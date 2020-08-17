Через посуху в Краснокам'янці окупованого Криму воду дають за графіком
У селищі Краснокам'янка в окупованому Криму ввели графік подачі води через посуху.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Так, згідно з інформацією ГУП "Водоканал ПБК", подача води здійснюватиметься з 05:00 до 11:00 і з 17:00 до 23:00.
"Цей графік діятиме до збільшення дебіту джерел", – йдеться в повідомленні.
За інформацією підприємства, обмеження запроваджені через посушливий період. Там також зазначають, це плановий захід, який проводиться щорічно.
Нагадаємо, наповнення водосховищ Криму в травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становить 85 мільйонів кубометрів, що в 2,3 рази менше, ніж в 2019 році. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.
1 липня заступник голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу в водопостачанні. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій з боку РФ для отримання доступу до ресурсу.
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.
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Терпите.
с утра емкости набрал и расходуешь их в часы отключения.
а не было бы отключения - емкости бы не набирал
Марнотратство.
Воду давать раз в месяц!!!
А нашему народу в Крыму воды хватает...еще ни один от жажды не умер...
это израиль на землях палестины образовался,а не палестина у израиля территорию оттяпала .так шо допивай то что оттяпала и помалкивай
палестина это чисто совковый проект, палестина есть и в Сирии и в Иордании
не,может не тебе лично.но твоим внукам точно .пусть старого незлым тихим словом поминают
Пущай сосут или выжимают их!!
кримнаши думали, що расейська фєдерація богатєйшая страна, панімаіш лі, а виявилося, що расєя НІЩАЯ!!! хє-хє-хє.
А зараз кримнаши, як дізналися, що расєйка банальна бандитська та жебрацька недострана, почали плюватися на расєйку і на убогіх расєян.
А вообще, нехай не скиглять.
30% на расии срут в уличных сортирах и не жалуются на свои грязные жопы.
... в 2020- м крысманин, спешит сделать селфи, пока вода не исчезла
Пойдут дожди.
Можно пить из лужи.
Круглосуточно.
...
Посьорбав.
Тепер висловлюю стурбованість через відсутність води в Криму.