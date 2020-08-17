Через посуху в Краснокам'янці окупованого Криму воду дають за графіком

У селищі Краснокам'янка в окупованому Криму ввели графік подачі води через посуху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Так, згідно з інформацією ГУП "Водоканал ПБК", подача води здійснюватиметься з 05:00 до 11:00 і з 17:00 до 23:00.

"Цей графік діятиме до збільшення дебіту джерел", – йдеться в повідомленні.

За інформацією підприємства, обмеження запроваджені через посушливий період. Там також зазначають, це плановий захід, який проводиться щорічно.

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Нагадаємо, наповнення водосховищ Криму в травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становить 85 мільйонів кубометрів, що в 2,3 рази менше, ніж в 2019 році. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.

1 липня заступник голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу в водопостачанні. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій з боку РФ для отримання доступу до ресурсу.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.

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