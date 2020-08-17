Из-за засухи в Краснокаменке в оккупированном Крыму воду дают по графику
В поселке Краснокаменка в оккупированном Крыму ввели график подачи воды из-за засухи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Согласно информации ГУП "Водоканал ЮБК", подача воды будет осуществляться с 05:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
"Данный график будет действовать до увеличения дебита источников", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, ограничения введены из-за засушливого периода. Там также отмечают, это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно.
Напомним, наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.
1 июля замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острую нехватку в водоснабжении. В связи с этим существует вероятность военных действий со стороны РФ для получения доступа к ресурсу.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.
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Терпите.
с утра емкости набрал и расходуешь их в часы отключения.
а не было бы отключения - емкости бы не набирал
Марнотратство.
Воду давать раз в месяц!!!
А нашему народу в Крыму воды хватает...еще ни один от жажды не умер...
это израиль на землях палестины образовался,а не палестина у израиля территорию оттяпала .так шо допивай то что оттяпала и помалкивай
палестина это чисто совковый проект, палестина есть и в Сирии и в Иордании
не,может не тебе лично.но твоим внукам точно .пусть старого незлым тихим словом поминают
Пущай сосут или выжимают их!!
кримнаши думали, що расейська фєдерація богатєйшая страна, панімаіш лі, а виявилося, що расєя НІЩАЯ!!! хє-хє-хє.
А зараз кримнаши, як дізналися, що расєйка банальна бандитська та жебрацька недострана, почали плюватися на расєйку і на убогіх расєян.
А вообще, нехай не скиглять.
30% на расии срут в уличных сортирах и не жалуются на свои грязные жопы.
... в 2020- м крысманин, спешит сделать селфи, пока вода не исчезла
Пойдут дожди.
Можно пить из лужи.
Круглосуточно.
...
Посьорбав.
Тепер висловлюю стурбованість через відсутність води в Криму.