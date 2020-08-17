Уряд Білорусі склав повноваження перед "президентом" Лукашенком, який захопив владу в країні.

Це передбачено постановою Ради Міністрів від 15 серпня №480, яке сьогодні офіційно опубліковано на Національному правовому інтернет-порталі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Згідно з документом, відповідно до ст.106 Конституції, ст.9 закону від 23 липня 2008 року №424-З" Про Раду Міністрів Республіки Білорусь "білоруський уряд склав повноваження перед новообраним президентом", - йдеться в повідомленні.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Також повідомляється, що Лукашенко доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду.

Також читайте: Якщо Росія планує вторгнення в Білорусь, це підтвердить її репутацію беззаконної держави, - Лінкявічюс

Зазначимо, що незважаючи на революційні настрої в країні і масовість протестів проти результатів виборів президента, після невдалої спроби придушити акції незадоволених людей жорстокими заходами силовиків Лукашенко намагається ігнорувати те, що відбувається. Так, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не було таких масштабних акцій.

Сьогодні, 17 серпня 2020 року лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, яка була головним опонентом Лукашенка на виборах, записала відеозвернення, заявивши про те, що готова стати національним лідером.