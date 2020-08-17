Працівники ще двох білоруських підприємств приєдналися до страйку

На великих білоруських підприємствах від початку протестних акцій висловлюють незгоду з тим, що відбувається в країні, вимагають зупинити насильство з боку силовиків, звільнити затриманих і політв'язнів, провести нові чесні вибори. Працівники оголошують страйк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, до страйку приєдналися колективи "Білоруськалію" і "Нафтану".

На першому підприємстві 14 серпня відбулася зустріч із керівництвом, однак присутні "не отримали жодної зрозумілої відповіді на поставлені запитання".

Автори звернення оголошують, що долучаться до загальнонаціонального страйку з 8:00 ранку 17 серпня 2020 року.

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"Він полягатиме в зупинці всіх гірничодобувних і прохідницьких комплексів і відділень сильвінітних збагачувальних фабрик, а також виконання робіт на допоміжних цехах. Це відбуватиметься до повного і беззастережного виконання наших вимог", - йдеться у зверненні працівників "Білоруськалій".

Вимоги у колективу такі: звільнення всіх політичних в'язнів і учасників мирних акцій; негайна відставка Олександра Лукашенка; проведення чесних і прозорих виборів з відкритим підрахунком голосів і за участю міжнародних організацій і незалежних спостерігачів; проведення відкритого незалежного розслідування фактів застосування непропорційної сили, знущань і тортур щодо мирних громадян з боку силовиків; скасування контрактної системи як інструменту тиску на робітників.

У відкритому зверненні працівників "Нафтану" також висловлюється солідарність з народом Білорусі.

"Ми заявляємо: у нас немає довіри до чинної влади, оскільки мирні білоруси більше не почуваються в безпеці у своїй власній країні. Білорусам страшно вийти на вулицю, страшно висловити свою позицію, страшно зробити і відстоювати свій вибір. Виборча кампанія з виборів президента, що відбулася в Республіці Білорусь у 2020 р., була проведена з численними порушеннями і провокаціями з боку влади: арешти кандидатів, обмеження присутності на дільницях незалежних спостерігачів, непрозорий підрахунок голосів, фальсифікації, залякування членів дільниць виборчих комісій. Ми не визнаємо результатів цих виборів, як і багато громадян нашої країни", - наголошується у зверненні.

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Автори висловлюються проти репресій і вимагають відставки Олександра Лукашенка з поста президента; відставки ЦВК на чолі з Лідією Єрмошиною; звільнення всіх політв'язнів і затриманих під час цієї президентської кампанії і мирних акцій протесту, пов'язаних з нею; припинення насильства і переслідування з боку співробітників силових структур на адресу мирних громадян; розслідування всіх випадків насильства над мирними протестувальниками і притягнення до відповідальності винних; проведення нових, чесних і прозорих виборів з допуском міжнародних і незалежних спостерігачів і прозорим підрахунком голосів.

"У разі невиконання вимоги пп. 1 у 14-денний термін ми, працівники ВАТ "Нафтан", згідно з ч. 3 статті 41 Конституції Республіки Білорусь, хочемо скористатися своїм правом на страйк для висловлення стурбованості і захисту наших соціальних і політичних інтересів. Ми не робимо замах на національну безпеку або порушення громадського порядку. Тільки мирне і вільне волевиявлення працівників. Страйк відбудеться на території центральної прохідної ВАТ "Нафтан": щодня, в період з 12:00 до 15:00 до невизначеного терміну. ​​У разі невиконання наших вимог у повному обсязі ми будемо змушені зупинити технологічний процес на працюючих цехах і виробництвах для гарантування безпеки", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, до загальнонаціонального страйку в Білорусі приєдналися працівники столичного метрополітену, "Білшини", "Білоруськалію" та інших підприємств. Сотні робітників страйкують на БелАЗі, одному з найбільших підприємств Білорусі. Працівники Мінського автомобільного заводу відмовляються працювати, вони вимагають відставки Лукашенка і проведення чесних виборів.

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що робітники не зможуть повернутися на свої робочі місця, якщо залишать їх для участі в страйках.

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