Из-за засухи в Краснокаменке в оккупированном Крыму воду дают по графику

В поселке Краснокаменка в оккупированном Крыму ввели график подачи воды из-за засухи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Согласно информации ГУП "Водоканал ЮБК", подача воды будет осуществляться с 05:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

"Данный график будет действовать до увеличения дебита источников", - говорится в сообщении.

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По информации предприятия, ограничения введены из-за засушливого периода. Там также отмечают, это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно.

Напомним, наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.

1 июля замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острую нехватку в водоснабжении. В связи с этим существует вероятность военных действий со стороны РФ для получения доступа к ресурсу.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

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