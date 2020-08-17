УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9366 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
6 020 62

Через посуху в Краснокам'янці окупованого Криму воду дають за графіком

Через посуху в Краснокам'янці окупованого Криму воду дають за графіком

У селищі Краснокам'янка в окупованому Криму ввели графік подачі води через посуху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Так, згідно з інформацією ГУП "Водоканал ПБК", подача води здійснюватиметься з 05:00 до 11:00 і з 17:00 до 23:00.

"Цей графік діятиме до збільшення дебіту джерел", – йдеться в повідомленні.

За інформацією підприємства, обмеження запроваджені через посушливий період. Там також зазначають, це плановий захід, який проводиться щорічно.

Читайте також: Україна готова забезпечувати людей в окупованому Криму водою в разі гуманітарної катастрофи, - Шмигаль

Нагадаємо, наповнення водосховищ Криму в травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становить 85 мільйонів кубометрів, що в 2,3 рази менше, ніж в 2019 році. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.

1 липня заступник голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу в водопостачанні. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій з боку РФ для отримання доступу до ресурсу.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає, - глава МЗС Кулеба

Крим (14203) водопостачання (842)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
И шо? Мне всплакнуть?
показати весь коментар
17.08.2020 20:59 Відповісти
+15
А ведь вода может присутствовать в камнях с неба
показати весь коментар
17.08.2020 21:01 Відповісти
+12
Та я могу поехать и в канал поссать...мне не жалко..😃
показати весь коментар
17.08.2020 21:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И шо? Мне всплакнуть?
показати весь коментар
17.08.2020 20:59 Відповісти
Та я могу поехать и в канал поссать...мне не жалко..😃
показати весь коментар
17.08.2020 21:06 Відповісти
Ты так опрометчиво. А вдруг в твоей моче сахар найдут?
показати весь коментар
18.08.2020 22:06 Відповісти
я просто пердну)
показати весь коментар
17.08.2020 21:07 Відповісти
сльози мєшают мнє гАвАріть
показати весь коментар
17.08.2020 21:10 Відповісти
Как только так сразу.
Терпите.
показати весь коментар
17.08.2020 21:00 Відповісти
А ведь вода может присутствовать в камнях с неба
показати весь коментар
17.08.2020 21:01 Відповісти
Даешь кометную бомбардировку Крыма. Два в одном. Камни с неба и вода.
показати весь коментар
17.08.2020 21:18 Відповісти
с технической точки зрения, КПД этого маразма - 0,0.

с утра емкости набрал и расходуешь их в часы отключения.

а не было бы отключения - емкости бы не набирал
показати весь коментар
17.08.2020 21:02 Відповісти
Какой шикарный график.
Марнотратство.
Воду давать раз в месяц!!!
показати весь коментар
17.08.2020 21:50 Відповісти
Израиль поставляет воду в Палестину. А они воюют друг с другом. Мб и нам стоит ?
показати весь коментар
17.08.2020 21:02 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2020 21:03 Відповісти
Еще и в Палестину поставлять? Пусть как нибудь сами там
показати весь коментар
17.08.2020 21:12 Відповісти
Ага.. смоли ім курва гарячйй...!
показати весь коментар
17.08.2020 21:07 Відповісти
Там же наш народ живёт наши ведь говорят. Так зачем должен наш народ страдать родной? И что скажешь евреи такие дебилы? Воду в Палестину постпавляют.
показати весь коментар
17.08.2020 21:09 Відповісти
То тех евреев сугубо личная проблема..
А нашему народу в Крыму воды хватает...еще ни один от жажды не умер...
показати весь коментар
17.08.2020 21:10 Відповісти
Так о то реально НАШ народ в Криму й каже - Навіть не думайте давати воду !!!
показати весь коментар
17.08.2020 21:15 Відповісти
а кто сказал что ваш родной народ страдает
Через посуху в Краснокам'янці окупованого Криму воду дають за графіком - Цензор.НЕТ 7422
показати весь коментар
17.08.2020 22:03 Відповісти
если ты нефкурседела,кацапырла,то просвещаю...
это израиль на землях палестины образовался,а не палестина у израиля территорию оттяпала .так шо допивай то что оттяпала и помалкивай
показати весь коментар
17.08.2020 22:09 Відповісти
Это все знают. Что Израиль занял територии Палестины
показати весь коментар
18.08.2020 00:07 Відповісти
вот и снабжают их водой....чего твоя раха делать не желает
показати весь коментар
18.08.2020 08:11 Відповісти
палестинцев как нации не существует так само как и косоваров, так само как и крымчан, Палестина это географическое название
показати весь коментар
18.08.2020 07:41 Відповісти
а крымчане ,значит существуют? где я про нации упомянул?я об территориях и снабжении их водой
показати весь коментар
18.08.2020 08:06 Відповісти
"не палестина у израиля территорию оттяпала" какая палестина?

