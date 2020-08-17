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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Из-за засухи в Краснокаменке в оккупированном Крыму воду дают по графику

Из-за засухи в Краснокаменке в оккупированном Крыму воду дают по графику

В поселке Краснокаменка в оккупированном Крыму ввели график подачи воды из-за засухи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Согласно информации ГУП "Водоканал ЮБК", подача воды будет осуществляться с 05:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

"Данный график будет действовать до увеличения дебита источников", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова обеспечивать людей в оккупированном Крыму водой в случае гуманитарной катастрофы, - Шмыгаль

По информации предприятия, ограничения введены из-за засушливого периода. Там также отмечают, это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно.

Напомним, наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.

1 июля замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острую нехватку в водоснабжении. В связи с этим существует вероятность военных действий со стороны РФ для получения доступа к ресурсу.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Севастополе сильно обмелело Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду. ФОТО

Автор: 

Крым (26437) водоснабжение (727)


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Топ комментарии
+16
И шо? Мне всплакнуть?
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17.08.2020 20:59 Ответить
+15
А ведь вода может присутствовать в камнях с неба
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17.08.2020 21:01 Ответить
+12
Та я могу поехать и в канал поссать...мне не жалко..😃
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17.08.2020 21:06 Ответить
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И шо? Мне всплакнуть?
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17.08.2020 20:59 Ответить
Та я могу поехать и в канал поссать...мне не жалко..😃
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17.08.2020 21:06 Ответить
Ты так опрометчиво. А вдруг в твоей моче сахар найдут?
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18.08.2020 22:06 Ответить
я просто пердну)
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17.08.2020 21:07 Ответить
сльози мєшают мнє гАвАріть
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17.08.2020 21:10 Ответить
Как только так сразу.
Терпите.
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17.08.2020 21:00 Ответить
А ведь вода может присутствовать в камнях с неба
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17.08.2020 21:01 Ответить
Даешь кометную бомбардировку Крыма. Два в одном. Камни с неба и вода.
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17.08.2020 21:18 Ответить
с технической точки зрения, КПД этого маразма - 0,0.

с утра емкости набрал и расходуешь их в часы отключения.

а не было бы отключения - емкости бы не набирал
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17.08.2020 21:02 Ответить
Какой шикарный график.
Марнотратство.
Воду давать раз в месяц!!!
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17.08.2020 21:50 Ответить
Израиль поставляет воду в Палестину. А они воюют друг с другом. Мб и нам стоит ?
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17.08.2020 21:02 Ответить
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17.08.2020 21:03 Ответить
Еще и в Палестину поставлять? Пусть как нибудь сами там
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17.08.2020 21:12 Ответить
Ага.. смоли ім курва гарячйй...!
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17.08.2020 21:07 Ответить
Там же наш народ живёт наши ведь говорят. Так зачем должен наш народ страдать родной? И что скажешь евреи такие дебилы? Воду в Палестину постпавляют.
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17.08.2020 21:09 Ответить
То тех евреев сугубо личная проблема..
А нашему народу в Крыму воды хватает...еще ни один от жажды не умер...
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17.08.2020 21:10 Ответить
Так о то реально НАШ народ в Криму й каже - Навіть не думайте давати воду !!!
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17.08.2020 21:15 Ответить
а кто сказал что ваш родной народ страдает
Через посуху в Краснокам'янці окупованого Криму воду дають за графіком - Цензор.НЕТ 7422
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17.08.2020 22:03 Ответить
если ты нефкурседела,кацапырла,то просвещаю...
это израиль на землях палестины образовался,а не палестина у израиля территорию оттяпала .так шо допивай то что оттяпала и помалкивай
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17.08.2020 22:09 Ответить
Это все знают. Что Израиль занял територии Палестины
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18.08.2020 00:07 Ответить
вот и снабжают их водой....чего твоя раха делать не желает
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18.08.2020 08:11 Ответить
палестинцев как нации не существует так само как и косоваров, так само как и крымчан, Палестина это географическое название
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18.08.2020 07:41 Ответить
а крымчане ,значит существуют? где я про нации упомянул?я об территориях и снабжении их водой
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18.08.2020 08:06 Ответить
"не палестина у израиля территорию оттяпала" какая палестина?

