Швеция замораживает помощь госструктурам Беларуси, - министр Эрикссон

Швеция замораживает часть помощи государственным проектам в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявил министр международного сотрудничества и развития Швеции Питер Эрикссон.

Он отметил, что большая часть финансирования уходила на то, чтобы поддержать гражданское общество в Беларуси.

"Помощь Швеции Беларуси в основном была направлена гражданскому обществу страны, тем, кто сейчас находится на улицах и требует изменений", - написал Эрикссон в Twitter.

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"Сейчас мы видим режим, который без колебаний использует все государственные инструменты по отношению к собственному населению, и тогда мы думаем, что разумно заморозить сотрудничество с властями", - заявил Эрикссон, пишет Omni.

Он считает, что это "важный сигнал" для "белорусского режима".

В настоящее время ведется работа по изучению того, может ли Швеция и дальше поддерживать демократические силы в Беларуси.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

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Акции в поддержку белорусских протестующих уже состоялись и в украинских городах, в частности в Днепре.