палестина это чисто совковый проект, палестина есть и в Сирии и в Иордании
показати весь коментар
18.08.2020 08:54 Відповісти
и шо?за оккуацию надо платить.в том числе обеспечением населения водой,едой ,медикаментами,медпомощью...не хочется?
показати весь коментар
18.08.2020 09:24 Відповісти
Западный берег Иордан, Сектор Газа то территории Израиля, там нету никакой оккупации
показати весь коментар
18.08.2020 10:03 Відповісти
кацапа,хорош елозить...понятно,шо не хочется выполнять обязанности оккупанта согласно женевской конвенции 1949 г.но придется.а еще придется платить репарации,контрибуции,восстанавливать разрушенную инфраструктуру.и не только в крыму-на всем постсовке,куда нос всунули.
не,может не тебе лично.но твоим внукам точно .пусть старого незлым тихим словом поминают
показати весь коментар
18.08.2020 10:16 Відповісти
сам ти кацап
показати весь коментар
18.08.2020 10:26 Відповісти
Никто не против. Ведра, коромысло и поставляйте.
показати весь коментар
17.08.2020 21:13 Відповісти
Через посуху в Краснокам'янці окупованого Криму воду дають за графіком - Цензор.НЕТ 1708
показати весь коментар
17.08.2020 21:23 Відповісти
Ізраїль постачає воду, яку сам відкачує з джерела, що знаходиться на кордоні з Палестиною. При цьому більшість цієї води постачається на територію поселень на окупованій Ізраїлем території. Тобто Ізраїль забезпечує окуповані території ресурсами відповідно до норм міжнародного права, а на додачу постачає воду на сусідні палестинські території. Мабуть теж планує окупувати.
показати весь коментар
17.08.2020 21:21 Відповісти
евреи уже приватизировали воду в Иордане что течет по Палестине?
показати весь коментар
18.08.2020 07:36 Відповісти
зозальтен піпка русішен швайне лайно!
показати весь коментар
17.08.2020 21:06 Відповісти
Хоть камни с неба!!©
Пущай сосут или выжимают их!!
показати весь коментар
17.08.2020 21:07 Відповісти
Если засыпать камни в соковыжималку, то получаются отличные соки-фреш
показати весь коментар
18.08.2020 08:27 Відповісти
Эта шож получается стабильное ***** не может навести порядок в крымнаше, ***** само прямо на корню рушит савецкий миф про порядок и стабильность при вечных президентах.
показати весь коментар
17.08.2020 21:08 Відповісти
Благо, что почки работают круглосуточно.
показати весь коментар
17.08.2020 21:08 Відповісти
XXXLL вам на комірець, а не воду в Крим!
показати весь коментар
17.08.2020 21:11 Відповісти
на кримє існують конкретні дегенерати.
кримнаши думали, що расейська фєдерація богатєйшая страна, панімаіш лі, а виявилося, що расєя НІЩАЯ!!! хє-хє-хє.
А зараз кримнаши, як дізналися, що расєйка банальна бандитська та жебрацька недострана, почали плюватися на расєйку і на убогіх расєян.
показати весь коментар
17.08.2020 21:12 Відповісти
ми єсть саставляь рускій свінья любіть ошень сфой родіна і селофать ее флаг, хотья наш флаг нє есть достоін контакт с рускій фоньюшій сфіньйа
показати весь коментар
17.08.2020 21:13 Відповісти
Фашисты так не поступали 😁😁😁
показати весь коментар
17.08.2020 21:15 Відповісти
***ло помирает от жажды)
показати весь коментар
17.08.2020 21:15 Відповісти
Придут солдаты НАТО, напоят)))))))))
А вообще, нехай не скиглять.
30% на расии срут в уличных сортирах и не жалуются на свои грязные жопы.
показати весь коментар
