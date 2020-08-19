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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Швеция замораживает помощь госструктурам Беларуси, - министр Эрикссон

Швеция замораживает помощь госструктурам Беларуси, - министр Эрикссон

Швеция замораживает часть помощи государственным проектам в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявил министр международного сотрудничества и развития Швеции Питер Эрикссон.

Он отметил, что большая часть финансирования уходила на то, чтобы поддержать гражданское общество в Беларуси.

"Помощь Швеции Беларуси в основном была направлена гражданскому обществу страны, тем, кто сейчас находится на улицах и требует изменений", - написал Эрикссон в Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На помощь работникам бастующих предприятий и пострадавшим от насилия в Беларуси собрали уже 3,7 млн долларов

"Сейчас мы видим режим, который без колебаний использует все государственные инструменты по отношению к собственному населению, и тогда мы думаем, что разумно заморозить сотрудничество с властями", - заявил Эрикссон, пишет Omni.

Он считает, что это "важный сигнал" для "белорусского режима".

В настоящее время ведется работа по изучению того, может ли Швеция и дальше поддерживать демократические силы в Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На помощь работникам бастующих предприятий и пострадавшим от насилия в Беларуси собрали уже 3,7 млн долларов

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

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Акции в поддержку белорусских протестующих уже состоялись и в украинских городах, в частности в Днепре.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) помощь (7912) репрессии (2771) Швеция (1021)


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Топ комментарии
+3
Поки не пройдуть там демократичні вибори, то жодної копійки не треба давати.
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19.08.2020 08:20 Ответить
+1
Ого, Эрикссон психонул, не копейки. Ну ладно, откаты будешь получать в другом месте. Или кто-то сомневается на счет откатов
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19.08.2020 08:31 Ответить
+1
Першій пішов, хто наступний?
Респект шведам
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19.08.2020 08:37 Ответить
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Поки не пройдуть там демократичні вибори, то жодної копійки не треба давати.
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19.08.2020 08:20 Ответить
Швеция замораживает помощь госструктурам Беларуси, - министр Эрикссон - Цензор.НЕТ 3213
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19.08.2020 08:21 Ответить
"замораживает помощь"? Надо просто объявить из НЕЛЕГИТИМНЫМИ (не признавать власть в Белоруссии) и ОТОЗВАТЬ ПОСОЛЬСТВА!
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19.08.2020 08:26 Ответить
прервать ДИПОТНОШЕНИЯ, не признавать ВСЕ диппредставительства Белоруссии за рубежом (отказать им в официальном статусе) в том числе в ООН и других международный организациях (выслать всех послов и дипломатов)!
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19.08.2020 08:30 Ответить
НУЖЕН СЕРЬЕЗНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БОЙКОТ ВЛАСТИ УЗУРПАТОРА!
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19.08.2020 08:32 Ответить
Ого, Эрикссон психонул, не копейки. Ну ладно, откаты будешь получать в другом месте. Или кто-то сомневается на счет откатов
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19.08.2020 08:31 Ответить
Першій пішов, хто наступний?
Респект шведам
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19.08.2020 08:37 Ответить
Svedi oxrane prirodi vydeliaet deneg,raske toze dovali.V kaliningrade oni vydeli dengi pocti vsio razvorovali i trubi nepomeniali ostalis so vremion Prusiji.
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19.08.2020 09:11 Ответить
Бизнес-модель Беларуси держится на дешевой нефти из России
Минску нужна российская нефть не только для собственных нужд, но и для дальнейшей перепродажи, подчеркнули эксперты. "Без российской нефти Белоруссия, конечно же, не обойдется, ведь она обеспечивает 42 процента ее товарооборота с внешним миром", - добавил Суздальцев.
https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%84%D1%83%D0%B5%D1%82/a-52041036# Швеція заморожує допомогу держструктурам Білорусі, - міністр Ерікссон - Цензор.НЕТ 8522
Мозырский нефтеперерабатывающий завод - один из двух белорусских НПЗ
Сегодня сложилась ситуация, когда Беларусь "по макроэкономическим показателям выглядит как страна-экспортер и производитель энергоресурсов", пояснил DW руководитель российских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес. Это - результат крайне выгодного для Минска субсидирования со стороны России.
"Экспорт нефтепродуктов - это источник валюты, это вещь абсолютно необходимая. Если заниматься чистой математикой и экстраполировать (отсутствие поставок. - Ред.) хотя бы на несколько месяцев вперед, то все выглядит очень серьезно", - продолжил Мошес. По его словам, полное прекращение экспорта нефти и нефтепродуктов из Беларуси означало бы, по большому счету, коллапс, это невозможно себе представить, полагает Мошес. Тем более, что в 2020 году должны состояться выборы президента Беларуси.
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19.08.2020 09:32 Ответить
Швеция замораживает помощь госструктурам Беларуси, - министр Сони Эрикссон
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19.08.2020 09:50 Ответить
 
 