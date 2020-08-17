Правительство Беларуси сложило полномочия перед захватившим власть в стране "президентом" Лукашенко.

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа №480, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Согласно документу, в соответствии со ст.106 Конституции, ст.9 закона от 23 июля 2008 года №424-З "О Совете Министров Республики Беларусь" белорусское правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Также сообщается, что Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о бастующих на заводах: 150, даже 200 человек погоду не делают

Отметим, что несмотря на революционные настроения в стране и массовость протестов против результатов выборов президента, после неудачной попытки подавить акции недовольных людей жестокими мерами силовиков Лукашенко пытается игнорировать происходящее. Так, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.

Сегодня, 17 августа 2020 г., лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Лукашенко на выборах, записала видеообращение заявив о том, что готова стать национальным лидером.