17.08.2020 21:56 Відповісти
Вони кажуть: "Эта всьо временные труднасти"
показати весь коментар
17.08.2020 21:19 Відповісти
А если в мосту прорыть канал и пустить туда воду?
показати весь коментар
17.08.2020 21:33 Відповісти
... в 2014- м крысманин спешил сделать селфи, пока пуйло не уехало ,
... в 2020- м крысманин, спешит сделать селфи, пока вода не исчезла
показати весь коментар
17.08.2020 21:39 Відповісти
Скоро осень.
Пойдут дожди.
Можно пить из лужи.
Круглосуточно.
показати весь коментар
17.08.2020 21:58 Відповісти
Так зашибись. Белый мускат красного камня еще слаще будет. У кацапов ваще теперь слипнется. А вы говорите камни с неба...
показати весь коментар
17.08.2020 22:10 Відповісти
Принципово піду на кухню посьорбаю холодненької "Моршинської".
...
Посьорбав.
Тепер висловлюю стурбованість через відсутність води в Криму.
показати весь коментар
17.08.2020 22:26 Відповісти
Пора уже камни с неба выдавать.Крымчане уже заждались.
показати весь коментар
17.08.2020 22:39 Відповісти
а навіщо оте писати? Щоб ми пожаліли?Можна взагалі про воду в Крим не згадувати . Лише після новини що ЇХ ТАМ НЄТ провести обговорення про подачу води
показати весь коментар
17.08.2020 23:22 Відповісти
Через посуху в Краснокам'янці окупованого Криму воду дають за графіком - Цензор.НЕТ 3412
показати весь коментар
18.08.2020 00:21 Відповісти
Фото хорошее. Но нам бы Днепром тоже заняться не мешает. Незаконные застройки убрать, которые богатеи на бережку построили. Притоки расчистить не мешало бы. А то можем скоро наш Днепр потерять( Нужно действовать, но правительству не до водных артерий страны.
показати весь коментар
18.08.2020 09:55 Відповісти
А зачем им вода?Они же и так счастливы!!!
показати весь коментар
18.08.2020 00:30 Відповісти
Вони ж про воду не думали, коли за расєю дупи рвали, вони думали про пенсії та зарплати. Доречі, про ціни вони теж не думали.
показати весь коментар
18.08.2020 00:56 Відповісти
Негайно викликайте Мішустіна. Ось він приїхав у Благовєщєнск і одразу місто залило.
показати весь коментар
18.08.2020 07:08 Відповісти
Кричали "*****, введи...". Вот ***** и ввело засуху...
показати весь коментар
18.08.2020 08:05 Відповісти
Если бы это "волновало" Путина и компанию.. то нужно было "перепрофилировать" а точнее деньги вкладывать не в Северный поток 1, 2 Южный поток и т.д. а на водовод с Кубани в Крым. Но либо он уверен что дожмет Украину и ее " руководство" с водой, либо оно ему не втарахтело.. А у Украины это единственная ( ЕДИНСТВЕННАЯ) возможность ответки агрессору, на большее у нас не сил не ресурсов. Поэтому в этом вопросе уступать категорически нельзя. Вода только после возвращения Крыма в родную гавань Украины.. А Путин пусть использует свои фин резервы и строит водовод, денежки то есть ( может меньше останется на разворовывание, на войны против Украины, Грузии, авантюр в Сирии, Ливии, ЦАР , вмешательства в Беларусь , спец операции в Лондоне, вмешательства в выборы США, на подкуп евро чиновников,на кадырова, Росгвардию и ракеты с непредсказуемой траекторией и т.д.
показати весь коментар
18.08.2020 08:11 Відповісти
Редактор! Поменяй фотку к статье. Вы фото не той Краснокаменки прицепили. Краснокаменка с фотки находится надалеко от посёлка Щебетовка, а не на ЮБК.
показати весь коментар
18.08.2020 09:22 Відповісти
 
 