні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Айтішники вийшли на страйк у Мінську. ВІДЕО

Автори висловлюються проти репресій і вимагають відставки Олександра Лукашенка з поста президента; відставки ЦВК на чолі з Лідією Єрмошиною; звільнення всіх політв'язнів і затриманих під час цієї президентської кампанії і мирних акцій протесту, пов'язаних з нею; припинення насильства і переслідування з боку співробітників силових структур на адресу мирних громадян; розслідування всіх випадків насильства над мирними протестувальниками і притягнення до відповідальності винних; проведення нових, чесних і прозорих виборів з допуском міжнародних і незалежних спостерігачів і прозорим підрахунком голосів.

"У разі невиконання вимоги пп. 1 у 14-денний термін ми, працівники ВАТ "Нафтан", згідно з ч. 3 статті 41 Конституції Республіки Білорусь, хочемо скористатися своїм правом на страйк для висловлення стурбованості і захисту наших соціальних і політичних інтересів. Ми не робимо замах на національну безпеку або порушення громадського порядку. Тільки мирне і вільне волевиявлення працівників. Страйк відбудеться на території центральної прохідної ВАТ "Нафтан": щодня, в період з 12:00 до 15:00 до невизначеного терміну. ​​У разі невиконання наших вимог у повному обсязі ми будемо змушені зупинити технологічний процес на працюючих цехах і виробництвах для гарантування безпеки", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, до загальнонаціонального страйку в Білорусі приєдналися працівники столичного метрополітену, "Білшини", "Білоруськалію" та інших підприємств. Сотні робітників страйкують на БелАЗі, одному з найбільших підприємств Білорусі. Працівники Мінського автомобільного заводу відмовляються працювати, вони вимагають відставки Лукашенка і проведення чесних виборів.

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що робітники не зможуть повернутися на свої робочі місця, якщо залишать їх для участі в страйках.

Також читайте: На Білоруському метзаводі через нечесні вибори страйкують робітники: 60 осіб затримано, - ЗМІ

Автор: 

Білорусь (7987) страйк (208) протест (2411)


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Топ коментарі
+22
А вот это уже совсем хорошо:

забастовка "простых трудяг" на крупнейших предприятиях полностью выбивает козырь у совково-лукашовской пропаганды, пытающейся представить протесты, как бунт зажравшихся столичных интеллигентов и студентов, проплаченных западными грантами.

Рабочий класс теперь уже выступает против совково-коммуняцкого фюрерка Лукашеску...

