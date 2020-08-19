Швеция замораживает помощь госструктурам Беларуси, - министр Эрикссон
Швеция замораживает часть помощи государственным проектам в Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявил министр международного сотрудничества и развития Швеции Питер Эрикссон.
Он отметил, что большая часть финансирования уходила на то, чтобы поддержать гражданское общество в Беларуси.
"Помощь Швеции Беларуси в основном была направлена гражданскому обществу страны, тем, кто сейчас находится на улицах и требует изменений", - написал Эрикссон в Twitter.
"Сейчас мы видим режим, который без колебаний использует все государственные инструменты по отношению к собственному населению, и тогда мы думаем, что разумно заморозить сотрудничество с властями", - заявил Эрикссон, пишет Omni.
Он считает, что это "важный сигнал" для "белорусского режима".
В настоящее время ведется работа по изучению того, может ли Швеция и дальше поддерживать демократические силы в Беларуси.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
Акции в поддержку белорусских протестующих уже состоялись и в украинских городах, в частности в Днепре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Респект шведам
Минску нужна российская нефть не только для собственных нужд, но и для дальнейшей перепродажи, подчеркнули эксперты. "Без российской нефти Белоруссия, конечно же, не обойдется, ведь она обеспечивает 42 процента ее товарооборота с внешним миром", - добавил Суздальцев.
https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%84%D1%83%D0%B5%D1%82/a-52041036#
Мозырский нефтеперерабатывающий завод - один из двух белорусских НПЗ
Сегодня сложилась ситуация, когда Беларусь "по макроэкономическим показателям выглядит как страна-экспортер и производитель энергоресурсов", пояснил DW руководитель российских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес. Это - результат крайне выгодного для Минска субсидирования со стороны России.
"Экспорт нефтепродуктов - это источник валюты, это вещь абсолютно необходимая. Если заниматься чистой математикой и экстраполировать (отсутствие поставок. - Ред.) хотя бы на несколько месяцев вперед, то все выглядит очень серьезно", - продолжил Мошес. По его словам, полное прекращение экспорта нефти и нефтепродуктов из Беларуси означало бы, по большому счету, коллапс, это невозможно себе представить, полагает Мошес. Тем более, что в 2020 году должны состояться выборы президента Беларуси.