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Новости Революция в Беларуси
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Правительство Беларуси сложило полномочия

Правительство Беларуси сложило полномочия

Правительство Беларуси сложило полномочия перед захватившим власть в стране "президентом" Лукашенко.

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа №480, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Согласно документу, в соответствии со ст.106 Конституции, ст.9 закона от 23 июля 2008 года №424-З "О Совете Министров Республики Беларусь" белорусское правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Также сообщается, что Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.

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Отметим, что несмотря на революционные настроения в стране и массовость протестов против результатов выборов президента, после неудачной попытки подавить акции недовольных людей жестокими мерами силовиков Лукашенко пытается игнорировать происходящее. Так, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек. 

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.

Сегодня, 17 августа 2020 г., лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Лукашенко на выборах, записала видеообращение заявив о том, что готова стать национальным лидером.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+31
а в чем шутка? после избрания президента правительство идет в отставку. Только президент нелегитимный, правительства нет, в стране безвластие
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17.08.2020 11:13 Ответить
+12
Ну его же переизбрали заново, вот оно и сложило. Это не то, что вы подумали
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17.08.2020 11:13 Ответить
+12
Та ні, вони не бунтівники.
Це передбачено в їхньому законодавстві.

"Согласно документу, в соответствии со ст.106 Конституции, ст.9 закона от 23 июля 2008 года №424-З "О Совете Министров Республики Беларусь" белорусское правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом", - говорится в сообщении."

Источник: https://censor.net/n3214145
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17.08.2020 11:16 Ответить
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Это ты нашему продажному еврею скажи.
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17.08.2020 11:26 Ответить
з 2014 не перекриті.
Тут Порошенко мінус офігєнєйший заробив.
Про зеленого, взагалі, і казати не треба - по ньому турма плаче.
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17.08.2020 11:28 Ответить
Кривавий недоумок у схемі Ганді щодо народного спротиву "не помічати-насміхатися-боротися" пішов зворотнім шляхом.
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17.08.2020 11:27 Ответить
Лукашенко нашел способ противостоять Гибридной войне?
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17.08.2020 11:28 Ответить
Лука, Ростов ждет!
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17.08.2020 11:34 Ответить
Тихоновская еще та пропутинская подстилка! То она слабая женщина,то готова стать национальным лидером!
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17.08.2020 11:40 Ответить
На территории завода замечены снайперы и автозаки.Источник: https://censor.net/p3214125



Будет - около Правительства Белорусии замечены снайперы и автозаки ...
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17.08.2020 11:53 Ответить
все по плану путенвведи
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17.08.2020 12:23 Ответить
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