На огромный завод ОМОН уже не пришлёшь... Работяги могут уложить мордой в землю этих наёмных псов режима, встретив их обрезками арматуры, а не цветами, как минские студентки...
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17.08.2020 02:24 Відповісти
+15
в центре Европы, средь бела дня - тысячи людей - были взяты в заложники и измывались над ними сутками - пытки голодом, остутствием сна и возможности ходить в туалет, пытки, избиения и издевательства часами над мирными людьми.. это война против народа, которую объявил режим лукашеску..
это терроризм..
без суда и следствия, заложников не просто избивают - их калечат и убивают те, кто получает зарплату из бюджета..
садистов спустили на людей, как свору собак на мясо.. и за это - должны ответить вся власть в Беларуси и лукашеску персонально
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17.08.2020 02:33 Відповісти
+13
Бєларусь лише на початку шляху, але чи встигне вона пройти цей шлях? Більшість бєларусів хочуть нових виборів, що правильно. При цьому вони не мають лідера та не розуміють куди їм рухатися. Російський і місцевий ОМОН знає як топити протестантів у крові та має мету вбивати і зробити все "русскім міром". Так, що часу на зміни свідомості бєларуської вати практично нема.
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17.08.2020 02:44 Відповісти
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Работники еще двух белорусских предприятий присоединились к забастовке - Цензор.НЕТ 9679
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17.08.2020 06:25 Відповісти
Если сябры выгнав бацьку, построят нормальную страну, мне как украинцу будет стыдно за нас. Что после оранжевой революции и революции достоинства у нас в Украине такой коррумпированный звиздец, что люди вынуждены работы для выживания по Польшам искать. После аннексии Крыма были уверены, что мы построим такую европейскую экономику, что крымчане пожалеют. А по факту, до уровня жизни времен Януковича нам как до Луны рачки. Стыдно за страну.
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17.08.2020 06:58 Відповісти
А если не построят? А наоборот- потеряют независимость и будут оккупированы Москвой?
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17.08.2020 07:06 Відповісти
Я честно говоря не знаю, что сказать. Такое ощущение, что нас с свободой поимели. Да мы от Москвы свободны. Но тарифы выросли, олигархи при власти, зарплаты нищенские и света в конце туннеля не видно. Не нужно писать, что работать брльше надо, у меня ещё более-менее, так как бизнес небольшой за границей. Но друзья вынуждены были уехать в Польшу и там батрачить, а моя мама, без моей помощи оплатить коммуналку и ещё чтобы на еду осталось уже не в стоянии. Вы все радуетесь за братский белорусский народ. Но мне лично почему-то грустно.
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17.08.2020 07:16 Відповісти
Тариф на газ сейчас в 3 раза упал по сравнению с началом войны. На 300%. Так что сказочка про тарифы отпадает.
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17.08.2020 07:32 Відповісти
Та вы шо??? Точно не в Украине живете. Сейчас установили общие газовые счетчики на подъезды и по ним мы платим среднее со всего подъезда и служебных расходов газа и получается где то в 8-10 раз больше, чем раньше платили.
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17.08.2020 07:36 Відповісти
Ты идиот. Именно из-за таких как ты я и подумываю сменить гражданство. Может и газ и подешевел на закупке, но выросла абонплата на него и появилась новая плата от олигархов, для нас лохов, за его транспортировку. И я не по платежам не вижу уменьшения.
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17.08.2020 07:55 Відповісти
Ну да, натворили в Украине делов и деру. А думали олигархи лучше жизнь украинцам устроят? Ты гражданство хочешь сменить, потому что при нынешней власти нет лучшего будущего у Украины, а не из-за того что в Украине еще есть люди, которые правду говорят.
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17.08.2020 07:59 Відповісти
А как они построят? Продукция их заводов за бугром не котируется. Значит закроют заводы и будет массовая безработица. Лечение у них и образование пока бесплатное - будет платное - значит больше болеть и меньше образованных у них будет, или это хорошо? Пенсия у них сейчас почти в четыре раза больше чем в Украине, неужели олигархи им еще большую пенсию устроят или такую так они нам, украинцам устроили? На чем поднимется Белорусь, когда уже начался мировой экономический кризис? На чем???
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17.08.2020 07:07 Відповісти
"до уровня жизни времен Януковича нам как до Луны рачки" - середня з/п в доларах США в 2020-му році (424 долл) побила абсолютний рекорд за всю історію України
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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17.08.2020 07:27 Відповісти
До речі для порівняння в Білорусі середня з/п 505 долл. А ціни в Білорусі набагато вищі.
Далі досить детальний аналіз цін на товари та послуги в Києві та Мінську https://lamastravels.in.ua/other/ukraine-belarus-standard-of-living-132
Ще один момент. Статистика статистикою а на реальний рівень доходів значно впливає тіньова економіка і тіньові з/п. В Україні це дуже розповсюджено на відміну від білорусів. Тут дуже значна частина населення отримує офіційну з/п в 200 долл (або взагалі 0) а реально в конверті 700-800. Ну наприклад за останні 5-6 років я не зустрічав жодного живого будівельника, який би працював офіційно.
От такі пироги...
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17.08.2020 07:30 Відповісти
Ну а пенсии??? Все мои знакомые имеют пенсию 62 доллара, это после последнего повышения. Как на нее прожить? Это же 200 долларов, как у белорусов.
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17.08.2020 07:34 Відповісти
В Донецке были самые высокие зарплаты и пенсии по Украине. Теперь они пятый месяц без украинских пенсий сидят из-за оккупации и карантина.
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17.08.2020 07:35 Відповісти
Им же Россия тоже пенсии платит. А вот как украинцам прожить на их 62 доллара пенсии?
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17.08.2020 07:39 Відповісти
А мали б сидіти шостий рік.
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17.08.2020 08:13 Відповісти
Тоді треба тількі будівельні заклади освіти залишити, решту випхати до Польщі а пенсів в газенвагени.. і заживемо
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17.08.2020 07:54 Відповісти
Во-во Родителей своих тоже в газенваген пошлешь? А то и сам постареешь...Га?
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17.08.2020 08:01 Відповісти
Что ты мне эту маячню пишешь? Высокая средняя зарплата говорит о том, что есть прослойка населения, которая зарабатывает намного больше среднестатистического большинства. У кого это в регионах такая зарплата?
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17.08.2020 07:38 Відповісти
Я пенсию имею ввиду. У большинства украинцев именно такая пенсия - 62 доллара.
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17.08.2020 07:45 Відповісти
Чмо сокодрочерское, а что ти сделал что би иметь нормальную пенсию? Ти ведь всю жизнь комьюнизму строил! И где оно? После развала совка голосовал за коммуняк и руснявих призвостней, не так ли? Тебя и етой пенсии лишить надо за твои труди!
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17.08.2020 08:32 Відповісти
Дык в бывшем ГДР все партработники, и работники структур безопасности матеряли не только работу но и стаж для начисления пенсии. Все преподаватели школы потеряли работу, преподаватели в школе были из ФРГ. Все коммунисты должны были пройти мораторий. Этог ничего не было в Украине. Потому кровью до сих пор харкаем.
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17.08.2020 10:43 Відповісти
Чудес не бивает Дик. Все должни пройти свои "семь кругов" после 70 лет коммуно рабства. Україна какую-никакую но часть прошла, а они еще в самом начале. Преуспевают только те страни постсовка, которие радикально порвали с коммунизмом и ушли на Запад, в ЕС и НАТО. У Беларусов такой повестки даже не стоит.
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17.08.2020 08:28 Відповісти
У белорусов совсем нет олигархатаю Это даёт им преимущество. А всё остальное конечно очень запущено.
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17.08.2020 10:38 Відповісти
Зато у них есть колхози, госплан и другие совковие рудименти покруче любих олигархов
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17.08.2020 10:50 Відповісти
Все зло и страдания от орды.Но,белорусы это категоричиски отрицают.
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17.08.2020 06:59 Відповісти
Сябри не бійтесь "что рабочие не смогут вернуться на свои рабочие места, если покинут их для участия в забастовках.Источник: https://censor.net/n3214095". +уйло не поможе калгазнику в економіці, нехай бацька сам з омонавцями, з усіма держслужбовцями і суддями стають на конвеєр і їдуть до калгазів бульбу копати
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17.08.2020 07:37 Відповісти
Чомусь я гадаю, що ТАРАКАН добровільно не піде, прийдеться виносити.
Диктаторів або знищували, або вони втікали.
Потрібно бути готовими, окропити СВОБОДУ кров'ю.

