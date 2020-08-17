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Новини Революція в Білорусі
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Уряд Білорусі склав повноваження

Уряд Білорусі склав повноваження

Уряд Білорусі склав повноваження перед "президентом" Лукашенком, який захопив владу в країні.

Це передбачено постановою Ради Міністрів від 15 серпня №480, яке сьогодні офіційно опубліковано на Національному правовому інтернет-порталі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Згідно з документом, відповідно до ст.106 Конституції, ст.9 закону від 23 липня 2008 року №424-З" Про Раду Міністрів Республіки Білорусь "білоруський уряд склав повноваження перед новообраним президентом", - йдеться в повідомленні.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Також повідомляється, що Лукашенко доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду.

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Зазначимо, що незважаючи на революційні настрої в країні і масовість протестів проти результатів виборів президента, після невдалої спроби придушити акції незадоволених людей жорстокими заходами силовиків Лукашенко намагається ігнорувати те, що відбувається. Так, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не було таких масштабних акцій.

Сьогодні, 17 серпня 2020 року лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, яка була головним опонентом Лукашенка на виборах, записала відеозвернення, заявивши про те, що готова стати національним лідером.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+31
а в чем шутка? после избрания президента правительство идет в отставку. Только президент нелегитимный, правительства нет, в стране безвластие
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17.08.2020 11:13 Відповісти
+12
Ну его же переизбрали заново, вот оно и сложило. Это не то, что вы подумали
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17.08.2020 11:13 Відповісти
+12
Та ні, вони не бунтівники.
Це передбачено в їхньому законодавстві.

"Согласно документу, в соответствии со ст.106 Конституции, ст.9 закона от 23 июля 2008 года №424-З "О Совете Министров Республики Беларусь" белорусское правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом", - говорится в сообщении."

Источник: https://censor.net/n3214145
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17.08.2020 11:16 Відповісти
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Это ты нашему продажному еврею скажи.
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17.08.2020 11:26 Відповісти
з 2014 не перекриті.
Тут Порошенко мінус офігєнєйший заробив.
Про зеленого, взагалі, і казати не треба - по ньому турма плаче.
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17.08.2020 11:28 Відповісти
Кривавий недоумок у схемі Ганді щодо народного спротиву "не помічати-насміхатися-боротися" пішов зворотнім шляхом.
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17.08.2020 11:27 Відповісти
Лукашенко нашел способ противостоять Гибридной войне?
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17.08.2020 11:28 Відповісти
Лука, Ростов ждет!
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17.08.2020 11:34 Відповісти
Тихоновская еще та пропутинская подстилка! То она слабая женщина,то готова стать национальным лидером!
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17.08.2020 11:40 Відповісти
На территории завода замечены снайперы и автозаки.Источник: https://censor.net/p3214125



Будет - около Правительства Белорусии замечены снайперы и автозаки ...
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17.08.2020 11:53 Відповісти
все по плану путенвведи
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17.08.2020 12:23 Відповісти
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