палестина это чисто совковый проект, палестина есть и в Сирии и в Иордании
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18.08.2020 08:54 Ответить
и шо?за оккуацию надо платить.в том числе обеспечением населения водой,едой ,медикаментами,медпомощью...не хочется?
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18.08.2020 09:24 Ответить
Западный берег Иордан, Сектор Газа то территории Израиля, там нету никакой оккупации
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18.08.2020 10:03 Ответить
кацапа,хорош елозить...понятно,шо не хочется выполнять обязанности оккупанта согласно женевской конвенции 1949 г.но придется.а еще придется платить репарации,контрибуции,восстанавливать разрушенную инфраструктуру.и не только в крыму-на всем постсовке,куда нос всунули.
не,может не тебе лично.но твоим внукам точно .пусть старого незлым тихим словом поминают
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18.08.2020 10:16 Ответить
сам ти кацап
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18.08.2020 10:26 Ответить
Никто не против. Ведра, коромысло и поставляйте.
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17.08.2020 21:13 Ответить
Через посуху в Краснокам'янці окупованого Криму воду дають за графіком - Цензор.НЕТ 1708
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17.08.2020 21:23 Ответить
Ізраїль постачає воду, яку сам відкачує з джерела, що знаходиться на кордоні з Палестиною. При цьому більшість цієї води постачається на територію поселень на окупованій Ізраїлем території. Тобто Ізраїль забезпечує окуповані території ресурсами відповідно до норм міжнародного права, а на додачу постачає воду на сусідні палестинські території. Мабуть теж планує окупувати.
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17.08.2020 21:21 Ответить
евреи уже приватизировали воду в Иордане что течет по Палестине?
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18.08.2020 07:36 Ответить
зозальтен піпка русішен швайне лайно!
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17.08.2020 21:06 Ответить
Хоть камни с неба!!©
Пущай сосут или выжимают их!!
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17.08.2020 21:07 Ответить
Если засыпать камни в соковыжималку, то получаются отличные соки-фреш
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18.08.2020 08:27 Ответить
Эта шож получается стабильное ***** не может навести порядок в крымнаше, ***** само прямо на корню рушит савецкий миф про порядок и стабильность при вечных президентах.
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17.08.2020 21:08 Ответить
Благо, что почки работают круглосуточно.
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17.08.2020 21:08 Ответить
XXXLL вам на комірець, а не воду в Крим!
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17.08.2020 21:11 Ответить
на кримє існують конкретні дегенерати.
кримнаши думали, що расейська фєдерація богатєйшая страна, панімаіш лі, а виявилося, що расєя НІЩАЯ!!! хє-хє-хє.
А зараз кримнаши, як дізналися, що расєйка банальна бандитська та жебрацька недострана, почали плюватися на расєйку і на убогіх расєян.
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17.08.2020 21:12 Ответить
ми єсть саставляь рускій свінья любіть ошень сфой родіна і селофать ее флаг, хотья наш флаг нє есть достоін контакт с рускій фоньюшій сфіньйа
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17.08.2020 21:13 Ответить
Фашисты так не поступали 😁😁😁
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17.08.2020 21:15 Ответить
***ло помирает от жажды)
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17.08.2020 21:15 Ответить
Придут солдаты НАТО, напоят)))))))))
А вообще, нехай не скиглять.
30% на расии срут в уличных сортирах и не жалуются на свои грязные жопы.
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17.08.2020 21:56 Ответить
Вони кажуть: "Эта всьо временные труднасти"
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17.08.2020 21:19 Ответить
А если в мосту прорыть канал и пустить туда воду?
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17.08.2020 21:33 Ответить
... в 2014- м крысманин спешил сделать селфи, пока пуйло не уехало ,
... в 2020- м крысманин, спешит сделать селфи, пока вода не исчезла
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17.08.2020 21:39 Ответить
Скоро осень.
Пойдут дожди.
Можно пить из лужи.
Круглосуточно.
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17.08.2020 21:58 Ответить
Так зашибись. Белый мускат красного камня еще слаще будет. У кацапов ваще теперь слипнется. А вы говорите камни с неба...
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17.08.2020 22:10 Ответить
Принципово піду на кухню посьорбаю холодненької "Моршинської".
...
Посьорбав.
Тепер висловлюю стурбованість через відсутність води в Криму.
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17.08.2020 22:26 Ответить
Пора уже камни с неба выдавать.Крымчане уже заждались.
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17.08.2020 22:39 Ответить
а навіщо оте писати? Щоб ми пожаліли?Можна взагалі про воду в Крим не згадувати . Лише після новини що ЇХ ТАМ НЄТ провести обговорення про подачу води
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17.08.2020 23:22 Ответить
Через посуху в Краснокам'янці окупованого Криму воду дають за графіком - Цензор.НЕТ 3412
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18.08.2020 00:21 Ответить
Фото хорошее. Но нам бы Днепром тоже заняться не мешает. Незаконные застройки убрать, которые богатеи на бережку построили. Притоки расчистить не мешало бы. А то можем скоро наш Днепр потерять( Нужно действовать, но правительству не до водных артерий страны.
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18.08.2020 09:55 Ответить
А зачем им вода?Они же и так счастливы!!!
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18.08.2020 00:30 Ответить
Вони ж про воду не думали, коли за расєю дупи рвали, вони думали про пенсії та зарплати. Доречі, про ціни вони теж не думали.
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18.08.2020 00:56 Ответить
Негайно викликайте Мішустіна. Ось він приїхав у Благовєщєнск і одразу місто залило.
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18.08.2020 07:08 Ответить
Кричали "*****, введи...". Вот ***** и ввело засуху...
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18.08.2020 08:05 Ответить
Если бы это "волновало" Путина и компанию.. то нужно было "перепрофилировать" а точнее деньги вкладывать не в Северный поток 1, 2 Южный поток и т.д. а на водовод с Кубани в Крым. Но либо он уверен что дожмет Украину и ее " руководство" с водой, либо оно ему не втарахтело.. А у Украины это единственная ( ЕДИНСТВЕННАЯ) возможность ответки агрессору, на большее у нас не сил не ресурсов. Поэтому в этом вопросе уступать категорически нельзя. Вода только после возвращения Крыма в родную гавань Украины.. А Путин пусть использует свои фин резервы и строит водовод, денежки то есть ( может меньше останется на разворовывание, на войны против Украины, Грузии, авантюр в Сирии, Ливии, ЦАР , вмешательства в Беларусь , спец операции в Лондоне, вмешательства в выборы США, на подкуп евро чиновников,на кадырова, Росгвардию и ракеты с непредсказуемой траекторией и т.д.
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18.08.2020 08:11 Ответить
Редактор! Поменяй фотку к статье. Вы фото не той Краснокаменки прицепили. Краснокаменка с фотки находится надалеко от посёлка Щебетовка, а не на ЮБК.
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18.08.2020 09:22 Ответить
 
 