І головне, не допустити вірменський варіант, коли поміняли шило на мило.
На сьогодні головний ворог білоруського народу навіть не ТАРАКАН, а східний сусід.
Народ повинен це зрозуміти.

Україна пройшла через такі випробування і продовжує боротьбу.
Також ще є внутрішній ворог, більш підступний і продажній.
Не вірте паРаші, Білорусь їм потрібна, як колонія.

ЖИЄ БІЛОРУСЬ.
БОРІТЕСЬ - ПОБОРИТЕ.
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17.08.2020 07:37 Відповісти
А чего он должен идти если он победил на выборах? Или вы в самом деле думаете, что никогда не работавшая домохозяйка, которую вообще раньше никто не знал и которая сбежала за границу при первых страхах и слезы там льет, что она могла обойти Лукашенко как многолетнего опытного хозяйственника и лидера? Как иужчину с высшим историческим образованием , бывшего руководителя колхоза? Он ведь не свои карманы набивал, все знают что у него нет счетов за границей, все знают что Лукашенко 25 лет на Белорусь работал.
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17.08.2020 07:44 Відповісти
А давайте поговорим о реформах, которые мог бы сделать Лукашенко для народа. Я предлагаю ему отменить закон о тунеядстве. Пусть люди сами выбирают - дома им сидеть без денег или на работу идти. Тогда работа на предприятиях будет выглядеть не как обязаловка, а как осознанный выбор. Они же свободы хотят.
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17.08.2020 08:05 Відповісти
Просрут страну бульбаши. Глупые романтики приведут к власти олигархат, будут ещё вспоминать как жили у "Христа" за пазухой, как была чистота и порядок, бесплатные медицина и образование, заботу государства о детях, стариках и просо о гражданах, чистоту и отсутствие толп наркоманов на улицах, бандитов, получите закрытые больницы, школы, дурдома... безработицу, беззаконие, нищету, вечные "реформы" и выборы, бешанные тарифы, хаос, бардак и разделение страны))) хай щастить!
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17.08.2020 08:49 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/17/7113265/ Тихановская готовится объявить себя президентом Беларуси
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17.08.2020 08:51 Відповісти
Молодец! Так и надо!
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17.08.2020 10:36 Відповісти
Жаль мне вас, беларусы, жаль Беларусь. Не ведаете что творите.
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17.08.2020 08:59 Відповісти
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